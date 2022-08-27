Коктейль находится в категории «Незабываемые» по официальной версии IBA. Доподлинно неизвестно, кто является автором рецепта. По одной из версий, еще в 1919 году во Флоренции, граф Камилло Негрони попросил в баре коктейль «Американо», но с одним уточнением – заменить содовую воду на джин. В итоге коктейль начали подавать всем гостям, украшая не лимоном, как «Американо», а апельсином. Спустя какое-то время семейство Негрони основало компанию и стало выпускать коктейль под названием «Antico Negroni 1919». По другой версии никакого итальянца Негрони никогда не существовало, а напиток впервые сделал генерал Паскаль Оливье де Негрони, уроженец Корсики.

Компоненты для приготовления коктейля Негрони:

30 мл сухого джина, желательно лондонского;

30 мл красного вермута;

30 мл красного биттера Campari;

Одна цедра апельсина;

120 г льда в кубиках.

Нужные штучки:

широкий стакан с толстым дном «Рокс»;

джиггер;

коктейльная ложечка.

Рецепт приготовления коктейля Негрони:

Стакан наполнить льдом. Добавить вермут и биттер. В самую последнюю очередь добавить джин. Все размешать ложечкой. Украсить цедрой и подавать.

Перед наполнением стакана его обязательно надо охладить, желательно в морозилке.

Как пить

Коктейль Негрони можно пить как аперитив, а можно даже не перед едой, просто без повода. Отнесен к категории shot-drink, то есть его можно выпить залпом. У него жагучий и сладковато-горьковатый вкус. Напиток не требует закуски. Подойдет для вечеринки и тихого застолья.

Нередко в барах подают двойную порцию Негрони. Это позволяет растянуть удовольствие и насладиться ароматом и насыщенным вкусом. Люди, предпочитающие крепкие напитки, добавляют в коктейль двойную порцию джина. Допускается замена Campari на Cynar (горький ликер, настоянный на артишоках).

