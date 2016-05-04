Ромовый Дневник

May the fourth be with you! Коктейли к Дню Звездных Войн

Павел Омазин
“May the fourth be with you” – слова, который знает всякий истинный поклонник саги о Звездных Войнах. Это – переиначенная фраза “May the Force be with you”, “да пребудет с тобой Сила”, в новом варианте – “4 мая будет с тобой ”. Именно в этот день “звездоманы” собираются, чтобы устроить красочные маскарады, обсудить любимые моменты из фильмов, поболтать о том, о сем и, конечно же – выпить пару тематических коктейлей. О них сегодня – подробнее!

Какую выберешь сторону силы ты?

Каким оружием собираешься отстаивать свои взгляды – рубиново-красным или небесно-голубым, как глаза Скайуокера-младшего? Два первых коктейля посвящены легендарному оружию джедаев и ситхов – световым мечам.

The light side of the Force

  • 30 мл ликера Малибу
  • 30 мл ананасового рома BACARDI Pineapple Fusion
  • 15 мл Блю Кюрасао
  • Спрайт – опционально

Все алкогольные ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал, долить спрайтом. Несколько бокалов такого пойла дает больше сил, чем неделя усердных медитаций!

The dark side of the Force

  • 30 мл Black Cherry Rum («Cruzan»)
  • 30 мл ликёра DeKuyper «Cherry Pucker»
  • 15 мл Гренадина
  • 15 мл ванильного рома
  • Спрайт – опционально

Готовится напиток аналогично предыдущему. А закусывать его принято порубанными на котлеты джедаями!

Выбирайте планету!

Миры «Звездных Войн» красочны и разнообразны. Неудивительно, что такая палитра дала огромный простор для фантазии миксологов! Хотите узнать, что пьют на Татуине, Эндоре или Мустафаре? Читайте этот раздел!

Tatooine Sunrise

«Татуинский Рассвет» – коктейль с родины Люка и Энакина Скайуокеров, желтый, как сама пустыня!

  • 30 мл кокосового рома «Parrot Bay»
  • 30 мл ликёра Мидори
  • 30 мл ананасового сока
  • 30 мл апельсинового сока

Ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал.

Mustafar Night

Коктейль «Ночь на Мустафаре» посвящен красной планете, на которой происходила последняя драматическая дуэль между Дартом Вейдером и Оби-Ваном Кеноби («ты был мне другом» – вот это вот все).

  • 30 мл апельсиновой водки
  • 30 мл ликёра Шамбор
  • 30 мл клюквенного сока
  • дэш лимонного сока

Этот коктейль идейно украсить кубиком льда в форме звезды смерти, но найти соответствующие формочки не так-то просто, так что космическую станцию может символизировать, к примеру, коктейльная вишенка.

Endor Morning

Говорят, «Эндорское Утро» – любимый напиток эвоков, жителей зеленой планеты Эндор. Впрочем, я думаю, коктейль вполне понравится и представителям более развитых цивилизаций.

  • 30 мл ликёра мидори
  • 30 мл яблочного ликёра DeKuyper
  • 15 мл «Блю кюрасао»
  • дэш сока лайма

Alderaan Sunset

Самую синюю планету системы «Альдераан», как известно, уничтожила Звезда Смерти, поэтому и «Альдераанский Закат» – рассвет тут же не наступит. Напиток с горьковатым вкусом навсегда потерянной Родины – почти как у белогвардейских эмигрантов.

  • 30 мл рома BACARDI Black Razz
  • 30 мл «Блю кюрасао»
  • дэш клюквенного сока

Выбирайте персонажа!

Подбираемся к самому интересному – коктейлям, посвященным конкретным персонажам саги – добрым, злым, в общем – на любой вкус!

«Черный Лорд»

Вариация «Чёрного Русского», только еще чернее – в честь незабвенного темного владыки Вейдера!

  • 70 мл черной водки «BlaVod»
  • 30 мл Kahlua

Готовится методом билд, подается в бокале олд-фешн. Под такой коктейль произносится особый тост – «Люк, я твой отец, выпей с папкой!»

«Квай Гон Джин-Тоник»

Учитель Оби-Вана Квай-Гон Джин и впрямь был не дурак выпить. Естественно – как с такой-то фамилией оставаться трезвенником?

  • 50 мл джина Bombay Sapphire
  • 100 мл тоника
  • 20 мл Блю кюрасао

Высокий бокал предварительно охладить, налить джин, ликер и тоник, оставшееся пространство заполнить льдом и аккуратно перемешать. Украсить веточкой базилика.

«Ванильный Скайуокер»

Посвящается Энакину во втором эпизоде, со всеми этими «Мы не имеем права любить друг друга». Легкий молочный коктейль с ванильным ликером и взбитыми сливками, пьешь – и как будто действительно «гуляешь по облакам».

  • 180 мл жирного молока
  • 2 ст. л. сливочного мороженого
  • 30 мл ванильного ликера
  • взбитые сливки

В блендер наливается молоко, чуть подтаявшее мороженое, ванильный ликер, все перемешать, перелить в высокий бокал и украсить взбитыми сливками.

«Сухой Палпатини»

Версия легендарного Dry Martini, созданная в честь Сенатора Палпатина – по совместительству, лорда ситхов. Естественно, с самыми черными ингредиентами.

Мартинку предварительно охладить, в шейкер вставить барную ложку, полностью засыпать льдом, влить Ночино, джин и водку, перемешать тремя круговыми движениями. Процедить через стрейнер в бокал, подать с тремя маслинами на шпажке или апельсиновым твистом.

«Зеленый родианец»

  • 25 мл ликера Пизан Амбон
  • 25 мл текилы Silver
  • 10 мл лаймового фреша

В рюмку-шутер налить ликёр, поверх него наслоить сок, а третьим слоем – текилу. Пить залпом, поминая недобрым словом Хана Сола, убившего самого известного родианца – наёмника Гридо.

«Разрубленный Дарт Мол»

Оби-Ван на Набу разрубил симпатичного Дарта Мола пополам, а вам теперь его предлагается собрать в красивом красно-черном слоеном коктейле.

  • 15 мл темного рома
  • 15 мл вермута Rossi
  • 20 мл клубничного сиропа

Рюмку-шутер макаем в клубничный сироп и делаем сахарную хрусту. Ром и вермут смешиваем в шейкере. На дно стопки укладываем немного колотого льда, наливаем сироп, сверху наслаиваем ромово-вермутную смесь. Украшаем коктейльной вишенкой или маслиной.

«Буба Либре»

Коктейль назван в честь Бубы Фетта, сына того самого наёмника, с которого скопировали солдат-клонов. Готовится точно так же, как и «Куба Либре», только с ненавистью не к американским глобалистам, а к джедаям и особенно – Мейнсу Винду.

  • 120 мл кока-колы
  • 50 мл светлого рома
  • 10 мл лаймового фреша

В хайбол вставить коктейльную ложку, заполнить его доверху льдом. Добавить ром, фреш и колу, перемешать, ложку вынуть. Украсить долькой лайма.

Вот, пожалуй, и все. Не забывайте, что истинные джедаи никогда не налегали на спиртное, да и ситхи этим не отличались (когда говорят, что ситхи все возводят в «Абсолют», имеется в виду явно не водка). Помните об умеренности даже в праздничный день – и да пребудет с вами сила!

