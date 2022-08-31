По одной из версий, данный шот получил свое название из-за путешественника, который на неком острове попробовал местный деликатес – обезьяньи мозги. Данное угощение послужило вдохновением для авторского рецепта. Другой же вариант более простой. После смешивания всех ингредиентов из оригинального рецепта шот получает довольно необычный вид, который и вправду отдаленно напоминает мозги.

Компоненты для приготовления Обезьяньи мозги:

Водка любой марки – 20 мл;

Ликер со вкусом банана от De Kuyper – 29 мл;

Сливочный ликер Irish Cream – 5 мл;

Гранатовый сироп – 5 мл;

Сок лимона – 15 мл.

Дополнительно:

Рюмка – 2 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Трубочка – 1 шт.

Рецепт коктейля Обезьяньи мозги

В рюмку добавьте первый слой - ликер со вкусом банана. В другой рюмке смешайте следующие ингредиенты: сливочный ликер и сок лимона. Важно: ликер должен свернуться. С помощью коктейльной ложки добавьте в первую стопку свернувшийся сливочный ликер и водку. С помощью трубочки осторожно добавьте пару капель гранатового сиропа.

Как пить Обезьяньи мозги

Данный шот содержит в себе высокоградусные ингредиенты и относится к категории крепкой выпивки. Его выпивают залпом, так как медленное распитие не принесет удовольствие. Сладки шот с бананом для многих выглядит весьма непривлекательно, но на вкусовые качества это никак не влияет. Вкус сливочного ликера в сочетании с банановым ароматом и водкой может вскружить голову многих.

