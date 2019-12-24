Ромовый Дневник

13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь

Неделя, всего неделя. Настроение предпраздничное, полная беспечность и переполненность надеждами на лучшее. Да, Новый Год это хорошо, а все хорошее должно быть на уровне. Все-таки выкроил немного своего свободного времени и решал вас порадовать еще одной подборкой, в этот раз праздничной, можно даже сказать – НОВОГОДНЕЙ!

А что может напомнить о Новом Годе из кулинарии? Разумеется, мандарины, конечно, можно еще воссоздать запах елки в бокале, но для этого сильно фантазировать не нужно: бутылка джина и дух праздника уж на столе. Можете даже заглянуть в подборку коктейлей с джином. А вот с мандаринами можно пофантазировать основательней. Ну так, собственно, давайте фантазировать.

Новогодняя подборка должна быть по-настоящему праздной, поэтому сегодня вопреки традициям, выложу в честь наступающего 2020 года 13 коктейлей, которые будут достойным украшением праздничного стола.

Туттоси (аперитив, стрейн)

К слову сказать, сий коктейль занял мировое первенство в 1969 году на очередном съезде барменов в Сент-Винсенте (Италия). Авторство коктейля принадлежит Элио Катанео из Италии.

Подача:

  • коктейльный бокал;

Ингредиенты:

  • 20 мл шотландского виски;
  • 5 мл мандаринового ликера;
  • 15 мл Гальяно (ванильный ликер);
  • 20 красного вермута (можно Мартини Россо).

Приготовление:

  • в стакан для смешивания (стеклянная часть шейкера) влить ликер, вермут, Гальяно и виски;
  • наполнить стакан льдом и размешать его содержимое коктейльной ложкой;
  • через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
  • украсить цедрой (кожурой) апельсина.

Карин (аперитив, шейк)

Этот коктейль занял первенство в 1958 году. На сий раз событие проводилось в Брюсселе (Бельгия), а коктейль придумал Джордж де Кайперс (Бельгия).

Подача:

  • коктейльный бокал;

Ингредиенты:

  • 40 мл джина;
  • 20 мл мандаринового ликера;
  • 30 красного вермута (можно Мартини Россо);
  • 15 г лимона;
  • 1 г мяты.

Приготовление:

  • в шейкер влить все ингредиенты;
  • наполнить его льдом и хорошо взбить;
  • через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
  • выжать в коктейль масла из цедры лимона, украсить вишенкой и мятой.

Дух ‘57 (аперитив, шейк)

Подача:

  • коктейльный бокал;

Ингредиенты:

  • 35 мл водки;
  • 15 мл мандаринового ликера;
  • 2 мл персикового биттера;
  • 35 мл апельсинового сока;
  • 20 г лайма;
  • 5 г апельсина.

Приготовление:

  • в шейкер влить сок, ликер и водку;
  • выжать четвертушку лайма и капнуть 2 капли биттера;
  • наполнить шейкер льдом и хорошо взбить;
  • через стрейнер перелить коктейль в коктейльный бокал, который предварительно нужно охладить;
  • украсить долькой питайи (драконий фрукт) и карамболы, цедрой апельсина и ананасовыми листочками на шпажке.

Ирония судьбы (аперитив, бленд-стрейн)

Подача:

  • флюте (шампанка);

Ингредиенты:

  • 20 мл ванильной водки;
  • 80 мл сухого шампанского;
  • 15 мл медового сиропа;
  • 90 г мандарин.

Приготовление:

  • в блендере взбить один очищенный мандарин;
  • в стакан для смешивания выложить получившееся пюре;
  • влить сироп, водку и шампанское;
  • аккуратно все перемешать коктейльной ложкой, предварительно наполнив стакан льдом;
  • через стрейнер и ситечко перелить коктейль во флюте, который предварительно нужно охладить;
  • украсить долькой мандарина на шпажке.

Любимый (аперитив, мадл-шейк)

Подача:

  • рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

  • 50 мл джина;
  • 30 мл мандаринового сока (можно фрэш);
  • 20 мл медового сиропа;
  • 20 г красной смородины (если получиться найти, как вариант, свежемороженую);
  • 1,5 листа алоэ.

Приготовление:

  • рокс наполнить льдом;
  • в шейкер порезать половинку немаленького листа алоэ и 1 столовую ложку смородины;
  • хорошенько подавить мадлером;
  • влить сок, сироп и джин;
  • наполнить шейкер льдом и взбить;
  • через стрейнер и ситечко перелить коктейль в рокс;
  • украсить листьями алоэ и ягодами смородины.

Доктор Хаус (аперитив, шейк)

Подача:

  • апельсин;

Ингредиенты:

  • 40 мл бурбона;
  • 10 мл карамельного сиропа;
  • 10 мл сахарного сиропа;
  • 20 г лайма;
  • 250 г апельсина;
  • 40 г мандарин;
  • 5 г имбиря;
  • 1 г молотой корицы;
  • 2 шт корицы в палочках.

Приготовление:

  • с апельсина срезать верхушку и аккуратно удалить из него мякоть;
  • в шейкер порезать половинку мандарина и дольку апельсина;
  • хорошенько подавить мадлером;
  • влить сиропы и бурбон;
  • выжать сок из четверти лайма и 3 капли из корня имбиря;
  • добавить корицу молотую;
  • наполнить шейкер льдом и взбить;
  • через стрейнер и ситечко перелить коктейль в апельсин;
  • украсить палочками корицы.

Мандариновая маргарита (аперитив, шейк-бленд)

Подача:

  • винный бокал;

Ингредиенты:

  • 40 мл золотой текилы;
  • 15 мл медового сиропа;
  • 35 г лайма;
  • 40 г мандарин.

Приготовление:

  • бокал наполнить крашем (колотым льдом);
  • в блендере сделать пюре из очищенных мандарин;
  • в шейкер положить готовое пюре, добавить текилу и сироп;
  • выжать сок четверти лайма;
  • наполнить шейкер льдом и взбить;
  • через стрейнер перелить коктейль в винку и досыпать краша;
  • украсить долькой лайма.

Ривер (аперитив, мадл)

Подача:

  • рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

  • 50 мл водки;
  • 20 мл сахарного сиропа;
  • 40 г лимона;
  • 45 г мандарин.

Приготовление:

  • в рокс положить 4 дольки мандарина и подавить их мадлером;
  • насыпать доверху краша;
  • влить в стакан водку и сироп;
  • выжать четверть лимона;
  • размешать аккуратно коктейльной ложкой и украсить дольками мандарина.

Прет-а-порте (аперитив, билд)

Подача:

  • рокс (олд-фэшн);

Ингредиенты:

  • 20 мл коньяка;
  • 20 мл Гранд Марнье;
  • 2 мл апельсинового биттера;
  • 14 г мандарин;
  • 30 г зеленого яблока;
  • 1 г меда.

Приготовление:

  • рокс доверху наполнить льдом;
  • влить в стакан Гранд Марнье и коньяк;
  • добавить 2 капли биттера и 1 каплю меда;
  • размешать аккуратно коктейльной ложкой;
  •  украсить дольками мандарина, веером из яблока.

Ну а для язвенников и трезвенников, я подготовил новогодние безалкогольные коктейли, впрочем, детишкам тоже подойдет, хоть они и не являются моими читателями (я надеюсь, по крайней мере).

Оранжевое настроение (б/а, билд)

Подача:

  • хайбол;

Ингредиенты:

  • 15 мл воды без газа;
  • 375 г мандарин;
  • 20 г апельсина;
  • 95 г моркови;
  • 6 г леденцов барбарисовых.

Приготовление:

  • хайбол доверху наполнить льдом;
  • сделать фреш из мандаринов и перелить его в стакан;
  • сделать фреш из моркови и перелить туда же;
  • в питчере (железной кружке) растворить на огне барбариски с водой, в результате чего получаться вкусный сироп;
  • полученный сироп перелить в хайбол, содержимое которого аккуратно перемешать коктейльной ложкой;
  • украсить долькой апельсина и ломтиком моркови.

Мандариновый компот в кувшине (б/а)

Подача:

  • кувшин и хайболы;

Ингредиенты:

  • 2,25 л воды без газа;
  • 360 г зеленого яблока;
  • 270 г мандарин;
  • 60 г облепихи;
  • 200 г сахара.

Приготовление:

  • почистить мандарины, а с цедры срезать белую мякоть;
  • порезанную соломкой цедру положить в кастрюлю, залив все водой (250 мл);
  • довести до кипения и вылить воду через сито;
  • положить в кастрюлю сахар и влить 2 л воды;
  • довести до кипения, постоянно помешивая;
  • добавить цедру, дольки мандаринов, 4 столовые ложки облепихи, полтора яблока;
  • на слабом огне проварить 10 мин, пока не помягчеют яблоки;
  • остудить;
  • кувшин на 2/3 наполнить льдом и перелить в него готовый компот;
  • украсить кувшин долькой яблока и цедрой мандарина;
  • одного кувшина хватит на 4 хайбола.

Мандариновый чай со смородиной (б/а, хот-дринк)

Подача:

  • заварной чайник и чашки;

Ингредиенты:

  • 15 мл сиропа черная смородина;
  • 150 мл своды без газа;
  • 20 г лайма;
  • 320 г мандарин;
  • 75 г грейпфрута;
  • 1 шт корицы в палочках.

Приготовление:

  • сделать из 3 мандаринов фреш;
  • в питчер положить четверть лайма, мандарина и грейпфрута;
  • влить сироп, сок и воду;
  • помешивая нагревать, но не доводить до кипения;
  • перелить все добро в чайник;
  • чтобы коктейль не остывал, чайник можно поставить на свечу.

Мандариновый лимонад (б/а)

Подача:

  • винный бокал;

Ингредиенты:

  • 20 мл мандаринового сиропа;
  • 140 мл содовой;
  • 120 г мандарин;
  • 35 г лайма;
  • 1 г мяты.

Приготовление:

  • в бокал положить кружочками нарезанный мандарин;
  • подавить все мадлером;
  • доверху наполнить бокал крашем;
  • влить сироп и доверху содовую;
  • перемешать аккуратно коктейльной ложкой и добавить краш;
  • украсить листочками мяты и дольками мандарина.

Вот такие вот вам новогодние коктейли от меня. Что ж, веселых вам праздников, будьте счастливы, не забывайте о Ромовом дневнике в новом году, а я не забуду о вас =). Увидимся в новом, 2020-ом году! Пока и не забудьте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

