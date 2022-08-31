Ромовый Дневник

Рецепты коктейлей · Sergei
По одной из версий, данный шот получил свое название из-за путешественника, который на неком острове попробовал местный деликатес – обезьяньи мозги. Данное угощение послужило вдохновением для авторского рецепта. Другой же вариант более простой. После смешивания всех ингредиентов из оригинального рецепта шот получает довольно необычный вид, который и вправду отдаленно напоминает мозги. 

Компоненты для приготовления Обезьяньи мозги:

  • Водка любой марки – 20 мл;
  • Ликер со вкусом банана от De Kuyper – 29 мл;
  • Сливочный ликер Irish Cream – 5 мл;
  • Гранатовый сироп – 5 мл;
  • Сок лимона – 15 мл.

 

Дополнительно:

  • Рюмка – 2 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Трубочка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Обезьяньи мозги 

  1. В рюмку добавьте первый слой - ликер со вкусом банана.
  2. В другой рюмке смешайте следующие ингредиенты: сливочный ликер и сок лимона. Важно: ликер должен свернуться.
  3. С помощью коктейльной ложки добавьте в первую стопку свернувшийся сливочный ликер и водку.
  4. С помощью трубочки осторожно добавьте пару капель гранатового сиропа. 

Как пить Обезьяньи мозги 

Данный шот содержит в себе высокоградусные ингредиенты и относится к категории крепкой выпивки. Его выпивают залпом, так как медленное распитие не принесет удовольствие. Сладки шот с бананом для многих выглядит весьма непривлекательно, но на вкусовые качества это никак не влияет. Вкус сливочного ликера в сочетании с банановым ароматом и водкой может вскружить голову многих.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Пенициллин”.

