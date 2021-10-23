Приветствую вас, мой верный читатель! Сегодня мы поговорим о ярком цитрусовом ликере Апероль, который производят в Италии и экспортируют по всему миру. Именно с ним делается знаменитый Апероль коктейль с названием спритц или шприц (в зависимости от того, как вы будете читать европейское наименование). Но путать смешанный напиток и ликер-аперитив как таковой не нужно.

Итак, с чем пьют Апероль? Какие коктейли можно с ним приготовить? Давайте разбираться.

Общая информация об Апероле

Технология производства

Апероль – это итальянский ликер с отчетливым вкусом апельсина и трав. Имеет яркий оранжевый, иногда даже красноватый цвет. Считается аперитивом, то есть, подают его перед едой. Однако сам по себе этот аперитив в чистом виде пьют редко, так как у него очень насыщенный вкус. Чаще всего ликер разбавляют цитрусовыми соками или смешивают коктейли из нескольких компонентов (о них я расскажу ниже).О точной технологии приготовления производители, разумеется, не распространяются. Однако известно, что основа технологии производства Апероля – это мацерация. Это означает, что для создания неповторимого букета вкуса используются различные настойки.

Также известно, что производители Апероля не изменяли оригинальному рецепту и технологии с момента создания ликера, а именно – с 1919 года.

Состав, крепость и калорийность

Все компоненты в составе Апероля – растительные, и их несколько десятков. Среди них: апельсины, плоды итальянского хинного дерева (растет на севере страны), горечавка, ревень и другие травы. В составе также есть сахар, но его количество совсем небольшое, поэтому ликер получается сухим и имеет отчетливый цитрусовый вкус с ноткой горечи.

Стандартная крепость Апероля – 11%. Однако для некоторых стран (Германия, Франция) выпускается Aperol с крепостью 15%. Это связано с законами этих государств, не допускающих продажу слабоалкогольных спиртных напитков в одноразовых бутылках.

Апероль же продают как раз в таких. У него фирменные бутылки из толстого стекла с обозначениями бренда, и производители решили, что им проще заменить сам ликер, чем оригинальную упаковку.

Калорийность 100 грамм Апероля составляет 104 калории. Это совсем немного, учитывая, что аперитив пьют не более одного-двух шотов за раз.

Как отличить оригинальный Апероль от подделки

Прозрачная бутылка с рельефной надписью Aperol внизу. Качественная этикетка. Синяя крышка с логотипом бренда и круговой надписью. Надпись Aperol и код DAL 1919, которые расположены на идущей к горлышку бутылке рубашке. На бутылках, купленных в России, обязательно должна быть акцизная марка – согласно законодательству (кроме тех случаев, когда вы покупаете алкоголь в зонах Дюти Фри). Цена. Оригинальный напиток не может стоить менее 1000 рублей.

Aperol – это очень популярный бренд, и его, конечно же, подделывают. Для того чтобы не купить разбавленный или фальшивый ликер, обратите внимание на следующие признаки оригинала:

Также не рекомендуется покупать Апероль в маленьких несетевых магазинах. Проверенные алкомаркеты и супермаркеты – куда более надежные варианты, которые могут отвечать за качество своей продукции. Например, в Москве можно купить оригинальный Апероль в магазинах Красное и Белое, WineStyle, а также на Яндекс.Маркете.

Как и с чем пить ликер Апероль

Апероль, как и все аперитивы, достаточно сухой напиток. То есть, в нем минимальное количество сахара. Так делают для того, чтобы он возбуждал аппетит, а не перебивал его. Поэтому пить Апероль нужно перед едой, а сладкие коктейли с ним – уже после.

Рекомендуется разбавлять ликер цитрусовым соком (апельсиновым или грейпфрутовым), либо белым сухим вином. Закуски к нему подают редко, так как предполагается, что после ликера человек будет есть полноценный обед. Однако можно вместе с аперитивом подать дольку апельсина, грейпфрута или лимона – для усиления цитрусового послевкусия.

Рецепты коктейлей с Аперолем

С сухим ликером Апероль можно приготовить множество коктейлей. Конечно, самым популярным является шритц, но и у него есть множество вариантов.

Далее я расскажу вам о нескольких интересных Апероль рецептах, а также о рецептах с его аналогами.

Классический вариант

Апероль (40 мл);

сухое игристое вино (в оригинальном рецепте – это итальянское Просекко) – 120 мл;

газированная вода – 20 мл;

дольки апельсина (3-4 штуки).

Состав:

Приготовление коктейля:

Положить в объемный бокал на высокой ножке лед. Налить ликер. Положить две апельсиновый дольки. Аккуратно залить игристым вином, далее – газировкой.

Украшение: апельсиновые дольки.

Обратите внимание, что Просекко совсем необязательно. Вы можете экспериментировать с шампанским или игристым вином, главное – соблюдайте соотношение ингредиентов, ведь вкус сильно зависит от пропорций.

Розовый Шприц

Состав:

розовый джин (Gordon’s Pink или Beefeater Pink) – 50 мл;

игристое вино Просекко (именно благодаря ему, название этого коктейля Шприц, несмотря на отсутствие Апероля) – 20 мл;

лимонад – 100 мл;

ягоды клубники – 4 штуки.

Как приготовить:

Нарезать клубнику пополам и положить в бокал на лед. Налить джин. Осторожно влить в него игристое вино и потом – лимонад, перемешать барной ложкой.

Украшение: клубника. Коктейль получается очень симпатичным и в меру сладким, поэтому его можно назвать женским напитком.

Шприц Венециано

Апероль – 50 мл;

игристое вино Просекко – 80 мл;

газированная вода – 20 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

Для этого коктейля требуется строгий стакан олд фэшн. В него нужно положить лед. Сначала налейте игристое вино, потом добавьте к нему ликер. В конце нужно добавить немного газированной воды.

Украшение: засушенный апельсин.

Венецианский вариант коктейля Шприц зарегистрирован, как официальная версия и признается IBA. Несмотря на то что он имеет те же составляющие, что и классический Апероль Шприц, его вкус отличается благодаря разным пропорциям, а подача выглядит более строгой (кто теперь скажет, что Апероль шприц – только для любящих фотографироваться девушек?).

Апероль Шприц с сиропом

свежевыжатый апельсиновый сок – 20 мл;

«Аперитиво Итальяно» сироп от Miller & Miller (он дает привкус Апероля) – 20 мл;

содовая – 80 мл;

апельсин.

Состав:

Обратите внимание, что это безалкогольный вариант коктейля Апероль Шприц.

Как приготовить:

В бокал насыпать лед, вылить на него сироп. Добавить апельсиновый сок, тщательно перемешать (сироп имеет большую плотность, поэтому будет оседать на дне). Влить содовую.

Украшение: слайсы апельсина.

«Дескансо»

Апероль - 20 мл;

сахарный сироп – 20 мл (можно купить готовый или сварить в домашних условиях из воды и сахара);

виски – 60 мл;

мята – несколько листиков;

лимон.

Состав:

Приготовление коктейля:

Растолочь лимон с мятными листиками, высыпать в шейкер на лед. Добавить ликер, сахарный сироп и виски. Все тщательно встряхнуть. Перелить в бокал мартини через стрейнер.

Украшение: лимонная долька.

Апероль с водкой

Апероль – 60 мл;

водка – 30 мл;

мята – несколько листиков.

Состав:

Приготовление коктейля:

В бокал вылить на лед водку и ликер. Добавить несколько листиков мяты (можно предварительно аккуратно растереть их, чтобы дали аромат). Все перемешать.

Украшение: мята или апельсиновый слайс.

С грейпфрутом

Апероль – 50 мл;

грейпфрутовый сок (свежевыжатый) – 80 мл.

Состав:

Как приготовить:

В шейкер положить несколько кубиков льда. Добавить ликер и грейпфрутовый сок. Тщательно встряхнуть и перелить в бокал (стрейнер необязателен).

Украшение: слайс апельсина или грейпфрута.

С апельсиновым соком

Апероль – 30 мл;

свежевыжатый сок из 3 апельсинов.

Состав:

Приготовление коктейля:

Заранее охладите бокал в холодильнике, либо положите в него лед и взболтайте его. Налить ликер. Добавить апельсиновый сок (можно пропустить его через стрейнер, если вам не нравится мякоть в напитке).

Украшение: засушенный апельсин или лимон.

Со Швепсом (другим тоником)

тоник – 50 мл (рекомендуется Shveps, но можно другой);

водка – 20 мл;

Апероль – 25 мл.

Состав:

Как приготовить:

В бокал положить лед. Вылить ликер. Добавить водку со швепсом и аккуратно перемешать.

Тот, кому такой коктейль покажется слишком горьким, может добавить к нему сахарного или апельсинового сиропа.

Украшение: засушенный лимон или твист из апельсиновой цедры.

С джином (по-английски)

Для приготовления этой вариации коктейля вам потребуется взять английский джин – например, Beefeater (20 миллилитров), 40 мл игристого вина (рекомендуется брать конкретный напиток, а именно - Cinzano Pro-Spritz), несладкую содовую – совсем немного, около 20 мл.

Приготовление коктейля:

В стакан положить кубики льда. На льду смешать ликер и джин. Добавить игристое вино, аккуратно перемешать. Долить содовую.

Украшение: твист из апельсиновой цедры.

Апероль с кислинкой

Куриные яйца, кстати, достаточно часто используются в коктейлях, хотя и выглядят как весьма неожиданный ингредиент.

Из ингредиентов вам потребуется сам ликер Апероль (60 миллилитров), лимонный сок (около 30 мл – это примерно половинка среднего лимона), сахарный сироп (его, опять же, вы можете приготовить самостоятельно) и одно куриное яйцо.

Приготовление коктейля:

В шейкер высыпать несколько кубиков льда и разбить в него сырое яйцо. Добавить в шейкер лимонный сок и сахарный сироп, хорошо встряхнуть. В бокал на лед вылить сначала ликер, а потом – смесь, которая получилась в шейкере. Перемешать.

Украшение: засушенный лимон.

Тихий Апероль

Для этого коктейля вам потребуется белое вино (60 миллилитров). Лучше брать сухое, так как коктейль должен получиться несладким. Помимо вина, вам потребуется Апероль (40 миллилитров) и газированная вода без примесей.

Как приготовить:

В шейкер на лед вылить белое вино и ликер, встряхнуть. Перелить коктейль из шейкера в бокал. Залить содовой.

Украшение: долька апельсина.

«Бумажный самолетик»

Состав микса совсем, что называется, не авиационный: вам потребуется по 30 мл бурбона, специального травяного ликера с пряным вкусом Амаро Куинтессентиа и Апероля. Также нужно будет выжать 15 мл сока из лимона.

Приготовление коктейля:

В шейкер на лед вылить Апероль, лимонный сок, второй ликер и виски. Все хорошо встряхнуть и вылить в охлажденный бокал.

Украшение: маленький самолетик из бумаги и лимонная цедра.

Апероль Сауэр

Апероль – 75 мл;

сок лимона – 25 мл;

сахарный сироп – 10 мл.

Состав:

Как приготовить:

В шейкер на лед вылить сахарный сироп, ликер и лимонный сок. Все хорошо встряхнуть, чтобы сироп равномерно распределился. Вылить в охлажденный бокал.

Украшение: дольки апельсина и оливки.

Тонущий (Sinking cocktail)

Апероль – 45 мл;

белое вино (рекомендуется Совиньон Блан) – 45 мл;

ликер из бузины – 5 мл;

вишневый ликер – 5 мл.

Состав:

Как приготовить:

Охладить бокал для подачи. В стакан для смешивания напитков вылить Апероль, вино и ликеры, перемешать со льдом барной ложкой. Перелить в бокал для подачи уже без льда.

Украшение: ягодка вишни.

Апероль Бетти

Апероль – 20 мл;

сок апельсина – 30 мл;

сок грейпфрута – 15 мл;

игристое вино (рекомендуется Cinzano Pro-Spritz) – 30 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

В шейкер на лед вылить фруктовые соки и Апероль, хорошо встряхнуть. Перелить в бокал и сверху долить игристого вина.

Украшение: листик мяты, долька апельсина или грейпфрута.

Aperol Mist

Апероль – 30 мл;

лимонный сок – 30 мл;

пиво – 330 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

В охлажденный стакан вылить ликер и лимонный сок. Перемешать. Сверху долить холодное пиво (аккуратно, чтобы сильно не пенилось).

Украшение: апельсиновая долька или цедра.

Этот коктейль похож на пивную Маргариту (Коронариту), но в данном случае пивным становится аперитив Апероль.

Апероль флип

Апероль – 30 мл;

сок лимона – 30 мл;

сахарный сироп – 15 мл;

белок одного яйца;

вино Просекко – 60 мл.

Состав:

Как приготовить:

В шейкер на лед вылить лимонный сок, Апероль, яичный белок и сахарный сироп. Хорошо встряхнуть. В охлажденный стакан вылить Просекко, а потом добавить микс из шейкера (обратите внимание на последовательность).

Украшение: цедра апельсина.

Ten Spot

джин – 45 мл;

Апероль – 15 мл;

сок грейпфрута – 15 мл;

сок лайма – 15 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

Охладить бокал для подачи. В отдельном стакане смешать джин, ликер и цитрусовые соки. Хорошо перемешать. Перелить коктейль (если вы использовали свежевыжатые соки, то используйте стрейнер).

Украшение: долька грейпфрута.

Aperol Royal

Апероль – 25 мл;

игристое вино (сухое) – 75 мл.

Состав:

Приготовление коктейля очень простое. Нужно просто налить в охлажденный стакан Апероль (можно во флют) и сверху залить его игристым вином.

Украшение: долька апельсина.

PS. Your Aperol

Это достаточно сложный коктейль. Помимо самого Апероля (40 мл), вам потребуется также ликер из дыни (как правило, берут Bols – 20 мл), выжать 30 мл лимонного сока, подготовить тоник (30 мл) и белок одного яйца. Также нужно будет немного сахарного сиропа – 20 мл.

Как приготовить:

В шейкер на несколько кубиков льда влить белок, сахарный сироп, сок лимона, дынный ликер и Апероль. Все встряхнуть и перелить в бокал. Добавить тоник. Перемешивать не нужно.

Украшение: цедра лимона.

Cheeky Negroni

Негрони – это крепкий коктейль, который делается из равных частей сухого вермута, не менее сухого джина и Апероля. Как правило, всех компонентов берут по 50 мл.

Как приготовить:

Положить несколько кубиков льда в стакан для подачи. Вылить на него по очереди все компоненты. Тщательно перемешать.

Украшение: не требуется, так как Негрони – достаточно строгий коктейль, а этот вариант еще и «дерзкий».

Amber road

Апероль – 50 мл;

американский виски (бурбон) – 100 мл;

сок лимона – 50 мл;

кленовый сироп – 25 мл;

несколько капель биттера Ангостура;

содовая – 30 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

В шейкере смешать ликер, лимонный сок, сироп и виски. Капнуть Ангостуры. Тщательно встряхнуть. Перелить в бокал для подами. Добавить содовую.

Украшение: веточка мяты и лимонный слайс.

Пунш

Апероль – 30 мл;

сухой вермут – 30 мл;

игристое вино (розовое, сухое) – 30 мл;

свежевыжатый сок грейпфрута – 30 мл;

содовая – 20 мл;

веточка тимьяна.

Состав:

Как приготовить:

В большой стакан насыпать кусковой лед. Вылить на него ликер, вермут, сок. Аккуратно перемешать и залить сверху игристым вином и содовой.

Украшение: веточка тимьяна (кладется внутрь и оставит интересный оттенок вкуса).

Чем можно заменить Апероль

Мартини фиеро с джин-тоником

Обратите внимание, что тут я говорю не о подделках на Апероль, а о похожих напитках, употребляемых с различными вариантами коктейля Шприц. Среди рецептов и есть и очень необычные смеси: например, альтернативы Аперолю пьют с синем чаем или ликером из бергамота.

Состав:

напиток из красных апельсинов Мартини Fiero – 100 мл;

готовый коктейль джин-тоник – 100 мл.

Джин с тоником можно смешать и самостоятельно в равных долях (например, это могут быть Beefeater и Schweppes).

Приготовление коктейля:

Положить в стакан несколько кубиков льда. Налить Мартини. Добавить джин-тоник и осторожно перемешать.

Украшение: долька апельсина.

Rosolio Spritz с бергамотовым ликером и вермутом

ликер из бергамота – 30 мл;

белый вермут – 15 мл;

сок лайма – несколько капель;

игристое вино Просекко – 100 мл;

содовая – 50 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

В стакане для смешивания на лед вылить все ингредиенты, кроме игристого вина и газировки. Перемешать и перелить в бокал для подачи. Добавить игристое вино и содовую.

Украшение: листики лайма, но если их нет, то и слайс лайма тоже сойдет.

Lillet Vive с лилле

французский аперитив Lillet Blanc – 40 мл;

тоник – 90 мл;

клубника – несколько ягодок.

Состав:

Приготовление коктейля:

Нарезать клубнику на половинки. Добавить ягоду в бокал со льдом, налить аперитив. Сверху залить все тоником и аккуратно перемешать.

Украшение: листочки мяты.

Diver Spritz с белым вином

белое вино сухое – 150 мл;

содовая – 150 мл;

цитрусовый ликер Блю Кюрасао – 10 мл.

Состав:

Как приготовить:

В стакан положить несколько кубиков льда. Налить на лед ликер и вино, перемешать. Добавить содовую.

Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.

Israel Spritz с кордиалом

три вида кордиалов (из граната, лайма и лимона) – по 25 мл;

персиковый ликер – 50 мл;

игристое вино Просекко – 120 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

В высокий бокал для подачи положить несколько кубиков льда. Налить ликер и кордиалы, тщательно перемешать. Залить все игристым вином.

Украшение: облачко из сахарной ваты.

Черный шприц с Кампари

ликер Кампари – 40 мл;

игристое вино Просекко – 60 мл;

содовая – 20 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

Положить в стакан для подачи несколько кубиков льда. Вылить ликер и игристое вино, перемешать. Добавить содовую и еще раз аккуратно перемешать.

Украшение: апельсиновая долька.

Spring Splash с джином на основе цитрусовых

цитрусовый джин – 40 мл;

кордиал из гибискуса и роз – 15 мл;

огурец – 4 тонких слайса;

сорбет из лимона – 30 мл;

игристое вино – 100 мл.

Состав:

Приготовление коктейля:

Джин, сорбет (можно немного подтаявший) и кордиал взбить в шейкере со льдом. На дно стакана положить лед и два тонких слайса из огурца. Вылить микс и залить сверху игристым вином.

Украшение: оставшиеся два огуречных слайса (их нужно аккуратно сложить в виде розочки).

Lavender Spritz с джином на синем чае

джин на основе синего чая – 40 мл;

сироп лаванды – 20 мл;

игристое вино – 120 мл;

содовая – 30 мл.

Состав:

Как приготовить:

В охлажденный бокал залить джин и сироп, перемешать. Добавить игристое вино и следом – содовую. Еще раз аккуратно перемешать барной ложкой.

Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.

Общие рекомендации по приготовлению

Алкоголь бывает разным. Например, ром и коньяк пьют быстро и после еды, чтобы завершить трапезу. А такие коктейли, как парашют (на основе абсента) «парашютисты» и вовсе больше вдыхают, чем пьют. С Аперолем же все иначе. Любой коктейль из него нужно пить неспешно, стараясь прочувствовать всю гамму вкуса – кислые цитрусовые, насыщенный аромат апельсинов, легкую горечь их цедры. Поэтому при приготовлении коктейлей из Апероля редко используется сахар, ведь в большом количестве он способен перебить оригинальный вкус.

Важная рекомендация – всегда держите коктейльные бокалы охлажденными. И напитки, из которых будете готовить, тоже. Это сэкономит вам время и не потребует длительного пребывания в коктейле льда (а он, растаяв, изменит оригинальный вкус).

На этом, дорогой читатель, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые публикации с рецептами и обзорами алкогольных напитков, делитесь нашими идеями с друзьями и помните, что приготовление коктейлей – это настоящее искусство, но овладеть им можно даже на домашней кухне. До новых встреч!