Ромовый Дневник

ТОП-6 коктейлей с пивом

Подборки коктейлей · Олег Колесов
ТОП-6 коктейлей с пивом

Сегодня будут коктейли с пивом, что, по идее, должно многих порадовать. Итак, о пиве, я думаю, знают все, поэтому расписывать достоинства и недостатки этого напитка нет смысла. По крайней мере, нет смысла писать о нем в этой записи – это я успешно сделаю и отдельным постом. Что ж, развозить ровным слоев по монитору не буду, как это со мной часто случается. Держите!

Коктейли с пивом на все случаи жизни.

Горящий доктор Пеппер (экстрим, билд)

Надеюсь, все знают, что из себя представляет знаменитая на весь мир газировка Dr. Pepper? Если нет, после этого коктейля я напишу, как приготовить такую штуковину в домашних условиях, так как на отечественном рынке этой вкусняшки кот наплакал. Появился Пеппер еще в 1885 году, как это ни странно. Что касается его горящей версии, то по одной версии она появилась в 60-е в одном из студенческих городков Техаса, по второй – на кампусе новоорлеанского Gold Mine Saloon. Что тут еще сказать? Студенты! В 1991 году горящий доктор Пеппер даже засветился в «Симпсонах».

Подача:
  • хайбол, стопка;
Ингредиенты: Приготовление:
  • налить в хайбол на 2/3 светлого пива;
  • отдельно в стопку налить Амаретто;
  • на слой ликера коктейльной ложкой уложить ром;
  • поджечь рюмку, подождать пока ром хорошо прогреться и бросить стопку в хайбол с пивом.
Доктор Пеппер – это вишневая газировка, которую можно приготовить довольно-таки банальным способом: в стакан с колой налить вишневого сиропа. Получиться очень освежающая и почти идентичная оригиналу вкусняшка. (с) Артем Гудимов

Монако (лонг-дринк, билд)

Подача:
  • слинг (тонкий хайбол);
Ингредиенты:
  • 200 мл светлого пива;
  • 30 мл сиропа пина-колада;
  • 5 г физалиса (кисло-сладкий плод с земляничным привкусом);
  • 10 г лайма;
  • 10 г консервированного ананаса.
Приготовление:
  • в охлажденный слинг налить сироп и пиво доверху;
  • выжать тула 2 чайные ложки сока лайма;
  • коктейль аккуратно размешать коктейльной ложкой и красить все физалисом и ананасом на шпажке (как на картинке).

Путь вперед (шорт-дринк, мадл)

Подача:
  • олд-фэшн (рокс);
Ингредиенты:
  • 45 мл светлого пива;
  • 60 мл темного рома;
  • 2 мл биттера ангостура;
  • 15 мл сахарного сиропа;
  • 25 г чернослива;
  • 30 г кураги.
Приготовление:
  • рокс наполнить доверху льдом;
  • в стакан для смешивания положить сухафрукты;
  • подавить их мадлером и влить ром, дав настояться смеси одну минуту;
  • добавить 2 капли битера и сахарный сироп;
  • добавить льда и аккуратно перемешать;
  • перелить полученный напиток в рокс через стрейнер и долить доверху пиво;
  • украсить курагой и черносливом на шпажке.

Баварская груша (хот-дринк, билд)

Подача:
  • бокал айриш-кофе;
Ингредиенты:
  • 100 мл светлого пива;
  • 5 мл ванильного сиропа;
  • 10 мл сиропа корица;
  • 15 мл грушевого сиропа;
  • 50 мл яблочного сока;
  • 20 г лайма.
Приготовление:
  • влить все ингредиенты в питчер и выжать туда четверть лимона;
  • с помощью капучинатора или печки подогревать напиток, постоянно помешивая и не доводя до кипения;
  • перелить горячий коктейль в бокал и украсить дольками груши и палочкой корицы.

Бир бери рояль (лонг-дринк, билд)

Подача:
  • слинг (тонкий хайбол);
Ингредиенты:
  • 250 мл светлого пива;
  • 25 мл черносмородинового сиропа;
  • 10 г лайма;
  • 15 г брусники (можно аналогичные ягоды).
Приготовление:
  • в охлажденный слинг налить сироп;
  • добавить 1 столовую ложку брусники и выжать 2 чайные ложки сока лайма;
  • с помощью коктейльной ложки влить пиво доверху.

Осенний блюз (лонг-дринк, билд)

Этот коктейль вы можете найти только в одном заведении – харьковском пабе Биг Бен Паб. Моя скромная персона там протрудилась целых два месяца, после чего подалась в копирайтеры. Коктейль, в общем-то, не самый затейливый, но достаточно вкусный и востребованный. В пабе он числился как фирменный.

Подача:
  • хайбол или пивной бокал 0,33 мл;
Ингредиенты:
  • 250 мл светлого пива;
  • 50 мл джина;
  • 10 г лимона.
Приготовление:
  • в бокал налить пиво, оставив место для 50 мл;
  • влить джин и украсить долькой лимона, который потом можно смело выжимать в коктейль.

Вот такая простенькая подборка коктейлей на сегодня. Вообще, коктейли с пивом очень интересная тема для барменской фантазии – необычно и вкусно. Тем более, ингредиент этот достать проще всех остальных, да и стоимость его не кусается. Что ж, хороших вам выходных, приятного времяпрепровождения и легкого похмелья. На следующей недельке постараюсь продолжить эпопею в рубрике «Открываем бар», а также добавить парочку классических коктейлей (скорее всего из десятки самых популярных, наряду с коктейлями Мохито и Лонг Айленд Айс Ти). Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить самое интересное. В общем, читайте Ромовый дневник и будет вам счастье!

Похожие статьи

Коктейли которые подают с огоньком: ТОП 5 горящих напитков

Коктейли которые подают с огоньком: ТОП 5 горящих напитков

6 лучших слабоалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома

6 лучших слабоалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома

13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь

13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь

May the fourth be with you! Коктейли к Дню Звездных Войн

May the fourth be with you! Коктейли к Дню Звездных Войн

Коктейли с мороженым и сорбетом, рецепты сорбета

Коктейли с мороженым и сорбетом, рецепты сорбета

Лучшие рецепты простых коктейлей с водкой

Лучшие рецепты простых коктейлей с водкой