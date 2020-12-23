Перловка, гречка, картошка - баловство: делюсь рецептом самогона на горохе для тех, кто любит экспериментировать

Был у меня друг, известный на всю округу самогонщик, отличающийся особым энтузиазмом и изобретательностью. Про него шутили, что он может приготовить алкоголь из всего, что под руку попадет.

Самогон из гречки? Да не вопрос! Много перловки осталось? Туда же пустим. Причем своих секретов производства он ни от кого не скрывал, а, напротив, с охотой делился ими с любым желающим. Как-то раз он позвал меня составить ему компанию при приготовлении горохового самогона.

Историей поделился читатель блога Виктор.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Про такое я слышал впервые. Перловка, гречка, картошка – проходили, знаем, но чтобы самогон гнали из гороха – это было что-то новенькое.

В общем, вскоре мы с товарищем уже шли в магазин за необходимыми продуктами:

Горох, 1 кг - 60 руб. Сахар, 2 кг - 90 руб. Вода - 12 л. Дрожжи прессованные, 100 гр. - 90 руб.

Обратите внимание! Не стоит брать для самогона воду из-под крана. Она плохо влияет на вкус. Лучше использовать родниковую.

Процесс приготовления

Горох как, сказал товарищ, обязательно должен быть очищенный. В противном случае брага из него будет некачественной.И вот продукты были закуплены, и мы пришли в мастерскую, как гордо называл мой друг свою квартиру, в которой на почетном месте стоял самогонный аппарат.

Было быстро приготовлено оборудование, затем мы перешли непосредственно к изготовлению алкоголя:

Залили горох водой так, чтобы она на несколько сантиметров перекрывала семена, и оставили в таком положении на 4 часа. Как объяснил товарищ, если горох предварительно замочить, он в дальнейшем будет бродить намного лучше.

Приготовили сахарный сироп. Для этого понадобилось смешать в кастрюле 2 кг сахара и 3 л воды. Все это дело было доведено до кипения, а затем охлаждено.

Развели дрожжи.

В емкость для брожения положили горох, добавили сироп, разведенные дрожжи и налили туда 7 л воды.

Обратите внимание! Не стоит полностью заполнять тару брагой. Нужно оставить место для пены, которая обязательно будет выделяться. Если этого не сделать, емкость может взорваться.

На таре был установлен гидрозатвор, а саму ее мы поставили в темное теплое место и оставили там на неделю.

По прошествии этого времени брага была профильтрована через марлю и перелита в перегонный куб.

Провели первую перегонку, не разделяя на фракции. Отбор был закончен, когда крепость в струе упала ниже 35 градусов.

Развели дистиллят до крепости в 20 % и вторично перегнали, уже с разделением на фракции. Как обычно, были слиты первые 10 % выхода, которые опасны для здоровья.

Отбирали основную фракцию до тех пор, пока крепость продукта не упала до 40 %.

Разбавили самогон и дали ему настояться еще 3 дня.

Итого – 10 дней и самогон готов.

Что получилось в итоге

Была у моего друга одна хорошая традиция – тех, кто помогал ему при изготовлении нового вида самогона, он обязательно звал на дегустацию.

В этот раз таким помощником оказался я. Естественно, что гороховый самогон был мною попробован в тот же вечер, в который завершился процесс настаивания. И надо сказать новый вид алкоголя меня нисколько не разочаровал.

Ну, теперь можно и пить.

Жидкость оказалась почти прозрачной, может, чуть-чуть мутноватой. Во вкусе, как и в запахе, ощущались нотки гороха, что придавало самогону свою изюминку.

Что можно добавить/заменить в рецепте

После нескольких рюмок мы с другом разговорились. Он сказал, что мы готовили классический рецепт горохового самогона. Я спросил, есть ли другие варианты приготовления?

Оказывается, да, есть и немало. К примеру, вместе с сахаром можно положить сметану. Это немного повлияет на вкус.

В общем, в гороховый самогон, что только не добавляют: солод, молоко и т. п. Все зависит от предпочтений человека.

Однако если самогонщику просто нужно ускорить процесс брожения, можно добавить в жидкость турбо-дрожжи вместо обычных. За них придется немного переплатить (дешевле 210 руб. их не найти), но они позволяют сэкономить несколько дней при настаивании браги.

В общем, в тот день я познакомился не только с классическим рецептом горохового самогона, но и с несколькими, так сказать, второстепенными. А вам известны какие-нибудь необычные способы приготовления алкоголя?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!