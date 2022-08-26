Ингредиенты для приготовления Морского коктейля:
- 100 мл клюквенного сока;
- 50 мл водки ТМ “Finlandia”;
- 50 мл апельсинового сока;
- долька апельсина;
- 180 г льда в кубиках.
Дополнительно потребуется:
- хайбол;
- трубочки;
- ложка для приготовления коктейлей;
- джиггер.
Рецепт коктейля Морского коктейля
- Вначале в хайбол надо добавить весь лед.
- Залить алкоголем и апельсиновым соком.
- Медленно и аккуратно добавить клюквенный сок, смешивая с содержимым коктейльной ложкой.
- Бокал украсить долькой апельсина (грейпфрута).
Как пить Морской коктейльКоктейль относится к слабоалкогольным напиткам. Имеет приятный вкус с легкими цитрусовыми нотками. Пьют его через трубочку, наслаждаясь каждым глотком.
