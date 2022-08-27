Необходимые компоненты:
- 50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;
- 1 мл биттера Ангостура;
- 5 г тростникового сахара, обязательно в кубиках;
- 5 г вишни для коктейлей;
- цедра одного апельсина;
- 120 г льда в кубиках.
Сопутствующие штучки:
- бокал рокс;
- джиггер;
- мадлер;
- ложка для коктейлей;
- шпажка для вишни.
Рецепт приготовления коктейля Олд фэшн:
- Пропитать кусочек сахара в биттере, раздавить мадлером.
- В рокс отправить подготовленный сахар.
- Добавить лед.
- Налить бурбон.
- Все аккуратно смешать и подавать в украшенном виде.
Как питьКоктейль Олд фэшн идеально подходит для расслабления. Он легко пьется. Сахар отлично смягчает вкус бурбона, а травянистый привкус биттера придает изюминку напитку. Современные бармены нередко заменяют бурбон на виски, вкус которого также великолепно раскрывается при помощи сахара.
