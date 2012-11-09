Выполняю очередное обещание: пятничная подборка коктейлей, в состав которых входит текила. О текиле я немного рассказал, о чейзерах поведал и выложил небольшую подборку этих самых чейзеров. Сегодня же я выкладывают коктейли на основе текилы в тандеме с другими алкогольными напитками, в частности с апельсиновым ликером, в роли которого чаще всего используется Куантро (Cointreau) или Трипл-сек (Triple Sec). Об этих ликерах я расскажу в недалеком будущем, а сейчас держите свежую подборку.

Галилео (аперитив, билд, экстрим)

Подача:

олд-фэшн;

стопка.

Ингредиенты:

20 мл серебряной текилы;

20 мл апельсинового ликера;

20 мл Кампари;

20 мл красного вермута;

20 г лимона.

Приготовление:

рокс (олд-фэшн) наполовину наполнит льдом, и влить в него кампари и вермут;

положить в рокс кружок лимона;

в стопку влить текилу и апельсиновый ликер;

поджечь содержимое стопки, немного погреть и перелить в рокс;

перемешать все барной ложкой и пить сий коктейль через трубочку.

Кабальеро (аперитив, бленд)

Подача:

хайбол;

Ингредиенты:

50 мл серебряной текилы;

30 мл апельсинового ликера;

15 мл сиропа агавы (если получиться найти таковой);

100 мл апельсинового сока;

30 мл обезжиренного кефира;

50 г апельсина;

120 г дыни.

Приготовление:

в блендер положить дыню (четверть небольшой);

влить кефир, апельсиновый сок, сироп, ликер и текилу;

добавить в блендер лед и взбивать до достижения однородной массы;

перелить готовый коктейль с текилой в хайбол и украсить долькой апельсина и вишенкой.

Маргарита утренняя (аперитив, шейк)

Подача:

коктейльный бокал (можно использовать маргаритку);

Ингредиенты:

40 мл серебряной текилы;

30 мл апельсинового ликера;

10 мл сахарного сиропа;

40 мл грейпфрутового сока;

30 мл обезжиренного кефира;

40 г лимона;

10 г апельсинового джема.

Приготовление:

в шейкер положить 2 ч. ложки джема;

влить туда же сок, сироп, ликер и текилу;

выжать с помощью пресса для цитруса четверть лимона;

наполнить шейкер льдом и взбить;

процедить полученный коктейль через стрейнер в бокал и украсить его вишенкой.

Тамарита (аперитив, шейк)

Еще один родственник прекрасной Маргариты.

Подача:

бокал маргарита;

Ингредиенты:

50 мл серебряной текилы;

25 мл апельсинового ликера;

50 г лайма;

25 мл тамаринд соус (соус из плодов тропического дерева);

1 г перца красного молотого;

1 г перца черного молотого.

Приготовление:

сделать хрусту на бокале из смеси черного и красного перца (для этого края бокала нужно смочить соком лимона или лайма и макнуть смоченные края в смесь);

в шейкер влить соус тамаринд, ликер и текилу;

выжать туда же половину лайма и наполнить шейкер льдом;

взбить содержимое шейкера и перелить через стрейнер готовый коктейль в бокал;

украсить бокал долькой лайма и пить коктейль без трубочки.

Облепиховый гринго (аперитив, шейк, мадл)

Подача:

олд-фэшн;

Ингредиенты:

40 мл серебряной текилы;

30 мл апельсинового ликера;

50 мл апельсинового сока;

30 мл облепихового сока;

40 г сельдерея;

6 г розмарина;

2г сахарного песка.

Приготовление:

на стакане сделать хрусту из сахара и наполнить рокс льдом доверху;

в шейкер положить порезанный сельдерей и веточку розмарина, подавить все мадлером;

налить в шейкер соки, ликер и текилу;

насыпать в шейкер лед и взбить содержимое;

готовый коктейль отцедить через стрейнер и ситечко в бокал, и украсить веточкой розмарина.

Сангрита (условно билд, дополнение к текиле)

Почему-то я не упомянул в предыдущих статьях об этом прекрасном напитке. Это прародитель чейзеров, о которых я писал. Мексиканцы еще с начала прошлого века любят запивать текилу сангритой: смесь томатного и апельсинового соков, специй и острых соусов. Как известно, эти коктейли с текилой, если их так можно назвать, были придуманы вдовой Санчеза Гваделупе, которая владела в 20-х годах прошлого столетия баром недалеко от озера Чапал, находящееся в Хелиско (родина текилы). Принцип приготовления сангриты такой же, как и у чейзеров, так что смело смотрите мою первую пятничную подборку. А вот один из вариантов санргиты, который придумал Сейран Геворкян.

Подача:

кувшин;

стопки.

Ингредиенты:

1 л серебряной текилы;

600 мл томатного сока;

300 мл апельсинового сока;

140 г лайма;

80 г сельдерея;

160 г огурца;

20 мл соуса табаско красного;

1 г соли;

1 г черного молотого перца.

Приготовление:

литра сангриты хватает, чтобы запить около 20 стопок текилы;

в кувшин мелко нарезать один огурец и половину сельдереевого стебля;

налить в кувшин соки и табаско, выжать туда 2 лайма;

добавить по одной чайной ложке соли и перца;

размешать содержимое кувшина барной ложкой и разлить готовую сангриту по стопкам;

пить текилу, запивать сангритой :)

Да, мексиканцы не перестают удивлять – культура просто завораживает, а их фантазии можно позавидовать. Такие насыщенные коктейли можно увидеть разве что в лондонском пабе, где могут приготовить коктейль на говяжьем или другом бульоне. Что ж, на этом подборка коктейлей заканчивается. Желаю вам прекрасных выходных, с текилой и сангритой в руках :) Подписывайтесь на обновления. Пока!