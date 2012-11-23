Очередная пятница – очередная пятничная подборка. Открываю новые горизонты – сегодня представляю вам небольшую подборку коктейлей, в состав которых входит ром и клюквенный морс. Что ж, по традиции, скажу немного о сим прекрасном и всеми любимом напитке. Ром – это крепкий (как правило 40% об.) алкогольный напиток, который получают путем дистилляции сока сахарного тростника. В частности, белый ром прекрасно раскрывается во многих коктейлях, придавая им легкие нотки миндаля, ванили и тропических фруктов.
Несомненно, самые популярные коктейли с ромом – это Мохито и Пина-Колада, которые вошли в барную классику, но они однозначно заслуживают отдельного внимания. Что же касается клюквенного морса, то здесь все просто – гениальный ингредиент для многих коктейлей, чему доказательством служат следующие коктейли.
Розовый ром (аперитив, билд)Подача:
- хайбол;
- 50 мл белого рома;
- 75 мл ананасового сока;
- 75 мл клюквенного морса;
- 20 г малины;
- наполнить хайбол доверху льдом;
- налить в него ром и соки;
- размешать готовый коктейль коктейльной ложкой;
- украсить ягодами малины.
Тундра либре (аперитив, мадл)Подача:
- хайбол;
- 50 мл белого рома;
- 20 мл сиропа личи (Монин бест оф зе бест);
- 60 мл клюквенного морса;
- 20 г лайма;
- 60 г клубники.
- в хайболе мадлером подавить 4 ягоды клубники;
- наполнить бокал льдом доверху;
- налить все ингредиенты на лед и выжать сок четверти лайма;
- перемешать все барной ложкой.
Фокси леди шутер (шот, шейк, мадл)Коктейль придуман в честь песни Джимми Хендрикса «Foxy Lady», которая занимает 152-ю строку списка «500 величайших песен всех времен и народов» по версии именитого издания «Rolling Stone». Коктейль больше подходит для девушек, собственно для них он и создавалася. Подача:
- стопка;
- 10 мл белого рома;
- 5 мл сиропа личи;
- 15 мл клюквенного морса;
- 10 г лайма;
- 15 г клубники.
- в шейкере мадлером подавить 1 ягоду клубники;
- влить в шейкер ром, сироп, морс и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
- насыпать в шейкер лед и взбить;
- готовый коктейль процедить через стрейнер и сито в стопку.
Истинная страсть (аперитив, шейк)Подача:
- флюте (в простонародье - шампанка);
- 20 мл белого рома;
- 90 мл игристого сухого вина;
- 20 мл клюквенного морса;
- 10 мл сиропа маракуйи;
- 5 мл сахарного сиропа;
- 20 г лимона;
- 5 г апельсина;
- 1 коктейльная вишенка.
- влить в шейкер ром, сиропы, морс и выжать 2 чайные ложки сока лимона;
- насыпать в шейкер лед и взбить;
- коктейль процедить через стрейнер в охлажденный бокал и долить игристое вино доверху;
- украсить готовый коктейль с ромом вишней и цедрой апельсина.
Карел Готт (аперитив, шейк, мадл)Карел Гротт – это чешский певец поп-музыки, которого еще называют «чешским соловьем». Да простят меня все мужики, но раз уж подборка коктейлей получилась достаточно женственному, посему звеняйте :) Подача:
- коктейльный бокал;
- 20 мл белого рома;
- 10 мл апельсинового ликера (Куантро или Трипл Сек);
- 25 мл Бехеровки;
- 20 мл клюквенного морса;
- 3 мл сахарного сиропа;
- 10 г лайма;
- 10 г малины;
- в шейкере подавить мадлером 2 ягоды малины;
- влить туда же ром, ликер, Бехеровку, морс, сироп и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
- насыпать в шейкер лед и взбить;
- коктейль процедить через стрейнер и сито в охлажденный бокал.
Светофор (шот, мадл, шейк)Подача:
- 3 стопки;
- 10 мл белого рома;
- 10 мл водки;
- 10 мл серебряной текилы;
- 5 мл мятного зеленого ликера;
- 5 мл сиропа маракуйи;
- 20 мл клюквенного морса;
- 10 г лайма;
- 10 г лимона;
- 45 г маракуйи.
- в шейкер налить клюквенный морс, водку и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- процедить первую партию через стрейнер в стопку;
- затем в шейкере мадлером подавить половинку маракуйи и влить туда же сироп маракуйи и ром;
- наполняем, взбиваем, отцеживаем через стрейнер и ситечко во вторую стопку;
- в третью стопку готовим все, что осталось по примеру первой стопки: мятный ликер и текилу влить в шейкер, и выжать туда 1 чайную ложку сока лимона, наполнить шейкер льдом и взбить;
- получиться 3 шота, которые нужно пить в последовательности: зеленый – желтый – красный.
Вот такая сегодня получилась «женская» подборка/ С последним коктейлем, конечно, придется повозиться, но можно сразу заготовить большую порцию и устроить веселые, так сказать, соревнования на скорость выпивания. Что тут еще добавить? Несомненно, сегодня популярны коктейли с ромом Бакарди, так как его хорошо пиарят, но я все же посоветовал бы ром старой доброй компании Havana Club. С морсом, я думаю, сами разберетесь. На Украине идеальный вариант – соки Сандора. На этом все. Хороших вам выходных, читайте Ромовый. Главное помните, что: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но делает такими счастливыми :) Пока!