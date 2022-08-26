Необходимые ингредиенты:
- 100 мл содовой воды;
- 50 мл белого рома;
- 15 мл сиропа из сахара;
- 80 г лайма;
- 3 г мяты (небольшого размера 3-4 веточки);
- 200 г дробленного льда.
Нужные штучки:
- мадлер;
- джиггер;
- хайбол;
- коктейльная ложка;
- 2 трубочки.
Рецепт Мохито
- В хайбол отправить 3 дольки лайма и измельчить мадлером.
- Подготовить мяту: 10 листиков положить на ладонь и хлопнуть другой.
- Отправить мяту в хайбол.
- В бокал положить лед.
- Добавить белый ром и сироп.
- Далее налить содовую в содержимое хайбола.
- Все размешать в бокале коктейльной ложкой.
- Добавить немного льда.
Как питьКоктейль пьют через трубочку. Через вторую должен выходить воздух, оставшийся между осколками льда. Сам напиток относится к категории лонг-дринков, но его можно подавать и как десертный, после ужина. Четких правил нет, Мохито пьют до и после еды, на вечеринках и в маленькой уютной компании. Главное, не спешить и наслаждаться каждым глотком.
