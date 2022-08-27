Название коктейля Олд фэшн переводится с английского языка как «старомодный». Действительно, этому рецепту уже более 130 лет. По официальной версии рецепт появился еще в 1880 году. Имя бармена из Кентуки не сохранилось. Зато известно, что этот напиток очень любил полковник Джеймс Паппера. Этот человек после выхода на пенсию стал одним из крупнейших производителей бурбона США. Именно благодаря полковнику, коктейль стал популярным.

Интересный факт, что понятие «коктейль» появилось только в 1806 году. Тогда под этим словом подразумевали смесь алкоголя, воды, сахара и биттера.

Также есть подтверждения, что коктейль очень любил Гарри Трумэн (33 президент США) и его супруга. Женщина регулярно его готовила дома. Сейчас напиток внесен в список IBA.

Необходимые компоненты:

50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;

1 мл биттера Ангостура;

5 г тростникового сахара, обязательно в кубиках;

5 г вишни для коктейлей;

цедра одного апельсина;

120 г льда в кубиках.

Сопутствующие штучки:

бокал рокс;

джиггер;

мадлер;

ложка для коктейлей;

шпажка для вишни.

Рецепт приготовления коктейля Олд фэшн:

Пропитать кусочек сахара в биттере, раздавить мадлером. В рокс отправить подготовленный сахар. Добавить лед. Налить бурбон. Все аккуратно смешать и подавать в украшенном виде.

Перед приготовлением коктейля бокал рекомендуется охладить. Можно использовать не только рокс, но и другой, главное, чтобы он был невысоким и имел толстое дно.

Как пить

Коктейль Олд фэшн идеально подходит для расслабления. Он легко пьется. Сахар отлично смягчает вкус бурбона, а травянистый привкус биттера придает изюминку напитку.

Современные бармены нередко заменяют бурбон на виски, вкус которого также великолепно раскрывается при помощи сахара.

