Ромовый Дневник

24 лучших коктейля с Аперолем, которые легко приготовить самому

Рецепты коктейлей · София
24 лучших коктейля с Аперолем, которые легко приготовить самому

Приветствую вас, мой верный читатель! Сегодня мы поговорим о ярком цитрусовом ликере Апероль, который производят в Италии и экспортируют по всему миру. Именно с ним делается знаменитый Апероль коктейль с названием спритц или шприц (в зависимости от того, как вы будете читать европейское наименование). Но путать смешанный напиток и ликер-аперитив как таковой не нужно.

Итак, с чем пьют Апероль? Какие коктейли можно с ним приготовить? Давайте разбираться.

Общая информация об Апероле

Апероль – это итальянский ликер с отчетливым вкусом апельсина и трав. Имеет яркий оранжевый, иногда даже красноватый цвет. Считается аперитивом, то есть, подают его перед едой. Однако сам по себе этот аперитив в чистом виде пьют редко, так как у него очень насыщенный вкус. Чаще всего ликер разбавляют цитрусовыми соками или смешивают коктейли из нескольких компонентов (о них я расскажу ниже).

Технология производства

О точной технологии приготовления производители, разумеется, не распространяются. Однако известно, что основа технологии производства Апероля – это мацерация. Это означает, что для создания неповторимого букета вкуса используются различные настойки.

Также известно, что производители Апероля не изменяли оригинальному рецепту и технологии с момента создания ликера, а именно – с 1919 года.

Состав, крепость и калорийность

Все компоненты в составе Апероля – растительные, и их несколько десятков. Среди них: апельсины, плоды итальянского хинного дерева (растет на севере страны), горечавка, ревень и другие травы. В составе также есть сахар, но его количество совсем небольшое, поэтому ликер получается сухим и имеет отчетливый цитрусовый вкус с ноткой горечи.

Стандартная крепость Апероля – 11%. Однако для некоторых стран (Германия, Франция) выпускается Aperol с крепостью 15%. Это связано с законами этих государств, не допускающих продажу слабоалкогольных спиртных напитков в одноразовых бутылках.

Апероль же продают как раз в таких. У него фирменные бутылки из толстого стекла с обозначениями бренда, и производители решили, что им проще заменить сам ликер, чем оригинальную упаковку.

Калорийность 100 грамм Апероля составляет 104 калории. Это совсем немного, учитывая, что аперитив пьют не более одного-двух шотов за раз.

Как отличить оригинальный Апероль от подделки

Aperol – это очень популярный бренд, и его, конечно же, подделывают. Для того чтобы не купить разбавленный или фальшивый ликер, обратите внимание на следующие признаки оригинала:

  1. Прозрачная бутылка с рельефной надписью Aperol внизу.
  2. Качественная этикетка.
  3. Синяя крышка с логотипом бренда и круговой надписью.
  4. Надпись Aperol и код DAL 1919, которые расположены на идущей к горлышку бутылке рубашке.
  5. На бутылках, купленных в России, обязательно должна быть акцизная марка – согласно законодательству (кроме тех случаев, когда вы покупаете алкоголь в зонах Дюти Фри).
  6. Цена. Оригинальный напиток не может стоить менее 1000 рублей.

Также не рекомендуется покупать Апероль в маленьких несетевых магазинах. Проверенные алкомаркеты и супермаркеты – куда более надежные варианты, которые могут отвечать за качество своей продукции. Например, в Москве можно купить оригинальный Апероль в магазинах Красное и Белое, WineStyle, а также на Яндекс.Маркете.

Как и с чем пить ликер Апероль

Апероль, как и все аперитивы, достаточно сухой напиток. То есть, в нем минимальное количество сахара. Так делают для того, чтобы он возбуждал аппетит, а не перебивал его. Поэтому пить Апероль нужно перед едой, а сладкие коктейли с ним – уже после.

Рекомендуется разбавлять ликер цитрусовым соком (апельсиновым или грейпфрутовым), либо белым сухим вином. Закуски к нему подают редко, так как предполагается, что после ликера человек будет есть полноценный обед. Однако можно вместе с аперитивом подать дольку апельсина, грейпфрута или лимона – для усиления цитрусового послевкусия.

Рецепты коктейлей с Аперолем

С сухим ликером Апероль можно приготовить множество коктейлей. Конечно, самым популярным является шритц, но и у него есть множество вариантов.

Далее я расскажу вам о нескольких интересных Апероль рецептах, а также о рецептах с его аналогами.

Классический вариант

Состав:

  • Апероль (40 мл);
  • сухое игристое вино (в оригинальном рецепте – это итальянское Просекко) – 120 мл;
  • газированная вода – 20 мл;
  • дольки апельсина (3-4 штуки).

Приготовление коктейля:

  1. Положить в объемный бокал на высокой ножке лед.
  2. Налить ликер.
  3. Положить две апельсиновый дольки.
  4. Аккуратно залить игристым вином, далее – газировкой.

Украшение: апельсиновые дольки.

Обратите внимание, что Просекко совсем необязательно. Вы можете экспериментировать с шампанским или игристым вином, главное – соблюдайте соотношение ингредиентов, ведь вкус сильно зависит от пропорций.

Розовый Шприц

Апероль шприц

Лол кек чебурек

  • 1 Апельсин (Экстремальео желтый)

Состав:

  • розовый джин (Gordon’s Pink или Beefeater Pink) – 50 мл;
  • игристое вино Просекко (именно благодаря ему, название этого коктейля Шприц, несмотря на отсутствие Апероля) – 20 мл;
  • лимонад – 100 мл;
  • ягоды клубники – 4 штуки.

Как приготовить:

  1. Нарезать клубнику пополам и положить в бокал на лед.
  2. Налить джин.
  3. Осторожно влить в него игристое вино и потом – лимонад, перемешать барной ложкой.

Украшение: клубника. Коктейль получается очень симпатичным и в меру сладким, поэтому его можно назвать женским напитком.

Шприц Венециано

Состав:

  • Апероль – 50 мл;
  • игристое вино Просекко – 80 мл;
  • газированная вода – 20 мл.

Приготовление коктейля:

  1. Для этого коктейля требуется строгий стакан олд фэшн. В него нужно положить лед.
  2. Сначала налейте игристое вино, потом добавьте к нему ликер.
  3. В конце нужно добавить немного газированной воды.

Украшение: засушенный апельсин.

Венецианский вариант коктейля Шприц зарегистрирован, как официальная версия и признается IBA. Несмотря на то что он имеет те же составляющие, что и классический Апероль Шприц, его вкус отличается благодаря разным пропорциям, а подача выглядит более строгой (кто теперь скажет, что Апероль шприц – только для любящих фотографироваться девушек?).

Апероль Шприц с сиропом

Состав:

  • свежевыжатый апельсиновый сок – 20 мл;
  • «Аперитиво Итальяно» сироп от Miller & Miller (он дает привкус Апероля) – 20 мл;
  • содовая – 80 мл;
  • апельсин.

Обратите внимание, что это безалкогольный вариант коктейля Апероль Шприц.

Как приготовить:

  1. В бокал насыпать лед, вылить на него сироп.
  2. Добавить апельсиновый сок, тщательно перемешать (сироп имеет большую плотность, поэтому будет оседать на дне).
  3. Влить содовую.

Украшение: слайсы апельсина.

https://youtu.be/QI0uNaz4xYE

 «Дескансо»

Состав:

  • Апероль - 20 мл;
  • сахарный сироп – 20 мл (можно купить готовый или сварить в домашних условиях из воды и сахара);
  • виски – 60 мл;
  • мята – несколько листиков;
  • лимон.

Приготовление коктейля:

  1. Растолочь лимон с мятными листиками, высыпать в шейкер на лед.
  2. Добавить ликер, сахарный сироп и виски.
  3. Все тщательно встряхнуть.
  4. Перелить в бокал мартини через стрейнер.

Украшение: лимонная долька.

Апероль с водкой

Состав:

  • Апероль – 60 мл;
  • водка – 30 мл;
  • мята – несколько листиков.

Приготовление коктейля:

  1. В бокал вылить на лед водку и ликер.
  2. Добавить несколько листиков мяты (можно предварительно аккуратно растереть их, чтобы дали аромат).
  3. Все перемешать.

Украшение: мята или апельсиновый слайс.

С грейпфрутом

Состав:

  • Апероль – 50 мл;
  • грейпфрутовый сок (свежевыжатый) – 80 мл.

Как приготовить:

  1. В шейкер положить несколько кубиков льда.
  2. Добавить ликер и грейпфрутовый сок.
  3. Тщательно встряхнуть и перелить в бокал (стрейнер необязателен).

Украшение: слайс апельсина или грейпфрута.

С апельсиновым соком

Состав:

  • Апероль – 30 мл;
  • свежевыжатый сок из 3 апельсинов.

Приготовление коктейля:

  1. Заранее охладите бокал в холодильнике, либо положите в него лед и взболтайте его.
  2. Налить ликер.
  3. Добавить апельсиновый сок (можно пропустить его через стрейнер, если вам не нравится мякоть в напитке).

Украшение: засушенный апельсин или лимон.

Со Швепсом (другим тоником)

Состав:

  • тоник – 50 мл (рекомендуется Shveps, но можно другой);
  • водка – 20 мл;
  • Апероль – 25 мл.

Как приготовить:

  1. В бокал положить лед.
  2. Вылить ликер.
  3. Добавить водку со швепсом и аккуратно перемешать.
Тот, кому такой коктейль покажется слишком горьким, может добавить к нему сахарного или апельсинового сиропа.

Украшение: засушенный лимон или твист из апельсиновой цедры.

С джином (по-английски)

Для приготовления этой вариации коктейля вам потребуется взять английский джин – например, Beefeater (20 миллилитров), 40 мл игристого вина (рекомендуется брать конкретный напиток, а именно - Cinzano Pro-Spritz), несладкую содовую – совсем немного, около 20 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В стакан положить кубики льда.
  2. На льду смешать ликер и джин.
  3. Добавить игристое вино, аккуратно перемешать.
  4. Долить содовую.

Украшение: твист из апельсиновой цедры.

Апероль с кислинкой

Из ингредиентов вам потребуется сам ликер Апероль (60 миллилитров), лимонный сок (около 30 мл – это примерно половинка среднего лимона), сахарный сироп (его, опять же, вы можете приготовить самостоятельно) и одно куриное яйцо.

Куриные яйца, кстати, достаточно часто используются в коктейлях, хотя и выглядят как весьма неожиданный ингредиент.

Приготовление коктейля:

  1. В шейкер высыпать несколько кубиков льда и разбить в него сырое яйцо.
  2. Добавить в шейкер лимонный сок и сахарный сироп, хорошо встряхнуть.
  3. В бокал на лед вылить сначала ликер, а потом – смесь, которая получилась в шейкере. Перемешать.

Украшение: засушенный лимон.

Тихий Апероль

Для этого коктейля вам потребуется белое вино (60 миллилитров). Лучше брать сухое, так как коктейль должен получиться несладким. Помимо вина, вам потребуется Апероль (40 миллилитров) и газированная вода без примесей.

Как приготовить:

  1. В шейкер на лед вылить белое вино и ликер, встряхнуть.
  2. Перелить коктейль из шейкера в бокал.
  3. Залить содовой.

Украшение: долька апельсина.

https://youtu.be/2MoaYOrxPMk

«Бумажный самолетик»

Состав микса совсем, что называется, не авиационный: вам потребуется по 30 мл бурбона, специального травяного ликера с пряным вкусом Амаро Куинтессентиа и Апероля. Также нужно будет выжать 15 мл сока из лимона.

Приготовление коктейля:

  1. В шейкер на лед вылить Апероль, лимонный сок, второй ликер и виски.
  2. Все хорошо встряхнуть и вылить в охлажденный бокал.

Украшение: маленький самолетик из бумаги и лимонная цедра.

Апероль Сауэр

Состав:

  • Апероль – 75 мл;
  • сок лимона – 25 мл;
  • сахарный сироп – 10 мл.

Как приготовить:

  1. В шейкер на лед вылить сахарный сироп, ликер и лимонный сок.
  2. Все хорошо встряхнуть, чтобы сироп равномерно распределился.
  3. Вылить в охлажденный бокал.

Украшение: дольки апельсина и оливки.

Тонущий (Sinking cocktail)

Состав:

  • Апероль – 45 мл;
  • белое вино (рекомендуется Совиньон Блан) – 45 мл;
  • ликер из бузины – 5 мл;
  • вишневый ликер – 5 мл.

Как приготовить:

  1. Охладить бокал для подачи.
  2. В стакан для смешивания напитков вылить Апероль, вино и ликеры, перемешать со льдом барной ложкой.
  3. Перелить в бокал для подачи уже без льда.

Украшение: ягодка вишни.

Апероль Бетти

Состав:

  • Апероль – 20 мл;
  • сок апельсина – 30 мл;
  • сок грейпфрута – 15 мл;
  • игристое вино (рекомендуется Cinzano Pro-Spritz) – 30 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В шейкер на лед вылить фруктовые соки и Апероль, хорошо встряхнуть.
  2. Перелить в бокал и сверху долить игристого вина.

Украшение: листик мяты, долька апельсина или грейпфрута.

Aperol Mist

Состав:

  • Апероль – 30 мл;
  • лимонный сок – 30 мл;
  • пиво – 330 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В охлажденный стакан вылить ликер и лимонный сок.
  2. Перемешать.
  3. Сверху долить холодное пиво (аккуратно, чтобы сильно не пенилось).

Украшение: апельсиновая долька или цедра.

Этот коктейль похож на пивную Маргариту (Коронариту), но в данном случае пивным становится аперитив Апероль.

Апероль флип

Состав:

  • Апероль – 30 мл;
  • сок лимона – 30 мл;
  • сахарный сироп – 15 мл;
  • белок одного яйца;
  • вино Просекко – 60 мл.

Как приготовить:

  1. В шейкер на лед вылить лимонный сок, Апероль, яичный белок и сахарный сироп.
  2. Хорошо встряхнуть.
  3. В охлажденный стакан вылить Просекко, а потом добавить микс из шейкера (обратите внимание на последовательность).

Украшение: цедра апельсина.

Ten Spot

Состав:

  • джин – 45 мл;
  • Апероль – 15 мл;
  • сок грейпфрута – 15 мл;
  • сок лайма – 15 мл.

Приготовление коктейля:

  1. Охладить бокал для подачи.
  2. В отдельном стакане смешать джин, ликер и цитрусовые соки. Хорошо перемешать.
  3. Перелить коктейль (если вы использовали свежевыжатые соки, то используйте стрейнер).

Украшение: долька грейпфрута.

Aperol Royal

Состав:

  • Апероль – 25 мл;
  • игристое вино (сухое) – 75 мл.

Приготовление коктейля очень простое. Нужно просто налить в охлажденный стакан Апероль (можно во флют) и сверху залить его игристым вином.

Украшение: долька апельсина.

PS. Your Aperol

Это достаточно сложный коктейль. Помимо самого Апероля (40 мл), вам потребуется также ликер из дыни (как правило, берут Bols – 20 мл), выжать 30 мл лимонного сока, подготовить тоник (30 мл) и белок одного яйца. Также нужно будет немного сахарного сиропа – 20 мл.

Как приготовить:

  1. В шейкер на несколько кубиков льда влить белок, сахарный сироп, сок лимона, дынный ликер и Апероль.
  2. Все встряхнуть и перелить в бокал.
  3. Добавить тоник. Перемешивать не нужно.

Украшение: цедра лимона.

Cheeky Negroni

Негрони – это крепкий коктейль, который делается из равных частей сухого вермута, не менее сухого джина и Апероля. Как правило, всех компонентов берут по 50 мл.

Как приготовить:

  1. Положить несколько кубиков льда в стакан для подачи.
  2. Вылить на него по очереди все компоненты.
  3. Тщательно перемешать.

Украшение: не требуется, так как Негрони – достаточно строгий коктейль, а этот вариант еще и «дерзкий».

Amber road

Состав:

  • Апероль – 50 мл;
  • американский виски (бурбон) – 100 мл;
  • сок лимона – 50 мл;
  • кленовый сироп – 25 мл;
  • несколько капель биттера Ангостура;
  • содовая – 30 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В шейкере смешать ликер, лимонный сок, сироп и виски. Капнуть Ангостуры.
  2. Тщательно встряхнуть.
  3. Перелить в бокал для подами.
  4. Добавить содовую.

Украшение: веточка мяты и лимонный слайс.

Пунш

Состав:

  • Апероль – 30 мл;
  • сухой вермут – 30 мл;
  • игристое вино (розовое, сухое) – 30 мл;
  • свежевыжатый сок грейпфрута – 30 мл;
  • содовая – 20 мл;
  • веточка тимьяна.

Как приготовить:

  1. В большой стакан насыпать кусковой лед.
  2. Вылить на него ликер, вермут, сок.
  3. Аккуратно перемешать и залить сверху игристым вином и содовой.

Украшение: веточка тимьяна (кладется внутрь и оставит интересный оттенок вкуса).

Чем можно заменить Апероль

Обратите внимание, что тут я говорю не о подделках на Апероль, а о похожих напитках, употребляемых с различными вариантами коктейля Шприц. Среди рецептов и есть и очень необычные смеси: например, альтернативы Аперолю пьют с синем чаем или ликером из бергамота.

Мартини фиеро с джин-тоником

Состав:

  • напиток из красных апельсинов Мартини Fiero – 100 мл;
  • готовый коктейль джин-тоник – 100 мл.

Джин с тоником можно смешать и самостоятельно в равных долях (например, это могут быть Beefeater и Schweppes).

Приготовление коктейля:

  1. Положить в стакан несколько кубиков льда.
  2. Налить Мартини.
  3. Добавить джин-тоник и осторожно перемешать.

Украшение: долька апельсина.

Rosolio Spritz с бергамотовым ликером и вермутом

Состав:

  • ликер из бергамота – 30 мл;
  • белый вермут – 15 мл;
  • сок лайма – несколько капель;
  • игристое вино Просекко – 100 мл;
  • содовая – 50 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В стакане для смешивания на лед вылить все ингредиенты, кроме игристого вина и газировки.
  2. Перемешать и перелить в бокал для подачи.
  3. Добавить игристое вино и содовую.

Украшение: листики лайма, но если их нет, то и слайс лайма тоже сойдет.

Lillet Vive с лилле

Состав:

  • французский аперитив Lillet Blanc – 40 мл;
  • тоник – 90 мл;
  • клубника – несколько ягодок.

Приготовление коктейля:

  1. Нарезать клубнику на половинки.
  2. Добавить ягоду в бокал со льдом, налить аперитив.
  3. Сверху залить все тоником и аккуратно перемешать.

Украшение: листочки мяты.

Diver Spritz с белым вином

Состав:

  • белое вино сухое – 150 мл;
  • содовая – 150 мл;
  • цитрусовый ликер Блю Кюрасао – 10 мл.

Как приготовить:

  1. В стакан положить несколько кубиков льда.
  2. Налить на лед ликер и вино, перемешать.
  3. Добавить содовую.

Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.

Israel Spritz с кордиалом

Состав:

  • три вида кордиалов (из граната, лайма и лимона) – по 25 мл;
  • персиковый ликер – 50 мл;
  • игристое вино Просекко – 120 мл.

Приготовление коктейля:

  1. В высокий бокал для подачи положить несколько кубиков льда.
  2. Налить ликер и кордиалы, тщательно перемешать.
  3. Залить все игристым вином.

Украшение: облачко из сахарной ваты.

Черный шприц с Кампари

Состав:

  • ликер Кампари – 40 мл;
  • игристое вино Просекко – 60 мл;
  • содовая – 20 мл.

Приготовление коктейля:

  1. Положить в стакан для подачи несколько кубиков льда.
  2. Вылить ликер и игристое вино, перемешать.
  3. Добавить содовую и еще раз аккуратно перемешать.

Украшение: апельсиновая долька.

Spring Splash с джином на основе цитрусовых

Состав:

  • цитрусовый джин – 40 мл;
  • кордиал из гибискуса и роз – 15 мл;
  • огурец – 4 тонких слайса;
  • сорбет из лимона – 30 мл;
  • игристое вино – 100 мл.

Приготовление коктейля:

  1. Джин, сорбет (можно немного подтаявший) и кордиал взбить в шейкере со льдом.
  2. На дно стакана положить лед и два тонких слайса из огурца.
  3. Вылить микс и залить сверху игристым вином.

Украшение: оставшиеся два огуречных слайса (их нужно аккуратно сложить в виде розочки).

Lavender Spritz с джином на синем чае

Состав:

  • джин на основе синего чая – 40 мл;
  • сироп лаванды – 20 мл;
  • игристое вино – 120 мл;
  • содовая – 30 мл.

Как приготовить:

  1. В охлажденный бокал залить джин и сироп, перемешать.
  2. Добавить игристое вино и следом – содовую.
  3. Еще раз аккуратно перемешать барной ложкой.

Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.

Общие рекомендации по приготовлению

Алкоголь бывает разным. Например, ром и коньяк пьют быстро и после еды, чтобы завершить трапезу. А такие коктейли, как парашют (на основе абсента) «парашютисты» и вовсе больше вдыхают, чем пьют. С Аперолем же все иначе. Любой коктейль из него нужно пить неспешно, стараясь прочувствовать всю гамму вкуса – кислые цитрусовые, насыщенный аромат апельсинов, легкую горечь их цедры. Поэтому при приготовлении коктейлей из Апероля редко используется сахар, ведь в большом количестве он способен перебить оригинальный вкус.

Важная рекомендация – всегда держите коктейльные бокалы охлажденными. И напитки, из которых будете готовить, тоже. Это сэкономит вам время и не потребует длительного пребывания в коктейле льда (а он, растаяв, изменит оригинальный вкус).

На этом, дорогой читатель, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые публикации с рецептами и обзорами алкогольных напитков, делитесь нашими идеями с друзьями и помните, что приготовление коктейлей – это настоящее искусство, но овладеть им можно даже на домашней кухне. До новых встреч!

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома