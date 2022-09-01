Ромовый Дневник

Первые упоминания данного напитка можно встретить в газете, которую выпускали в Техасе. На ее основе в будущем опубликовали сборник популярных коктейлей Рио Гранде. Его написал некий бармен Эван Харрисон.  Коктейль был популярным и до издания сборника, но придумали его изначально не в США, а в Мексике – столице текилы. Свое название коктейль получил от известной мексиканской музыкальной композиции La Paloma, которую мир услышал в первый раз в 1850 году. 

Компоненты для приготовления Палома:

  • Текила Olmeca – 60 мл;
  • Сок лайма – 15 мл;
  • Сок грейпфрута – 50 мл;
  • Содовая вода – 50 мл;
  • Кружок лайма – 1 шт.;
  • Клубника – 15 г.;
  • Листика мяты – 1 шт.;
  • Соль – 1 г.;
  • Лед – 180 г.

 

Дополнительно: 

  • Бокал хайбол – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Трубочка – 1 шт.

 

Рецепт Палома

  1. Сперва необходимо смочить края бокала соком лайма и насыпать сверху соль.
  2. Добавьте лед в хайбол.
  3. После налейте следующие ингредиенты: сок лайма, грейпфрута и 60 мл текилы. 
  4. Сверху долейте содовую воду и перемешайте содержимое барной ложкой до полного смешивания ингредиентов.
  5. Полученный напиток можно украсить кружком лайма, клубникой и листьями мяты.

 

Как пить коктейль Палома

Особенность подачи заключается в кромке из соли на краях стакана. Он относится к категории слабоалкогольных (всего 12%), поэтому его пьют медленно с помощью трубочки. Коктейль получается с ярким и свежим вкусом с цитрусовым ароматом. В качестве закуски можно использовать клубнику, сладкие десерты и разные фрукты. 

