На работе мы начали готовиться к празднованию главного весеннего праздника – 8 марта. Меня, как самого ответственного, назначили ответственным за напитки и алкоголь. Есть множество способов сделать вечеринку запоминающейся.
Но я ведь не ищу легких путей, поэтому решил заменить обычные спиртные напитки эффектными коктейлями “с огоньком”. Уверен, успех празднику гарантирован. Поделюсь и с вами несколькими рецептами эффектных миксов.
Что понадобится для приготовления горящих коктейлейДля приготовления горящих коктейлей в домашних условиях нужно не так уж и много специального инвентаря:
- Бокалы или рюмки с толстыми стенками. Посуду лучше заранее слегка прогреть, что бы она не треснула.
- Горящие коктейли чаще всего готовят слоями. Что бы слои получались ровными и не смешивались, вам пригодится барная ложка с витой ручкой. В домашних условиях можно заменить ее обычным ножом.
- Ну и конечно вам понадобится то, чем можно зажечь огонь. Эффектнее всего поджигать коктейли длинной спичкой или специальной зажигалкой.
Меры предосторожности при поджигании коктейлейОткрытый огонь всегда опасен. Особенно, если он связан с крепкими алкогольными напитками. Поэтому, если вы решили приготовить и подать гостям горящие коктейли, следует обязательно соблюдать определенные правила безопасности:
- Все гости должны быть в курсе “игры с огнем” во избежании неприятных ситуаций.
- В процессе поджигания коктейлей, бутылки с крепким алкоголем должны быть убраны подальше от огня.
- Алкоголь лучше поджигать сначала в ложке, после чего поджигать уже весь напиток из нее.
- При поджигании коктейлей берегите волосы.
- Горящий микс нельзя переносить по помещению во избежании пожара. Дождитесь пока огонь потухнет.
- Перед тем как выпить, напиток необходимо потушить. Не забывайте, что края стакана могут нагреться.
5 лучших горящих коктейлейПредставляю вашему вниманию подборку лучших коктейлей “с огоньком” по моей версии. Огненная колесница
Ингредиенты:
- Sambuca (Самбука) - 25 мл;
- Водка (например, «Мягкоф») - 25 мл.
Напиток готовится в два слоя - сначала наливают самбуку, потом водку. Коктейль не сложен в приготовлении, однако вливать водку в самбуку следует аккуратно, что бы слои не смешались. Коктейль поджигают, тушат и сразу же выпивают.B-52
Ингредиенты:
- кофейный ликер (например, Kahlúa (Калу́а)) – 20 мл;
- сливочный ликер (Baileys (Бейлиз)) – 20 мл;
- апельсиновый ликер (Cointreau(Куантро) или аналог) – 20 мл.
Без знаменитого шота Б-52 коктейльную вечеринку можно и не начинать. Коктейль готовится слоями. Сначала в стопку наливается кофейный ликер, далее сливочный по лезвию ножа, после тем же способом апельсиновый. Готовый микс поджигают и быстро пьют через соломинку одним глотком.
Мои любимыеЧерная жемчужина
Ингредиенты:
- черный ром ( Bacardi (Бакарди) или аналог) - 35 мл;
- сливки (жирностью не менее 30%) - 25 мл;
- банановый сироп - 15 мл.
Этот эффектный и вкусный микс готовится слоями. Первым слоем наливают банановый сироп, далее слой сливок, последним - слой рома. Коктейль поджигают и пьют через длинную соломинку.Ламборджини
Ингредиенты:
- коньяк (например, Hennessy (Хеннесси)- 55 мл;
- темный ром (например, Bacardi (Бакарди)) - 55 мл;
- ликер Galliano (Гальяно) - 55 мл;
- Sambuca (Самбука) - 55 мл;
- Сироп Гренадин - 5 мл.
Этот потрясающий многокомпонентный коктейль готовят в большом бокале с толстыми стенками. Первый слой - Ликер Гальяно, далее самбука, коньяк, сироп. Последний слой - темный ром. Коктейль поджигают и, насладившись зрелищем тушат блюдцем. После того как бокал остынет - можно пить.Зона 51
Ингредиенты:
- Ликер Midori (Мидори) - 25 мл;
- Ликер Jagermeister (Егермайстер) - 25 мл;
- Ром светлый (например, Bacardi (Бакарди)) - 10 мл.
Яркий и ароматный коктейль на основе японского дынного ликера. В стопку наливается ликер Мидори, сверху - Егермайстер и ром. Напиток поджигают и подают.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы не боитесь делать горящие коктейли? Какие ваши любимые?