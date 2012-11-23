Ромовый Дневник

Карибская ночь. Лучшие коктейли с ромом и клюквенным морсом.

Подборки коктейлей · Олег Колесов
Очередная пятница – очередная пятничная подборка. Открываю новые горизонты – сегодня представляю вам небольшую подборку коктейлей, в состав которых входит ром и клюквенный морс. Что ж, по традиции, скажу немного о сим прекрасном и всеми любимом напитке. Ром – это крепкий (как правило 40% об.) алкогольный напиток, который получают путем дистилляции сока сахарного тростника. В частности, белый ром прекрасно раскрывается во многих коктейлях, придавая им легкие нотки миндаля, ванили и тропических фруктов.

rum-cran

Несомненно, самые популярные коктейли с ромом – это Мохито и Пина-Колада, которые вошли в барную классику, но они однозначно заслуживают отдельного внимания. Что же касается клюквенного морса, то здесь все просто – гениальный ингредиент для многих коктейлей, чему доказательством служат следующие коктейли.

Розовый ром (аперитив, билд)

Подача:

  • хайбол;
Ингредиенты:
  • 50 мл белого рома;
  • 75 мл ананасового сока;
  • 75 мл клюквенного морса;
  • 20 г малины;
Приготовление:
  • наполнить хайбол доверху льдом;
  • налить в него ром и соки;
  • размешать готовый коктейль коктейльной ложкой;
  • украсить ягодами малины.

Тундра либре (аперитив, мадл)

Подача:
  • хайбол;
Ингредиенты:
  • 50 мл белого рома;
  • 20 мл сиропа личи (Монин бест оф зе бест);
  • 60 мл клюквенного морса;
  • 20 г лайма;
  • 60 г клубники.
Приготовление:
  • в хайболе мадлером подавить 4 ягоды клубники;
  • наполнить бокал льдом доверху;
  • налить все ингредиенты на лед и выжать сок четверти лайма;
  • перемешать все барной ложкой.

Фокси леди шутер (шот, шейк, мадл)

Коктейль придуман в честь песни Джимми Хендрикса «Foxy Lady», которая занимает 152-ю строку списка «500 величайших песен всех времен и народов» по версии именитого издания «Rolling Stone». Коктейль больше подходит для девушек, собственно для них он и создавалася.

Подача:
  • стопка;
Ингредиенты:
  • 10 мл белого рома;
  • 5 мл сиропа личи;
  • 15 мл клюквенного морса;
  • 10 г лайма;
  • 15 г клубники.
Приготовление:
  • в шейкере мадлером подавить 1 ягоду клубники;
  • влить в шейкер ром, сироп, морс и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
  • насыпать в шейкер лед и взбить;
  • готовый коктейль процедить через стрейнер и сито в стопку.

Истинная страсть (аперитив, шейк)

Подача:
  • флюте (в простонародье - шампанка);
Ингредиенты:
  • 20 мл белого рома;
  • 90 мл игристого сухого вина;
  • 20 мл клюквенного морса;
  • 10 мл сиропа маракуйи;
  • 5 мл сахарного сиропа;
  • 20 г лимона;
  • 5 г апельсина;
  • 1 коктейльная вишенка.
Приготовление:
  • влить в шейкер ром, сиропы, морс и выжать 2 чайные ложки сока лимона;
  • насыпать в шейкер лед и взбить;
  • коктейль процедить через стрейнер в охлажденный бокал и долить игристое вино доверху;
  • украсить готовый коктейль с ромом вишней и цедрой апельсина.

Карел Готт (аперитив, шейк, мадл)

Карел Гротт – это чешский певец поп-музыки, которого еще называют «чешским соловьем». Да простят меня все мужики, но раз уж подборка коктейлей получилась достаточно женственному, посему звеняйте :)

Подача:
  • коктейльный бокал;
Ингредиенты:
  • 20 мл белого рома;
  • 10 мл апельсинового ликера (Куантро или Трипл Сек);
  • 25 мл Бехеровки;
  • 20 мл клюквенного морса;
  • 3 мл сахарного сиропа;
  • 10 г лайма;
  • 10 г малины;
Приготовление:
  • в шейкере подавить мадлером 2 ягоды малины;
  • влить туда же ром, ликер, Бехеровку, морс, сироп и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
  • насыпать в шейкер лед и взбить;
  • коктейль процедить через стрейнер и сито в охлажденный бокал.

Светофор (шот, мадл, шейк)

Подача:
  • 3 стопки;
Ингредиенты:
  • 10 мл белого рома;
  • 10 мл водки;
  • 10 мл серебряной текилы;
  • 5 мл мятного зеленого ликера;
  • 5 мл сиропа маракуйи;
  • 20 мл клюквенного морса;
  • 10 г лайма;
  • 10 г лимона;
  • 45 г маракуйи.
Приготовление:
  • в шейкер налить клюквенный морс, водку и выжать 1 чайную ложку сока лайма;
  • наполнить шейкер льдом и взбить;
  • процедить первую партию через стрейнер в стопку;
  • затем в шейкере мадлером подавить половинку маракуйи и влить туда же сироп маракуйи и ром;
  • наполняем, взбиваем, отцеживаем через стрейнер и ситечко во вторую стопку;
  • в третью стопку готовим все, что осталось по примеру первой стопки: мятный ликер и текилу влить в шейкер, и выжать туда 1 чайную ложку сока лимона, наполнить шейкер льдом и взбить;
  • получиться 3 шота, которые нужно пить в последовательности: зеленый – желтый – красный.

Вот такая сегодня получилась «женская» подборка/ С последним коктейлем, конечно, придется повозиться, но можно сразу заготовить большую порцию и устроить веселые, так сказать, соревнования на скорость выпивания. Что тут еще добавить? Несомненно, сегодня популярны коктейли с ромом Бакарди, так как его хорошо пиарят, но я все же посоветовал бы ром старой доброй компании Havana Club. С морсом, я думаю, сами разберетесь. На Украине идеальный вариант – соки Сандора. На этом все. Хороших вам выходных, читайте Ромовый. Главное помните, что: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но делает такими счастливыми :) Пока!

