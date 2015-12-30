Гранат смотрится необычайно нарядно, мерцая рубином в свете гирлянд. А его зернышки, которые повсеместно используются для украшения кулинарных изысков и напитков, напоминают нарядные елочные игрушки! Вот почему в этот раз традиционную подборку новогодних напитков от «Ромового дневника» мы посвятили именно коктейлям с гранатом.

До этого мы уже рассказывали, как приготовить оригинальные алкогольные миксы на основе шампанского и джина. В данном случае мы не станем загонять себя в жесткие рамки конкретно взятого алкогольного напитка, а предложим вам вариации наиболее популярных коктейлей, которые обязательно создадут новогоднее настроение.

Гранатово-мятный московский мул

Ингредиенты:

ледяной краш

3/4 ст. имбирного пива

1/3 ст. сока граната

30-60 мл. водки (смотря какая крепость вам по душе)

1 ст.л. сока лайма

Вариация на тему классического коктейля «Московский мул», который стал необычайно популярен в Штатах в середине прошлого века вместе с расцветом культуры пития водки. Традиционно подается в медной кружке.

Для сервировки бокала:

зернышки граната

свежие листья мяты

1/4 ст. сахарной пудры

вода

Как приготовить:

Наполняем бокал измельченным с помощью блендера льдом. Заливаем имбирное пиво, водку, гранатовый и лаймовый сок. Сервируем зернышками граната и листиками засахаренной мяты.

Чтобы приготовить эту красоту, по отдельности обмакиваем каждую веточку мяты в воду и тщательно обваливаем в сахарной пудре. Выкладываем на бумагу для выпечки и оставляем в таком виде сушиться при комнатной температуре 3-6 часов. Лучше всего приготовить заснеженное украшение накануне – мятные листочки отлично сохранят свои свойства, если поместить их в закрытый контейнер на срок около суток.

Гранатово-клюквенный пунш

Ингредиенты:

2 стакана клюквы, свежей или замороженной

0,5 граната (примерно 0,5 ст. зернышек)

1 ст. сахара

1 ст. воды

игристое вино Просекко или шампанское

пара свежих листиков мяты

1 долька лайма

лед

клюква и зернышки граната для сервировки

В нашей стране пунш считается напитком не просто праздничным, а скорее вычурным и аристократическим. Недаром издавна повелась традиция вносить чашу максимально торжественно, а уже затем разливать по бокалам! Поэтому пунш станет идеальным напитком для новогодней вечеринки – в иллюминации бенгальских огней и гирлянд подача напитка будет еще более зрелищной!

Как приготовить:

Для начала приготовим сироп. Ставим кастрюльку с водой на небольшой огонь. Засыпаем сахар и тщательно перемешиваем, пока он не растворится. Добавляем ягоды клюквы и зернышки граната. Непрерывно перемешивая, варим порядка 5 минут. Снимаем сироп с огня, остужаем, достаем плавающие ягоды.

Если вы предпочитаете сладкие напитки, можно приготовить этот коктейль с гранатовым соком, смешанным с соком клюквы без добавления воды.

На дне бокала перетираем пару листиков мяты и дольку лайма. Бросаем кубики льда. Заливаем 1/4 стакана готового охлажденного сиропа. По вкусу добавляем Просекко или шампанское.

Сверкающий гранатовый пунш

Ингредиенты:

2 ст. гранатового сока

1,5 ст. апельсинового сока

1,5 ст. яблочного сидра

750 мл. шампанского

1 гранат

твист из кожуры апельсина

12 веточек розмарина

1 ст. сахарной пудры

Главный секрет вкусного пунша – пить его в хорошей компании! К счастью, напитка получается достаточно много, чтобы каждый из присутствующих на вашей новогодней вечеринке смог его попробовать!

Как приготовить:

Начнем с засахаренного розмарина. Помещаем веточки под струю проточной воды, чтобы слегка их смочить. Хорошенько панируем в сахарной пудре и выкладываем на пекарский пергамент. В зависимости от толщины сахарного слоя и температуры помещении на высыхание «снежных елочек» может потребоваться от 1 часа до целой ночи. Так что рекомендуем подготовить это украшение заранее, тем более что оно отлично подчеркивает новогоднюю обстановку!

Смешиваем в глубокой емкости гранатовый и апельсиновый сок, сидр и сок одного лимона. Перемешиваем и отправляем на холод до момента подачи.

Когда гости собрались, медленно вливаем в заготовленную смесь шампанское и добавляем спиральки апельсинового твиста. Аккуратно размешиваем, после чего засыпаем зернышки граната (если сделать это раньше, пузырьки шампанского будут выходить быстрее).

Разливаем в стаканы, и каждый украшаем «елочкой» засахаренного розмарина и «серпантином» твиста.

Существует несколько вариаций данного напитка: коктейль с гранатовым соком алкогольный и безалкогольный – в этом случае вместо сидра используется яблочный сок, а вместо шампанского – газировка.

Гранатовый дайкири

Ингредиенты:

45 мл рома

30 мл гранатового сока

30 мл свежего сока лайма

30 мл сахарного сиропа

15 мл ликера Мараскин

лёд

Новогодняя ночь – время для веселья! Когда вокруг струится серпантин и снежинками рассыпается конфетти, хочется наполнить бокалы напитком, соответствующим общей праздничной атмосфере! И этот гранатовый коктейль родом с солнечной Кубы подойдет как нельзя лучше!

Как приготовить:

Наполняем шейкер на 3/4 льдом. Наливаем поверх все компоненты и перемешиваем примерно 10 секунд.

Подавать коктейль положено в «мартинках» с кусочками лайма.

Гранатово-клюквенный спритцер

Ингредиенты:

750 мл шампанского

0,5 ст. гранатового сока

0,5 ст. клюквенного морса

целые зернышки граната ягоды клюквы

сахар

Сверкающий пузырьками спритцер – прекрасный напиток для новогодней компании! Готовить его можно несколькими способами: индивидуально каждому желающему в персональном бокале либо общей вместительной чаше по принципу пунша из расчета на 12 персон.

Как приготовить:

Аккуратно смешиваем все ингредиенты, чтобы выпустить из напитка как можно меньше пузырьков.

Украшаем кромку каждого бокала сахаром и наполняем его шипучим содержимым.