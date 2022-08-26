У напитка карибские корни, а название переводится как “отфильтрованный ананасовый сок” (испанский язык). Несмотря на простоту рецепта и возможность самостоятельного приготовления, коктейль есть во всех уважающих себя барах.

По некоторым данным, автором рецепта является бармен Рамон Марерро (бар из Карибского региона под названием “Beachcomber”). Он длительное время “тренировался”, смешивая разные напитки, как алкогольные, газированные, соки. В 1954 году у него получился совершенно новый напиток, получивший в дальнейшем название «Пина Колада». Алкогольный напиток быстро стал популярным не только в США, но и в европейских странах.

Другая версия гласит, что над рецептом работал целый отдел ученых. В 1978 году коктейль был возведен в категорию национальной гордости Пуэрто-Рико. Многие историки придерживаются совершенно иной версии - напиток создали в 1820 году. Капитан пиратов поил своих матросов коктейлем для поддержания боевого духа схожим по составу с современным Пина Колада.

Ингредиенты для приготовления коктейля Пина Колада:

90 мл сока из плодов ананаса или апельсина;

30 мл рома (желательно белого или светлого);

30 мл ромосодержащий ликер Малибу со вкусом кокосового молока;

20 мл сливок жирностью от 11 до 15 % (можно не добавлять);

50 г льда в кубиках.

для придания антуража: коктейльная вишенка и ломтик ананаса.

Дополнительно потребуется:

шейкер или блендер;

высокий бокал;

трубочка.

Рецепт коктейля Пина Колада:

Все компоненты, естественно кроме дополнительных, предназначенных для украшения, смешать в шейкере или блендере до состояния однородной массы. Полученный напиток налить в бокал. Украсить бокал долькой ананаса и вишенкой. Добавить трубочку и подавать.

Как пить

Коктейль Пина Колада пьют в охлажденном виде. Некоторые бармены и ценители экзотических напитков рекомендуют употреблять коктейль в чистом виде, то есть без добавления сока. Тогда его подают в ликерном бокале на длинной ножке и выпивают залпом. Во рту длительное время сохраняется очаровательный букет послевкусия, согревающий и мягкий. Главное, сразу не курить, табак и ликер плохо сочетаются.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Пача Монако.