Компоненты для приготовления коктейля Пенициллин:
- Односолодовый скотч – 7 мл;
- Купажированный виски – 60 мл;
- Сироп со вкусом меда и имбиря домашнего приготовления- 25 мл;
- Сок лимона – 25 мл;
- Цедра апельсина – 5 г.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Бокал рокс – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Нож для снятия цедры – 1шт.
Рецепт коктейля Пенициллин
- В бокал добавьте кубики льда доверху.
- В шейкер добавьте следующие ингредиенты: сок лимона и сироп со вкусом меда. Далее налейте купажированный виски.
- Положите в шейкер лед и хорошо взбейте ингредиенты до однородного состояния.
- Полученную смесь перелейте в бокал рокс с помощью стрейнера.
- Сверху долейте в рокс односолодовый скотч и украсьте полученный напиток цедрой лимона.
Как пить ПенициллинКоктейль на основе виски получается достаточно крепким, поэтому его не рекомендуют пить залпом. Потягивайте Пенициллин на протяжении вечера, наслаждаясь глубоким пряным ароматом с нотками имбиря и дымным вкусом односолодового скотча. Трубочку при подаче используют редко.
