Очередная пятница – очередная пятничная подборка. Открываю новые горизонты – сегодня представляю вам небольшую подборку коктейлей, в состав которых входит ром и клюквенный морс. Что ж, по традиции, скажу немного о сим прекрасном и всеми любимом напитке. Ром – это крепкий (как правило 40% об.) алкогольный напиток, который получают путем дистилляции сока сахарного тростника. В частности, белый ром прекрасно раскрывается во многих коктейлях, придавая им легкие нотки миндаля, ванили и тропических фруктов.

Несомненно, самые популярные коктейли с ромом – это Мохито и Пина-Колада, которые вошли в барную классику, но они однозначно заслуживают отдельного внимания. Что же касается клюквенного морса, то здесь все просто – гениальный ингредиент для многих коктейлей, чему доказательством служат следующие коктейли.

Розовый ром (аперитив, билд)

хайбол;

50 мл белого рома;

75 мл ананасового сока;

75 мл клюквенного морса;

20 г малины;

наполнить хайбол доверху льдом;

налить в него ром и соки;

размешать готовый коктейль коктейльной ложкой;

украсить ягодами малины.

Тундра либре (аперитив, мадл)

хайбол;

50 мл белого рома;

20 мл сиропа личи (Монин бест оф зе бест);

60 мл клюквенного морса;

20 г лайма;

60 г клубники.

в хайболе мадлером подавить 4 ягоды клубники;

наполнить бокал льдом доверху;

налить все ингредиенты на лед и выжать сок четверти лайма;

перемешать все барной ложкой.

Фокси леди шутер (шот, шейк, мадл)

стопка;

10 мл белого рома;

5 мл сиропа личи;

15 мл клюквенного морса;

10 г лайма;

15 г клубники.

в шейкере мадлером подавить 1 ягоду клубники;

влить в шейкер ром, сироп, морс и выжать 1 чайную ложку сока лайма;

насыпать в шейкер лед и взбить;

готовый коктейль процедить через стрейнер и сито в стопку.

Истинная страсть (аперитив, шейк)

флюте (в простонародье - шампанка);

20 мл белого рома;

90 мл игристого сухого вина;

20 мл клюквенного морса;

10 мл сиропа маракуйи;

5 мл сахарного сиропа;

20 г лимона;

5 г апельсина;

1 коктейльная вишенка.

влить в шейкер ром, сиропы, морс и выжать 2 чайные ложки сока лимона;

насыпать в шейкер лед и взбить;

коктейль процедить через стрейнер в охлажденный бокал и долить игристое вино доверху;

украсить готовый коктейль с ромом вишней и цедрой апельсина.

Коктейль придуман в честь песни Джимми Хендрикса «Foxy Lady», которая занимает 152-ю строку списка «500 величайших песен всех времен и народов» по версии именитого издания «Rolling Stone». Коктейль больше подходит для девушек, собственно для них он и создавалася.

Карел Готт (аперитив, шейк, мадл)

коктейльный бокал;

20 мл белого рома;

10 мл апельсинового ликера (Куантро или Трипл Сек);

25 мл Бехеровки;

20 мл клюквенного морса;

3 мл сахарного сиропа;

10 г лайма;

10 г малины;

в шейкере подавить мадлером 2 ягоды малины;

влить туда же ром, ликер, Бехеровку, морс, сироп и выжать 1 чайную ложку сока лайма;

насыпать в шейкер лед и взбить;

коктейль процедить через стрейнер и сито в охлажденный бокал.

Светофор (шот, мадл, шейк)

3 стопки;

10 мл белого рома;

10 мл водки;

10 мл серебряной текилы;

5 мл мятного зеленого ликера;

5 мл сиропа маракуйи;

20 мл клюквенного морса;

10 г лайма;

10 г лимона;

45 г маракуйи.

в шейкер налить клюквенный морс, водку и выжать 1 чайную ложку сока лайма;

наполнить шейкер льдом и взбить;

процедить первую партию через стрейнер в стопку;

затем в шейкере мадлером подавить половинку маракуйи и влить туда же сироп маракуйи и ром;

наполняем, взбиваем, отцеживаем через стрейнер и ситечко во вторую стопку;

в третью стопку готовим все, что осталось по примеру первой стопки: мятный ликер и текилу влить в шейкер, и выжать туда 1 чайную ложку сока лимона, наполнить шейкер льдом и взбить;

получиться 3 шота, которые нужно пить в последовательности: зеленый – желтый – красный.

Карел Гротт – это чешский певец поп-музыки, которого еще называют «чешским соловьем». Да простят меня все мужики, но раз уж подборка коктейлей получилась достаточно женственному, посему звеняйте :)

Вот такая сегодня получилась «женская» подборка/ С последним коктейлем, конечно, придется повозиться, но можно сразу заготовить большую порцию и устроить веселые, так сказать, соревнования на скорость выпивания. Что тут еще добавить? Несомненно, сегодня популярны коктейли с ромом Бакарди, так как его хорошо пиарят, но я все же посоветовал бы ром старой доброй компании Havana Club. С морсом, я думаю, сами разберетесь. На Украине идеальный вариант – соки Сандора. На этом все. Хороших вам выходных, читайте Ромовый. Главное помните, что: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но делает такими счастливыми :) Пока!