Добрый день, эта подборка коктейлей планировалась пятничной, но я вчера немного не успел, поэтому решил ее назвать субботне-пятничной, так как вчера были подобраны основная масса этих коктейлей :) Сегодня я представляю вам на пробу необычные коктейли с текилой, которые по своей сути не совсем являются коктейлями, по крайней мере, в классическом представлении этого слова. Речь идет о чейзерах – необычных напитках, которыми мексиканцы до сих пор запивают текилу.

Что такое чейзеры и их рецепты

Чейзер («преследователи» в переводе) – это безалкогольный или слабоалкогольный напиток, которым обычно запивается порция чистого крепкого спиртного. В нашем случае речь идет о текиле. Если такая формулировка не понятна, то переведу для нашего брата – запил водку пивом – вот пиво и есть тем самым чейзером :) Что же касается текилы, то чейзер способен в полной мере раскрыть вкус этого изумительного напитка, являясь идеально альтернативой традиционным лайму и соли. Эти напитки вызвали настоящую бурю эмоций на очередной конференции международного клуба дегустаторов текилы и некоторые из чейзеров даже заслужили награды в разных номинациях.

Итак, ниже представлено 6 чейзеров с разными ингредиентами.

Севиче чейзер (условно билд)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Залотая текила – 1 л;
  • Томатный сок –750 мл;
  • Лимон – 150 г;
  • Кинза – 5 г;
  • Табаско красный – 10 мл;
  • Ворчестер – 15 мл;
  • Устричный соус – 100 мл;
  • Соль – 5 г;
  • Перец черный молотый – 5 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • Налить в кувшин томатный сок, устричный соус, ворчестер, табаско красный;
  • Выжать туда же лимон (предположительно целый);
  • Кинуть щепотку порезанной кинзы и по 1 ч.л. соли и перца;
  • Тщательно перемешать чейзер барной ложкой;
  • Текилу и готовый чейзер разлить по стопкам, а затем пить текилу – запивать чейзером – радоваться жизни :)

Палома чейзер (условно билд)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Золотая текила – 1 л;
  • Медовый сироп –200 мл (к примеру Monin miel);
  • Грейпфрутовый сок – 0,6 л;
  • Лайм – 175 г;
  • Соль – 1 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • Налить в кувшин сок и сироп, выдавить туда лайм и добавить 1 ч.л. соли;
  • Тщательно размешать все барной ложкой, а дальше действовать как и с Севиче чейзером.

Этот чейезер выиграл в номинации «Звездная запивка».

Имбирный чейзер (условно билд)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Золотая текила – 1 л;
  • Томатный сок –600 мл;
  • Лимон – 375 г;
  • Корень имбиря – 400 г;
  • Огурец – 80 г;
  • Руккола (пряность с горчично-ореховым привкусом) – 50 г;
  • Соль – 2 г;
  • Перец черный молотый – 2 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • Из корня имбиря отжать сок с помощью соковыжималки;
  • В кувшин влить томатный сок, сок из имбиря, выжать 2,5 лимона, добавить мелко нарезанный огурец (около половины);
  • Перемешать барной ложкой, а дальше по классике…

Имбирный чейзер стал лауреатом в номинации «Ядовитый вкус».

Морковный чейзер (условно билд)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Золотая текила – 1 л;
  • Сахарный сироп – 75 мл;
  • Морковь – 750 г;
  • Чеснок – 25 г;
  • Ворчестер – 25 мл;
  • Соевый соус – 25 мл;
  • Табаско красный – 15 мл;
  • Уксус столовый – 50 мл;
  • Соль – 10 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • Из моркови сделать фреш и вылить его в кувшин;
  • Туда же влить сахарный сироп, уксус, табаско, ворчестер и соевый соус;
  • Добавить 1 ч.л. соли и мелко нарезанного чеснока (2 зубчика);
  • Размешать, разливать и пить.

Том ям чейзер (условно билд, мадл)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Золотая текила – 1 л;
  • Кокосовое молоко – 500 мл;
  • Лайм – 50 г;
  • Корень имбиря – 50 г;
  • Лимонная трава – 50 г;
  • Табаско красный – 15 мл;
  • Ворчестер – 25 мл;
  • Соевый соус – 75 мл;
  • Соль – 15 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • В кувшине подавить мадлером мелко нарезанные имбирь и лимонную траву;
  • Влить кокосовое молоко, табаско, ворчестер и соевый соус, а затем добавить 1 ст.л. соли и выжать ¾ лайма;
  • Размешать, разлить, выпить.

Свекольный чейзер (условно билд)

Подача:

  • кувшин;
  • стопки.

Ингредиенты:

  • Золотая текила – 1 л;
  • Сахарный сироп – 75 мл;
  • Вода без газа – 500 мл;
  • Сметана (10%) – 75 г;
  • Лайм – 100 г;
  • Чеснок – 25 г;
  • Свекла – 750 г;
  • Соевый соус – 75 мл;
  • Табаско красный – 15 мл;
  • Соль – 5 г.

Приготовление:

  • Кувшина чейзера объемом в 1 л хватит, чтобы благополучно запить 20 стопок текилы;
  • Выжать фреш из свеклы;
  • В кувшин положить мелко нарезанный чеснок (2 зубчика) и сметану (5 ст.л.);
  • Влить свекольный фреш, воду, сахарный сироп, соевый соус и табаско красный;
  • Выжать лайм (1,5 шт) и добавить 1 ч.л. соли;
  • Размешал, разлил, выпил.

Согласен, необычно :) Приготовить такие текила-коктейли в домашних условиях будет сложновато, но можно, тем более если учесть, что чейзеры больше подходят для вечеринок и разного рода “пати”. Некоторые ингредиенты можно приготовить самостоятельно, соусы, к примеру – я расскажу вам в следующих статьях как. Некоторые ингредиенты можно заменить, кокосовое молоко, к примеру, в Пина-Коладе очень часто заменяют сливками и кокосовым ликером или сиропом. В общем, пофантазируйте!

