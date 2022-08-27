Ромовый Дневник

Отвертка

Рецепты коктейлей · Sergei
Отвертка
Наверное, тяжело найти человека, который не знал и не пробовал коктейль Отвертка. Напиток одинаково популярный в дорогих барах и придорожных «забегаловках». Фактически, это смесь апельсинового сока и водки. Напиток можно приготовить заранее, смешав компоненты и отправив в холодильник до прихода гостей. По одной из версий коктейль придумали американские рабочие, которые занимались разработкой нефтяных месторождений в Саудовской Аравии. В арабских странах алкогольные напитки запрещены, поэтому людям из других стран приходится придумывать безопасные способы употребления спиртного. А название пошло от того, что у рабочих под рукой не оказалось больше ничего, кроме отвертки, чтобы смешать водку и апельсиновый сок. Хотя сейчас считается, что эту историю придумал Джон Мартин, владеющий ТМ «Smirnoff», чтобы повысить популярность водки в США. Известность к напитку пришла не сразу. В 1949 году в одной из газет Турции появляется заметка – агенты разведки и американские инженеры общаются в баре, попивая коктейль отвертка. Именно тогда многие люди начали интересоваться напитком, его составом и процессом приготовления. Буквально через 1 год, в большинстве баров США появился новый пункт в меню – коктейль Отвертка.

Компоненты для приготовления коктейля Отвертка:

  • 150 мл апельсинового сока;
  • 50 мл водки;
  • 30 г апельсина для украшения;
  • 180 г льда в кубиках.

Сопутствующие, но нужные штучки:

  • джиггер;
  • стакан Коллинс;
  • ложка для смешивания коктейлей;
  • 2 шт. трубочек.

Рецепт приготовления коктейля Отвертка:

  1. В стакан добавить весь лед.
  2. Наполнить водкой.
  3. Добавить сок апельсина.
  4. Смешать все компоненты в коллинзе.
  5. На край бокала водрузить дольку апельсина.

Как пить

Коктейль отвертка подходит для всех случаев и ситуаций. Напиток можно назвать универсальной. 

