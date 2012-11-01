Представляю вам на рассмотрение очередную пятничную подборку коктейлей на. Сегодня я решил выложить коктейли с моим любимым алкогольным напитком – виски. По мне так виски идеально сочетается с другими компонентами в коктейлях – его пряный, порой дымный оттенок гармонично подчеркивает какой бы то ни было вкус. Я уже писал об одном коктейле на основе виски – «Виски сауэр» - безупречное сочетание всех основных вкусов миксологии, сегодня же я выкладываю коктейли с виски в сочетании с яблочным соком. Это настоящий тандем, который не требует каких либо дополнений, но вкусы, как говориться, у всех разные, поэтому дополнить сий божественный напиток не помешает.
Многие пьют виски только с яблочным соком – вкусы этих напитков совпадают и дополняют друг друга. Достаточно просто на лед вылить оба ингредиента и коктейль, по сути, готов. Я же предпочитаю пить виски в чистом виде, без льда, просто запивая его охлажденным яблочным соком (который я, кстати, могу пить литрами). Пока про виски я на therumdiary.ru не писал – морально готовлюсь, так как это очень обширная тема, которая заслуживает как минимум с десяток постов. И чтобы скрасить вам ожидание, буду по мере развития блога выкладывать коктейли на основе этого прекрасного напитка :)
Итак, наслаждайтесь. От простого к сложному…
Виски яблочный сок (аперитив, билд)
Подача:
- хайбол;
Ингредиенты:
- 50 мл шотландского виски;
- 150 мл яблочного сока;
- 20 г зеленого яблока;
- 5 г корицы в палочках;
- 1 г молотой корицы.
Приготовление:
- хайбол доверху наполнить льдом;
- влить виски и сверху яблочный сок;
- украсить палочкой корицы и долькой яблока, посыпанную корицей.
Домашний фэшнд (аперитив, билд)
Подача:
- олд-фэшн;
Ингредиенты:
- 50 мл шотландского виски;
- 15 мл сахарного сиропа;
- 10 г зеленого яблока;
- 10 мл яблочного сока;
- 10 г апельсина;
- 1 г мяты.
Приготовление:
- рокс (олд-фэшн) доверху наполнить льдом;
- влить виски, яблочный сок, сахарный сироп;
- размешать коктейль барной ложкой и украсить яблоком, мятой и цедрой апельсина.
Кленовое яблоко (аперитив, билд)
Подача:
- хайбол;
Ингредиенты:
- 50 мл шотландского виски;
- 130 мл яблочного сока;
- 20 мл кленового сиропа;
- 40 г лимона;
- 20 г зеленого яблока.
Приготовление:
- хайбол доверху наполнить льдом;
- влить виски, кленовый сироп и яблочный сок;
- выжать четвертинку лимона и размешать все коктейльной ложкой;
- украсить бокал кружком яблока.
Ирландский пирог тодди (согревающий коктейль с виски, билд)
Подача:
- бокал айриш;
Ингредиенты:
- 40 мл ирландского виски;
- 20 мл ванильного сиропа;
- 125 мл яблочного сока;
- 10 г апельсина;
- 40 г лимона;
- 20 г зеленого яблока;
- 5 г корицы в палочках (то бишь, 1 палочка).
Приготовление:
- в питчер (металлическая кружка) влить сироп, виски и яблочный сок;
- выжать туда же четверть лимона;
- подогреть содержимое питчера (если под рукой есть кофе-машина, то можно это сделать с помощью капучинатора) и перелить все в бокал, добавив туда палочку корицы;
- выжать в бокал цедру апельсина и бросить ее туда же – украсит яблоком.
Дымный яблочный пирог (аперитив, шейк)
Подача:
- олд-фэшн;
Ингредиенты:
- 50 мл шотландского виски;
- 50 мл яблочного сока;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 1 яйцо;
- 40 г лимона;
- 20 г зеленого яблока;
- 1 г молотой корицы.
Приготовление:
- в шейкер со льдом влить яблочный сок, сироп и виски;
- туда же добавить яйцо, выжать четверть лимона и всыпать шепотку корицы;
- тщательно взбить все ингредиенты в шейкере и отцедить коктейль через стрейнер в бокал со льдом;
- украсить бокал кожурой яблока.
Ирландский штрудель
Подача:
- чайник заварной;
- чашки.
Ингредиенты:
- 60 мл ирландского виски;
- 20 мл желтого яблочного сиропа;
- 20 мл ванильного сиропа;
- 200 мл яблочного сока;
- 40 г лимона;
- 30 г зеленого яблока;
- 5 г корицы в палочках;
- 2 г гвоздики.
Приготовление:
- в питчер положить дольку яблока, одну гвоздику (пряность, а не цветок) и палочку корицы;
- добавить туда же цедру лимона (пару полосок), влить яблочный сок, виски и оба сиропа;
- нагревать помешивая, не доводя до кипения;
- перелить коктейль в чайник, а затем разливать его по чашкам;
- под чайник можно поместить свечу – тогда коктейль не будет остывать.
По мне так изумительно. Хочу немного забежать вперед и сказать, что ирландский виски существенно отличается по вкусу от шотландского. Это связано с тем, что при дистилляции шотландцы используют торфяной уголь, который придает напитку немного копченый оттенок. Поэтому, если в ингредиентах написан именно шотландский виски, то его использовать и стоит – тогда будут соблюдены все правила и коктейль получиться таким, каким он должен быть. Я лично предпочитаю ирландский виски, так как не очень люблю копчености, но среди представителей «шотландцев» тоже имеются нейтральные напитки, которые этой самой копченостью не отдают.
Очень многие коктейли с виски подаются именно в горячем виде, что вполне логично – лечебные свойства этого напитка известны уже давно, но об этом потом. Что ж, на этом сегодняшнюю плеяду я заканчиваю, желаю вам приятного времяпрепровождения в выходные дни. На следующей неделе расскажу вам по-подробнее о текиле и может быть о джине, а пока читайте немногочисленные статьи Ромового дневника и обязательно подписывайтесь на обновления – впереди еще много интересного!