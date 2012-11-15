Вкратце, джин – это крепкий алкогольный напиток, который получают перегонкой спирта с добавлением разных пряностей. А вот изюминку джину добавляют можжевеловые ягоды, которые являются основной добавкой в джине. Именно можжевельник придает напитку тот незабываемый хвойный аромат, которым славится напиток. Сначала можевельник и другие добавки вымачивают в спирту - этот процесс называется мацерацией. После вымачивания настойка перегоняется и получается холодящий сухой джин. Да что там говорить, в этой статье все написано.
Немного о необычномВ этой подборке я решил выложить не совсем привычные для нашего брата сочетания в коктейлях, а именно сочетание джина и сырого яйца. Именно этот ингредиент является одним из тех немногих, с которым стоит пить джин. Среди прочих, я отметил бы: сухие вермуты, тоник (легендарный коктейль джин-тоник), битер Ангостура, лимонный сок и, наверное, апельсиновый ликер. Джин очень сухой напиток, поэтому пить его в чистом виде практически невозможно. Но он является идеальным ингредиентом для коктейлей – приятный аромат, который не перебивает, а лишь дополняет другие запахи. И, конечно, мягкий вкус.
Джин входит в состав очень многих коктейлей, в том числе и официальных по версии МБА (аперитивы). Ни чего уже обещать не буду, но все же постараюсь подготовить на рассмотрение один из классических коктейлей, в состав которого будет входить джин. А пока на ваш, так сказать, суд, представляю интересные коктейли с джином.
Кловер клаб (аперитив, шейк)Подача:
- коктейльный бокал;
- 50 мл джина;
- 20 мл малинового сиропа (я бы посоветовал продукцию Monin);
- 0,5 шт яйца;
- 35 г лайма;
- 1 г мяты.
- влить в шейкер пол яйца, джин и сироп;
- туда же выжать половину лайма;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- полученный коктейль через стрейнер отцедить в холодный бокал и украсить всю эту красоту листочком мяты.
Английский завтрак (аперитив, шейк)Это особенный вид коктейлей, которые появились в 1997 году. Придумал их Сальваторе Калабрезе, после того как отведал тосты с джемом от своей супруги. Это и есть особенность коктейлей-завтраков – в их состав входит джем. Подача:
- винный бокал;
- 50 мл джина;
- 5 мл сахарного сиропа;
- 1 яйцо;
- 70 г лимона;
- 20 г малинового джема;
- 30 г малины.
- винный бокал полностью заполнить льдом;
- в шейкер положить 4 чайные ложки джема;
- вбить яйцо, влить сироп и джин;
- выжать четверть лимона;
- шейкер наполнить льдом и тщательно взбить:
- полученный коктейль через стрейнер отцедить в бокал и украсить все верхушкой лимона в композиции с ягодами малины.
Голден физ (аперитив, шейк)Подача:
- хайбол;
- 50 мл джина;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 100 мл минералки (содовой);
- 1 яйцо;
- 40 г лимона.
- хайбол доверху наполнить льдом;
- в шейкер положить 1 яйцо и влить сироп и джин;
- выжать четверть лимона;
- наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;
- полученный коктейль с джином влить в бокал через стрейнер;
- оставшееся место в бокале залить минералкой и размешать коктейль барной ложкой;
- украсить бокал цедрой лимона.
22.13 (аперитив, шейк)Подача:
- коктейльный бокал;
- 30 мл джина;
- 15 мл вишневого ликера;
- 30 мл хереса Фино (сухой херес, крепостью до 18%);
- 0,5 шт яйца;
- 2 мл битера Пишо (с ароматом аниса);
- 40 г лимона.
- в шейкер влить 3 чайные ложки яичного белка, ликер, херес и джин;
- выжать четверть лимона и капнуть пару капель Пишо;
- наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;
- полученный коктейль влить в бокал через стрейнер.
Сельдереевый сауэр (аперитив, шейк)Подача:
- коктейльный бокал;
- 50 мл джина;
- 5 мл сельдереевого биттера;
- 12 мл сахарного сиропа;
- 12 мл ананасового сока;
- 1 яйцо;
- 75 г лимона;
- 5 г сельдерея.
- в шейкер влить яичный белок, битер, сок, сироп и джин;
- выжать половинку лимона;
- наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;
- полученный коктейль влить в охлажденный бокал через стрейнер;
- украсить сельдереем.
Карма (аперитив, шейк)Подача:
- коктейльный бокал;
- 50 мл джина;
- 20 мл арбузного ликера;
- 10 мл сахарного сиропа;
- 1 яйцо;
- 40 г лимона;
- 20 г арбуза;
- 1 г кардамона.
- в шейкер влить положить 1 чайную ложку кардамона;
- влить 1 белок яйца, сироп, ликер и джин;
- выжать четверть лимона;
- наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;
- полученный коктейль влить в охлажденный бокал через стрейнер и сито;
- украсить шариком арбуза (разумеется из мякоти).
На этом все. Надеюсь, вам понравятся коктейли с яйцом и джином, я лично пока не пробовал это сочетание :) Кстати, недавно смотрел фильм «Коктейль», с Томом Крузом, там у его напарника любимый коктейль был с яйцом, пивом и томатным соком – достаточно популярный коктейль тех времен. Что ж, об этом я может расскажу в недалеком или далеком будущем (рассказал о антипохмельных коктейлях здесь), а пока подписывайтесь на обновления сайта, читайте старые записи и не забывайте комментировать. Спасибо за внимание!