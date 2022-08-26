Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал, что такое коктейль Мохито. Рецепт очень простой. Это легкий, слабоалкогольный и освежающий напиток. Сейчас существует множество вариантов приготовления, но классический не выходит из моды.

Считается, что рецепт коктейля был придуман на Кубе.

Необходимые ингредиенты:

100 мл содовой воды;

50 мл белого рома;

15 мл сиропа из сахара;

80 г лайма;

3 г мяты (небольшого размера 3-4 веточки);

200 г дробленного льда.

Нужные штучки:

мадлер;

джиггер;

хайбол;

коктейльная ложка;

2 трубочки.

Рецепт Мохито

В хайбол отправить 3 дольки лайма и измельчить мадлером.

Подготовить мяту: 10 листиков положить на ладонь и хлопнуть другой.

Отправить мяту в хайбол.

В бокал положить лед.

Добавить белый ром и сироп.

Далее налить содовую в содержимое хайбола.

Все размешать в бокале коктейльной ложкой.

Добавить немного льда.

Ром рекомендуется использовать Ron Varadtro или Havan Club. Вместо содовой допускается добавление Seven-UP или Sprite. Но, в этом случае сахарного сиропа лучше вливать меньше. Для напитка подойдет хайбол или стакан «Касабланка». По сути, дизайн не важен, главное, чтобы бокал был вместительным.

К Мохито рекомендуется подавать салфетку, так как на стенках образуется конденсат. Если коктейль готовится в жару, то льда можно добавлять больше. Оптимальная температура напитка – 10-15 градусов.

Как пить

Коктейль пьют через трубочку. Через вторую должен выходить воздух, оставшийся между осколками льда. Сам напиток относится к категории лонг-дринков, но его можно подавать и как десертный, после ужина. Четких правил нет, Мохито пьют до и после еды, на вечеринках и в маленькой уютной компании. Главное, не спешить и наслаждаться каждым глотком.

