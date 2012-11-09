Выполняю очередное обещание: пятничная подборка коктейлей, в состав которых входит текила. О текиле я немного рассказал, о чейзерах поведал и выложил небольшую подборку этих самых чейзеров. Сегодня же я выкладывают коктейли на основе текилы в тандеме с другими алкогольными напитками, в частности с апельсиновым ликером, в роли которого чаще всего используется Куантро (Cointreau) или Трипл-сек (Triple Sec). Об этих ликерах я расскажу в недалеком будущем, а сейчас держите свежую подборку.
Галилео (аперитив, билд, экстрим)
Подача:
- олд-фэшн;
- стопка.
Ингредиенты:
- 20 мл серебряной текилы;
- 20 мл апельсинового ликера;
- 20 мл Кампари;
- 20 мл красного вермута;
- 20 г лимона.
Приготовление:
- рокс (олд-фэшн) наполовину наполнит льдом, и влить в него кампари и вермут;
- положить в рокс кружок лимона;
- в стопку влить текилу и апельсиновый ликер;
- поджечь содержимое стопки, немного погреть и перелить в рокс;
- перемешать все барной ложкой и пить сий коктейль через трубочку.
Кабальеро (аперитив, бленд)
Подача:
- хайбол;
Ингредиенты:
- 50 мл серебряной текилы;
- 30 мл апельсинового ликера;
- 15 мл сиропа агавы (если получиться найти таковой);
- 100 мл апельсинового сока;
- 30 мл обезжиренного кефира;
- 50 г апельсина;
- 120 г дыни.
Приготовление:
- в блендер положить дыню (четверть небольшой);
- влить кефир, апельсиновый сок, сироп, ликер и текилу;
- добавить в блендер лед и взбивать до достижения однородной массы;
- перелить готовый коктейль с текилой в хайбол и украсить долькой апельсина и вишенкой.
Маргарита утренняя (аперитив, шейк)
Подача:
- коктейльный бокал (можно использовать маргаритку);
Ингредиенты:
- 40 мл серебряной текилы;
- 30 мл апельсинового ликера;
- 10 мл сахарного сиропа;
- 40 мл грейпфрутового сока;
- 30 мл обезжиренного кефира;
- 40 г лимона;
- 10 г апельсинового джема.
Приготовление:
- в шейкер положить 2 ч. ложки джема;
- влить туда же сок, сироп, ликер и текилу;
- выжать с помощью пресса для цитруса четверть лимона;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- процедить полученный коктейль через стрейнер в бокал и украсить его вишенкой.
Тамарита (аперитив, шейк)
Еще один родственник прекрасной Маргариты.
Подача:
- бокал маргарита;
Ингредиенты:
- 50 мл серебряной текилы;
- 25 мл апельсинового ликера;
- 50 г лайма;
- 25 мл тамаринд соус (соус из плодов тропического дерева);
- 1 г перца красного молотого;
- 1 г перца черного молотого.
Приготовление:
- сделать хрусту на бокале из смеси черного и красного перца (для этого края бокала нужно смочить соком лимона или лайма и макнуть смоченные края в смесь);
- в шейкер влить соус тамаринд, ликер и текилу;
- выжать туда же половину лайма и наполнить шейкер льдом;
- взбить содержимое шейкера и перелить через стрейнер готовый коктейль в бокал;
- украсить бокал долькой лайма и пить коктейль без трубочки.
Облепиховый гринго (аперитив, шейк, мадл)
Подача:
- олд-фэшн;
Ингредиенты:
- 40 мл серебряной текилы;
- 30 мл апельсинового ликера;
- 50 мл апельсинового сока;
- 30 мл облепихового сока;
- 40 г сельдерея;
- 6 г розмарина;
- 2г сахарного песка.
Приготовление:
- на стакане сделать хрусту из сахара и наполнить рокс льдом доверху;
- в шейкер положить порезанный сельдерей и веточку розмарина, подавить все мадлером;
- налить в шейкер соки, ликер и текилу;
- насыпать в шейкер лед и взбить содержимое;
- готовый коктейль отцедить через стрейнер и ситечко в бокал, и украсить веточкой розмарина.
Сангрита (условно билд, дополнение к текиле)
Почему-то я не упомянул в предыдущих статьях об этом прекрасном напитке. Это прародитель чейзеров, о которых я писал. Мексиканцы еще с начала прошлого века любят запивать текилу сангритой: смесь томатного и апельсинового соков, специй и острых соусов. Как известно, эти коктейли с текилой, если их так можно назвать, были придуманы вдовой Санчеза Гваделупе, которая владела в 20-х годах прошлого столетия баром недалеко от озера Чапал, находящееся в Хелиско (родина текилы). Принцип приготовления сангриты такой же, как и у чейзеров, так что смело смотрите мою первую пятничную подборку. А вот один из вариантов санргиты, который придумал Сейран Геворкян.
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- 1 л серебряной текилы;
- 600 мл томатного сока;
- 300 мл апельсинового сока;
- 140 г лайма;
- 80 г сельдерея;
- 160 г огурца;
- 20 мл соуса табаско красного;
- 1 г соли;
- 1 г черного молотого перца.
Приготовление:
- литра сангриты хватает, чтобы запить около 20 стопок текилы;
- в кувшин мелко нарезать один огурец и половину сельдереевого стебля;
- налить в кувшин соки и табаско, выжать туда 2 лайма;
- добавить по одной чайной ложке соли и перца;
- размешать содержимое кувшина барной ложкой и разлить готовую сангриту по стопкам;
- пить текилу, запивать сангритой :)
Да, мексиканцы не перестают удивлять – культура просто завораживает, а их фантазии можно позавидовать. Такие насыщенные коктейли можно увидеть разве что в лондонском пабе, где могут приготовить коктейль на говяжьем или другом бульоне. Что ж, на этом подборка коктейлей заканчивается. Желаю вам прекрасных выходных, с текилой и сангритой в руках :) Подписывайтесь на обновления. Пока!