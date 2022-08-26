Это слабоалкогольный напиток, очень популярный в Швейцарии, Бельгии и Франции. Главное в этом напитке не затмить привкус джина, а точнее можжевельника.

Ингредиенты для приготовления коктейля Пача Монако

Напитки:

50 мл сухого лондонского джина;

25 мл кальвадоса;

25 мл гренадина.

Фрукты и другие компоненты:

60 г грейпфрута;

40 г лимона;

20 г лайма;

15 г карамболы;

10 г киви;

10 г вишни;

200 г колотого льда

щепотка соли.

Дополнительно штучки:

мадлер;

харрикейн;

джиггер;

ложка для приготовления коктейлей;

трубочки.

Рецепт коктейля Пача Монако

Нарезать фрукты на мелкие кусочки: грейпфрут, лайм и лимон. Отправить их в харрикейн. Добавить соль. Подавить все мадлером. Добавить в харрикейн лед. Поочередно налить в бокал по очереди гренадин, кальвадос и джин. Смешать все коктейльной ложкой. Украсить бокал вишней, киви и карамболой. Вставить трубочки и подавать.

Как пить

Этот коктейль подойдет для долгих и душевных разговоров, летней атмосферы и приятного вечера. Истинные бармены не рекомендуют заменять какие-либо из ингредиентов на аналогичные или подобные, в особенности, что касается джина. Они не отличаются большим разнообразием вкусов, а для большинства людей будет открытием, что этот напиток даже имеет разновидности. Классикой является именно лондонский сухой джин. Его рецепт зафиксирован еще в 1920 году на уровне законодательства Великобритании. Он состоит из 3 основных компонентов: вода, спирт и растительные пряности. Чаще всего используют кориандр, мускат, кардамон, но большинство производителей держат в секрете пряности, которые используют. Крепость напитка от 40 до 47 градусов.

Коктейль Пача Монако можно назвать элитарным, при замене компонентов сразу же изменяется вкус.

