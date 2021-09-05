Приветствую тебя, дорогой читатель! У каждого человека есть история, которая начиналась с пары шотов текилы, а закончилась… как-нибудь очень необычно. Этот мексиканский напиток – невероятно коварная вещь, пробуждающая в нас тягу к приключениям.

И совсем необязательно пить ее в шотах, ведь существует замечательный коктейль Маргарита! У него приятный цитрусовый вкус, в котором едва различим алкоголь…

Однако после нескольких бокалов, окажется вдруг, что текилы в вас теперь вполне прилично… и тяги к приключениям тоже.

Что это за коктейль

Необычный напиток Маргарита подала на приеме в Акапулько, где он очень понравился Томасу Хилтону – владельцу сети отелей Hilton и родственнику звезды 2000-х Перис Хилтон.

Родина Маргариты там же, где и текилы – в Мексике. Точная история появления коктейля неизвестна, но есть достаточно распространенная версия. Она гласит, что некая Маргарита Сеймз в 1948 году смешала текилу, Куантро (Cointreau, это цитрусовый ликер) и лаймовый сок.

Томас ввел коктейль в меню баров своих отелей и назвал его в честь создательницы. А поскольку сеть Hilton распространена по всему миру, вкусный напиток тоже стал известен повсюду и перекочевал из отелей в обычные бары.

В какой посуде подают

Для Маргариты используется специальный бокал из выдувного стекла, сохраняющего температуру напитка длительное время. Он так и называется: Margarita Glass, в России название переводят как «стакан для Маргариты» или просто называют также, как и коктейль.

Он выглядит как бокал с длинной ножкой и широкой верхней частью, разделенной на две зоны. Объем бокала для Маргариты может быть разным – от 150 до 500 мл. Его также используют для Дайкири и других слабоалкогольных тропических коктейлей.

Крепость

Подсчитать, сколько градусов в Маргарите, может быть сложно, так как для ее приготовления используются различные пропорции. В традиционном коктейле получается около 20 % крепости.

Это достаточно много, поэтому с нескольких бокалов Маргариты опьянеть может даже взрослый мужчина.

Это «коварный» коктейль: в нем велика доля крепкой текилы, однако, сладость ликера и кислый лайм маскируют вкус алкоголя, поэтому он становится совсем незаметным.

Состав продукта и пропорции

Традиционная Маргарита готовится из серебряной текилы, цитрусового (чаще всего – апельсинового) ликера и сока лайма.

Пропорции этих основных ингредиентов могут быть разными. Исторически верной считается 2:1:2, часто используется соотношение 2:2:1, а производитель ликера Куантро рекомендует пропорцию 2:1:1.

Вариации коктейля

Скинни Маргарита. Она делается только из текилы и сока лайма, подается с солью. Получается несладкий напиток, который и называется «скинни» из-за того, что является диетическим вариантом. Бирмарита (другое название – Коронарита). Отличается от классики тем, что к обычной Маргарите доливается бутылка легкого пива Corona, которую при этом нужно держать вертикально к верху дном. Допускается использование другого пива.

Любителям алкогольных коктейлей свойственно называть Маргаритой все напитки, где есть текила и лайм (или лимон, если условия уж совсем домашние). Однако на самом деле официальных разновидностей этого коктейля есть только две:

Все прочее – это любительские варианты, призванные удовлетворить вкусы привередливых дегустаторов. Впрочем, никто не говорит, что это плохо: если вы не на соревновании барменов, то никто не запретит вам мешать для Маргариты любые ингредиенты.

Ниже я расскажу вам не только о классическом коктейле, но и о том, как приготовить его вкусные домашние вариации.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

168 ккал;

0,05 г – белки;

0,08 г – жиры;

10,67 г – углеводы.

Энергетическая и пищевая ценность 100 мл классической Маргариты:

Обратите внимание, что эти параметры указаны для стандартных пропорций. Если вы будете менять их или добавлять новые ингредиенты, то и энергетическая ценность напитка изменится. Чем больше в коктейле будет сахара, тем выше будет его калорийность.

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

Для классической Маргариты вам потребуется шейкер и специальный бокал (в принципе, подать коктейль можно в любом бокале, и на вкус это не повлияет, однако, традиционный коктейль подается в Margarita Glass).

Ингредиенты (пропорции указаны согласно IBA):

серебряная текила – 35 мл (традиционно – Sausa, но можно использовать другую марку высокого качества, например, Olmeca);

апельсиновый ликер – 20 мл (традиционно – Куантро, допускает замена на Трипл-сек);

свежевыжатый сок лайма – 15 мл;

лед в кубиках;

крупная соль (для создания ободка).

Для украшения коктейля используется слайс лайма.

Что можно и нельзя заменять в составе

Рецепты Маргариты в домашних условиях

Любой коктейль Маргарита готовится с текилой. Ее нельзя убрать из состава, так как это основа. А вот заменить ликер на другой ингредиент или взять вместо дайма лимон вполне возможно, если вы готовите коктейль в домашних условиях или просто хотите разнообразить вкус.Несмотря на то что входит в классическую Маргариту именно сок лайма, вы вполне можете использовать лимон, если готовите коктейль дома. Вкус, конечно, будет немного отличаться, так как лимон не горчит, но Маргарита все равно получится узнаваемой.

Дальше я расскажу вам о различных домашних рецептах этого коктейля, и буду использовать именно лимон – его проще найти в любом городе, он дешевле, да и многим больше нравится по вкусу. Все-таки горчинка от лайма считается экзотической для русских людей, а вот Маргариту у нас любят ничуть не меньше.

Важный момент, на котором я хотел бы остановиться. Во всех рецептах ниже я не буду указывать пропорции, так как они индивидуальные. Даже IBA с Куантро договориться не могут, поэтому и я не могу в точности указывать, чего и сколько нужно лить.

Ориентируйтесь на свои предпочтения по вкусу и крепости, помните: текила – это крепкий алкоголь, ликер – это слабый сладкий алкоголь, сиропы могут быть как сладкими (фруктовые и ягодные), так и не сладкими (цветочные, агава, имбирный). Лимонный сок очень кислый, лаймовый – тоже, но имеет горечь в послевкусии.

Я бы порекомендовал не добавлять больше 50 мл текилы. Это целый шот, и если вы будете лить больше – получится очень крепкий коктейль.

Классический со льдом

Перед тем как сделать классическую Маргариту, убедитесь, что у вас есть текила и цитрусовый ликер. Без них ничего не выйдет, а вот лайм, как мы уже говорили, можно заменить соком лимона без особых потерь для вкуса.

Итак, как приготовить традиционный вариант коктейля Маргарита:

Готовим бокал. Протираем край долькой лайма по кругу, чтобы смочить его, а потом опускаем бокал в блюдо с солью. Получается красивая окаемка из соли: она придает эстетичность и влияет на вкус. В шейкер насыпаем несколько кубиков льда. Вливаем туда текилу, сок лайма (лимона) и ликер. Закрываем (плотно!) и хорошенько встряхиваем. Выливаем в бокал из шейкера получившийся коктейль, лед при этом в стакан выпадать не должен. Украшаем Маргариту слайсом цитруса и подаем.

Важный момент: для приготовления Маргариты, как и для многих коктейлей, обязательно нужен шейкер. Если вы планируете часто делать дома различные барные напитки, то я рекомендую его купить.

Ну а если вы просто решили провести для себя эксперимент, то шейкер можно сделать из подручных средств, руководствуясь правилом: главное – чтобы не выплеснулось.

Коктейль Маргарита отлично выглядит на фото – с ним можно сделать много красивых кадров в Инстаграм. Цена его в барах различается в зависимости от стоимости используемых ингредиентов и политики заведения, но в среднем составляет около 450-600 рублей.

Приготовить его дома же будет гораздо дешевле – если, конечно, у вас есть в наличии бутылка текилы и специальные бокалы. Последнее не обязательно, но ведь любой коктейль – это не только алкоголь, это еще и атмосфера!

Клубничная

Как и для традиционной Маргариты – украшаем бокал. Но поскольку этот вариант коктейля будет сладким, кто-то использует сахар вместо соли. В шейкер добавляем текилу, лимонный сок, клубничный ликер (или сироп, если вы не хотите, чтобы получилось слишком крепко), апельсиновый ликер и несколько нарезанных ягод клубники. Все встряхиваем и выливаем в бокал.

Классическая Маргарита – это вкусный, но несладкий коктейль. Поэтому многим больше по вкусу клубничный вариант (особенно девочкам). Он готовится следующим образом:

Перед тем как поместить все ингредиенты в шейкер, клубнику можно предварительно измельчить в блендере так, чтобы получилось пюре. Тогда вкус готового коктейля будет насыщеннее и слаще.

Голубая Margarita

Среди коктейлей очень часто встречаются голубые: Лагуна, Гавайи, даже Канарейка… Маргарита тоже есть. Для нее используются те же ингредиенты, что и для классической, только добавляется Блю Кюрасао – апельсиновый ликер яркого голубого цвета. Вместе с текилой, лимонным соком и Куантро он смешивается в шейкере и выливается в бокал.

Для голубой Маргариты тоже предлагается украшать бокал сахаром, так как из-за большого количества ликера коктейль получается сладким.

Имбирно-яблочная Маргарита

Интересный вариант твиста на классику, который подойдет, например, для осеннего праздника. В шейкер заливаем текилу, яблочный ликер, имбирный ликер и лимонный сок. Все встряхиваем со льдом и выливаем в бокал с сахарным ободком. Украсить коктейль можно тонкими яблочными дольками.

Осторожно с имбирным сиропом – он острый!

Вишневая

Для этого варианта коктейля, помимо текилы и лимонного сока, потребуется несколько ягод вишни и вишневый сироп. Ягоды нужно перемешать в пюре или размять в шейкере ложкой, после чего влить все остальные ингредиенты и встряхнуть.

Получается очень сладкая Маргарита насыщенного красного цвета, бокал для которой тоже украшается сахаром.

Розовая сеньорита

Очень важно: не вздумайте его встряхивать в шейкере. Взболтанная газировка еще никого до добра не доводила.

Такое романтичное название этот вариант Маргариты получил благодаря тому, что в него входит розовый лимонад.

Этапы приготовления:

Лимонный сок, текилу, апельсиновый ликер выливаем в шейкер со льдом и встряхиваем. Для бокала делаем украшение из ободка соли или сахара (по вкусу), выливаем коктейль из шейкера. Сверху доливаем розовый лимонад.

Объем такого коктейля больше, чем у классической Маргариты, поэтому традиционный бокал не подойдет.

Если у вас нет шейкера, то можно поступить проще: приготовить коктейль методом стир (помешивать). Нужно взять длинный бокал, положить в него несколько кубиков льда и по очереди вливать в него все ингредиенты, перемешивая их ложкой. Лимонад – в конце.

Хипнотик/гипнотик

Этот освежающий вариант Маргариты получил свое название благодаря добавлению американского ликера Hypnotic.

текила;

апельсиновый ликер;

ликер Hypnotic;

ананасовый сок;

кисло-сладкий микс (смешанный с сахаром и водой сок лимона и лайма), можно заменить простым лимонным соком.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

Все как обычно – смешиваем в шейкере, встряхиваем и выливаем. Для бокала рекомендуется сахарный ободок, так как коктейль получается кисло-сладкий.

Маргарита флирт

горький ликер Кампари;

сироп маракуйи;

лимонный сок;

золотую текилу.

Для этой Маргариты используется не серебряная, а золотая текила. Вместе с ней в шейкере нужно смешать:

Все стряхиваем и выливаем в длинный бокал на лед, сверху доливаем Спрайт. Украшение из сахарного ободка.

Крепкий вариант для мужчин

Можно пойти по простому пути и добавить больше текилы и меньше ликера. А можно пойти по сложному пути и смешать в шейкере серебряную текилу, ликер Блю Кюрасао и лимонный сок. Все это вылить в бокал, украшенный ободком из соли.

Второй вариант особо не отличается по крепости от классической Маргариты, но имеет насыщенный голубой цвет и менее сладкий вкус, что и делает его более «мужским».

С имбирным сиропом и яблоком

золотую текилу;

имбирный сироп;

яблочный сок;

лимонный сок.

Выше у нас был коктейль с имбирным сиропом и яблочным ликером. Этот вариант похож, но менее крепкий. Яблочную мякоть перемешивает в блендере до состояния пюре и добавляем в шейкер. В шейкере со льдом смешиваем:

Украшается коктейль сахарным ободком и дольками яблока.

С агавой и гибискусом

золотую текилу;

сироп гибискуса;

сироп агавы;

лимонный сок.

Этот коктейль подается с дробленым льдом в объемном бокале. В шейкере нужно смешать:

Взбиваем и выливаем в бокал, украшаем долькой лайма. Напиток получится совсем несладким, поэтому по вкусу можно в шейкер добавить немного сахарного сиропа.

Рецепт с черникой

лимонный сок;

золотую текилу;

сахарный сироп;

ликер Кампари или апельсиновый биттер.

Ягоды черники нужно либо перемешать в блендере, либо раздавить (для этого бармены используют мадлер). Вместе с ними в шейкер добавить:

Все встряхиваем со льдом и выливаем в традиционный бокал, украшенный соленым ободком.

С базиликом и перцем

Это совсем не десертный коктейль, но за то он предлагает удивительный баланс вкусов – кислого, соленого, сладкого и горького.

Этот напиток требует предварительной подготовки. Вам потребуется смешать базилик, острый перец халапеньо с золотой текилой, после чего оставить ее на сутки в холодильнике. После этого полученную смесь нужно процедить – именно ее мы и будем использовать, а остатки перца с базиликом можно выбросить.

В блендере смешиваем:

заранее подготовленную текилу;

апельсиновый ликер;

лимонный сок;

мед.

Используем именно блендер, так как в шейкере равномерно встряхнуть мед будет очень сложно. Готовый коктейль выливаем в бокалы. Их можно украсить ободком из соли с красным перцем (перца добавляем чуть-чуть – только для красоты, так как он может причинять дискомфорт губам).

Кровавая Маргарита осенний вариант

Для этого коктейля используется сок именно красных апельсинов (их еще называют кровавыми из-за насыщенного цвета, не следует путать с грейпфрутами). Попробуйте найти готовый сок, а если не получится – придется выжимать его самостоятельно. Поэтому такой коктейль целесообразнее готовить сразу на большую компанию.

сок красных апельсинов;

лимонный сок;

серебряную текилу;

апельсиновый ликер.

Есть такой классический коктейль – Кровавая Мери, он готовится с томатным соком. Кровавая Маргарита же не имеет с ним ничего общего, кроме звучного названия. Никаких помидоров нам не потребуется.В шейкере смешиваем:

Все, как обычно, встряхиваем со льдом и подаем в украшенных бокалах. Ободок может быть как сахарным, так и соленым (смотря какое сочетание вкусов вам больше нравится), дополнительно коктейль декорируется апельсиновым слайсом и веточками шалфея.

Жареная Маргарита

Интересный вариант коктейля «с дымком». Для того чтобы его приготовить, нужно обжарить несколько долек лимона и/или лайма на гриле. Это займет не больше 5 минут – снимайте цитруса с огня, как только увидите, что цедра начала обугливаться.

Из поджаренного лимона и/или лайма выжмите сок в шейкер, добавьте в него серебряную текилу, апельсиновый ликер и сахарный сироп. Встряхните все со льдом и выливайте в бокал. Украсить его можно соленым ободком и поджаренным цитрусовым слайсом.

Грейпфрутовая

серебряную текилу;

апельсиновый ликер;

грейпфрутовый сок;

лимонный сок;

сахарный сироп.

Этот вариант коктейля еще называют «Маргарита утренняя» - благодаря тому, что апельсиновый джем и цитрусовый сок европейцы и американцы часто добавляют к завтраку. Для приготовления напитка нужно положить в шейкер 10 г апельсинового джема и налить:

Все взбиваем со льдом и выливаем в бокал. Сахарный ободок делать не рекомендуется, так как напиток уже будет достаточно сладким. Можно украсить его коктейльной вишенкой.

Ананасовая

золотой текилой;

медовым сиропом или медом (если вы совсем сладкоежка);

лимонным соком.

Интересный вариант сладкой Маргариты. Для него можно сделать ананасовое пюре в блендере либо использовать насыщенный ананасовый сок. Его заливаем в блендер вместе с:

Все встряхиваем со льдом и выливаем в украшенный сахаром бокал. Для украшения можно дополнительно добавить ломтик ананаса.

Мимоза Маргарита с шампанским

Для этого коктейля потребуется шампанское или игристое вино (полусладкое – если любите послаще, и сухое – если к сладком вы равнодушны). Рекомендуется готовить сразу несколько порций, так как шампанское продается в бутылках, и разливать его лучше сразу.

серебряную текилу;

лимонный сок;

апельсиновый сок.

В шейкере смешиваем:

Встряхнув все со льдом, выливаем в бокал и заливаем сверху охлажденным шампанским. Украсить можно сахарным ободком.

Для этого коктейля стоит использовать длинные и узкие бокалы, так как из них медленнее выходит газ. Кстати, Мимозой Маргаритой этот коктейль называется потому, что он берет основу от классического коктейля Мимоза, состоящего из шампанского с апельсиновым соком.

Пивная Маргарита

Для этого коктейля используем большой бокал, так как напиток будет объемнее. Можно украсить его ободком из соли.

Выше я уже упоминал о том, что такая разновидность коктейля считается официальной, а не любительской. Она называется «бирмарита», потому что в начале вставлено английское слово beer - оно переводится как «пиво».

Готовим классическую Маргариту, после чего выливаем ее в бокал и заливаем сверху пивом. Пиво должно быть легким по вкусу, чтобы не перебивать остальные ингредиенты.

Арбузная Маргарита

Чтобы приготовить арбузную Маргариту, вам потребуются: текила, лимонный сок, несколько кусочков арбуза, сироп агавы и гранатовый сок.

В шейкер со льдом нужно положить мякоть арбуза и хорошенько размять ложкой, после чего влить остальные ингредиенты (сиропа агавы нужно не больше пары капель, у него очень насыщенный вкус). Все содержимое шейкера встряхиваем и выливаем в бокал. Украшение – сахар.

Видео изготовления Маргариты

На видеоролике ниже вы увидите, как приготовить дома Маргариту в традиционном бокале или в шоте (второй вариант подойдет для тех алкофанов, которые не жалуют лонг-дринки):

https://www.youtube.com/watch?v=dzQvWOb4Ysg

Как правильно подавать и с чем пить

Классический коктейль Маргарита подается с окаемкой из соли (делается по краям бокалов). Украшается кусочком лайма или лимона.

Вы можете пить Маргариту до или после еды, хотя раньше коктейль и относился к категории аперитивов (его пили до приема пищи для того, чтобы разбудить аппетит). В качестве закуски чаще всего берут фрукты или сладости, но строгих правил для этого нет – вы вполне можете запивать Маргаритой и другие блюда.

Не рекомендуется только использовать в качестве закуски копчености.

Заключение

Итак, мы с вами разобрали самые разные варианты коктейля Маргарита – от классических и популярных до совсем экзотических. Что бы вы не любили: соленое, сладкое, горькое, острое, вы всегда сможете приготовить себе Маргариту по вкусу!

Вы можете поделиться необычными рецептами в своих социальных сетях (а заодно и показать своим друзьям, что вы не против собраться вместе для дегустации) и подписаться на новые статьи для того, чтобы не пропустить интересные публикации. До встречи!