Свою популярность коктейль обрел в 1950 годах, когда в Америке массово начали употреблять водку из России. Название прямо связано с клише о том, что русские пьют водку каждый день. Коктейль включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов в разделе «Современная классика». Московский мул – это некий троянский конь, который надолго время вошел в американскую культуру.

Компоненты для приготовления коктейля Московский мул:

Водка любой марки – 50 мл;

Сок лайма – 10 мл;

Имбирный эль – 100 мл;

Ягоды ежевики – 12 г.;

Листья маты – 2 шт.;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Медная кружка с ручкой – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.

Рецепт коктейля Московский мул

В кружку добавьте лед до краев. Далее налейте следующие ингредиенты: сок лайма и 50 мл водки. Доверху наполните кружку имбирным элем и перемешайте до однородного состояния. Сверху добавьте пару листьев мяты и ягоды ежевики для украшения.

Как пить Московский мул

В оригинальном рецепте коктейль подают в медной кружке, но сейчас можно встретить и другие варианты от разных барменов. Напиток является лонг-дринком, его пьют долго и чаще всего используют трубочку.

Московский мул обладает довольно мягким вкусом из-за имбирного эля в составе. Если вы хотите получить более сладкую версию напитка, то замените эль на следующие ингредиенты – имбирный сироп и содовую. Так вы получите идеальный баланс пряного и освежающего вкуса.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Боярский”.