Компоненты для приготовления коктейля Негрони:
- 30 мл сухого джина, желательно лондонского;
- 30 мл красного вермута;
- 30 мл красного биттера Campari;
- Одна цедра апельсина;
- 120 г льда в кубиках.
Нужные штучки:
- широкий стакан с толстым дном «Рокс»;
- джиггер;
- коктейльная ложечка.
Рецепт приготовления коктейля Негрони:
- Стакан наполнить льдом.
- Добавить вермут и биттер.
- В самую последнюю очередь добавить джин.
- Все размешать ложечкой.
- Украсить цедрой и подавать.
Как питьКоктейль Негрони можно пить как аперитив, а можно даже не перед едой, просто без повода. Отнесен к категории shot-drink, то есть его можно выпить залпом. У него жагучий и сладковато-горьковатый вкус. Напиток не требует закуски. Подойдет для вечеринки и тихого застолья. Нередко в барах подают двойную порцию Негрони. Это позволяет растянуть удовольствие и насладиться ароматом и насыщенным вкусом. Люди, предпочитающие крепкие напитки, добавляют в коктейль двойную порцию джина. Допускается замена Campari на Cynar (горький ликер, настоянный на артишоках).
