Можно ли перемешивать брагу для ускорения брожения и что будет если все-таки взболтать: делюсь мнением самогонщика со стажем

Не так давно решил первый раз в своей жизни приготовить брагу. Я в этом деле человек неискушенный, крепче кваса самостоятельно ничего до этого не готовил, а тут стукнуло в голову – хочу и все.

Процесс-то, вроде как на первый взгляд, не сложный, но у меня возник один небольшой вопрос – нужно ли перемешивать брагу. Для того чтобы разобраться, пришлось позвать соседа.

Историю прислал наш новый подписчик Дмитрий Ю.

В каких случаях можно перемешивать брагу

Сосед у меня уже не первый год занимается самогоноварением, о чем знал весь подъезд. Так что сомнений в его профессиональных навыках у меня не возникало, да и знакомы мы с ним были уже давно.

Он-то и рассказал мне, что брагу можно перемешивать только в трех случаях:

В начале процесса. По словам соседа, когда в тару вносят все ингредиенты, их нужно тщательно перемешать. После этого на емкость устанавливается гидрозатвор и после этого к браге до определенного момента лучше вообще не прикасаться.

Единственный случай, когда гидрозатвор можно снять во время брожения – это внесение дополнительных ингредиентов, к примеру, дрожжей. При этом жидкость также нужно хорошенько перемешать.

Чтобы дегазировать жидкость. Это делается перед самой перегонкой, когда гидрозатвор уже снят и больше устанавливать его нет необходимости.

Обратите внимание! Брага не должна нагреваться выше 30оС.

В общем, самое главное, что я понял из объяснений соседа – нельзя снимать гидрозатвор без необходимости. Я человек хоть и неопытный в самогоноварении, но физику в школе все-таки не прогуливал. Поэтому у меня возник такой вопрос – а что если не перемешивать брагу, а взбалтывать ее.

Соседа, конечно, впечатлила степень моей ответственности в школьные годы, однако он сказал, что взбалтывать брагу можно только для ее дегазации. Делается это в течение 2-3 минут перед самым снятием гидрозатвора.

Что будет, если перемешать брагу вне этих случаев

В общем, лекция соседа меня впечатлила. Я, конечно, понял, чтобы перемешивать брагу нужны особые обстоятельства. Ладно хоть не какая-нибудь там определенная фаза Луны или звезд, хоть это радует.

Однако по своей натуре я человек очень любопытный, поэтому я не мог не задать моему наставнику этого вопроса. А что, собственно говоря то, будет, если я вдруг забуду все его советы и все-таки решусь перемешать брагу вне указанных случаев?

Ответ оказался простым и понятным, правда, сопровождался несколькими нецензурными выражениями, в которых сосед описал свое отношение к моему любопытству. По его словам, оно его уже несколько… утомило его.

И это, кстати говоря, было единственное из его слов, которое я рискну напечатать здесь в неизменном виде.

Что же касается перемешивания браги, здесь оказалось все просто. Если ее перемешать в середине процесса, со дна емкости поднимется сахарная жидкость, которая смешается со спиртом. Это замедлит процесс брожения на неопределенный срок.

Важно! Если не вовремя перемешивать жидкость, то в худшем случае, брагу просто придется вылить, т. к. она не то что просто потеряет свои вкусовые качества, а станет реально опасной для здоровья человека.

Чем перемешивать брагу

Мое любопытство прогрессировало. Мне стало интересно, а чем, собственно говоря, перемешивать брагу, если этот процесс имеет столько тонкостей? С этим вопросом я обратился к соседу.

Мой интерес он удовлетворил не сразу. Сначала сосед решил снова провести мне занятия по лингвистике. Тема была предсказуемой – нецензурные выражения, характеризующие крайнюю степень утомления человека от излишних вопросов. Оно и понятно – человек он занятой: самогонка сама себя не перегонит.

Затем сосед все же сменил гнев на милость и подробно объяснил, чем можно перемешивать брагу:

пластмассовым веслом;

трубкой из нержавейки;

магнитной мешалкой (да, оказывается, есть и такие);

встроенной мешалкой (они устанавливаются на некоторых бродильных емкостях);

аквариумной помпой (у меня рыбки ведут трезвый образ жизни, поэтому от этого варианта сразу же пришлось отказаться).

Обратите внимание! Мешать брагу можно изделиями практически из любых материалов, кроме дерева. Главное, чтобы мешалка доставала до дна.

А как ускорить процесс брожения

Тут мое любопытство вошло в новую стадию. Если перемешивание жидкости замедляет процесс брожения, то какие есть способы ускорить его?

Сосед лишь посмотрел на меня тяжелым взглядом и даже не стал материться. Видимо, словарный запас кончился.

В общем, ответ он дал сразу. Оказывается, для ускорения брожения есть несколько вариантов:

нагревание браги до 28оС, но не выше;

установка гидромодуля большого размера;

увеличение количества дрожжей в 1,5 раза от требуемого изначально;

использование турбо-дрожжей (да-да, бывают, оказывается, и такие, я сам впервые о них услышал);

добавление подкормок (ржаные корки, горох, кукуруза).

Думаю, от соседа я теперь вряд ли добьюсь какого-нибудь хорошего совета по поводу тонкостей приготовления браги. Не знаю почему, но он теперь даже на телефонные звонки мои перестал отвечать.

Пару догадок, конечно, есть, но я не уверен. Может, вы что посоветуете? Да нет, не касательно соседа, а касательно браги.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!