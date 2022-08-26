Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал, что такое коктейль Мохито. Рецепт очень простой. Это легкий, слабоалкогольный и освежающий напиток. Сейчас существует множество вариантов приготовления, но классический не выходит из моды.Считается, что рецепт коктейля был придуман на Кубе.
Необходимые ингредиенты:
100 мл содовой воды;
50 мл белого рома;
15 мл сиропа из сахара;
80 г лайма;
3 г мяты (небольшого размера 3-4 веточки);
200 г дробленного льда.
Нужные штучки:
мадлер;
джиггер;
хайбол;
коктейльная ложка;
2 трубочки.
Рецепт Мохито
В хайбол отправить 3 дольки лайма и измельчить мадлером.
Подготовить мяту: 10 листиков положить на ладонь и хлопнуть другой.
Отправить мяту в хайбол.
В бокал положить лед.
Добавить белый ром и сироп.
Далее налить содовую в содержимое хайбола.
Все размешать в бокале коктейльной ложкой.
Добавить немного льда.
Ром рекомендуется использовать Ron Varadtro или Havan Club. Вместо содовой допускается добавление Seven-UP или Sprite. Но, в этом случае сахарного сиропа лучше вливать меньше. Для напитка подойдет хайбол или стакан «Касабланка». По сути, дизайн не важен, главное, чтобы бокал был вместительным.К Мохито рекомендуется подавать салфетку, так как на стенках образуется конденсат. Если коктейль готовится в жару, то льда можно добавлять больше. Оптимальная температура напитка – 10-15 градусов.
Как пить
Коктейль пьют через трубочку. Через вторую должен выходить воздух, оставшийся между осколками льда. Сам напиток относится к категории лонг-дринков, но его можно подавать и как десертный, после ужина. Четких правил нет, Мохито пьют до и после еды, на вечеринках и в маленькой уютной компании. Главное, не спешить и наслаждаться каждым глотком.