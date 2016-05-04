“May the fourth be with you” – слова, который знает всякий истинный поклонник саги о Звездных Войнах. Это – переиначенная фраза “May the Force be with you”, “да пребудет с тобой Сила”, в новом варианте – “4 мая будет с тобой ”. Именно в этот день “звездоманы” собираются, чтобы устроить красочные маскарады, обсудить любимые моменты из фильмов, поболтать о том, о сем и, конечно же – выпить пару тематических коктейлей. О них сегодня – подробнее!
Какую выберешь сторону силы ты?Каким оружием собираешься отстаивать свои взгляды – рубиново-красным или небесно-голубым, как глаза Скайуокера-младшего? Два первых коктейля посвящены легендарному оружию джедаев и ситхов – световым мечам.
The light side of the Force
- 30 мл ликера Малибу
- 30 мл ананасового рома BACARDI Pineapple Fusion
- 15 мл Блю Кюрасао
- Спрайт – опционально
Все алкогольные ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал, долить спрайтом. Несколько бокалов такого пойла дает больше сил, чем неделя усердных медитаций!
The dark side of the Force
- 30 мл Black Cherry Rum («Cruzan»)
- 30 мл ликёра DeKuyper «Cherry Pucker»
- 15 мл Гренадина
- 15 мл ванильного рома
- Спрайт – опционально
Готовится напиток аналогично предыдущему. А закусывать его принято порубанными на котлеты джедаями!
Выбирайте планету!Миры «Звездных Войн» красочны и разнообразны. Неудивительно, что такая палитра дала огромный простор для фантазии миксологов! Хотите узнать, что пьют на Татуине, Эндоре или Мустафаре? Читайте этот раздел!
Tatooine Sunrise«Татуинский Рассвет» – коктейль с родины Люка и Энакина Скайуокеров, желтый, как сама пустыня!
- 30 мл кокосового рома «Parrot Bay»
- 30 мл ликёра Мидори
- 30 мл ананасового сока
- 30 мл апельсинового сока
Ингредиенты смешать в шейкере со льдом, процедить в высокий бокал.
Mustafar NightКоктейль «Ночь на Мустафаре» посвящен красной планете, на которой происходила последняя драматическая дуэль между Дартом Вейдером и Оби-Ваном Кеноби («ты был мне другом» – вот это вот все).
- 30 мл апельсиновой водки
- 30 мл ликёра Шамбор
- 30 мл клюквенного сока
- дэш лимонного сока
Этот коктейль идейно украсить кубиком льда в форме звезды смерти, но найти соответствующие формочки не так-то просто, так что космическую станцию может символизировать, к примеру, коктейльная вишенка.
Endor MorningГоворят, «Эндорское Утро» – любимый напиток эвоков, жителей зеленой планеты Эндор. Впрочем, я думаю, коктейль вполне понравится и представителям более развитых цивилизаций.
- 30 мл ликёра мидори
- 30 мл яблочного ликёра DeKuyper
- 15 мл «Блю кюрасао»
- дэш сока лайма
Alderaan SunsetСамую синюю планету системы «Альдераан», как известно, уничтожила Звезда Смерти, поэтому и «Альдераанский Закат» – рассвет тут же не наступит. Напиток с горьковатым вкусом навсегда потерянной Родины – почти как у белогвардейских эмигрантов.
- 30 мл рома BACARDI Black Razz
- 30 мл «Блю кюрасао»
- дэш клюквенного сока
Выбирайте персонажа!Подбираемся к самому интересному – коктейлям, посвященным конкретным персонажам саги – добрым, злым, в общем – на любой вкус!
«Черный Лорд»Вариация «Чёрного Русского», только еще чернее – в честь незабвенного темного владыки Вейдера!
- 70 мл черной водки «BlaVod»
- 30 мл Kahlua
Готовится методом билд, подается в бокале олд-фешн. Под такой коктейль произносится особый тост – «Люк, я твой отец, выпей с папкой!»
«Квай Гон Джин-Тоник»Учитель Оби-Вана Квай-Гон Джин и впрямь был не дурак выпить. Естественно – как с такой-то фамилией оставаться трезвенником?
- 50 мл джина Bombay Sapphire
- 100 мл тоника
- 20 мл Блю кюрасао
Высокий бокал предварительно охладить, налить джин, ликер и тоник, оставшееся пространство заполнить льдом и аккуратно перемешать. Украсить веточкой базилика.
«Ванильный Скайуокер»Посвящается Энакину во втором эпизоде, со всеми этими «Мы не имеем права любить друг друга». Легкий молочный коктейль с ванильным ликером и взбитыми сливками, пьешь – и как будто действительно «гуляешь по облакам».
- 180 мл жирного молока
- 2 ст. л. сливочного мороженого
- 30 мл ванильного ликера
- взбитые сливки
В блендер наливается молоко, чуть подтаявшее мороженое, ванильный ликер, все перемешать, перелить в высокий бокал и украсить взбитыми сливками.
«Сухой Палпатини»Версия легендарного Dry Martini, созданная в честь Сенатора Палпатина – по совместительству, лорда ситхов. Естественно, с самыми черными ингредиентами.
- 30 мл джина
- 30 мл черной водки
- 10 мл ликёра «Ночино»
- Черные оливки – для украшения
Мартинку предварительно охладить, в шейкер вставить барную ложку, полностью засыпать льдом, влить Ночино, джин и водку, перемешать тремя круговыми движениями. Процедить через стрейнер в бокал, подать с тремя маслинами на шпажке или апельсиновым твистом.
«Зеленый родианец»
- 25 мл ликера Пизан Амбон
- 25 мл текилы Silver
- 10 мл лаймового фреша
В рюмку-шутер налить ликёр, поверх него наслоить сок, а третьим слоем – текилу. Пить залпом, поминая недобрым словом Хана Сола, убившего самого известного родианца – наёмника Гридо.
«Разрубленный Дарт Мол»Оби-Ван на Набу разрубил симпатичного Дарта Мола пополам, а вам теперь его предлагается собрать в красивом красно-черном слоеном коктейле.
- 15 мл темного рома
- 15 мл вермута Rossi
- 20 мл клубничного сиропа
Рюмку-шутер макаем в клубничный сироп и делаем сахарную хрусту. Ром и вермут смешиваем в шейкере. На дно стопки укладываем немного колотого льда, наливаем сироп, сверху наслаиваем ромово-вермутную смесь. Украшаем коктейльной вишенкой или маслиной.
«Буба Либре»Коктейль назван в честь Бубы Фетта, сына того самого наёмника, с которого скопировали солдат-клонов. Готовится точно так же, как и «Куба Либре», только с ненавистью не к американским глобалистам, а к джедаям и особенно – Мейнсу Винду.
- 120 мл кока-колы
- 50 мл светлого рома
- 10 мл лаймового фреша
В хайбол вставить коктейльную ложку, заполнить его доверху льдом. Добавить ром, фреш и колу, перемешать, ложку вынуть. Украсить долькой лайма.
Вот, пожалуй, и все. Не забывайте, что истинные джедаи никогда не налегали на спиртное, да и ситхи этим не отличались (когда говорят, что ситхи все возводят в «Абсолют», имеется в виду явно не водка). Помните об умеренности даже в праздничный день – и да пребудет с вами сила!