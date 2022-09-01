Ромовый Дневник

Цветочный коктейль на основе водки имеет приятный сладковатый аромат и цитрусовые нотки. Нежный цвет напитка получается за счет сиропа со вкусом розы, он окрашивает напиток в бледно-розовый цвет. Если вы хотите получить чистый цвет коктейля, то тщательно подойдите к выбору сиропа. Он должен быть именно розового оттенка, а не оранжевого или желтого. 

Компоненты для приготовления Роза Багси:

  • Водка любой марки – 40 мл;
  • Сироп со вкусом розы – 15 мл;
  • Лаймовый кордиал – 10 мл;
  • Сок лайма – 15 мл;
  • Содовая вода – 40 мл;
  • Лепестки от роз – 1 шт.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал рокс – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Трубочка – 1 шт.

 

Рецепт Роза Багси

  1. Положите в бокал несколько кубиков льда.
  2. Далее в шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лайма, сироп со вкусом розы, водку и лаймовый кордиал. 
  3. Добавьте лед в и хорошо взбейте до однородного состояния.
  4. С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в рокс.
  5. Наполните бокал содовой водой и перемешайте все барной ложкой.
  6. Для украшения можно использовать лепестки роз. 

 

Как пить Роза Багси

Прохладный цветочный коктейль считается аперитивом и хорошо пробуждает аппетит. Его пьют с помощью трубочки медленными глотками. Это идеальный охлаждающий вариант для летних вечеринок и посиделок с друзьями. Напиток получается сбалансированным по крепости и сухости. А главное, его легко приготовить в домашних условиях!

