Это классический коктейль с высокой крепостью и имбирным ароматом. Впервые его приготовили в 2005 году в баре Нью-Йорка. Бармен Сэм Росс добавлял различные ингредиенты в оригинальный рецепт коктейля Виски Сауэр и таким образом изобрел новую версию, добавив в рецепт имбирь и сироп со вкусом меда.

Он же и дал название этому коктейлю. По мнению Сэма Росса, напиток отлично снимал симптомы похмелья у гостей. Благодаря этим лечебным свойствам он и получил медицинское название.

Компоненты для приготовления коктейля Пенициллин:

Односолодовый скотч – 7 мл;

Купажированный виски – 60 мл;

Сироп со вкусом меда и имбиря домашнего приготовления- 25 мл;

Сок лимона – 25 мл;

Цедра апельсина – 5 г.;

Лед – 300 г.

Дополнительно:

Бокал рокс – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Нож для снятия цедры – 1шт.

Рецепт коктейля Пенициллин

В бокал добавьте кубики льда доверху. В шейкер добавьте следующие ингредиенты: сок лимона и сироп со вкусом меда. Далее налейте купажированный виски. Положите в шейкер лед и хорошо взбейте ингредиенты до однородного состояния. Полученную смесь перелейте в бокал рокс с помощью стрейнера. Сверху долейте в рокс односолодовый скотч и украсьте полученный напиток цедрой лимона.

Как пить Пенициллин

Коктейль на основе виски получается достаточно крепким, поэтому его не рекомендуют пить залпом. Потягивайте Пенициллин на протяжении вечера, наслаждаясь глубоким пряным ароматом с нотками имбиря и дымным вкусом односолодового скотча. Трубочку при подаче используют редко.

