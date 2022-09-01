Компоненты для приготовления Роза Багси:
- Водка любой марки – 40 мл;
- Сироп со вкусом розы – 15 мл;
- Лаймовый кордиал – 10 мл;
- Сок лайма – 15 мл;
- Содовая вода – 40 мл;
- Лепестки от роз – 1 шт.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Бокал рокс – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Трубочка – 1 шт.
Рецепт Роза Багси
- Положите в бокал несколько кубиков льда.
- Далее в шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лайма, сироп со вкусом розы, водку и лаймовый кордиал.
- Добавьте лед в и хорошо взбейте до однородного состояния.
- С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в рокс.
- Наполните бокал содовой водой и перемешайте все барной ложкой.
- Для украшения можно использовать лепестки роз.
Как пить Роза БагсиПрохладный цветочный коктейль считается аперитивом и хорошо пробуждает аппетит. Его пьют с помощью трубочки медленными глотками. Это идеальный охлаждающий вариант для летних вечеринок и посиделок с друзьями. Напиток получается сбалансированным по крепости и сухости. А главное, его легко приготовить в домашних условиях!
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Доктор Биззаро”.