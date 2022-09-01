Первые упоминания данного напитка можно встретить в газете, которую выпускали в Техасе. На ее основе в будущем опубликовали сборник популярных коктейлей Рио Гранде. Его написал некий бармен Эван Харрисон.

Коктейль был популярным и до издания сборника, но придумали его изначально не в США, а в Мексике – столице текилы. Свое название коктейль получил от известной мексиканской музыкальной композиции La Paloma, которую мир услышал в первый раз в 1850 году.

Компоненты для приготовления Палома:

Текила Olmeca – 60 мл;

Сок лайма – 15 мл;

Сок грейпфрута – 50 мл;

Содовая вода – 50 мл;

Кружок лайма – 1 шт.;

Клубника – 15 г.;

Листика мяты – 1 шт.;

Соль – 1 г.;

Лед – 180 г.

Дополнительно:

Бокал хайбол – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Трубочка – 1 шт.

Рецепт Палома

Сперва необходимо смочить края бокала соком лайма и насыпать сверху соль. Добавьте лед в хайбол. После налейте следующие ингредиенты: сок лайма, грейпфрута и 60 мл текилы. Сверху долейте содовую воду и перемешайте содержимое барной ложкой до полного смешивания ингредиентов. Полученный напиток можно украсить кружком лайма, клубникой и листьями мяты.

Как пить коктейль Палома

Особенность подачи заключается в кромке из соли на краях стакана. Он относится к категории слабоалкогольных (всего 12%), поэтому его пьют медленно с помощью трубочки. Коктейль получается с ярким и свежим вкусом с цитрусовым ароматом. В качестве закуски можно использовать клубнику, сладкие десерты и разные фрукты.

