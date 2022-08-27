Компоненты для приготовления коктейля Отвертка:
- 150 мл апельсинового сока;
- 50 мл водки;
- 30 г апельсина для украшения;
- 180 г льда в кубиках.
Сопутствующие, но нужные штучки:
- джиггер;
- стакан Коллинс;
- ложка для смешивания коктейлей;
- 2 шт. трубочек.
Рецепт приготовления коктейля Отвертка:
- В стакан добавить весь лед.
- Наполнить водкой.
- Добавить сок апельсина.
- Смешать все компоненты в коллинзе.
- На край бокала водрузить дольку апельсина.
Как питьКоктейль отвертка подходит для всех случаев и ситуаций. Напиток можно назвать универсальной.
