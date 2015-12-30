Гранат смотрится необычайно нарядно, мерцая рубином в свете гирлянд. А его зернышки, которые повсеместно используются для украшения кулинарных изысков и напитков, напоминают нарядные елочные игрушки! Вот почему в этот раз традиционную подборку новогодних напитков от «Ромового дневника» мы посвятили именно коктейлям с гранатом.
До этого мы уже рассказывали, как приготовить оригинальные алкогольные миксы на основе шампанского и джина. В данном случае мы не станем загонять себя в жесткие рамки конкретно взятого алкогольного напитка, а предложим вам вариации наиболее популярных коктейлей, которые обязательно создадут новогоднее настроение.
Гранатово-мятный московский мулВариация на тему классического коктейля «Московский мул», который стал необычайно популярен в Штатах в середине прошлого века вместе с расцветом культуры пития водки. Традиционно подается в медной кружке.
Ингредиенты:
- ледяной краш
- 3/4 ст. имбирного пива
- 1/3 ст. сока граната
- 30-60 мл. водки (смотря какая крепость вам по душе)
- 1 ст.л. сока лайма
Для сервировки бокала:
- зернышки граната
- свежие листья мяты
- 1/4 ст. сахарной пудры
- вода
Как приготовить:Наполняем бокал измельченным с помощью блендера льдом. Заливаем имбирное пиво, водку, гранатовый и лаймовый сок. Сервируем зернышками граната и листиками засахаренной мяты.
Чтобы приготовить эту красоту, по отдельности обмакиваем каждую веточку мяты в воду и тщательно обваливаем в сахарной пудре. Выкладываем на бумагу для выпечки и оставляем в таком виде сушиться при комнатной температуре 3-6 часов. Лучше всего приготовить заснеженное украшение накануне – мятные листочки отлично сохранят свои свойства, если поместить их в закрытый контейнер на срок около суток.
Гранатово-клюквенный пуншВ нашей стране пунш считается напитком не просто праздничным, а скорее вычурным и аристократическим. Недаром издавна повелась традиция вносить чашу максимально торжественно, а уже затем разливать по бокалам! Поэтому пунш станет идеальным напитком для новогодней вечеринки – в иллюминации бенгальских огней и гирлянд подача напитка будет еще более зрелищной!
Ингредиенты:
- 2 стакана клюквы, свежей или замороженной
- 0,5 граната (примерно 0,5 ст. зернышек)
- 1 ст. сахара
- 1 ст. воды
- игристое вино Просекко или шампанское
- пара свежих листиков мяты
- 1 долька лайма
- лед
- клюква и зернышки граната для сервировки
Как приготовить:Для начала приготовим сироп. Ставим кастрюльку с водой на небольшой огонь. Засыпаем сахар и тщательно перемешиваем, пока он не растворится. Добавляем ягоды клюквы и зернышки граната. Непрерывно перемешивая, варим порядка 5 минут. Снимаем сироп с огня, остужаем, достаем плавающие ягоды.
Если вы предпочитаете сладкие напитки, можно приготовить этот коктейль с гранатовым соком, смешанным с соком клюквы без добавления воды.
На дне бокала перетираем пару листиков мяты и дольку лайма. Бросаем кубики льда. Заливаем 1/4 стакана готового охлажденного сиропа. По вкусу добавляем Просекко или шампанское.
Сверкающий гранатовый пуншГлавный секрет вкусного пунша – пить его в хорошей компании! К счастью, напитка получается достаточно много, чтобы каждый из присутствующих на вашей новогодней вечеринке смог его попробовать!
Ингредиенты:
- 2 ст. гранатового сока
- 1,5 ст. апельсинового сока
- 1,5 ст. яблочного сидра
- 750 мл. шампанского
- 1 гранат
- твист из кожуры апельсина
- 12 веточек розмарина
- 1 ст. сахарной пудры
Как приготовить:Начнем с засахаренного розмарина. Помещаем веточки под струю проточной воды, чтобы слегка их смочить. Хорошенько панируем в сахарной пудре и выкладываем на пекарский пергамент. В зависимости от толщины сахарного слоя и температуры помещении на высыхание «снежных елочек» может потребоваться от 1 часа до целой ночи. Так что рекомендуем подготовить это украшение заранее, тем более что оно отлично подчеркивает новогоднюю обстановку!
Смешиваем в глубокой емкости гранатовый и апельсиновый сок, сидр и сок одного лимона. Перемешиваем и отправляем на холод до момента подачи.
Когда гости собрались, медленно вливаем в заготовленную смесь шампанское и добавляем спиральки апельсинового твиста. Аккуратно размешиваем, после чего засыпаем зернышки граната (если сделать это раньше, пузырьки шампанского будут выходить быстрее).
Разливаем в стаканы, и каждый украшаем «елочкой» засахаренного розмарина и «серпантином» твиста.
Существует несколько вариаций данного напитка: коктейль с гранатовым соком алкогольный и безалкогольный – в этом случае вместо сидра используется яблочный сок, а вместо шампанского – газировка.
Гранатовый дайкириНовогодняя ночь – время для веселья! Когда вокруг струится серпантин и снежинками рассыпается конфетти, хочется наполнить бокалы напитком, соответствующим общей праздничной атмосфере! И этот гранатовый коктейль родом с солнечной Кубы подойдет как нельзя лучше!
Ингредиенты:
- 45 мл рома
- 30 мл гранатового сока
- 30 мл свежего сока лайма
- 30 мл сахарного сиропа
- 15 мл ликера Мараскин
- лёд
Как приготовить:Наполняем шейкер на 3/4 льдом. Наливаем поверх все компоненты и перемешиваем примерно 10 секунд.
Подавать коктейль положено в «мартинках» с кусочками лайма.
Гранатово-клюквенный спритцерСверкающий пузырьками спритцер – прекрасный напиток для новогодней компании! Готовить его можно несколькими способами: индивидуально каждому желающему в персональном бокале либо общей вместительной чаше по принципу пунша из расчета на 12 персон.
Ингредиенты:
- 750 мл шампанского
- 0,5 ст. гранатового сока
- 0,5 ст. клюквенного морса
- целые зернышки граната ягоды клюквы
- сахар
Как приготовить:Аккуратно смешиваем все ингредиенты, чтобы выпустить из напитка как можно меньше пузырьков.
Украшаем кромку каждого бокала сахаром и наполняем его шипучим содержимым.