Aloha! В смысле, привет! Продолжаем тему «тики», которая, как нам кажется, удачно стартовала благодаря легендарному коктейлю Май Тай. Тики – особенный род коктейлей, стоящих далеко от классической миксологии, но одновременно с тем являющихся неотъемлемой её частью. Попасть в сборник IBA удалось лишь одному смешанному напитку этой категории, но многие из них заслуживают того, чтобы каждый уважающий себя бармен умел готовить хотя бы пару-тройку. Итак, в этой статье вы узнаете, что собой представляют тики-коктейли, кто их придумал, а также несколько рецептов самых популярных из них. Поехали!

В преддверии Тики

Первые жители Гавайев прибыли на острова из Полинезии, привнеся в обычный уклад жизни 51 штата свои обычаи и культуру. Одновременно с тем они привезли с собой статуэтки идолов, божков, первых на земле людей, как вам угодно. Это были деревянные или каменные истуканы загадочного вида, с треугольными лицами, короткими ножками и несоразмерным ртом, вселяющим ужас в противников. Собственно, словом «тики» и обозначают этих идолов, причем довольно большую их группу: от церемониальных статуй Маори (племя в Новой Зеландии) и до современных статуй их дерева с Гавайев.

В мифологии статуи тики чаще всего символизируют первого человека на Земле, но в гавайской культуре это, прежде всего, боги. В Новой Зеландии женщины носили миниатюрных божков, которые, как считалось, оберегали их от бесплодия. На Гавайях же тики символизируют различных божков, которые защищают от тех или иных напастей:

Ку (Ku) – бог войны

– бог войны Лоно (Lono) – бог земледелия и мира

– бог земледелия и мира Кане (Kane) – бог-отец, покровитель солнечного света, лесов и воды

– бог-отец, покровитель солнечного света, лесов и воды Каналоа (Kanaloa) – бог моря

Когда американцы заинтересовались путешествиями и открыли для себя новый мир Полинезии и Гавайев, они, что довольно-таки предсказуемо, заинтересовались самобытными истуканами. Культура тики проникла в американское общество после 1930-х годов и надежно закрепилась в сознании обычных граждан, тем самым создав уникальный социальный феномен. Вскоре после этого появились первые тики-бары.

Отцы тики-коктейлей, тики-баров, тики-культуры

Некоторые историки, злоупотребляющие доверием граждан и, по-видимому, наркотическими веществами, твердо доказывали, что тики-коктейли нам достались благодаря древним цивилизациям или даже пришельцам, которые потерпели крушением на Земле в области Полинезии. На самом деле все намного прозаичней: первый тики-бар открыл Дон Бичкомбер в 1934 году, за которым незамедлительно последовал его извечный оппонент Трейдер Вик, тот самый, изобретатель Май Тай. Их бары были обставлены полинезийскими и гавайскими истуканчиками, а напитки подавались в стаканах, стилизованных под Тики.

Именно Вик и Дон являются отцами тики-коктейлей, которыми они одарили все Западное побережье Америки. «Доктор Фанк», «Зомби», «Резак по туману», «Май Тай»… Эти названия противостоят незыблемым «Манхэттену», «Мартини», «Кровавой Мэри», которые истинные сибариты потягивают в костюме и галстуке, в то время как безумные тики-коктейли пьют в гавайской рубахе нараспашку или вовсе без нее. Тики-коктейль – это квинтэссенция беспечной жизни, присущей жителям тихоокеанских островов; это особый шик и невероятная подборка ингредиентов.

Дон Бичкомбер

Дон Бичкомбер (1907 – 1989)

Известный во времена «Сухого закона» контрабандист рома, настоящее имя – Эрнест Раймонд Бомон Гэнт. В 30-е годы прошлого столетия открыл свой первый тики-бар на улице МакКэдден в Голливуде, куда захаживал сам Чарли Чаплин. В свое время был хорошим другом Трейдера Вика, но позже их пути разошлись и они стали настоящими соперниками, открыв конкурирующие сети баров-ресторанов. Дон Бич придумал огромное количество коктейлей, порядка 70. Самые известные: Zombi, DoctorFunk, Missionary’sDownfall, QBCooler, RoyalDaiquiriи т.д. Дон отказывался подавать в своем баре более двух «Зомби» на одного человека, ибо в противном случае выпивоха на выходе из бара действительно напоминал голову Тики.

Трейдер Вик (1902 – 1984)

Подлинное имя – Виктор Жюль Бержерон. Является отцом-основателем сети баров-ресторанов «Trader Vic’s», оформленных в полинезийском стиле. Его рук дело: Mai Tai, Scorpion, Fog Cutter, Montego Bay и многие другие смешанные напитки. Май Тай стал единственным тики-коктейлем, который попал в сборник IBA. В раннем детстве Вик переболел туберкулезом и потерял ногу. Перед своими гостями он любил втыкать вилку в деревянный протез и рассказывать, как он потерял ногу в далеких плаваниях.

Несколько рецептов тики-коктейлей

Доктор Фанк (Dr. Funk, твист на культовый коктейль Дона Бича)

слинг или высокий хайбол.

40 мл рома Bacardi Superior;

20 мл рома Bacardi 8;

20 мл аперитива Suze;

20 мл свежевыжатого сока лайма;

20 мл гранатового сиропа;

50 мл содовой воды.

Нижеизложенные смешанные напитки являются лишь вариацией подлинных тики-коктейлей созданных Доном и Виком. Первые четыре вариации (твиста) принадлежат Алексу Кратена и его бартендерам, работающим в баре Artesian при отеле «Лэнгхем» в Лондоне. За рецепты особая благодарность Фёдору Евсевскому, хорошему человеку и автору легендарной книги «Библия бармена». Кстати, еще одна интересная особенность тики-коктейлей – основным ингредиентом всегда является ром . Пожалуй, это вполне оправдано.

Коктейль готовиться методом Throw (Cuban Roll) в двух смесительных стаканах. Все ингредиенты, кроме содовой, нужно перемешать в одном стакане, а затем несколько раз перелить смесь из одного стакана в другой и обратно, при этом удерживая посуду высоко друг над другом. Полученный напиток перелить в бокал, предварительно наполнив его колотым льдом доверху. Долить содовой, досыпать льда и украсить (зонтиком/вишенкой/долькой ананаса/молотым перцем).

Резак по туману №2 (FogCutta #2, твист на коктейль Трейдера Вика)

30 мл греческого бренди Metaxa 12 y.o.;

30 мл выдержанного женевера;

30 мл японского сливового вина Umeshu;

30 мл мандаринового сока;

15 мл свежевыжатого сока лайма;

5 мл ликера Disaronno;

10 мл сахарного сиропа;

дэш биттера Peychaud’s;

дэш розовой воды;

15 мл рома Bacardi 151 (флоат).

Для украшения: бутон розы / кружок лайма/ веточка мяты/ крупная палочка суизл / розовая вода (20 мл)/ сухой лед (50 г) / горячая вода (150 мл) / небольшой чайник. Все ингредиенты, кроме Bacardi 151, перемешать методом «суизл» с дробленым льдом в банке из-под Umeshu. Налить сверху Bacardi 151. Подавать с палочкой суизл. Украсить веточкой мяты, бутоном розы, кружком лайма и «розовым облаком»*.

Для того чтобы приготовить «розовое облако», надо поместить в чайник сухой лед, розовую воду и горячую воду. Накрыть крышкой. Подавать с коктейлем. Рискованный бизнес (Risky Business, твист на коктейль «Зомби») Ингредиенты:

30 мл рома Bacardi Superior;

30 мл рома Bacardi 8;

20 мл рома Bacardi 151 (флоат);

15 мл рома Demerara;

25 мл ликера из санталового дерева (в «Артезиан» его привозят из Марокко);

5 мл греческой смолы Мастики;

15 мл свежевыжатого сока лайма;

15 мл свежевыжатого грейпфрутового сока;

два дэш биттера Amargo Chuncho;

плод маракуйи.

Выдавить в крупный бокал рокс мякоть маракуйи. Добавить дробленый лед и все остальные ингредиенты, кроме Bacardi 151. Перемешать методом суизл. Налить сверху Bacardi 151. Украсить и подать. Для украшения: половинка маракуйи /листик ананаса/ пищевые бусины/ крупная палочка суизл.

Бриллиантовый Суизл (Diamond Swizzle)

50 мл рома Bacardi 8;

25 мл ликера Velvet Falernum*;

1 шт лайм;

5 мл темного сиропа из тростникового сахара;

5 мл зеленого ликера Chartreuse;

6 шт мятных листьев.

Суизл – это веточка тропического кустарника, заканчивающаяся 3-5 разветвлениями на конце. Она дала название методу приготовления коктейлей: нужно опустить палочку в бокал с напитком (обязательно с дробленым льдом) и вращать ею между ладоней, опуская и приподнимая.

На дне хайбола или другого высокого стакана слегка размять барной ложкой три листочка мяты с сахарным сиропом. Наполнить бокал дробленым льдом и влить сок половины лайма, ром и ликеры. Основательно перемешать суизлом и при необходимости добавить еще дробленый лёд. Украсить половиной лайма, тремя листочками мяты и сахаром.

Ликер VelvetFalernum– это сироп или ликер с ароматом душистого ямайского перца, миндаля, лайма, аниса, имбиря и гвоздики. Ураган (Hurricane) Ингредиенты:

50 мл рома Havana Club Anejo 3 Anos;

50 мл рома Havana Club Anejo 7 Anos;

30 мл сироп из маракуйи;

30 мл свежевыжатого апельсинового сока;

30 мл свежевыжатого лимонного сока;

5 мл Гренадина.

Добавить все ингредиенты в шейкер с дробленым льдом и хорошенько взбить. Перелить в бокал харрикейн (ураган) с колотым льдом. Украсить долькой апельсина и вишенкой.

Зомби (Zombie, твист на коктейль Дона Бича)

20 мл рома Havana Club Anejo 3 Anos;

20 мл рома Havana Club Anejo 7 Anos;

20 мл рома Havana Club Anejo Especial;

15 мл вишневого ликера;

15 мл абрикосового ликера;

5 мл Гренадина;

30 мл ананасового сока;

30 мл апельсинового сока.

Добавить все ингредиенты в шейкер со льдом и хорошенько взбить. Перелить в бокал харрикейн (ураган) с колотым льдом. Украсить долькой апельсина и вишенкой.

Коктейли очень сложные в плане составляющих, но ни кто вам не запрещает экспериментировать с составами и менять ингредиенты на свое усмотрение. Это и называется миксологией =). Посвятите тики-коктейлям немного своего времени, и они щедро одарят вас взамен. Aloha! В смысле, пока!