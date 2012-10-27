Добрый день, эта подборка коктейлей планировалась пятничной, но я вчера немного не успел, поэтому решил ее назвать субботне-пятничной, так как вчера были подобраны основная масса этих коктейлей :) Сегодня я представляю вам на пробу необычные коктейли с текилой, которые по своей сути не совсем являются коктейлями, по крайней мере, в классическом представлении этого слова. Речь идет о чейзерах – необычных напитках, которыми мексиканцы до сих пор запивают текилу.
Что такое чейзеры и их рецепты
Чейзер («преследователи» в переводе) – это безалкогольный или слабоалкогольный напиток, которым обычно запивается порция чистого крепкого спиртного. В нашем случае речь идет о текиле. Если такая формулировка не понятна, то переведу для нашего брата – запил водку пивом – вот пиво и есть тем самым чейзером :) Что же касается текилы, то чейзер способен в полной мере раскрыть вкус этого изумительного напитка, являясь идеально альтернативой традиционным лайму и соли. Эти напитки вызвали настоящую бурю эмоций на очередной конференции международного клуба дегустаторов текилы и некоторые из чейзеров даже заслужили награды в разных номинациях.
Итак, ниже представлено 6 чейзеров с разными ингредиентами.
Севиче чейзер (условно билд)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Залотая текила – 1 л;
- Томатный сок –750 мл;
- Лимон – 150 г;
- Кинза – 5 г;
- Табаско красный – 10 мл;
- Ворчестер – 15 мл;
- Устричный соус – 100 мл;
- Соль – 5 г;
- Перец черный молотый – 5 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- Налить в кувшин томатный сок, устричный соус, ворчестер, табаско красный;
- Выжать туда же лимон (предположительно целый);
- Кинуть щепотку порезанной кинзы и по 1 ч.л. соли и перца;
- Тщательно перемешать чейзер барной ложкой;
- Текилу и готовый чейзер разлить по стопкам, а затем пить текилу – запивать чейзером – радоваться жизни :)
Палома чейзер (условно билд)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Золотая текила – 1 л;
- Медовый сироп –200 мл (к примеру Monin miel);
- Грейпфрутовый сок – 0,6 л;
- Лайм – 175 г;
- Соль – 1 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- Налить в кувшин сок и сироп, выдавить туда лайм и добавить 1 ч.л. соли;
- Тщательно размешать все барной ложкой, а дальше действовать как и с Севиче чейзером.
Этот чейезер выиграл в номинации «Звездная запивка».
Имбирный чейзер (условно билд)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Золотая текила – 1 л;
- Томатный сок –600 мл;
- Лимон – 375 г;
- Корень имбиря – 400 г;
- Огурец – 80 г;
- Руккола (пряность с горчично-ореховым привкусом) – 50 г;
- Соль – 2 г;
- Перец черный молотый – 2 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- Из корня имбиря отжать сок с помощью соковыжималки;
- В кувшин влить томатный сок, сок из имбиря, выжать 2,5 лимона, добавить мелко нарезанный огурец (около половины);
- Перемешать барной ложкой, а дальше по классике…
Имбирный чейзер стал лауреатом в номинации «Ядовитый вкус».
Морковный чейзер (условно билд)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Золотая текила – 1 л;
- Сахарный сироп – 75 мл;
- Морковь – 750 г;
- Чеснок – 25 г;
- Ворчестер – 25 мл;
- Соевый соус – 25 мл;
- Табаско красный – 15 мл;
- Уксус столовый – 50 мл;
- Соль – 10 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- Из моркови сделать фреш и вылить его в кувшин;
- Туда же влить сахарный сироп, уксус, табаско, ворчестер и соевый соус;
- Добавить 1 ч.л. соли и мелко нарезанного чеснока (2 зубчика);
- Размешать, разливать и пить.
Том ям чейзер (условно билд, мадл)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Золотая текила – 1 л;
- Кокосовое молоко – 500 мл;
- Лайм – 50 г;
- Корень имбиря – 50 г;
- Лимонная трава – 50 г;
- Табаско красный – 15 мл;
- Ворчестер – 25 мл;
- Соевый соус – 75 мл;
- Соль – 15 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- В кувшине подавить мадлером мелко нарезанные имбирь и лимонную траву;
- Влить кокосовое молоко, табаско, ворчестер и соевый соус, а затем добавить 1 ст.л. соли и выжать ¾ лайма;
- Размешать, разлить, выпить.
Свекольный чейзер (условно билд)
Подача:
- кувшин;
- стопки.
Ингредиенты:
- Золотая текила – 1 л;
- Сахарный сироп – 75 мл;
- Вода без газа – 500 мл;
- Сметана (10%) – 75 г;
- Лайм – 100 г;
- Чеснок – 25 г;
- Свекла – 750 г;
- Соевый соус – 75 мл;
- Табаско красный – 15 мл;
- Соль – 5 г.
Приготовление:
- Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
- Выжать фреш из свеклы;
- В кувшин положить мелко нарезанный чеснок (2 зубчика) и сметану (5 ст.л.);
- Влить свекольный фреш, воду, сахарный сироп, соевый соус и табаско красный;
- Выжать лайм (1,5 шт) и добавить 1 ч.л. соли;
- Размешал, разлил, выпил.
Согласен, необычно :) Приготовить такие текила-коктейли в домашних условиях будет сложновато, но можно, тем более если учесть, что чейзеры больше подходят для вечеринок и разного рода “пати”. Некоторые ингредиенты можно приготовить самостоятельно, соусы, к примеру – я расскажу вам в следующих статьях как. Некоторые ингредиенты можно заменить, кокосовое молоко, к примеру, в Пина-Коладе очень часто заменяют сливками и кокосовым ликером или сиропом. В общем, пофантазируйте!