Glögg, gløgg, глёг и подобные слова – это обозначение глинтвейна в скандинавских странах, в частности: Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Эстонии. В Рунете почему-то глёг отожествляют с грогом, мол, слова похожие, но по факту это абсолютно разные вещи (грог – это согревающий напиток на основе рома и чая, в то время как глёг – это напиток на основе вина, специй, орехов и сухофруктов, что, как вы должны понимать, не отличает его от классического глинтвейна).

В Норвегии и Дании этот напиток называют gløgg, в Швеции и Исландии – glögg, в Финляндии и Эстонии – glögi. Во всех этих странах глёг очень распространен, он является официальным напитком Рождества и многих других зимних праздников. Его алкогольные и безалкогольные версии продаются в скандинавских странах в уже готовом виде, в Швеции – в официальных алкогольных магазинах Systembolaget, в Финляндии – в сети Alko. Также на рынках можно встретить уже готовые наборы специй, орехов и сухофруктов для приготовления любимого напитка суровых северных мужчин и не менее суровых женщин.

В классический алкогольный глёг, помимо красного вина, добавляют корицу, гвоздику, кардамон, имбирь (постоянный набор согревающих специй), корки горького апельсина, а также, при желании, крепкий алкоголь – портвейн, мадеру, бренди, водку или аквавит. Готовить напиток достаточно просто: в воде проваривают специи, затем наливается вино (фруктовые соки, если это безалкогольная версия) и крепкий алкоголь.

Глёг традиционно подают с изюмом, жареным миндалем и имбирным печеньем (Ginger Snaps). Шведы смакуют напиток с имбирным хлебом и лакомством, которое они называют как «lussebullar» (также lussekatter – сладкая булочка с изюмом и шафраном). В Норвегии к нему подают рисовый пудинг, в Дании – клубничный мармелад.

Рецептов глёга очень много, как с белым вином, так и с красным, современные варианты также делают на основе горячего сидра. Мы же вам предлагаем два рецепта напитка, алкогольный и безалкогольный.

Классический рецепт алкогольного глёга

1 бутылка красного сухого вина;

100 г коричневого или белого сахара;

60 г изюма;

1-2 ч.л. молотой корицы, а лучше 1-2 палочки;

цедра одного апельсина;

50 г очищенного толченого миндаля;

50-100 мл водки/коньяка/аквавита.

Выльем вино в кастрюльку подходящего размера, добавим туда специи, изюм и цедру. Подогреем его до 60-70 °C, добавим сахара, хорошо перемешаем до полного его растворения. Дадим глёгу потомиться на огне минут 20-30, а затем оставим его в покое на 30-60 минут, чтобы напиток настоялся. Перед подачей на стол мы его подогреем до нужно температуры и добавим рюмку-две крепкого алкоголя. Скандинавский глинтвейн готов.

Если добавить в напиток чай, ром и лимонную цедру, то есть грог, то в итоге вы получите пунш из красного вина. Из специй также можно добавить около 10 звездочек гвоздики, бадьян, 2-3 коробочки кардамона, немного мелко нарезанного имбиря. Также очень хорошо подойдут различные травы: чабрец, душица, мелисса, лимонная и перечная мята. Крепкий алкоголь можно миксовать, то есть, к примеру, налить 50 мл водки/аквавита и 50 мл коньяка.

Рецепт безалкогольного глёга

300 мл концентрированного виноградного или черносмородинового сока;

700 мл воды;

1-4 палочки корицы;

1,5 ч.л. семян кардамона;

миндаль и изюм – по вкусу;

сахар – по вкусу;

имбирь, цедра померанца – по вкусу.

Если используется концентрированный сок, что для России не типично, то специи (корицу и кардамон, имбирь и цедра померанца/апельсина) сначала следует проварить в воде, а затем добавить сок. Если используется обычный сок, то специи нагреваются непосредственно с ним (для этого нужно взять уже 1 л сока, без воды!) до 60-70 °C. Лучше всего использовать сок черной смородины и виноградный, можно также добавить немного яблочного, а лучше смешать все три. После того как сок со специями будет нагрет до нужно температуры его следует попробовать и подсластить, если это требуется.

Безалкогольный глёг можно подавать к столу сразу или позже, дав ему настояться 15-20 минут. Перед его разливом в стаканы/чашки можно предварительно положить немного миндаля (цельного очищенного или пластинками) и изюма. Приятного аппетита!