Компоненты для приготовления Обезьяньи мозги:
- Водка любой марки – 20 мл;
- Ликер со вкусом банана от De Kuyper – 29 мл;
- Сливочный ликер Irish Cream – 5 мл;
- Гранатовый сироп – 5 мл;
- Сок лимона – 15 мл.
Дополнительно:
- Рюмка – 2 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Трубочка – 1 шт.
Рецепт коктейля Обезьяньи мозги
- В рюмку добавьте первый слой - ликер со вкусом банана.
- В другой рюмке смешайте следующие ингредиенты: сливочный ликер и сок лимона. Важно: ликер должен свернуться.
- С помощью коктейльной ложки добавьте в первую стопку свернувшийся сливочный ликер и водку.
- С помощью трубочки осторожно добавьте пару капель гранатового сиропа.
Как пить Обезьяньи мозгиДанный шот содержит в себе высокоградусные ингредиенты и относится к категории крепкой выпивки. Его выпивают залпом, так как медленное распитие не принесет удовольствие. Сладки шот с бананом для многих выглядит весьма непривлекательно, но на вкусовые качества это никак не влияет. Вкус сливочного ликера в сочетании с банановым ароматом и водкой может вскружить голову многих.
