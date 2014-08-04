Ромовый Дневник

Коктейли с мороженым и сорбетом, рецепты сорбета

Коктейли с мороженым и сорбетом, рецепты сорбета

Что может быть лучше мороженого в жаркий летний день? Только коктейли с мороженым, алкогольные, разумеется. Мороженое, кстати, является отличным ингредиентом для коктейлей и должно присутствовать в каждом баре, как и специальная ложка, которая помогает формировать ровные и красивые шарики. В большинстве случаев холодное лакомство идет в молочные коктейли, но и с некоторыми алкогольными напитками оно сочетается очень даже. Пожалуй, лучшим из них является Бейлиз, который вы сможете приготовить в домашних условиях.

Совет: перед тем как формировать шарик мороженого с помощью специальной ложки, сначала поместите ее в воду, желательно теплую, - получить шарик будет намного проще и он получится идеально ровным.

Что касается безалкогольных молочных коктейлей с мороженым, то попробуйте следующие рецепт: в блендере взбейте 100-150 мл молока, 50 мл сливок, 50 г мороженого и любые наполнители. В качестве наполнителей можно использовать различные сиропы (порядка 30-50 мл), фрукты (очень вкусно получается с бананом или замороженной клубникой), орешки (попробуйте миксануть фундук, кешью и кедровые орешки). С алкоголем все проще.

Алкогольные коктейли с мороженым

Ром мороженое (бленд)

Ингредиенты:

  • 50 мл темного рома;
  • 150 г ванильного мороженого;
  • 5 г тертого шоколада.

Приготовление: рокс плотно наполните мороженым доверху и переложите его в блендер. Добавьте в блендер темный ром и взбейте содержимое. Перелейте коктейль в рокс, который предварительно наполните льдом, и украсьте шоколадной крошкой.

Лакомый кусочек (шейк)

Ингредиенты:

  • 40 мл джина;
  • 20 мл хереса;
  • 30 мл ванильного мороженого;
  • 5 г шоколадной стружки.

Приготовление: в шейкер положите 2 ст. ложки мороженого, налейте херес и джин. Хорошенько взбейте и переложите в предварительно охлажденный коктейльный бокал. Украсьте коктейль шоколадной крошкой.

Сливочный виски (бленд)

 

Ингредиенты:
  • 50 мл шотландского виски;
  • 10 мл сахарного сиропа;
  • 150 г ванильного мороженого;
  • 12 мл сливок (33%);
  • 10 г шоколадной стружки.

Приготовление: в блендере взбейте ванильное мороженое, сливки, виски и сахарный сироп. Перелейте напиток в коктейльный бокал, наполненный дробленым льдом, и украсьте его шоколадной стружкой.

Солнечная мечта (бленд)

Ингредиенты:

  • 30 мл апельсинового ликера;
  • 20 мл персикового сиропа;
  • 100 мл апельсинового сока;
  • 50 мл ванильного мороженого;
  • 10 г лимона;
  • 1 г мяты.

Приготовление: взбейте в блендере с небольшим количеством льда мороженое, апельсиновый ликер и сок, персиковый сироп. Перелейте в бокал харрикейн (ураган) и украсьте цедрой лимона и листиком мяты.

Коктейли с сорбетом и рецепты оного

Сорбет, он же сорбе, – замороженный десерт, приготовленный из сахарного сиропа и фруктового пюре/сока. Иногда вместо фруктового наполнителя используют вина или шампанские. По сути, это фруктового мороженое. Для приготовления сорбета необходимо сварить сахарный сироп и добавить к нему фруктового пюре или сок. После, сорбе ставят в морозилку для заморозки, в процессе которого десерт несколько раз перемешивают, чтобы не образовывались крупные кристаллы льда. Коктейли с сорбетом пользуются особенным спросом, особенно летом.

Харви бол бенджер (билд)

Ингредиенты:

  • 15 мл водки;
  • 15 мл Гальяно;
  • 30 мл апельсинового сорбета;
  • 30 г апельсина.

Приготовление: в охлажденный коктейльный бокал положите 1 шарик апельсинового сорбета. Налейте сверху 15 мл водки и 15 мл ванильного ликера Гальяно. Подавать коктейль следует с двумя кружками апельсина и ложечкой.

Чтобы приготовить апельсиновый сорбет нам понадобится:
  • 320 мл свежего апельсинового сока;
  • ½ среднего лимона;
  • 100 г сахара;
  • 100 мл воды;
  • 1 белок куриного яйца.

Готовим следующим образом: сначала нужно сварить сахарный сироп. Для этого поставьте воду на огонь и всыпьте в нее сахар, по мере нагревания воды постоянно ее помешивайте до полного растворения сахара. Сироп доведите до кипения и варите в течение 5 минут, постоянно снимая пенку шумовкой. Полученный сироп охладите, добавьте в него апельсиновый сок и сок лимона. Полученную смесь нужно хорошо перемешать, перелить в пластмассовую форму и отправить в морозилку. Когда десерт заледенеет нужно взбить белок одного яйца и добавить в сорбет, хорошенько его перемешав. В течение нескольких часов десерт следует постоянно помешивать, приблизительно 2-3 раза в час.

Чапурин (билд)

Ингредиенты:

  • 70 мл сухого шампанского;
  • 80 г лаймового сорбета.

Приготовление: в охлажденный бокал флюте (шампанку) положите большой шарик лаймового сорбета. Аккуратно налейте игристое сухое вино и перемешайте барной ложкой.

Лаймовый сорбет можно готовить по предыдущему рецепту, просто вместо апельсинового и лимонного сока использовать сок лайма в нужном количестве. А следующий коктейль для трезвенников.

Яблочный лимонад в кувшине

Ингредиенты:

  • 500 мл газированной воды;
  • 150 г яблочного сорбета;
  • 40 г лайма;
  • 30 г зеленого яблока;
  • 10 г тростникового сахара.

Приготовление: кувшин на 2/3 наполните льдом. В шейкере подавите мадлером тростниковый сахар (1,5 ч. ложки) и порезанную половинку лайма. Добавьте в шейкер 3 шарика яблочного сорбета, лед и хорошенько взбейте. Перелейте полученную массу через стрейнер в кувшин и долейте газировку доверху. Размешайте полученный коктейль барной ложкой и украсьте его дольками зеленого яблока. Одного такового кувшина хватит на 4 порции.

Чтобы приготовить яблочный сорбет нам понадобится:
  • 4 яблока;
  • 1 ¼ стакана воды;
  • 1 ¼ стакана сахара;
  • 1 лимон.

Готовим так:  сначала из лимона выжмите сок. Яблоки хорошо помыть и разрезать на 4 части, предварительно вырезав сердцевину. Сложить яблоки в форму для заморозки, залить их лимонным соком, хорошо перемешать и отправить в морозилку минимум на 7 часов. Затем нужно приготовить сахарный сироп (технология смотреть выше), добавить в него замороженные яблоки и отправить все это в блендер, где полученную массу нужно быстро взбить. Помещаем полученное пюре с сиропом в форму для заморозки и отправляем в морозилку на 6 часов. Каждый час сорбет нужно хорошо перемешивать.

На этом все. Надеемся, эти рецепты помогут вам скоротать еще один жаркий летний денек, который, кстати, осталось не так уж и много.

P.S. Коктейли с мороженым могут быть еще и кофейными, что вполне логично. Проще всего приготовить следующий кофейный напиток: положите в бокал айриш 2 шарика мороженого и налейте сверху порцию эспрессо с добавлением воды. В такой коктейль можно еще добавить карамельный или шоколадный сироп.

