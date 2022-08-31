Ромовый Дневник

Пенициллин
Это классический коктейль с высокой крепостью и имбирным ароматом. Впервые его приготовили в 2005 году в баре Нью-Йорка. Бармен Сэм Росс добавлял различные ингредиенты в оригинальный рецепт коктейля Виски Сауэр и таким образом изобрел новую версию, добавив в рецепт имбирь и сироп со вкусом меда.  Он же и дал название этому коктейлю. По мнению Сэма Росса, напиток отлично снимал симптомы похмелья у гостей. Благодаря этим лечебным свойствам он и получил медицинское название. 

Компоненты для приготовления коктейля Пенициллин:

  • Односолодовый скотч – 7 мл;
  • Купажированный виски – 60 мл;
  • Сироп со вкусом меда и имбиря домашнего приготовления- 25 мл;
  • Сок лимона – 25 мл;
  • Цедра апельсина – 5 г.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал рокс – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Нож для снятия цедры – 1шт.

 

Рецепт коктейля Пенициллин

  1. В бокал добавьте кубики льда доверху. 
  2. В шейкер добавьте следующие ингредиенты: сок лимона и сироп со вкусом меда. Далее налейте купажированный виски.
  3. Положите в шейкер лед и хорошо взбейте ингредиенты до однородного состояния.
  4. Полученную смесь перелейте в бокал рокс с помощью стрейнера.
  5. Сверху долейте в рокс односолодовый скотч и украсьте полученный напиток цедрой лимона. 

 

Как пить Пенициллин

Коктейль на основе виски получается достаточно крепким, поэтому его не рекомендуют пить залпом. Потягивайте Пенициллин на протяжении вечера, наслаждаясь глубоким пряным ароматом с нотками имбиря и дымным вкусом односолодового скотча. Трубочку при подаче используют редко.

