Наверное, тяжело найти человека, который не знал и не пробовал коктейль Отвертка. Напиток одинаково популярный в дорогих барах и придорожных «забегаловках». Фактически, это смесь апельсинового сока и водки. Напиток можно приготовить заранее, смешав компоненты и отправив в холодильник до прихода гостей.

По одной из версий коктейль придумали американские рабочие, которые занимались разработкой нефтяных месторождений в Саудовской Аравии. В арабских странах алкогольные напитки запрещены, поэтому людям из других стран приходится придумывать безопасные способы употребления спиртного. А название пошло от того, что у рабочих под рукой не оказалось больше ничего, кроме отвертки, чтобы смешать водку и апельсиновый сок. Хотя сейчас считается, что эту историю придумал Джон Мартин, владеющий ТМ «Smirnoff», чтобы повысить популярность водки в США.

Известность к напитку пришла не сразу. В 1949 году в одной из газет Турции появляется заметка – агенты разведки и американские инженеры общаются в баре, попивая коктейль отвертка. Именно тогда многие люди начали интересоваться напитком, его составом и процессом приготовления. Буквально через 1 год, в большинстве баров США появился новый пункт в меню – коктейль Отвертка.

Компоненты для приготовления коктейля Отвертка:

150 мл апельсинового сока;

50 мл водки;

30 г апельсина для украшения;

180 г льда в кубиках.

Сопутствующие, но нужные штучки:

джиггер;

стакан Коллинс;

ложка для смешивания коктейлей;

2 шт. трубочек.

Рецепт приготовления коктейля Отвертка:

В стакан добавить весь лед. Наполнить водкой. Добавить сок апельсина. Смешать все компоненты в коллинзе. На край бокала водрузить дольку апельсина.

Как пить

Коктейль отвертка подходит для всех случаев и ситуаций. Напиток можно назвать универсальной.

