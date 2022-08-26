Ромовый Дневник

Морской коктейль

Рецепты коктейлей · Sergei
Морской коктейль
Это напиток называют еще “Морской бриз”, “Клюквенная свежесть”, в английском варианте “Sea Wolf”. Однако ошибочно считать, что рецепт появился где-то на берегу моря или океана. На самом деле впервые его подали в США в 1920 году. Но, тогда его готовили из джина и гренадина, но спустя 10 лет рецептура была кардинально изменена. В нем появился абрикосовый бренди и лимонный сок. А еще через несколько десятков лет, коктейль стали готовить из вермута и водки.  Современный напиток еще проще приготовить, в нем минимальное количество ингредиентов и клюквенный сок/морс. Последний компонент появился в 50-годы, когда компания “Ocean Spray” наладила производство клюквенного сока. Ранее он всегда ассоциировался с домашними торжествами, но руководство компании решило, что надо расширять рынок сбыта. Так и появился новый рецепт, а у “Ocean Spray” новые потребители - бары. В 1974 году рецепт был включен в список лучших алкогольных напитков десятилетия.

Ингредиенты для приготовления Морского коктейля:

  • 100 мл клюквенного сока;
  • 50 мл водки ТМ “Finlandia”;
  • 50 мл апельсинового сока;
  • долька апельсина;
  • 180 г льда в кубиках.

Дополнительно потребуется:

  • хайбол;
  • трубочки;
  • ложка для приготовления коктейлей;
  • джиггер.

Рецепт коктейля Морского коктейля

  1. Вначале в хайбол надо добавить весь лед.
  2. Залить алкоголем и апельсиновым соком. 
  3. Медленно и аккуратно добавить клюквенный сок, смешивая с содержимым коктейльной ложкой. 
  4. Бокал украсить долькой апельсина (грейпфрута).
Не запрещено использовать другие соки. Главное соблюсти классический принцип балансировки, то есть фруктовый сок + крепкий алкоголь.

Как пить Морской коктейль

Коктейль относится к слабоалкогольным напиткам. Имеет приятный вкус с легкими цитрусовыми нотками. Пьют его через трубочку, наслаждаясь каждым глотком.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Маргарита.

