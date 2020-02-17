Недавно с женой были на дне рождения нашего друга. Он решил всех удивить и организовал коктейльную вечеринку. Пригласил бармена. Круто получилось. Хотя один минус все же был – именинник весь вечер пил слабые коктейли, но к концу вечера «накидался» хорошо так.

А ведь именно он всех уверял, что слабоалкогольные миксы можно пить в каком угодно количестве и ничего не будет. Ошибся…

Какие коктейли считаются слабоалкогольными

Понятие «слабоалкогольный» может вызывать недоумение, поскольку непонятно, какое содержание алкоголя считается слабым, и в какой момент смесь превращается в крепкий напиток.

Слабоалкогольными или легкими считаются коктейли, содержание спирта в которых не превышает 4%-12%. В их состав входит два и более ингредиентов, один из которых обязательно является алкогольным.

Обычно используются крепкие напитки: ром, джин, виски или водка, которые смешивают с водой, содовой, соками, тоником или любым другим разбавителем.

Используют ли крепкий алкоголь для слабоалкогольных коктейлей

Для приготовления слабоалкогольного коктейля подойдет любой вид алкоголя, в том числе крепкого. Главное, чтобы итоговое содержание этилового спирта в напитке оставалось низким. Поэтому в смесь добавляют большое количество безалкогольных разбавителей и льда. Подаются такие коктейли, как правило, в бокалах большого объема, обычно высоких и прямых.

В качестве алкогольного компонента используют также и слабый алкоголь: вино, шампанское, вермут и т.п. Для вкуса добавляют сиропы, кусочки фруктов, пряности. В результате получается легкий напиток. Благодаря льду слабоалкогольные коктейли так популярны в летнее время и на зажигательных жарких дискотеках.

Что понадобится для приготовления алкоголя в домашних условиях

Чтобы сделать вкусный слабоалкогольный коктейль в домашних условиях, можно обойтись без специальных приспособлений или посуды, а также элитных спиртных напитков. По сути, при наличии сноровки и воображения, можно соорудить напиток из подручных материалов и обойтись той посудой, которая есть под рукой.

Некоторые рецепты требуют наличия шейкера – сосуда для смешивания и охлаждения ингредиентов коктейля. Пригодится также и блендер, чтобы измельчить некоторые из компонентов, например, лед, фрукты, мороженое и т.д.

В качестве замены шейкера можно использовать небольшой термос или стеклянную банку, завернутую в тряпку или мягкое полотенце. Таким образом получится защитить сосуд от осколков льда, которые могут разбить стекло при встряхивании.

6 лучших слабоалкогольных коктейлей

Ассортимент коктейлей постоянно обновляется – бармены придумывают новые сочетания, а устаревшие напитки уходят в небытие. Но некоторые коктейли можно без зазрения совести назвать классическими.

Вот 6 лучших для меня коктейлей, которые легко можно приготовить дома:

Мохито – популярен во всем мире и готовится из 40 г белого рома (например, Bacardi Carta Blanca, Havana Club Anejo 3), 2 ч ложек сахара, стакана содовой, кубиков колотого льда и нескольких веточек мяты. Для приготовления в стакан кладется колотый лед (на 2/3), в него заливается ром и затем содовая. Предварительно необходимо размять вместе мяту, сахар, сок одного лайма и положить на дно стакана. Подавать с веточкой мяты и долькой лимона. Радлер – наиболее простой в приготовлении коктейль. Состоит из лимонада и пива (например, Brauperle Premium Pils, Westmalle Trappist Tripel, Хамовники Пильзенское) в пропорции 1:1 (можно менять по вкусу). Напитки достаточно охладить и смешать. Маргарита – алкогольный микс родом из Мексики, основой которого является текила (например, Olmeca Blanco, Espolon Reposado, Sauza Silver). На 2 ее доли добавляют одну часть сока лайма и 2 части куантро (Cointreau), все перемешивают. Кловер клаб – известен за запоминающийся пряный вкус и густую пену на верхушке. Состоит из 50 мл джина (например, Bombay Sapphire, Beefeater, Hendrick’s) 25 мл малинового сиропа, 25 мл сока лайма, 1 яичного белка и льда. Все ингредиенты, кроме льда помещают в шейкер и смешивают. После этого в напиток добавляют лед и смешивают еще раз. Подают после процеживания через стрейнер (дома можно заменить обычным ситечком). Дайкири может иметь разный состав, но обычно состоит из 2 частей рома (например, Old Monk, Havana Club, Santiago de Cuba, Takamaka), сахарного (2 части) сиропа, сока лайма (1 часть) и льда. Достаточно смешать компоненты, предварительно расколов лед и поместив в стакан. Кровавая Мэри – один из самых неоднозначных коктейлей, поскольку имеет не меньше противников, чем поклонников. Для его приготовления в стакан необходимо налить томатный сок, положить в него ложку и по ее ручке аккуратно влить водку (например, Русский стандарт, Кауффман, Белуга) так, чтобы получилось два слоя.

Приготовление коктейлей – искусство, которому учатся годами. Просто слить весь алкоголь в одну тару недостаточно. Но это совсем не значит, что насладиться миксами можно только в баре. Многие известные коктейли без труда можно сделать дома, порадовав себя и друзей.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какие алкогольные коктейли вы любите готовить дома?