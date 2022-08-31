Ромовый Дневник

Россини

Рецепты коктейлей · Sergei
Россини
Впервые этот коктейль приготовили в середине 20-го века в одном Венецианском баре. Его легкий вкус и сладкие нотки так понравились гостям, что популярность Россини вышла далеко за пределы Италии. Своей название напиток получил в честь итальянского композитора Джоаккино Россини. Он был гурманов и часто вдохновлял барменов и поваров на изобретения разных блюд высокой кухни. 

Компоненты для приготовления Россини:

  • Prosecco – 120 мл;
  • Пюре из клубники – 30 г.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал флюте – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Высокий бокал – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.

 

Рецепт Россини

  1. В высокий бокал добавьте все пре из клубники.
  2. Далее налейте 120 мл Prosecco.
  3. Добавьте в высокий бокал лед и перемешайте до однородного состояния с помощью баной ложки.
  4. Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в бокал флюте, предварительно охладив его. 

 

Как пить Россини

Крепость готового коктейля обычно от 7% до 9%. На градус влияет крепость Prosecco, которое вы решите использовать для приготовления. Менее высокоградусный Россини получается за счет использование не слишком крепкого игристого. Коктейль с клубничным вкусом пьют летними вечерами. Он идеально подходит для романтических встреч и прогулок. Трубочку обычно не используют, а в качестве закуски выбирают шоколад или сладкие ягоды. 

Оригинальный рецепт также подразумевает использование свежих ягод клубники. Для этого их надо смешать с сахаром и перетолочь до однородного состояния. По возможности дать пюре настояться (40-60 минут).

