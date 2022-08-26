Ингредиенты для приготовления коктейля Пина Колада:
- 90 мл сока из плодов ананаса или апельсина;
- 30 мл рома (желательно белого или светлого);
- 30 мл ромосодержащий ликер Малибу со вкусом кокосового молока;
- 20 мл сливок жирностью от 11 до 15 % (можно не добавлять);
- 50 г льда в кубиках.
- для придания антуража: коктейльная вишенка и ломтик ананаса.
Дополнительно потребуется:
- шейкер или блендер;
- высокий бокал;
- трубочка.
Рецепт коктейля Пина Колада:
- Все компоненты, естественно кроме дополнительных, предназначенных для украшения, смешать в шейкере или блендере до состояния однородной массы.
- Полученный напиток налить в бокал.
- Украсить бокал долькой ананаса и вишенкой.
- Добавить трубочку и подавать.
Как питьКоктейль Пина Колада пьют в охлажденном виде. Некоторые бармены и ценители экзотических напитков рекомендуют употреблять коктейль в чистом виде, то есть без добавления сока. Тогда его подают в ликерном бокале на длинной ножке и выпивают залпом. Во рту длительное время сохраняется очаровательный букет послевкусия, согревающий и мягкий. Главное, сразу не курить, табак и ликер плохо сочетаются.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Пача Монако.