Сегодня будут коктейли с пивом, что, по идее, должно многих порадовать. Итак, о пиве, я думаю, знают все, поэтому расписывать достоинства и недостатки этого напитка нет смысла. По крайней мере, нет смысла писать о нем в этой записи – это я успешно сделаю и отдельным постом. Что ж, развозить ровным слоев по монитору не буду, как это со мной часто случается. Держите!
Горящий доктор Пеппер (экстрим, билд)Надеюсь, все знают, что из себя представляет знаменитая на весь мир газировка Dr. Pepper? Если нет, после этого коктейля я напишу, как приготовить такую штуковину в домашних условиях, так как на отечественном рынке этой вкусняшки кот наплакал. Появился Пеппер еще в 1885 году, как это ни странно. Что касается его горящей версии, то по одной версии она появилась в 60-е в одном из студенческих городков Техаса, по второй – на кампусе новоорлеанского Gold Mine Saloon. Что тут еще сказать? Студенты! В 1991 году горящий доктор Пеппер даже засветился в «Симпсонах». Подача:
- хайбол, стопка;
- 200 мл светлого пива;
- 25 мл рома-151 (самый крепкий ром);
- 25 мл ликера Амаретто.
- налить в хайбол на 2/3 светлого пива;
- отдельно в стопку налить Амаретто;
- на слой ликера коктейльной ложкой уложить ром;
- поджечь рюмку, подождать пока ром хорошо прогреться и бросить стопку в хайбол с пивом.
Монако (лонг-дринк, билд)Подача:
- слинг (тонкий хайбол);
- 200 мл светлого пива;
- 30 мл сиропа пина-колада;
- 5 г физалиса (кисло-сладкий плод с земляничным привкусом);
- 10 г лайма;
- 10 г консервированного ананаса.
- в охлажденный слинг налить сироп и пиво доверху;
- выжать тула 2 чайные ложки сока лайма;
- коктейль аккуратно размешать коктейльной ложкой и красить все физалисом и ананасом на шпажке (как на картинке).
Путь вперед (шорт-дринк, мадл)Подача:
- олд-фэшн (рокс);
- 45 мл светлого пива;
- 60 мл темного рома;
- 2 мл биттера ангостура;
- 15 мл сахарного сиропа;
- 25 г чернослива;
- 30 г кураги.
- рокс наполнить доверху льдом;
- в стакан для смешивания положить сухафрукты;
- подавить их мадлером и влить ром, дав настояться смеси одну минуту;
- добавить 2 капли битера и сахарный сироп;
- добавить льда и аккуратно перемешать;
- перелить полученный напиток в рокс через стрейнер и долить доверху пиво;
- украсить курагой и черносливом на шпажке.
Баварская груша (хот-дринк, билд)Подача:
- бокал айриш-кофе;
- 100 мл светлого пива;
- 5 мл ванильного сиропа;
- 10 мл сиропа корица;
- 15 мл грушевого сиропа;
- 50 мл яблочного сока;
- 20 г лайма.
- влить все ингредиенты в питчер и выжать туда четверть лимона;
- с помощью капучинатора или печки подогревать напиток, постоянно помешивая и не доводя до кипения;
- перелить горячий коктейль в бокал и украсить дольками груши и палочкой корицы.
Бир бери рояль (лонг-дринк, билд)Подача:
- слинг (тонкий хайбол);
- 250 мл светлого пива;
- 25 мл черносмородинового сиропа;
- 10 г лайма;
- 15 г брусники (можно аналогичные ягоды).
- в охлажденный слинг налить сироп;
- добавить 1 столовую ложку брусники и выжать 2 чайные ложки сока лайма;
- с помощью коктейльной ложки влить пиво доверху.
Осенний блюз (лонг-дринк, билд)Этот коктейль вы можете найти только в одном заведении – харьковском пабе Биг Бен Паб. Моя скромная персона там протрудилась целых два месяца, после чего подалась в копирайтеры. Коктейль, в общем-то, не самый затейливый, но достаточно вкусный и востребованный. В пабе он числился как фирменный. Подача:
- хайбол или пивной бокал 0,33 мл;
- 250 мл светлого пива;
- 50 мл джина;
- 10 г лимона.
- в бокал налить пиво, оставив место для 50 мл;
- влить джин и украсить долькой лимона, который потом можно смело выжимать в коктейль.
Вот такая простенькая подборка коктейлей на сегодня. Вообще, коктейли с пивом очень интересная тема для барменской фантазии – необычно и вкусно. Тем более, ингредиент этот достать проще всех остальных, да и стоимость его не кусается. Что ж, хороших вам выходных, приятного времяпрепровождения и легкого похмелья. На следующей недельке постараюсь продолжить эпопею в рубрике «Открываем бар», а также добавить парочку классических коктейлей (скорее всего из десятки самых популярных, наряду с коктейлями Мохито и Лонг Айленд Айс Ти). Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить самое интересное. В общем, читайте Ромовый дневник и будет вам счастье!