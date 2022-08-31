Компоненты для приготовления Россини:
- Prosecco – 120 мл;
- Пюре из клубники – 30 г.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Бокал флюте – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Высокий бокал – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.
Рецепт Россини
- В высокий бокал добавьте все пре из клубники.
- Далее налейте 120 мл Prosecco.
- Добавьте в высокий бокал лед и перемешайте до однородного состояния с помощью баной ложки.
- Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в бокал флюте, предварительно охладив его.
Как пить РоссиниКрепость готового коктейля обычно от 7% до 9%. На градус влияет крепость Prosecco, которое вы решите использовать для приготовления. Менее высокоградусный Россини получается за счет использование не слишком крепкого игристого. Коктейль с клубничным вкусом пьют летними вечерами. Он идеально подходит для романтических встреч и прогулок. Трубочку обычно не используют, а в качестве закуски выбирают шоколад или сладкие ягоды. Оригинальный рецепт также подразумевает использование свежих ягод клубники. Для этого их надо смешать с сахаром и перетолочь до однородного состояния. По возможности дать пюре настояться (40-60 минут).
