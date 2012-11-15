Вкратце, джин – это крепкий алкогольный напиток, который получают перегонкой спирта с добавлением разных пряностей. А вот изюминку джину добавляют можжевеловые ягоды, которые являются основной добавкой в джине. Именно можжевельник придает напитку тот незабываемый хвойный аромат, которым славится напиток. Сначала можевельник и другие добавки вымачивают в спирту - этот процесс называется мацерацией. После вымачивания настойка перегоняется и получается холодящий сухой джин. Да что там говорить, в этой статье все написано.

Немного о необычном

В этой подборке я решил выложить не совсем привычные для нашего брата сочетания в коктейлях, а именно сочетание джина и сырого яйца. Именно этот ингредиент является одним из тех немногих, с которым стоит пить джин. Среди прочих, я отметил бы: сухие вермуты, тоник (легендарный коктейль джин-тоник), битер Ангостура, лимонный сок и, наверное, апельсиновый ликер. Джин очень сухой напиток, поэтому пить его в чистом виде практически невозможно. Но он является идеальным ингредиентом для коктейлей – приятный аромат, который не перебивает, а лишь дополняет другие запахи. И, конечно, мягкий вкус.

Джин входит в состав очень многих коктейлей, в том числе и официальных по версии МБА (аперитивы). Ни чего уже обещать не буду, но все же постараюсь подготовить на рассмотрение один из классических коктейлей, в состав которого будет входить джин. А пока на ваш, так сказать, суд, представляю интересные коктейли с джином.

Кловер клаб (аперитив, шейк)

коктейльный бокал;

50 мл джина;

20 мл малинового сиропа (я бы посоветовал продукцию Monin);

0,5 шт яйца;

35 г лайма;

1 г мяты.

влить в шейкер пол яйца, джин и сироп;

туда же выжать половину лайма;

наполнить шейкер льдом и взбить;

полученный коктейль через стрейнер отцедить в холодный бокал и украсить всю эту красоту листочком мяты.

Английский завтрак (аперитив, шейк)

винный бокал;

50 мл джина;

5 мл сахарного сиропа;

1 яйцо;

70 г лимона;

20 г малинового джема;

30 г малины.

винный бокал полностью заполнить льдом;

в шейкер положить 4 чайные ложки джема;

вбить яйцо, влить сироп и джин;

выжать четверть лимона;

шейкер наполнить льдом и тщательно взбить:

полученный коктейль через стрейнер отцедить в бокал и украсить все верхушкой лимона в композиции с ягодами малины.

Голден физ (аперитив, шейк)

хайбол;

50 мл джина;

20 мл сахарного сиропа;

100 мл минералки (содовой);

1 яйцо;

40 г лимона.

хайбол доверху наполнить льдом;

в шейкер положить 1 яйцо и влить сироп и джин;

выжать четверть лимона;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

полученный коктейль с джином влить в бокал через стрейнер;

оставшееся место в бокале залить минералкой и размешать коктейль барной ложкой;

украсить бокал цедрой лимона.

22.13 (аперитив, шейк)

коктейльный бокал;

30 мл джина;

15 мл вишневого ликера;

30 мл хереса Фино (сухой херес, крепостью до 18%);

0,5 шт яйца;

2 мл битера Пишо (с ароматом аниса);

40 г лимона.

в шейкер влить 3 чайные ложки яичного белка, ликер, херес и джин;

выжать четверть лимона и капнуть пару капель Пишо;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

полученный коктейль влить в бокал через стрейнер.

Сельдереевый сауэр (аперитив, шейк)

коктейльный бокал;

50 мл джина;

5 мл сельдереевого биттера;

12 мл сахарного сиропа;

12 мл ананасового сока;

1 яйцо;

75 г лимона;

5 г сельдерея.

в шейкер влить яичный белок, битер, сок, сироп и джин;

выжать половинку лимона;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

полученный коктейль влить в охлажденный бокал через стрейнер;

украсить сельдереем.

Карма (аперитив, шейк)

коктейльный бокал;

50 мл джина;

20 мл арбузного ликера;

10 мл сахарного сиропа;

1 яйцо;

40 г лимона;

20 г арбуза;

1 г кардамона.

в шейкер влить положить 1 чайную ложку кардамона;

влить 1 белок яйца, сироп, ликер и джин;

выжать четверть лимона;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

полученный коктейль влить в охлажденный бокал через стрейнер и сито;

украсить шариком арбуза (разумеется из мякоти).

Это особенный вид коктейлей, которые появились в 1997 году. Придумал их Сальваторе Калабрезе, после того как отведал тосты с джемом от своей супруги. Это и есть особенность коктейлей-завтраков – в их состав входит джем.

На этом все. Надеюсь, вам понравятся коктейли с яйцом и джином, я лично пока не пробовал это сочетание :) Кстати, недавно смотрел фильм «Коктейль», с Томом Крузом, там у его напарника любимый коктейль был с яйцом, пивом и томатным соком – достаточно популярный коктейль тех времен. Что ж, об этом я может расскажу в недалеком или далеком будущем (рассказал о антипохмельных коктейлях здесь), а пока подписывайтесь на обновления сайта, читайте старые записи и не забывайте комментировать. Спасибо за внимание!