Свою популярность коктейль обрел в 1950 годах, когда в Америке массово начали употреблять водку из России. Название прямо связано с клише о том, что русские пьют водку каждый день. Коктейль включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов в разделе «Современная классика». Московский мул – это некий троянский конь, который надолго время вошел в американскую культуру. Компоненты для приготовления коктейля Московский мул:
  • Водка любой марки – 50 мл;
  • Сок лайма – 10 мл;
  • Имбирный эль – 100 мл;
  • Ягоды ежевики – 12 г.;
  • Листья маты – 2 шт.;
  • Лед – 200 г.

 

Дополнительно:
  • Медная кружка с ручкой – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Московский мул
  1. В кружку добавьте лед до краев. 
  2. Далее налейте следующие ингредиенты: сок лайма и 50 мл водки.
  3. Доверху наполните кружку имбирным элем и перемешайте до однородного состояния. 
  4. Сверху добавьте пару листьев мяты и ягоды ежевики для украшения. 

 

Как пить Московский мул В оригинальном рецепте коктейль подают в медной кружке, но сейчас можно встретить и другие варианты от разных барменов. Напиток является лонг-дринком, его пьют долго и чаще всего используют трубочку.  Московский мул обладает довольно мягким вкусом из-за имбирного эля в составе. Если вы хотите получить более сладкую версию напитка, то замените эль на следующие ингредиенты – имбирный сироп и содовую. Так вы получите идеальный баланс пряного и освежающего вкуса.

