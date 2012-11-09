Ромовый Дневник

ТОП-6 коктейлей с текилой и апельсиновым ликером

Выполняю очередное обещание: пятничная подборка коктейлей, в состав которых входит текила. О текиле я немного рассказал, о чейзерах поведал и выложил небольшую подборку этих самых чейзеров. Сегодня же я выкладывают коктейли на основе текилы в тандеме с другими алкогольными напитками, в частности с апельсиновым ликером, в роли которого чаще всего используется Куантро (Cointreau) или Трипл-сек (Triple Sec). Об этих ликерах я расскажу в недалеком будущем, а сейчас держите свежую подборку.

Галилео (аперитив, билд, экстрим)

Подача:

  • олд-фэшн;
  • стопка.

Ингредиенты:

  • 20 мл серебряной текилы;
  • 20 мл апельсинового ликера;
  • 20 мл Кампари;
  • 20 мл красного вермута;
  • 20 г лимона.

Приготовление:

  • рокс (олд-фэшн) наполовину наполнит льдом, и влить в него кампари и вермут;
  • положить в рокс кружок лимона;
  • в стопку влить текилу и апельсиновый ликер;
  • поджечь содержимое стопки, немного погреть и перелить в рокс;
  • перемешать все барной ложкой и пить сий коктейль через трубочку.

Кабальеро (аперитив, бленд)

Подача:

  • хайбол;

Ингредиенты:

  • 50 мл серебряной текилы;
  • 30 мл апельсинового ликера;
  • 15 мл сиропа агавы (если получиться найти таковой);
  • 100 мл апельсинового сока;
  • 30 мл обезжиренного кефира;
  • 50 г апельсина;
  • 120 г дыни.

Приготовление:

  • в блендер положить дыню (четверть небольшой);
  • влить кефир, апельсиновый сок, сироп, ликер и текилу;
  • добавить в блендер лед и взбивать до достижения однородной массы;
  • перелить готовый коктейль с текилой в хайбол и украсить долькой апельсина и вишенкой.

Маргарита утренняя (аперитив, шейк)

Подача:

  • коктейльный бокал (можно использовать маргаритку);

Ингредиенты:

  • 40 мл серебряной текилы;
  • 30 мл апельсинового ликера;
  • 10 мл сахарного сиропа;
  • 40 мл грейпфрутового сока;
  • 30 мл обезжиренного кефира;
  • 40 г лимона;
  • 10 г апельсинового джема.

Приготовление:

  • в шейкер положить 2 ч. ложки джема;
  • влить туда же сок, сироп, ликер и текилу;
  • выжать с помощью пресса для цитруса четверть лимона;
  • наполнить шейкер льдом и взбить;
  • процедить полученный коктейль через стрейнер в бокал и украсить его вишенкой.

Тамарита (аперитив, шейк)

Еще один родственник прекрасной Маргариты.

Подача:

  • бокал маргарита;

Ингредиенты:

  • 50 мл серебряной текилы;
  • 25 мл апельсинового ликера;
  • 50 г лайма;
  • 25 мл тамаринд соус (соус из плодов тропического дерева);
  • 1 г перца красного молотого;
  • 1 г перца черного молотого.

Приготовление:

  • сделать хрусту на бокале из смеси черного и красного перца (для этого края бокала нужно смочить соком лимона или лайма и макнуть смоченные края в смесь);
  • в шейкер влить соус тамаринд, ликер и текилу;
  • выжать туда же половину лайма и наполнить шейкер льдом;
  • взбить содержимое шейкера и перелить через стрейнер готовый коктейль в бокал;
  • украсить бокал долькой лайма и пить коктейль без трубочки.

Облепиховый гринго (аперитив, шейк, мадл)

Подача:

  • олд-фэшн;

Ингредиенты:

  • 40 мл серебряной текилы;
  • 30 мл апельсинового ликера;
  • 50 мл апельсинового сока;
  • 30 мл облепихового сока;
  • 40 г сельдерея;
  • 6 г розмарина;
  • 2г сахарного песка.

Приготовление:

  • на стакане сделать хрусту из сахара и наполнить рокс льдом доверху;
  • в шейкер положить порезанный сельдерей и веточку розмарина, подавить все мадлером;
  • налить в шейкер соки, ликер и текилу;
  • насыпать в шейкер лед и взбить содержимое;
  • готовый коктейль отцедить через стрейнер и ситечко в бокал, и украсить веточкой розмарина.

Сангрита (условно билд, дополнение к текиле)

Почему-то я не упомянул в предыдущих статьях об этом прекрасном напитке. Это прародитель чейзеров, о которых я писал. Мексиканцы еще с начала прошлого века любят запивать текилу сангритой: смесь томатного и апельсинового соков, специй и острых соусов. Как известно, эти коктейли с текилой, если их так можно назвать, были придуманы вдовой Санчеза Гваделупе, которая владела в 20-х годах прошлого столетия баром недалеко от озера Чапал, находящееся в Хелиско (родина текилы). Принцип приготовления сангриты такой же, как и у чейзеров, так что смело смотрите мою первую пятничную подборку. А вот один из вариантов санргиты, который придумал Сейран Геворкян.

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • 1 л серебряной текилы;
  • 600 мл томатного сока;
  • 300 мл апельсинового сока;
  • 140 г лайма;
  • 80 г сельдерея;
  • 160 г огурца;
  • 20 мл соуса табаско красного;
  • 1 г соли;
  • 1 г черного молотого перца.

Приготовление:

  • литра сангриты хватает, чтобы запить около 20 стопок текилы;
  • в кувшин мелко нарезать один огурец и половину сельдереевого стебля;
  • налить в кувшин соки и табаско, выжать туда 2 лайма;
  • добавить по одной чайной ложке соли и перца;
  • размешать содержимое кувшина барной ложкой и разлить готовую сангриту по стопкам;
  • пить текилу, запивать сангритой :)

Да, мексиканцы не перестают удивлять – культура просто завораживает, а их фантазии можно позавидовать. Такие насыщенные коктейли можно увидеть разве что в лондонском пабе, где могут приготовить коктейль на говяжьем или другом бульоне. Что ж, на этом подборка коктейлей заканчивается. Желаю вам прекрасных выходных, с текилой и сангритой в руках :) Подписывайтесь на обновления. Пока!

