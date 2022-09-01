Цветочный коктейль на основе водки имеет приятный сладковатый аромат и цитрусовые нотки. Нежный цвет напитка получается за счет сиропа со вкусом розы, он окрашивает напиток в бледно-розовый цвет. Если вы хотите получить чистый цвет коктейля, то тщательно подойдите к выбору сиропа. Он должен быть именно розового оттенка, а не оранжевого или желтого.

Компоненты для приготовления Роза Багси:

Водка любой марки – 40 мл;

Сироп со вкусом розы – 15 мл;

Лаймовый кордиал – 10 мл;

Сок лайма – 15 мл;

Содовая вода – 40 мл;

Лепестки от роз – 1 шт.;

Лед – 300 г.

Дополнительно:

Бокал рокс – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Трубочка – 1 шт.

Рецепт Роза Багси

Положите в бокал несколько кубиков льда. Далее в шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лайма, сироп со вкусом розы, водку и лаймовый кордиал. Добавьте лед в и хорошо взбейте до однородного состояния. С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в рокс. Наполните бокал содовой водой и перемешайте все барной ложкой. Для украшения можно использовать лепестки роз.

Как пить Роза Багси

Прохладный цветочный коктейль считается аперитивом и хорошо пробуждает аппетит. Его пьют с помощью трубочки медленными глотками. Это идеальный охлаждающий вариант для летних вечеринок и посиделок с друзьями. Напиток получается сбалансированным по крепости и сухости. А главное, его легко приготовить в домашних условиях!

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Доктор Биззаро”.