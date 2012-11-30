Вот и еще одна неделя подошла к своему логическому завершению. И, уже по традиции, ловите пятничную подборку, которая, возможно, задаст очередную алкогольную тему на Ромовом дневнике. Сегодня я решил ввести в игру сильного игрока в коктейльной индустрии, а именно – кофе. А так как я осваивал барное ремесло в качества бариста, то кофейную тему буду развивать с большущим удовольствием.

Кофе – напиток многогранный и рассказывать о нем можно вечно. В большинстве коктейлей используется кофе эспрессо, что вполне обоснованно – шикарный аромат и тонкий вкус. Сегодня я даже не хочу начинать эту бескрайную тему, поэтому лучше сразу перейду к коктейлям. Правда должен добавить, что перечисленные ниже коктейли будет сложновато приготовить в домашних условиях, так как кофе-машины стоят не в каждом доме, но все же стоят. Помимо кофе в данной подборке присутствует и еще один постоянный компонент – водочка :) В общем, ловите сочетания двух вековых и очень востребованных во всем мире напитков.

Бумбокс (шот, билд)

Ингредиенты:

15 мл водки;

15 мл сливового вина;

1 порция ристретто (15 мл);

Приготовление:

налить в стопку вино;

с помощью коктейльной ложки положить вторым слоем горячий ристретто;

третьим слоем положить водку;

пить залпом.

Эффектини (дижестив, шейк)

Ингредиенты:

40 мл водки;

40 мл ликера Гальяно;

1,5 порции эспрессо(45 мл - лунго);

2 г кофе в зернах.

Приготовление:

в шейкер влить холодный эспрессо, Гальяно и водку;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

перелить охлажденный напиток через стрейнер в бокал;

украсить зернами кофе.

Эспрессо мартини (дижестив, шейк)

Ингредиенты:

35 мл водки;

15 мл кофейного ликера (Калуа);

1 порция эспрессо;

5 мл ванильного сиропа;

2 г кофе в зернах.

Приготовление:

в шейкер влить холодный эспрессо, ликер, сироп и водку;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

перелить охлажденный напиток через стрейнер в бокал;

украсить зернами кофе.

Домашний Лебовски (дижестив, билд)

Альтернативный рецепт коктейля Белый русский.

Ингредиенты:

50 мл водки;

25 мл сахарного сиропа;

1 порция эспрессо ;

; 50 мл сливок (33%)

2 г молотого мускатного ореха.

Приготовление:

наполнить бокал льдом;

на лед влить водку, эспрессо, сироп и сливки;

все тщательно перемешать коктейльной ложкой;

украсить мускатным орехом.

Хелп эспрессо (дижестив, шейк)

Ингредиенты:

30 мл водки;

20 мл кофейного ликера;

10 мл сиропа фундук;

1 порция эспрессо;

15 мл сливок (33%).

Приготовление:

в шейкер влить холодный эспрессо, сироп, сливки, ликер и водку;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

перелить охлажденный напиток через стрейнер в коктейльный бокал;

украсить мараскиновой вишенкой.

Снусмумрик (шот, шейк)

Коктейль был придуман миксологом Диком Бредселом в конце 90-х для Карины Виклюнд – шведской чемпионки по гольфу. Снусмумрик – это лучший друг Муми-Троля, персонажа сказки Туве Янсона. Он обожал путешествовать, курить трубку и играть на губной гармонике. А еще он ненавидел запреты, поэтому от Снусмумрика отказаться нельзя :)

Ингредиенты:

10 мл водки;

10 мл ежевичного ликера;

10 мл от эспрессо;

10 мл сливок

Приготовление:

в шейкер влить эспрессо, ликер и водку;

наполнить шейкер льдом и тщательно взбить;

перелить охлажденный напиток через стрейнер в стопку;

с помощью коктейльной ложки положить верхним слоем сливки;

пить залпом.

Вот такой он тандем, кофе и водочки. Теперь вот задумался, которому из этих ингредиентов посвятить следующую неделю (хотя нет, кофе меня прельщает все же больше, но об этом тссс…). Что ж, информации для размышлений по поводу планировки досуга на выходные вы получили, так что приятного вам отдыха и хорошего настроения! Тем более, завтра первый день зимы – самое время отметить :) Пока!