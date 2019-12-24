Неделя, всего неделя. Настроение предпраздничное, полная беспечность и переполненность надеждами на лучшее. Да, Новый Год это хорошо, а все хорошее должно быть на уровне. Все-таки выкроил немного своего свободного времени и решал вас порадовать еще одной подборкой, в этот раз праздничной, можно даже сказать – НОВОГОДНЕЙ!

А что может напомнить о Новом Годе из кулинарии? Разумеется, мандарины, конечно, можно еще воссоздать запах елки в бокале, но для этого сильно фантазировать не нужно: бутылка джина и дух праздника уж на столе. Можете даже заглянуть в подборку коктейлей с джином. А вот с мандаринами можно пофантазировать основательней. Ну так, собственно, давайте фантазировать.

Новогодняя подборка должна быть по-настоящему праздной, поэтому сегодня вопреки традициям, выложу в честь наступающего 2020 года 13 коктейлей, которые будут достойным украшением праздничного стола.

Туттоси (аперитив, стрейн)

К слову сказать, сий коктейль занял мировое первенство в 1969 году на очередном съезде барменов в Сент-Винсенте (Италия). Авторство коктейля принадлежит Элио Катанео из Италии.

Подача:

коктейльный бокал;

Ингредиенты:

20 мл шотландского виски;

5 мл мандаринового ликера;

15 мл Гальяно (ванильный ликер);

20 красного вермута (можно Мартини Россо).

Приготовление:

в стакан для смешивания (стеклянная часть шейкера) влить ликер, вермут, Гальяно и виски;

наполнить стакан льдом и размешать его содержимое коктейльной ложкой;

через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;

украсить цедрой (кожурой) апельсина.

Карин (аперитив, шейк)

Этот коктейль занял первенство в 1958 году. На сий раз событие проводилось в Брюсселе (Бельгия), а коктейль придумал Джордж де Кайперс (Бельгия).

Подача:

коктейльный бокал;

Ингредиенты:

40 мл джина;

20 мл мандаринового ликера;

30 красного вермута (можно Мартини Россо);

15 г лимона;

1 г мяты.

Приготовление:

в шейкер влить все ингредиенты;

наполнить его льдом и хорошо взбить;

через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;

выжать в коктейль масла из цедры лимона, украсить вишенкой и мятой.

Дух ‘57 (аперитив, шейк)

Подача:

коктейльный бокал;

Ингредиенты:

35 мл водки;

15 мл мандаринового ликера;

2 мл персикового биттера;

35 мл апельсинового сока;

20 г лайма;

5 г апельсина.

Приготовление:

в шейкер влить сок, ликер и водку;

выжать четвертушку лайма и капнуть 2 капли биттера;

наполнить шейкер льдом и хорошо взбить;

через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;

украсить долькой питайи (драконий фрукт) и карамболы, цедрой апельсина и ананасовыми листочками на шпажке.

Ирония судьбы (аперитив, бленд-стрейн)

Подача:

флюте (шампанка);

Ингредиенты:

20 мл ванильной водки;

80 мл сухого шампанского;

15 мл медового сиропа;

90 г мандарин.

Приготовление:

в блендере взбить один очищенный мандарин;

в стакан для смешивания выложить получившееся пюре;

влить сироп, водку и шампанское;

аккуратно все перемешать коктейльной ложкой, предварительно наполнив стакан льдом;

через стрейнер и ситечко перелить коктейль во флюте, который предварительно нужно охладить;

украсить долькой мандарина на шпажке.

Любимый (аперитив, мадл-шейк)

Подача:

рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

50 мл джина;

30 мл мандаринового сока (можно фрэш);

20 мл медового сиропа;

20 г красной смородины (если получиться найти, как вариант, свежемороженую);

1,5 листа алоэ.

Приготовление:

рокс наполнить льдом;

в шейкер порезать половинку немаленького листа алоэ и 1 столовую ложку смородины;

хорошенько подавить мадлером;

влить сок, сироп и джин;

наполнить шейкер льдом и взбить;

через стрейнер и ситечко перелить коктейль в рокс;

украсить листьями алоэ и ягодами смородины.

Доктор Хаус (аперитив, шейк)

Подача:

апельсин;

Ингредиенты:

40 мл бурбона;

10 мл карамельного сиропа;

10 мл сахарного сиропа;

20 г лайма;

250 г апельсина;

40 г мандарин;

5 г имбиря;

1 г молотой корицы;

2 шт корицы в палочках.

Приготовление:

с апельсина срезать верхушку и аккуратно удалить из него мякоть;

в шейкер порезать половинку мандарина и дольку апельсина;

хорошенько подавить мадлером;

влить сиропы и бурбон;

выжать сок из четверти лайма и 3 капли из корня имбиря;

добавить корицу молотую;

наполнить шейкер льдом и взбить;

через стрейнер и ситечко перелить коктейль в апельсин;

украсить палочками корицы.

Мандариновая маргарита (аперитив, шейк-бленд)

Подача:

винный бокал;

Ингредиенты:

40 мл золотой текилы;

15 мл медового сиропа;

35 г лайма;

40 г мандарин.

Приготовление:

бокал наполнить крашем (колотым льдом);

в блендере сделать пюре из очищенных мандарин;

в шейкер положить готовое пюре, добавить текилу и сироп;

выжать сок четверти лайма;

наполнить шейкер льдом и взбить;

через стрейнер перелить коктейль в винку и досыпать краша;

украсить долькой лайма.

Ривер (аперитив, мадл)

Подача:

рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

50 мл водки;

20 мл сахарного сиропа;

40 г лимона;

45 г мандарин.

Приготовление:

в рокс положить 4 дольки мандарина и подавить их мадлером;

насыпать доверху краша;

влить в стакан водку и сироп;

выжать четверть лимона;

размешать аккуратно коктейльной ложкой и украсить дольками мандарина.

Прет-а-порте (аперитив, билд)

Подача:

рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

20 мл коньяка;

20 мл Гранд Марнье;

2 мл апельсинового биттера;

14 г мандарин;

30 г зеленого яблока;

1 г меда.

Приготовление:

рокс доверху наполнить льдом;

влить в стакан Гранд Марнье и коньяк;

добавить 2 капли биттера и 1 каплю меда;

размешать аккуратно коктейльной ложкой;

украсить дольками мандарина, веером из яблока.

Ну а для язвенников и трезвенников, я подготовил новогодние безалкогольные коктейли, впрочем, детишкам тоже подойдет, хоть они и не являются моими читателями (я надеюсь, по крайней мере).

Оранжевое настроение (б/а, билд)

Подача:

хайбол;

Ингредиенты:

15 мл воды без газа;

375 г мандарин;

20 г апельсина;

95 г моркови;

6 г леденцов барбарисовых.

Приготовление:

хайбол доверху наполнить льдом;

сделать фреш из мандаринов и перелить его в стакан;

сделать фреш из моркови и перелить туда же;

в питчере (железной кружке) растворить на огне барбариски с водой, в результате чего получаться вкусный сироп;

полученный сироп перелить в хайбол, содержимое которого аккуратно перемешать коктейльной ложкой;

украсить долькой апельсина и ломтиком моркови.

Мандариновый компот в кувшине (б/а)

Подача:

кувшин и хайболы;

Ингредиенты:

2,25 л воды без газа;

360 г зеленого яблока;

270 г мандарин;

60 г облепихи;

200 г сахара.

Приготовление:

почистить мандарины, а с цедры срезать белую мякоть;

порезанную соломкой цедру положить в кастрюлю, залив все водой (250 мл);

довести до кипения и вылить воду через сито;

положить в кастрюлю сахар и влить 2 л воды;

довести до кипения, постоянно помешивая;

добавить цедру, дольки мандаринов, 4 столовые ложки облепихи, полтора яблока;

на слабом огне проварить 10 мин, пока не помягчеют яблоки;

остудить;

кувшин на 2/3 наполнить льдом и перелить в него готовый компот;

украсить кувшин долькой яблока и цедрой мандарина;

одного кувшина хватит на 4 хайбола.

Мандариновый чай со смородиной (б/а, хот-дринк)

Подача:

заварной чайник и чашки;

Ингредиенты:

15 мл сиропа черная смородина;

150 мл своды без газа;

20 г лайма;

320 г мандарин;

75 г грейпфрута;

1 шт корицы в палочках.

Приготовление:

сделать из 3 мандаринов фреш;

в питчер положить четверть лайма, мандарина и грейпфрута;

влить сироп, сок и воду;

помешивая нагревать, но не доводить до кипения;

перелить все добро в чайник;

чтобы коктейль не остывал, чайник можно поставить на свечу.

Мандариновый лимонад (б/а)

Подача:

винный бокал;

Ингредиенты:

20 мл мандаринового сиропа;

140 мл содовой;

120 г мандарин;

35 г лайма;

1 г мяты.

Приготовление:

в бокал положить кружочками нарезанный мандарин;

подавить все мадлером;

доверху наполнить бокал крашем;

влить сироп и доверху содовую;

перемешать аккуратно коктейльной ложкой и добавить краш;

украсить листочками мяты и дольками мандарина.

Вот такие вот вам новогодние коктейли от меня. Что ж, веселых вам праздников, будьте счастливы, не забывайте о Ромовом дневнике в новом году, а я не забуду о вас =). Увидимся в новом, 2020-ом году! Пока и не забудьте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!