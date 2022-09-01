Компоненты для приготовления Палома:
- Текила Olmeca – 60 мл;
- Сок лайма – 15 мл;
- Сок грейпфрута – 50 мл;
- Содовая вода – 50 мл;
- Кружок лайма – 1 шт.;
- Клубника – 15 г.;
- Листика мяты – 1 шт.;
- Соль – 1 г.;
- Лед – 180 г.
Дополнительно:
- Бокал хайбол – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Трубочка – 1 шт.
Рецепт Палома
- Сперва необходимо смочить края бокала соком лайма и насыпать сверху соль.
- Добавьте лед в хайбол.
- После налейте следующие ингредиенты: сок лайма, грейпфрута и 60 мл текилы.
- Сверху долейте содовую воду и перемешайте содержимое барной ложкой до полного смешивания ингредиентов.
- Полученный напиток можно украсить кружком лайма, клубникой и листьями мяты.
Как пить коктейль ПаломаОсобенность подачи заключается в кромке из соли на краях стакана. Он относится к категории слабоалкогольных (всего 12%), поэтому его пьют медленно с помощью трубочки. Коктейль получается с ярким и свежим вкусом с цитрусовым ароматом. В качестве закуски можно использовать клубнику, сладкие десерты и разные фрукты.
