Вообще, водка для коктейлей подходит идеально – она крепкая, не имеет ни запаха, ни вкуса (разумеется, речь идет о качественной водке). Многие бармены признают в ней идеальный ингредиент для смешанных напитков и в этом они на все 100% правы. Казенную можно смело добавлять в коктейль с целью повышения его градуса, без влияния на вкус и запах.

Кроме того, из водки можно вполне создать и свой коктейль, воспользовавшись формулой идеального напитка, которая гуляет по Сети:

А + 2В + 7С, где

А – сладкая часть (ликер или сироп);

В – кислая часть (сок лайма или лимона);

С – горькая часть, то есть алкогольная база.

Таким образом, смешав 7 частей водки с двумя частями лимонного сока и добавив к этому одну часть сахарного сиропа или ликера, мы получим идеальный коктейль. Впрочем, совсем незачем изобретать велосипед. На самом деле коктейлей на основе водки огромное количество. Мы выбрали самые простые.

Рецепты коктейлей с водкой

Конечно, глупо было бы бросаться во все тяжкие, когда есть незыблемая классика. Простейшим смешанным напитком с водкой всегда был и будет легендарный коктейль Отвертка, о нем мы уже писали. Не менее популярным является коктейль Кровавая Мэри, рецепт которого можно легко адаптировать под домашние условия, заменив дорогие соусы обычной солью и перцем.

Еще проще приготовить «Водку он зе рокс» - просто налить 50 мл водки в старомодный бокал со льдом, но для этого потребует водка очень высокого качества. Но это слишком просто. В конце концов, нельзя забывать и о более интересных классических напитках, о Черном русском, к примеру. Все это мы проходили. Сегодня у нас в гостях новые герои.

Коктейль Водка спрайт (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

150 мл спрайта;

20 г лайма.

Приготовление:

Все очень просто. Нужно взять хайбол, высокий узкий стакан, наполнить его льдом. Затем налить в него 50 мл водки и доверху спрайта. Аккуратно перемешать барной ложечкой и украсить двумя дольками лайма. Очень простой и освежающий напиток, который можно приготовить без каких либо сложностей. Следующий смешанный напиток ему не уступает.

Водка энергетик / Водка RedBull(лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

150 мл энергетика (RedBull);

10 г лимона.

Приготовление:

Все очень просто. Берем хайбол и наполняем его льдом. Добавляем водку и доверху RedBull. Перемешиваем все это добро барной ложкой и украшаем долькой лимона. При желании можно добавить пару капель гренадина для цвета. Это, наверное, один из самых популярных коктейлей в ночных клубах – бодрит не по-детски. Не рекомендуется пить не более двух экземпляров, ибо сердце оно ведь не железное. Следующий напиток более безопасный.

Кейп Кодер (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

150 мл клюквенного морса;

5 г клюквы опционально.

Приготовление:

Все очень просто. В хайбол насыпаем лед и наливаем 50 мл водки. Добавляем доверху клюквенный морс, перемешиваем барной ложкой и украшаем ягодами клюквы. Последнее, впрочем, не обязательно. Кстати, бесподобный коктейль с очень тонким и необычным вкусом. Для пущего эффекту рекомендуем использовать клюквенную водку (к примеру, «Финляндия Клюква»).

Ай кью (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

20 мл медового сиропа;

150 мл грейпфрутового сока;

10 г апельсина.

Приготовление:

Все очень просто. Наполните хайбол льдом и налейте в него 50 мл водки, 20 мл сиропа и сока доверху. Размешайте все коктейльной ложкой и украсьте цедрой апельсина. Этот напиток предназначен для любителей горько-сладких коктейлей.

Водка мартини (шорт-дринк, шейк)

Ингредиенты:

50 мл водки;

15 мл сухого вермута;

1 оливка

Приготовление:

Все немного сложнее. Смесительный стакан наполните льдом, размешайте его до появления инея на стенках бокала и слейте через стрейнер талую воду. Добавьте 15 мл вермута и 75 мл водки. Размешайте коктейль барной ложкой и перелейте его через стрейнер в коктейльный бокал. Украсьте зеленой оливой.

Это, можно сказать, легенда, которая, почему-то, не попала в список IBA. Зато там есть Сухой Мартини, который вполне восполняет эту потерю. О «Водкатини», любимом напитке Джеймса Бонда, мы обязательно напишем отдельную статью.

Кайпироска (лонг-дринк, мадл)

Ингредиенты:

50 мл водки;

20 мл сахарного сиропа;

25 г лайма.

Приготовление:

Все немного сложнее. Это ближайший аналог популярного классического коктейля Кайпиринья. Положите две толстые дольки лайма в рокс и налейте туда сахарный сироп (можно просто добавить чайную ложку сахара). Подавите лайм мадлеров, добавьте в стакан дробленный лед доверху и налейте 50 мл водки. Размешайте барной ложкой, досыпьте еще дробленого льда и украсьте долькой лайма. В своем роде это сауэр, но с большим количеством дробленого льда.

Морской бриз (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

100 мл клюквенного морса;

50 мл грейпфрутового сока;

30 г грейпфрута опционально.

Приготовление:

Все очень просто. Хайбол наполните льдом, налейте в него водку и соки, перемешайте все барной ложкой. При желании украсьте долькой-двумя грейпфрута. Очень простой и освежающий коктейль с идеально сбалансированным вкусом – здесь вам и кислинка, и горчинка, и сладость. Коктейлю этому почти 100 лет, но в 20-х годах прошлого столетия его готовили с джином и гранатовым сиропом. А вот следующий коктейль на любителя.

Соленая собака (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

150 мл грейпфрутового сока;

1 г соли.

Приготовление:

Все очень просто. Сделайте на роксе соленую окаемку (хрусту): смочите края бокала соком лимона или лайма и окуните его в соль (для этого можно использовать блюдечко). Наполните стакан льдом доверху и налейте 50 мл водки и 150 мл сока. Аккуратно размешайте коктейль барной ложкой и украсьте долькой грейпфрута. Пить такой напиток следует без трубочки.

Считается, что этот напиток был придуман не без участия русских, а именно моряков. Последние привезли с собой в штат Техас много водки. Ковбои тогда любили смаковать горячительное с грейпфрутовым соком, моряки – с солью, как дань морю. За игрой в техасский покер русский моряки смаковали этот коктейль и когда на закате завыли койоты, они дружно крикнули: «Эй, бармен! Налей-ка нам еще “Солёной собаки”».

Транссибирский экспресс (лонг-дринк, мадл)

Ингредиенты:

50 мл водки;

50 мл апельсинового сока;

35 г апельсина;

7 г корня имбиря;

3 г розмарина;

10 г облепихового варенья.

Приготовление:

Все немного сложнее. В хайбол положите небольшую дольку имбиря, 2 ч ложки облепихового варенья и подавите все мадлером. Наполните бокал дробленым льдом, налейте в него водку и сок, размешайте барной ложкой. Досыпьте еще дробленого льда и украсьте веточкой розмарина с кружком апельсина. Хайбол желательно перед подачей погрузить в подстаканник, который нужно обязательно слямзить у РЖД. Такой себе русский коктейль, который нужно пить в компании с медведем, играющим на балалайке.

Говорят, что его создатель, Бек Нарзи, проехал по Транссибирской магистрали несколько раз, чтобы придумать этот коктейль. А это, между прочим, более 10 тыс. км в одну сторону!

Чай доброе утро (лонг-дринк, билд)

Ингредиенты:

50 мл водки;

50 мл яблочного сока;

50 мл спрайта;

50 мл холодного зеленого чая;

20 г зеленого яблока опционально.

Приготовление:

Все очень просто. Наполните хайбол льдом доверху, налейте все ингредиенты и перемешайте все барной ложкой. Украсьте дольками яблок. Очень простой и очень освежающий коктейль, который, наверное, должен порадовать с утра.

Вот такие они, коктейли с водкой, которые можно без особых усилий приготовить хоть своим гостям в баре, хоть в домашних условиях. Как сложно? Неужели вы не найдете облепихового варенья в бабушкиных закромах? На медовый сироп тоже можно разочек раскошелиться, ведь с ним можно приготовить еще целую уйму интересных коктейлей.

Яблочный мартини

Оригинальный рецепт такого напитка, как «Яблочный мартини» обладает невероятным вкусом, которым вы будете наслаждаться достаточно долгое время. Список ингредиентов и рецептура приготовления достаточно проста.

Вам будут необходимы:

водка – 50 мл;

яблочный шнапс – 15 мл;

ликер Куантро – 15 мл.

Рецепт приготовления:

Вначале нужно смешать в шейкере водку, а также шнапс и ликер; После того, как вы смешались всю смесь, аккуратно перелейте в бокал.

Для красоты можно украсить их дольками яблок. Напиток является достаточно невероятным и имеет особую славу в Англии.

Московский мул

Одним из интересных напитков, который покорил народ США 50 лет назад считается именно “Московский мул”. Традиционно подается в медной кружке, а не в бокал, как это принято в классическом плане.

Вам будут необходимы:

водка – 75 мл;

имбирный эль – 150 мл;

сок лайма (лимона) – 15 мл;

лайм (лимон) – 30 грамм;

кубики льда – 300 грамм.

Рецепт приготовления:

В первую очередь нужно наполнить кружку льдом; Добавьте в него выжатый сок, сделанный из двух долек лайма или лимона и водку; Доверху следует заполнить всю кружку имбирным элем, затем перемешайте всё содержимое с помощью барной ложки.

Для получения эстетического удовольствия каждый сможет украсить напиток долькой лайма или лимона.

Космополитен

В самом начале 70-ых годов 20 века о том, что существует такой интересный коктейль знал лишь небольшой круг лиц людей, которые тусовались в подпольных барах. Но через некоторое время он стал одним из популярных напитков молодежи.

Вам будут необходимы:

обычная или водка с лимонным вкусом – 70 мл;

апельсиновый ликер Куантро – 25 мл;

сок из свежевыжатого лайма – 10-12 мл;

сок клюквы – 45 мл.

Рецепт приготовления:

Возьмите бокал, используемый для мартини и охладите его, наполнив его несколькими кусочками льда; Добавьте в него все имеющиеся ингредиенты в шейкер и перемешайте; Уберите лёд из бокала; Перелейте все содержимое в бокалы, используя стрейнер.

Украшают напиток с помощью долькой лимона или же апельсина, но если не хочется заморачиваться с этим, то можно подавать без этого.

Белый русский

Рецепт не был придуман в России, однако свое название он получил благодаря приятного молочного привкуса, а также обладает умеренной крепостью. Тем самым напиток смог стать хитом любых дискотек на западных вечеринках в 80-ых годах.

Вам будут необходимы:

водка – 75 мл;

сливки (11%) – 35 мл;

кофейный ликер Калуа – 35 мл;

лед – 150 грамм.

Рецепт приготовления:

Заполните бокал «Олд Фешен» кубиками льда; Добавьте в него все вышеперечисленные ингредиенты; Размешайте всё помощью ложки.

Подача напитка “Белый русский” происходит без украшения бокала вместе с коктейльной трубочкой.

Капля лимона

Лимонная капля – коктейль, сделанный на основе водки с лимонным вкусом (кисло-сладким привкусом).

Вам будут необходимы:

Водка – 50 мл;

Трипл сек – 10 мл;

Лимонный сок – 25 мл;

Сахарный сироп – 25 мл.

Рецепт приготовления:

Смешиваем все в шейкере со льдом; Сцеживаем напиток, используя стрейнер и барное сито.

Украшение такого интересного напитка происходит с помощью цедры лимона или же сахарной каемки.

Ву-ву

Один из интересных напитков, обладающий красно-оранжевым цветом, который вам точно понравиться.

Вам будут необходимы:

Водка – 20 мл;

Персиковый ликер Fruko Schulz – 20 мл;

Клюквенный сок – 20 мл;

Лед в кубиках – 220 г.

Рецепт приготовления: