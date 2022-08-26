Ромовый Дневник

Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал, что такое коктейль Мохито. Рецепт очень простой. Это легкий, слабоалкогольный и освежающий напиток. Сейчас существует множество вариантов приготовления, но классический не выходит из моды. Считается, что рецепт коктейля был придуман на Кубе. 

Необходимые ингредиенты:

  • 100 мл содовой воды;
  • 50 мл белого рома;
  • 15 мл сиропа из сахара;
  • 80 г лайма;
  • 3 г мяты (небольшого размера 3-4 веточки);
  • 200 г дробленного льда.

Нужные штучки:

  • мадлер;
  • джиггер;
  • хайбол;
  • коктейльная ложка;
  • 2 трубочки.

Рецепт Мохито

  • В хайбол отправить 3 дольки лайма и измельчить мадлером.
  • Подготовить мяту: 10 листиков положить на ладонь и хлопнуть другой.
  • Отправить мяту в хайбол.
  • В бокал положить лед.
  • Добавить белый ром и сироп.
  • Далее налить содовую в содержимое хайбола.
  • Все размешать в бокале коктейльной ложкой.
  • Добавить немного льда.
Ром рекомендуется использовать Ron Varadtro или Havan Club. Вместо содовой допускается добавление Seven-UP или Sprite. Но, в этом случае сахарного сиропа лучше вливать меньше. Для напитка подойдет хайбол или стакан «Касабланка». По сути, дизайн не важен, главное, чтобы бокал был вместительным. К Мохито рекомендуется подавать салфетку, так как на стенках образуется конденсат. Если коктейль готовится в жару, то льда можно добавлять больше. Оптимальная температура напитка – 10-15 градусов.

Как пить

Коктейль пьют через трубочку. Через вторую должен выходить воздух, оставшийся между осколками льда.  Сам напиток относится к категории лонг-дринков, но его можно подавать и как десертный, после ужина. Четких правил нет, Мохито пьют до и после еды, на вечеринках и в маленькой уютной компании. Главное, не спешить и наслаждаться каждым глотком.

