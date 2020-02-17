На работе мы начали готовиться к празднованию главного весеннего праздника – 8 марта. Меня, как самого ответственного, назначили ответственным за напитки и алкоголь. Есть множество способов сделать вечеринку запоминающейся.

Но я ведь не ищу легких путей, поэтому решил заменить обычные спиртные напитки эффектными коктейлями “с огоньком”. Уверен, успех празднику гарантирован. Поделюсь и с вами несколькими рецептами эффектных миксов.

Что понадобится для приготовления горящих коктейлей

Бокалы или рюмки с толстыми стенками. Посуду лучше заранее слегка прогреть, что бы она не треснула. Горящие коктейли чаще всего готовят слоями. Что бы слои получались ровными и не смешивались, вам пригодится барная ложка с витой ручкой. В домашних условиях можно заменить ее обычным ножом. Ну и конечно вам понадобится то, чем можно зажечь огонь. Эффектнее всего поджигать коктейли длинной спичкой или специальной зажигалкой.

Для приготовления горящих коктейлей в домашних условиях нужно не так уж и много специального инвентаря:

Меры предосторожности при поджигании коктейлей

Все гости должны быть в курсе “игры с огнем” во избежании неприятных ситуаций. В процессе поджигания коктейлей, бутылки с крепким алкоголем должны быть убраны подальше от огня. Алкоголь лучше поджигать сначала в ложке, после чего поджигать уже весь напиток из нее. При поджигании коктейлей берегите волосы. Горящий микс нельзя переносить по помещению во избежании пожара. Дождитесь пока огонь потухнет. Перед тем как выпить, напиток необходимо потушить. Не забывайте, что края стакана могут нагреться.

Открытый огонь всегда опасен. Особенно, если он связан с крепкими алкогольными напитками. Поэтому, если вы решили приготовить и подать гостям горящие коктейли, следует обязательно соблюдать определенные правила безопасности:

5 лучших горящих коктейлей

Представляю вашему вниманию подборку лучших коктейлей “с огоньком” по моей версии.

Ингредиенты:

Sambuca (Самбука) - 25 мл;

Водка (например, «Мягкоф») - 25 мл.

Напиток готовится в два слоя - сначала наливают самбуку, потом водку. Коктейль не сложен в приготовлении, однако вливать водку в самбуку следует аккуратно, что бы слои не смешались. Коктейль поджигают, тушат и сразу же выпивают.

Ингредиенты:

кофейный ликер (например, Kahlúa (Калу́а)) – 20 мл;

сливочный ликер (Baileys (Бейлиз)) – 20 мл;

апельсиновый ликер (Cointreau(Куантро) или аналог) – 20 мл.

Без знаменитого шота Б-52 коктейльную вечеринку можно и не начинать. Коктейль готовится слоями. Сначала в стопку наливается кофейный ликер, далее сливочный по лезвию ножа, после тем же способом апельсиновый. Готовый микс поджигают и быстро пьют через соломинку одним глотком.

Мои любимые

Ингредиенты:

черный ром ( Bacardi (Бакарди) или аналог) - 35 мл;

сливки (жирностью не менее 30%) - 25 мл;

банановый сироп - 15 мл.

Этот эффектный и вкусный микс готовится слоями. Первым слоем наливают банановый сироп, далее слой сливок, последним - слой рома. Коктейль поджигают и пьют через длинную соломинку.

Ингредиенты:

коньяк (например, Hennessy (Хеннесси)- 55 мл;

темный ром (например, Bacardi (Бакарди)) - 55 мл;

ликер Galliano (Гальяно) - 55 мл;

Sambuca (Самбука) - 55 мл;

Сироп Гренадин - 5 мл.

Этот потрясающий многокомпонентный коктейль готовят в большом бокале с толстыми стенками. Первый слой - Ликер Гальяно, далее самбука, коньяк, сироп. Последний слой - темный ром. Коктейль поджигают и, насладившись зрелищем тушат блюдцем. После того как бокал остынет - можно пить.

Ингредиенты:

Ликер Midori (Мидори) - 25 мл;

Ликер Jagermeister (Егермайстер) - 25 мл;

Ром светлый (например, Bacardi (Бакарди)) - 10 мл.

Яркий и ароматный коктейль на основе японского дынного ликера. В стопку наливается ликер Мидори, сверху - Егермайстер и ром. Напиток поджигают и подают.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы не боитесь делать горящие коктейли? Какие ваши любимые?