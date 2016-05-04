“May the fourth be with you” – слова, который знает всякий истинный поклонник саги о Звездных Войнах. Это – переиначенная фраза “May the Force be with you”, “да пребудет с тобой Сила”, в новом варианте – “4 мая будет с тобой ”. Именно в этот день “звездоманы” собираются, чтобы устроить красочные маскарады, обсудить любимые моменты из фильмов, поболтать о том, о сем и, конечно же – выпить пару тематических коктейлей. О них сегодня – подробнее!

Какую выберешь сторону силы ты?

The light side of the Force

30 мл ликера Малибу

30 мл ананасового рома BACARDI Pineapple Fusion

15 мл Блю Кюрасао

Спрайт – опционально

Каким оружием собираешься отстаивать свои взгляды – рубиново-красным или небесно-голубым, как глаза Скайуокера-младшего? Два первых коктейля посвящены легендарному оружию джедаев и ситхов – световым мечам.

Все алкогольные ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал, долить спрайтом. Несколько бокалов такого пойла дает больше сил, чем неделя усердных медитаций!

The dark side of the Force

30 мл Black Cherry Rum («Cruzan»)

30 мл ликёра DeKuyper «Cherry Pucker»

15 мл Гренадина

15 мл ванильного рома

Спрайт – опционально

Готовится напиток аналогично предыдущему. А закусывать его принято порубанными на котлеты джедаями!

Выбирайте планету!

Tatooine Sunrise

30 мл кокосового рома «Parrot Bay»

30 мл ликёра Мидори

30 мл ананасового сока

30 мл апельсинового сока

Миры «Звездных Войн» красочны и разнообразны. Неудивительно, что такая палитра дала огромный простор для фантазии миксологов! Хотите узнать, что пьют на Татуине, Эндоре или Мустафаре? Читайте этот раздел!«Татуинский Рассвет» – коктейль с родины Люка и Энакина Скайуокеров, желтый, как сама пустыня!

Ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал.

Mustafar Night

30 мл апельсиновой водки

30 мл ликёра Шамбор

30 мл клюквенного сока

дэш лимонного сока

Коктейль «Ночь на Мустафаре» посвящен красной планете, на которой происходила последняя драматическая дуэль между Дартом Вейдером и Оби-Ваном Кеноби («ты был мне другом» – вот это вот все).

Этот коктейль идейно украсить кубиком льда в форме звезды смерти, но найти соответствующие формочки не так-то просто, так что космическую станцию может символизировать, к примеру, коктейльная вишенка.

Endor Morning

30 мл ликёра мидори

30 мл яблочного ликёра DeKuyper

15 мл «Блю кюрасао»

дэш сока лайма

Говорят, «Эндорское Утро» – любимый напиток эвоков, жителей зеленой планеты Эндор. Впрочем, я думаю, коктейль вполне понравится и представителям более развитых цивилизаций.

Alderaan Sunset

30 мл рома BACARDI Black Razz

30 мл «Блю кюрасао»

дэш клюквенного сока

Самую синюю планету системы «Альдераан», как известно, уничтожила Звезда Смерти, поэтому и «Альдераанский Закат» – рассвет тут же не наступит. Напиток с горьковатым вкусом навсегда потерянной Родины – почти как у белогвардейских эмигрантов.

Выбирайте персонажа!

«Черный Лорд»

70 мл черной водки «BlaVod»

30 мл Kahlua

Подбираемся к самому интересному – коктейлям, посвященным конкретным персонажам саги – добрым, злым, в общем – на любой вкус!Вариация «Чёрного Русского», только еще чернее – в честь незабвенного темного владыки Вейдера!

Готовится методом билд, подается в бокале олд-фешн. Под такой коктейль произносится особый тост – «Люк, я твой отец, выпей с папкой!»

«Квай Гон Джин-Тоник»

50 мл джина Bombay Sapphire

100 мл тоника

20 мл Блю кюрасао

Учитель Оби-Вана Квай-Гон Джин и впрямь был не дурак выпить. Естественно – как с такой-то фамилией оставаться трезвенником?

Высокий бокал предварительно охладить, налить джин, ликер и тоник, оставшееся пространство заполнить льдом и аккуратно перемешать. Украсить веточкой базилика.

«Ванильный Скайуокер»

180 мл жирного молока

2 ст. л. сливочного мороженого

30 мл ванильного ликера

взбитые сливки

Посвящается Энакину во втором эпизоде, со всеми этими «Мы не имеем права любить друг друга». Легкий молочный коктейль с ванильным ликером и взбитыми сливками, пьешь – и как будто действительно «гуляешь по облакам».

В блендер наливается молоко, чуть подтаявшее мороженое, ванильный ликер, все перемешать, перелить в высокий бокал и украсить взбитыми сливками.

«Сухой Палпатини»

30 мл джина

30 мл черной водки

10 мл ликёра «Ночино»

Черные оливки – для украшения

Версия легендарного Dry Martini, созданная в честь Сенатора Палпатина – по совместительству, лорда ситхов. Естественно, с самыми черными ингредиентами.

Мартинку предварительно охладить, в шейкер вставить барную ложку, полностью засыпать льдом, влить Ночино, джин и водку, перемешать тремя круговыми движениями. Процедить через стрейнер в бокал, подать с тремя маслинами на шпажке или апельсиновым твистом.

«Зеленый родианец»

25 мл ликера Пизан Амбон

25 мл текилы Silver

10 мл лаймового фреша

В рюмку-шутер налить ликёр, поверх него наслоить сок, а третьим слоем – текилу. Пить залпом, поминая недобрым словом Хана Сола, убившего самого известного родианца – наёмника Гридо.

«Разрубленный Дарт Мол»

15 мл темного рома

15 мл вермута Rossi

20 мл клубничного сиропа

Оби-Ван на Набу разрубил симпатичного Дарта Мола пополам, а вам теперь его предлагается собрать в красивом красно-черном слоеном коктейле.

Рюмку-шутер макаем в клубничный сироп и делаем сахарную хрусту. Ром и вермут смешиваем в шейкере. На дно стопки укладываем немного колотого льда, наливаем сироп, сверху наслаиваем ромово-вермутную смесь. Украшаем коктейльной вишенкой или маслиной.

«Буба Либре»

120 мл кока-колы

50 мл светлого рома

10 мл лаймового фреша

Коктейль назван в честь Бубы Фетта, сына того самого наёмника, с которого скопировали солдат-клонов. Готовится точно так же, как и «Куба Либре», только с ненавистью не к американским глобалистам, а к джедаям и особенно – Мейнсу Винду.

В хайбол вставить коктейльную ложку, заполнить его доверху льдом. Добавить ром, фреш и колу, перемешать, ложку вынуть. Украсить долькой лайма.

Вот, пожалуй, и все. Не забывайте, что истинные джедаи никогда не налегали на спиртное, да и ситхи этим не отличались (когда говорят, что ситхи все возводят в «Абсолют», имеется в виду явно не водка). Помните об умеренности даже в праздничный день – и да пребудет с вами сила!