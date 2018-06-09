Пиммс сложно классифицировать как напиток. Это не ликёр или настойка, не крепкий алкоголь – его крепость составляет всего 25%. В широком смысле это коктейль, лонг-дринк, который принято дополнительно разбавлять газированным безалкогольными напитками. В Англии вам скажут, что Пиммс – это «фруктовая чаша» (fruit cup) или «летняя чаша» (summer cup), некий региональный аперитив, который принято подавать в течение лета на важных событиях туманного Альбиона (к примеру, на теннисных турнирах). И, пожалуй, они будут правы.

Приставка No. 1 в названии «коктейля» не является бесстыдной саморекламой. На самом деле Джеймс Пимм, придумавший Пиммс, а также его последователи, пробовали разнообразить линейку напитка, заменяя джин, лежавший в основе формулы, другим крепким алкоголем, таким как ром, коньяк и виски. Но только формула с джином смогла пройти через два столетия исторического беспорядка и покорить сердце нынешнего эстета. Поэтому начертание на бутылке No. 1 заслуженное и вписывается в рамки приличия вычурной Англии, но были и есть другие:

Pimm’s No. 1 – самая популярная версия напитка на основе джина крепостью 25%. Его также можно приобрести в виде готового коктейля с лимонадом ( Pimm’s & Lemonade ) в бутылках ёмкостью 250 мл и 1 л, крепостью 5,4%.

Пиммсов много, а имитация для всех их у нас одна…

Рецепт домашнего Пиммса

1 крупный ароматный апельсин

300 мл джина

210 мл сладкого вермута

110 мл апельсинового ликёра типа Куантро

60 мл Кампари или Апероля

1 ч. л. высушенных корок горького апельсина (померанца)

Апельсин хорошо вымыть со щёткой и нарезать крупными дольками вместе с кожурой. Переложить апельсиновые ломтики в стеклянную банку подходящего объема, добавить джин, вермут, апельсиновый ликёр, Кампари и цедру горького апельсина (можно купить в Интернете или попробовать заменить сушеными корками грейпфрута). Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на 24-72 часа. Готовый напиток процедить через сито и перелить в чистую бутылку. Хранить в тёмном прохладном месте до 1 года.

Что ж, Пиммс приготовили, можно и Пиммс Кап замешать.

Секреты идеального Пиммс Кап

Лимонад – классика, но не парадигма. Прежде всего следует упомянуть, что в Англии под лимонадом понимают некую сладкую прозрачную газировку со вкусом цитрусовых (так его и называют, «лимонад в английском стиле»). Один в один Sprite или 7-UP – на них мы и рекомендуем остановиться. Часто лимонад при смешивании Pimm’s Cup заменяют полностью или частично имбирным элем, имбирным пивом или настоящим индийским тоником с хинной.

Бурачник (огуречная трава) – традиционное украшение для Пиммс Кап. Его листья источают приятный огуречный аромат, а красивые синие цветы привносят в общую картину нотки мёда и делают гарнир именно украшением.

Мята – за неимением под рукой бурачника веточка мяты является самой лучшей ему альтернативой. Перед добавлением мяты в бокал её обязательно следует похлопать между ладонями, чтобы «высвободить» ароматные эфирные масла.

Огурец – ещё одна удачная замена бурачнику, смягчающая ароматы ботаники джина и других ингредиентов Пиммса. Нарежьте огурец тонкими слайсами вдоль и украсьте ими свой идеальный Кап №1.

– ещё одна удачная замена бурачнику, смягчающая ароматы ботаники джина и других ингредиентов Пиммса. Нарежьте огурец тонкими слайсами вдоль и украсьте ими свой идеальный Кап №1. Фрукты – слайсы лимона, лайма или апельсина, долька яблока или четвертушки клубники станут прекрасным украшением, как по отдельности, так и все вместе с мятой, бурачником или огурцом. Они подчеркнут ботанику Пиммса, сделают коктейль более насыщенным, многогранным, летним.

Пиммс Кап (Pimm’s Cup) – это простой, но изящный традиционный английский коктейль на основе Пиммса (коктейль из «коктейля», такая вот тавтология). Вокруг него ведётся много споров о том, что нужно добавить в бокал, чтобы получился идеальный напиток. Самая его простая и общепринятая версия содержит 1 часть Пиммса и 2-3 части лимонада, смешанные в высоком стакане коллинз со льдом. Отдельным искусством является украшение этой, казалось бы, заурядной смеси. В ход идут фрукты, травы и даже овощи в лице огурца. Мы же видим идеальный Пиммс Кап №1 так:

А ещё англичане не редко смешивают свой Пиммс с шампанским – такое сочетание известно как Королевский Пиммс Кап (Pimm’s Royal Cup). Зимний Пиммс принято смешивать с яблочным соком. Теперь, зная все нюансы, приготовить идеальный Пиммс Кап будет очень просто. К примеру, так:

Коктейль Пиммс Кап / Pimm’s Cup No. 1 45 мл Pimm’s No. 1

Sprite, 7-UP, имбирный эль или тоник

1-2 слайса огурца

1 клубника, разрезанная на четверти

½ слайса апельсина

1 слайс лимона

веточка мяты В бокал коллинз поместить огурец, клубнику, апельсин, лимон и мяту. Наполнить бокал льдом, добавить Пиммс и долить доверху газировкой. Перед подачей аккуратно перемешать барной ложкой.

Если крепость коктейля показалась лёгкой издёвкой для вашего натренированного нёба, его можно смело укрепить алкоголем, который лежит в основе вашего Пиммса. То есть крепость вашего Pimm’s Cup №1 следует увеличивать джином, а Pimm’s Cup №2 – виски. В американских барах, под эгидой новаторов миксологии, Пиммс смешивают с текилой, красным вином и имбирным элем, зубровкой и лимонником, ирландским виски и домашним лимонадом, ромом и т.д. и т.п. Ну а для компанейских читателей мы подготовили рецепт Пиммс Капа для большой компании. Без Пиммса. Полный «хоум-мейд».

Пиммс Кап (Pimm’s Cup) без Пиммса

Коктейль Пиммс Кап Пати / Pimm’s Cup Party 110 мл сладкого хереса или портвейна

210 мл сладкого вермута

300 мл джина

100 мл апельсинового ликёра типа Cointreau

2,36 л домашнего лимонада*

10 веточек свежей мяты

½ английского огурца, нарезанного слайсами

горсть клубники, четверти

½ апельсина, нарезанного слайсами

½ лимона, нарезанного слайсами Объединить ингредиенты в большой чаше для пунша (большая миска, кастрюля и т.д.) и тщательно перемешать. Когда настало время, разлить коктейль в наполненные льдом высокие стаканы и украсить каждый нарезанными фруктами, огурцом и мятой из чаши.

Адаптированный рецепт готового коктейля Pimm’s Cup из книги «Recipes for Parties: Menus, Flowers, Decor: Everything for Perfect Entertaining», Нэнси Паркер, 2010.

*Домашний лимонад: смешать 0,48 л простого сиропа (1:1), сок и цедру 10-12 лимонов и 1,9 л охлаждённой газированной воды, тщательно перемешать и настоять 15-20 минут. Можно заменить Sprite-ом, 7-UP-ом, имбирным элем, имбирным пивом или тоником.

Почти 200 лет Пиммса

Джеймс Пимм, сын фермера из графства Кент, был владельцем устричного бара в лондонском Сити, недалеко от Банка Англии. В 1823 году он предложил гостям заведения отведать некий тоник собственного приготовления, напиток на основе джина, содержащий секретную смесь трав и ликёров, призванный помочь с пищеварением. Подавал он его в небольших оловянных кружках, известных как «No. 1 Cup», откуда и было позаимствовано название успешного в будущем «коктейля» на основе джина.

В 1851 году Пимм начал крупномасштабное производство своего тоника, чтобы хоть как-то соперничать с другими барами стремительно разрастающегося промышленного Лондона. Тогда в линейке его небольшой компании появились Pimm’s No. 2 и Pimm’s No. 3. В 1865 году Пимм продал свой бизнес и право на использование своего имени Фредерику Сойеру. В 1880 году компанией завладел будущий лорд-мэр Лондона Горацио Дэвис, который в 1887 году основал франшизу устричных баров Пиммса. На протяжении многих лет линейка Пиммса разрасталась посредством замены основы для напитка. После Второй мировой мир увидел Pimm’s No. 4, а в 1960-х Pimm’s No. 5 и Pimm’s No. 6.

В 1970-х и 1980-х бренд испытывал финансовые трудности, франшиза устричных баров была продана, а с производства, из-за снижения спроса, были сняты Pimm’s No. 2-5. Случилось это сразу после того, как компанией завладел шотландский гигант Distillers Company, который в 1986 году был поглощён Guinness PLC. После слияния Guinness и Grand Metropolitan в 1997 году Пиммс выпускается под эгидой крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo. В 2005 году был выпущен сезонный Pimm’s Winter Cup на основе Pimm’s No. 3, дополненный согревающими пряностями и апельсиновыми корками.