Сегодня будут коктейли с пивом, что, по идее, должно многих порадовать. Итак, о пиве, я думаю, знают все, поэтому расписывать достоинства и недостатки этого напитка нет смысла. По крайней мере, нет смысла писать о нем в этой записи – это я успешно сделаю и отдельным постом. Что ж, развозить ровным слоев по монитору не буду, как это со мной часто случается. Держите!

Горящий доктор Пеппер (экстрим, билд)

хайбол, стопка;

200 мл светлого пива;

25 мл рома-151 (самый крепкий ром);

25 мл ликера Амаретто.

налить в хайбол на 2/3 светлого пива;

отдельно в стопку налить Амаретто;

на слой ликера коктейльной ложкой уложить ром;

поджечь рюмку, подождать пока ром хорошо прогреться и бросить стопку в хайбол с пивом.

Доктор Пеппер – это вишневая газировка, которую можно приготовить довольно-таки банальным способом: в стакан с колой налить вишневого сиропа. Получиться очень освежающая и почти идентичная оригиналу вкусняшка. (с) Артем Гудимов

Монако (лонг-дринк, билд)

слинг (тонкий хайбол);

200 мл светлого пива;

30 мл сиропа пина-колада;

5 г физалиса (кисло-сладкий плод с земляничным привкусом);

10 г лайма;

10 г консервированного ананаса.

в охлажденный слинг налить сироп и пиво доверху;

выжать тула 2 чайные ложки сока лайма;

коктейль аккуратно размешать коктейльной ложкой и красить все физалисом и ананасом на шпажке (как на картинке).

Путь вперед (шорт-дринк, мадл)

олд-фэшн (рокс);

45 мл светлого пива;

60 мл темного рома;

2 мл биттера ангостура;

15 мл сахарного сиропа;

25 г чернослива;

30 г кураги.

рокс наполнить доверху льдом;

в стакан для смешивания положить сухафрукты;

подавить их мадлером и влить ром, дав настояться смеси одну минуту;

добавить 2 капли битера и сахарный сироп;

добавить льда и аккуратно перемешать;

перелить полученный напиток в рокс через стрейнер и долить доверху пиво;

украсить курагой и черносливом на шпажке.

Баварская груша (хот-дринк, билд)

бокал айриш-кофе;

100 мл светлого пива;

5 мл ванильного сиропа;

10 мл сиропа корица;

15 мл грушевого сиропа;

50 мл яблочного сока;

20 г лайма.

влить все ингредиенты в питчер и выжать туда четверть лимона;

с помощью капучинатора или печки подогревать напиток, постоянно помешивая и не доводя до кипения;

перелить горячий коктейль в бокал и украсить дольками груши и палочкой корицы.

Бир бери рояль (лонг-дринк, билд)

слинг (тонкий хайбол);

250 мл светлого пива;

25 мл черносмородинового сиропа;

10 г лайма;

15 г брусники (можно аналогичные ягоды).

в охлажденный слинг налить сироп;

добавить 1 столовую ложку брусники и выжать 2 чайные ложки сока лайма;

с помощью коктейльной ложки влить пиво доверху.

Надеюсь, все знают, что из себя представляет знаменитая на весь мир газировка Dr. Pepper? Если нет, после этого коктейля я напишу, как приготовить такую штуковину в домашних условиях, так как на отечественном рынке этой вкусняшки кот наплакал. Появился Пеппер еще в 1885 году, как это ни странно. Что касается его горящей версии, то по одной версии она появилась в 60-е в одном из студенческих городков Техаса, по второй – на кампусе новоорлеанского Gold Mine Saloon. Что тут еще сказать? Студенты! В 1991 году горящий доктор Пеппер даже засветился в «Симпсонах».

Осенний блюз (лонг-дринк, билд)

хайбол или пивной бокал 0,33 мл;

250 мл светлого пива;

50 мл джина;

10 г лимона.

в бокал налить пиво, оставив место для 50 мл;

влить джин и украсить долькой лимона, который потом можно смело выжимать в коктейль.

Этот коктейль вы можете найти только в одном заведении – харьковском пабе Биг Бен Паб. Моя скромная персона там протрудилась целых два месяца, после чего подалась в копирайтеры. Коктейль, в общем-то, не самый затейливый, но достаточно вкусный и востребованный. В пабе он числился как фирменный.

Вот такая простенькая подборка коктейлей на сегодня. Вообще, коктейли с пивом очень интересная тема для барменской фантазии – необычно и вкусно. Тем более, ингредиент этот достать проще всех остальных, да и стоимость его не кусается. Что ж, хороших вам выходных, приятного времяпрепровождения и легкого похмелья. На следующей недельке постараюсь продолжить эпопею в рубрике «Открываем бар», а также добавить парочку классических коктейлей (скорее всего из десятки самых популярных, наряду с коктейлями Мохито и Лонг Айленд Айс Ти). Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить самое интересное. В общем, читайте Ромовый дневник и будет вам счастье!