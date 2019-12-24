Неделя, всего неделя. Настроение предпраздничное, полная беспечность и переполненность надеждами на лучшее. Да, Новый Год это хорошо, а все хорошее должно быть на уровне. Все-таки выкроил немного своего свободного времени и решал вас порадовать еще одной подборкой, в этот раз праздничной, можно даже сказать – НОВОГОДНЕЙ!
А что может напомнить о Новом Годе из кулинарии? Разумеется, мандарины, конечно, можно еще воссоздать запах елки в бокале, но для этого сильно фантазировать не нужно: бутылка джина и дух праздника уж на столе. Можете даже заглянуть в подборку коктейлей с джином. А вот с мандаринами можно пофантазировать основательней. Ну так, собственно, давайте фантазировать.
Новогодняя подборка должна быть по-настоящему праздной, поэтому сегодня вопреки традициям, выложу в честь наступающего 2020 года 13 коктейлей, которые будут достойным украшением праздничного стола.
Туттоси (аперитив, стрейн)
К слову сказать, сий коктейль занял мировое первенство в 1969 году на очередном съезде барменов в Сент-Винсенте (Италия). Авторство коктейля принадлежит Элио Катанео из Италии.
Подача:
- коктейльный бокал;
Ингредиенты:
- 20 мл шотландского виски;
- 5 мл мандаринового ликера;
- 15 мл Гальяно (ванильный ликер);
- 20 красного вермута (можно Мартини Россо).
Приготовление:
- в стакан для смешивания (стеклянная часть шейкера) влить ликер, вермут, Гальяно и виски;
- наполнить стакан льдом и размешать его содержимое коктейльной ложкой;
- через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
- украсить цедрой (кожурой) апельсина.
Карин (аперитив, шейк)
Этот коктейль занял первенство в 1958 году. На сий раз событие проводилось в Брюсселе (Бельгия), а коктейль придумал Джордж де Кайперс (Бельгия).
Подача:
- коктейльный бокал;
Ингредиенты:
- 40 мл джина;
- 20 мл мандаринового ликера;
- 30 красного вермута (можно Мартини Россо);
- 15 г лимона;
- 1 г мяты.
Приготовление:
- в шейкер влить все ингредиенты;
- наполнить его льдом и хорошо взбить;
- через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
- выжать в коктейль масла из цедры лимона, украсить вишенкой и мятой.
Дух ‘57 (аперитив, шейк)
Подача:
- коктейльный бокал;
Ингредиенты:
- 35 мл водки;
- 15 мл мандаринового ликера;
- 2 мл персикового биттера;
- 35 мл апельсинового сока;
- 20 г лайма;
- 5 г апельсина.
Приготовление:
- в шейкер влить сок, ликер и водку;
- выжать четвертушку лайма и капнуть 2 капли биттера;
- наполнить шейкер льдом и хорошо взбить;
- через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
- украсить долькой питайи (драконий фрукт) и карамболы, цедрой апельсина и ананасовыми листочками на шпажке.
Ирония судьбы (аперитив, бленд-стрейн)
Подача:
- флюте (шампанка);
Ингредиенты:
- 20 мл ванильной водки;
- 80 мл сухого шампанского;
- 15 мл медового сиропа;
- 90 г мандарин.
Приготовление:
- в блендере взбить один очищенный мандарин;
- в стакан для смешивания выложить получившееся пюре;
- влить сироп, водку и шампанское;
- аккуратно все перемешать коктейльной ложкой, предварительно наполнив стакан льдом;
- через стрейнер и ситечко перелить коктейль во флюте, который предварительно нужно охладить;
- украсить долькой мандарина на шпажке.
Любимый (аперитив, мадл-шейк)
Подача:
- рокс (олд-фэшн);
Ингредиенты:
- 50 мл джина;
- 30 мл мандаринового сока (можно фрэш);
- 20 мл медового сиропа;
- 20 г красной смородины (если получиться найти, как вариант, свежемороженую);
- 1,5 листа алоэ.
Приготовление:
- рокс наполнить льдом;
- в шейкер порезать половинку немаленького листа алоэ и 1 столовую ложку смородины;
- хорошенько подавить мадлером;
- влить сок, сироп и джин;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- через стрейнер и ситечко перелить коктейль в рокс;
- украсить листьями алоэ и ягодами смородины.
Доктор Хаус (аперитив, шейк)
Подача:
- апельсин;
Ингредиенты:
- 40 мл бурбона;
- 10 мл карамельного сиропа;
- 10 мл сахарного сиропа;
- 20 г лайма;
- 250 г апельсина;
- 40 г мандарин;
- 5 г имбиря;
- 1 г молотой корицы;
- 2 шт корицы в палочках.
Приготовление:
- с апельсина срезать верхушку и аккуратно удалить из него мякоть;
- в шейкер порезать половинку мандарина и дольку апельсина;
- хорошенько подавить мадлером;
- влить сиропы и бурбон;
- выжать сок из четверти лайма и 3 капли из корня имбиря;
- добавить корицу молотую;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- через стрейнер и ситечко перелить коктейль в апельсин;
- украсить палочками корицы.
Мандариновая маргарита (аперитив, шейк-бленд)
Подача:
- винный бокал;
Ингредиенты:
- 40 мл золотой текилы;
- 15 мл медового сиропа;
- 35 г лайма;
- 40 г мандарин.
Приготовление:
- бокал наполнить крашем (колотым льдом);
- в блендере сделать пюре из очищенных мандарин;
- в шейкер положить готовое пюре, добавить текилу и сироп;
- выжать сок четверти лайма;
- наполнить шейкер льдом и взбить;
- через стрейнер перелить коктейль в винку и досыпать краша;
- украсить долькой лайма.
Ривер (аперитив, мадл)
Подача:
- рокс (олд-фэшн);
Ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 40 г лимона;
- 45 г мандарин.
Приготовление:
- в рокс положить 4 дольки мандарина и подавить их мадлером;
- насыпать доверху краша;
- влить в стакан водку и сироп;
- выжать четверть лимона;
- размешать аккуратно коктейльной ложкой и украсить дольками мандарина.
Прет-а-порте (аперитив, билд)
Подача:
- рокс (олд-фэшн);
Ингредиенты:
- 20 мл коньяка;
- 20 мл Гранд Марнье;
- 2 мл апельсинового биттера;
- 14 г мандарин;
- 30 г зеленого яблока;
- 1 г меда.
Приготовление:
- рокс доверху наполнить льдом;
- влить в стакан Гранд Марнье и коньяк;
- добавить 2 капли биттера и 1 каплю меда;
- размешать аккуратно коктейльной ложкой;
- украсить дольками мандарина, веером из яблока.
Ну а для язвенников и трезвенников, я подготовил новогодние безалкогольные коктейли, впрочем, детишкам тоже подойдет, хоть они и не являются моими читателями (я надеюсь, по крайней мере).
Оранжевое настроение (б/а, билд)
Подача:
- хайбол;
Ингредиенты:
- 15 мл воды без газа;
- 375 г мандарин;
- 20 г апельсина;
- 95 г моркови;
- 6 г леденцов барбарисовых.
Приготовление:
- хайбол доверху наполнить льдом;
- сделать фреш из мандаринов и перелить его в стакан;
- сделать фреш из моркови и перелить туда же;
- в питчере (железной кружке) растворить на огне барбариски с водой, в результате чего получаться вкусный сироп;
- полученный сироп перелить в хайбол, содержимое которого аккуратно перемешать коктейльной ложкой;
- украсить долькой апельсина и ломтиком моркови.
Мандариновый компот в кувшине (б/а)
Подача:
- кувшин и хайболы;
Ингредиенты:
- 2,25 л воды без газа;
- 360 г зеленого яблока;
- 270 г мандарин;
- 60 г облепихи;
- 200 г сахара.
Приготовление:
- почистить мандарины, а с цедры срезать белую мякоть;
- порезанную соломкой цедру положить в кастрюлю, залив все водой (250 мл);
- довести до кипения и вылить воду через сито;
- положить в кастрюлю сахар и влить 2 л воды;
- довести до кипения, постоянно помешивая;
- добавить цедру, дольки мандаринов, 4 столовые ложки облепихи, полтора яблока;
- на слабом огне проварить 10 мин, пока не помягчеют яблоки;
- остудить;
- кувшин на 2/3 наполнить льдом и перелить в него готовый компот;
- украсить кувшин долькой яблока и цедрой мандарина;
- одного кувшина хватит на 4 хайбола.
Мандариновый чай со смородиной (б/а, хот-дринк)
Подача:
- заварной чайник и чашки;
Ингредиенты:
- 15 мл сиропа черная смородина;
- 150 мл своды без газа;
- 20 г лайма;
- 320 г мандарин;
- 75 г грейпфрута;
- 1 шт корицы в палочках.
Приготовление:
- сделать из 3 мандаринов фреш;
- в питчер положить четверть лайма, мандарина и грейпфрута;
- влить сироп, сок и воду;
- помешивая нагревать, но не доводить до кипения;
- перелить все добро в чайник;
- чтобы коктейль не остывал, чайник можно поставить на свечу.
Мандариновый лимонад (б/а)
Подача:
- винный бокал;
Ингредиенты:
- 20 мл мандаринового сиропа;
- 140 мл содовой;
- 120 г мандарин;
- 35 г лайма;
- 1 г мяты.
Приготовление:
- в бокал положить кружочками нарезанный мандарин;
- подавить все мадлером;
- доверху наполнить бокал крашем;
- влить сироп и доверху содовую;
- перемешать аккуратно коктейльной ложкой и добавить краш;
- украсить листочками мяты и дольками мандарина.
Вот такие вот вам новогодние коктейли от меня. Что ж, веселых вам праздников, будьте счастливы, не забывайте о Ромовом дневнике в новом году, а я не забуду о вас =). Увидимся в новом, 2020-ом году! Пока и не забудьте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!