- Водка любой марки – 50 мл;
- Сок лайма – 10 мл;
- Имбирный эль – 100 мл;
- Ягоды ежевики – 12 г.;
- Листья маты – 2 шт.;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Медная кружка с ручкой – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.
Рецепт коктейля Московский мул
- В кружку добавьте лед до краев.
- Далее налейте следующие ингредиенты: сок лайма и 50 мл водки.
- Доверху наполните кружку имбирным элем и перемешайте до однородного состояния.
- Сверху добавьте пару листьев мяты и ягоды ежевики для украшения.
Как пить Московский мул В оригинальном рецепте коктейль подают в медной кружке, но сейчас можно встретить и другие варианты от разных барменов. Напиток является лонг-дринком, его пьют долго и чаще всего используют трубочку. Московский мул обладает довольно мягким вкусом из-за имбирного эля в составе. Если вы хотите получить более сладкую версию напитка, то замените эль на следующие ингредиенты – имбирный сироп и содовую. Так вы получите идеальный баланс пряного и освежающего вкуса.
