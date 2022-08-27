Наверное, тяжело найти человека, который не знал и не пробовал коктейль Отвертка. Напиток одинаково популярный в дорогих барах и придорожных «забегаловках». Фактически, это смесь апельсинового сока и водки. Напиток можно приготовить заранее, смешав компоненты и отправив в холодильник до прихода гостей.По одной из версий коктейль придумали американские рабочие, которые занимались разработкой нефтяных месторождений в Саудовской Аравии. В арабских странах алкогольные напитки запрещены, поэтому людям из других стран приходится придумывать безопасные способы употребления спиртного. А название пошло от того, что у рабочих под рукой не оказалось больше ничего, кроме отвертки, чтобы смешать водку и апельсиновый сок. Хотя сейчас считается, что эту историю придумал Джон Мартин, владеющий ТМ «Smirnoff», чтобы повысить популярность водки в США.Известность к напитку пришла не сразу. В 1949 году в одной из газет Турции появляется заметка – агенты разведки и американские инженеры общаются в баре, попивая коктейль отвертка. Именно тогда многие люди начали интересоваться напитком, его составом и процессом приготовления. Буквально через 1 год, в большинстве баров США появился новый пункт в меню – коктейль Отвертка.
Компоненты для приготовления коктейля Отвертка:
150 мл апельсинового сока;
50 мл водки;
30 г апельсина для украшения;
180 г льда в кубиках.
Сопутствующие, но нужные штучки:
джиггер;
стакан Коллинс;
ложка для смешивания коктейлей;
2 шт. трубочек.
Рецепт приготовления коктейля Отвертка:
В стакан добавить весь лед.
Наполнить водкой.
Добавить сок апельсина.
Смешать все компоненты в коллинзе.
На край бокала водрузить дольку апельсина.
Как пить
Коктейль отвертка подходит для всех случаев и ситуаций. Напиток можно назвать универсальной.