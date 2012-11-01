Представляю вам на рассмотрение очередную пятничную подборку коктейлей на. Сегодня я решил выложить коктейли с моим любимым алкогольным напитком – виски. По мне так виски идеально сочетается с другими компонентами в коктейлях – его пряный, порой дымный оттенок гармонично подчеркивает какой бы то ни было вкус. Я уже писал об одном коктейле на основе виски – «Виски сауэр» - безупречное сочетание всех основных вкусов миксологии, сегодня же я выкладываю коктейли с виски в сочетании с яблочным соком. Это настоящий тандем, который не требует каких либо дополнений, но вкусы, как говориться, у всех разные, поэтому дополнить сий божественный напиток не помешает.

Многие пьют виски только с яблочным соком – вкусы этих напитков совпадают и дополняют друг друга. Достаточно просто на лед вылить оба ингредиента и коктейль, по сути, готов. Я же предпочитаю пить виски в чистом виде, без льда, просто запивая его охлажденным яблочным соком (который я, кстати, могу пить литрами). Пока про виски я на therumdiary.ru не писал – морально готовлюсь, так как это очень обширная тема, которая заслуживает как минимум с десяток постов. И чтобы скрасить вам ожидание, буду по мере развития блога выкладывать коктейли на основе этого прекрасного напитка :)

Итак, наслаждайтесь. От простого к сложному…

Виски яблочный сок (аперитив, билд)

Подача:

хайбол;

Ингредиенты:

50 мл шотландского виски;

150 мл яблочного сока;

20 г зеленого яблока;

5 г корицы в палочках;

1 г молотой корицы.

Приготовление:

хайбол доверху наполнить льдом;

влить виски и сверху яблочный сок;

украсить палочкой корицы и долькой яблока, посыпанную корицей.

Домашний фэшнд (аперитив, билд)

Подача:

олд-фэшн;

Ингредиенты:

50 мл шотландского виски;

15 мл сахарного сиропа;

10 г зеленого яблока;

10 мл яблочного сока;

10 г апельсина;

1 г мяты.

Приготовление:

рокс (олд-фэшн) доверху наполнить льдом;

влить виски, яблочный сок, сахарный сироп;

размешать коктейль барной ложкой и украсить яблоком, мятой и цедрой апельсина.

Кленовое яблоко (аперитив, билд)

Подача:

хайбол;

Ингредиенты:

50 мл шотландского виски;

130 мл яблочного сока;

20 мл кленового сиропа;

40 г лимона;

20 г зеленого яблока.

Приготовление:

хайбол доверху наполнить льдом;

влить виски, кленовый сироп и яблочный сок;

выжать четвертинку лимона и размешать все коктейльной ложкой;

украсить бокал кружком яблока.

Ирландский пирог тодди (согревающий коктейль с виски, билд)

Подача:

бокал айриш;

Ингредиенты:

40 мл ирландского виски;

20 мл ванильного сиропа;

125 мл яблочного сока;

10 г апельсина;

40 г лимона;

20 г зеленого яблока;

5 г корицы в палочках (то бишь, 1 палочка).

Приготовление:

в питчер (металлическая кружка) влить сироп, виски и яблочный сок;

выжать туда же четверть лимона;

подогреть содержимое питчера (если под рукой есть кофе-машина, то можно это сделать с помощью капучинатора) и перелить все в бокал, добавив туда палочку корицы;

выжать в бокал цедру апельсина и бросить ее туда же – украсит яблоком.

Дымный яблочный пирог (аперитив, шейк)

Подача:

олд-фэшн;

Ингредиенты:

50 мл шотландского виски;

50 мл яблочного сока;

20 мл сахарного сиропа;

1 яйцо;

40 г лимона;

20 г зеленого яблока;

1 г молотой корицы.

Приготовление:

в шейкер со льдом влить яблочный сок, сироп и виски;

туда же добавить яйцо, выжать четверть лимона и всыпать шепотку корицы;

тщательно взбить все ингредиенты в шейкере и отцедить коктейль через стрейнер в бокал со льдом;

украсить бокал кожурой яблока.

Ирландский штрудель

Подача:

чайник заварной;

чашки.

Ингредиенты:

60 мл ирландского виски;

20 мл желтого яблочного сиропа;

20 мл ванильного сиропа;

200 мл яблочного сока;

40 г лимона;

30 г зеленого яблока;

5 г корицы в палочках;

2 г гвоздики.

Приготовление:

в питчер положить дольку яблока, одну гвоздику (пряность, а не цветок) и палочку корицы;

добавить туда же цедру лимона (пару полосок), влить яблочный сок, виски и оба сиропа;

нагревать помешивая, не доводя до кипения;

перелить коктейль в чайник, а затем разливать его по чашкам;

под чайник можно поместить свечу – тогда коктейль не будет остывать.

По мне так изумительно. Хочу немного забежать вперед и сказать, что ирландский виски существенно отличается по вкусу от шотландского. Это связано с тем, что при дистилляции шотландцы используют торфяной уголь, который придает напитку немного копченый оттенок. Поэтому, если в ингредиентах написан именно шотландский виски, то его использовать и стоит – тогда будут соблюдены все правила и коктейль получиться таким, каким он должен быть. Я лично предпочитаю ирландский виски, так как не очень люблю копчености, но среди представителей «шотландцев» тоже имеются нейтральные напитки, которые этой самой копченостью не отдают.

Очень многие коктейли с виски подаются именно в горячем виде, что вполне логично – лечебные свойства этого напитка известны уже давно, но об этом потом. Что ж, на этом сегодняшнюю плеяду я заканчиваю, желаю вам приятного времяпрепровождения в выходные дни. На следующей неделе расскажу вам по-подробнее о текиле и может быть о джине, а пока читайте немногочисленные статьи Ромового дневника и обязательно подписывайтесь на обновления – впереди еще много интересного!