Приветствую вас, мой верный читатель! Сегодня мы поговорим о ярком цитрусовом ликере Апероль, который производят в Италии и экспортируют по всему миру. Именно с ним делается знаменитый Апероль коктейль с названием спритц или шприц (в зависимости от того, как вы будете читать европейское наименование). Но путать смешанный напиток и ликер-аперитив как таковой не нужно.
Итак, с чем пьют Апероль? Какие коктейли можно с ним приготовить? Давайте разбираться.
Общая информация об АперолеАпероль – это итальянский ликер с отчетливым вкусом апельсина и трав. Имеет яркий оранжевый, иногда даже красноватый цвет. Считается аперитивом, то есть, подают его перед едой. Однако сам по себе этот аперитив в чистом виде пьют редко, так как у него очень насыщенный вкус. Чаще всего ликер разбавляют цитрусовыми соками или смешивают коктейли из нескольких компонентов (о них я расскажу ниже).
Технология производстваО точной технологии приготовления производители, разумеется, не распространяются. Однако известно, что основа технологии производства Апероля – это мацерация. Это означает, что для создания неповторимого букета вкуса используются различные настойки.
Также известно, что производители Апероля не изменяли оригинальному рецепту и технологии с момента создания ликера, а именно – с 1919 года.
Состав, крепость и калорийностьВсе компоненты в составе Апероля – растительные, и их несколько десятков. Среди них: апельсины, плоды итальянского хинного дерева (растет на севере страны), горечавка, ревень и другие травы. В составе также есть сахар, но его количество совсем небольшое, поэтому ликер получается сухим и имеет отчетливый цитрусовый вкус с ноткой горечи.
Стандартная крепость Апероля – 11%. Однако для некоторых стран (Германия, Франция) выпускается Aperol с крепостью 15%. Это связано с законами этих государств, не допускающих продажу слабоалкогольных спиртных напитков в одноразовых бутылках.
Апероль же продают как раз в таких. У него фирменные бутылки из толстого стекла с обозначениями бренда, и производители решили, что им проще заменить сам ликер, чем оригинальную упаковку.
Как отличить оригинальный Апероль от подделкиAperol – это очень популярный бренд, и его, конечно же, подделывают. Для того чтобы не купить разбавленный или фальшивый ликер, обратите внимание на следующие признаки оригинала:
- Прозрачная бутылка с рельефной надписью Aperol внизу.
- Качественная этикетка.
- Синяя крышка с логотипом бренда и круговой надписью.
- Надпись Aperol и код DAL 1919, которые расположены на идущей к горлышку бутылке рубашке.
- На бутылках, купленных в России, обязательно должна быть акцизная марка – согласно законодательству (кроме тех случаев, когда вы покупаете алкоголь в зонах Дюти Фри).
- Цена. Оригинальный напиток не может стоить менее 1000 рублей.
Также не рекомендуется покупать Апероль в маленьких несетевых магазинах. Проверенные алкомаркеты и супермаркеты – куда более надежные варианты, которые могут отвечать за качество своей продукции. Например, в Москве можно купить оригинальный Апероль в магазинах Красное и Белое, WineStyle, а также на Яндекс.Маркете.
Как и с чем пить ликер АперольАпероль, как и все аперитивы, достаточно сухой напиток. То есть, в нем минимальное количество сахара. Так делают для того, чтобы он возбуждал аппетит, а не перебивал его. Поэтому пить Апероль нужно перед едой, а сладкие коктейли с ним – уже после.
Рекомендуется разбавлять ликер цитрусовым соком (апельсиновым или грейпфрутовым), либо белым сухим вином. Закуски к нему подают редко, так как предполагается, что после ликера человек будет есть полноценный обед. Однако можно вместе с аперитивом подать дольку апельсина, грейпфрута или лимона – для усиления цитрусового послевкусия.
Рецепты коктейлей с Аперолем
Далее я расскажу вам о нескольких интересных Апероль рецептах, а также о рецептах с его аналогами.
Классический вариантСостав:
- Апероль (40 мл);
- сухое игристое вино (в оригинальном рецепте – это итальянское Просекко) – 120 мл;
- газированная вода – 20 мл;
- дольки апельсина (3-4 штуки).
Приготовление коктейля:
- Положить в объемный бокал на высокой ножке лед.
- Налить ликер.
- Положить две апельсиновый дольки.
- Аккуратно залить игристым вином, далее – газировкой.
Украшение: апельсиновые дольки.
Обратите внимание, что Просекко совсем необязательно. Вы можете экспериментировать с шампанским или игристым вином, главное – соблюдайте соотношение ингредиентов, ведь вкус сильно зависит от пропорций.
Розовый Шприц
Состав:
- розовый джин (Gordon’s Pink или Beefeater Pink) – 50 мл;
- игристое вино Просекко (именно благодаря ему, название этого коктейля Шприц, несмотря на отсутствие Апероля) – 20 мл;
- лимонад – 100 мл;
- ягоды клубники – 4 штуки.
Как приготовить:
- Нарезать клубнику пополам и положить в бокал на лед.
- Налить джин.
- Осторожно влить в него игристое вино и потом – лимонад, перемешать барной ложкой.
Шприц ВенецианоСостав:
- Апероль – 50 мл;
- игристое вино Просекко – 80 мл;
- газированная вода – 20 мл.
Приготовление коктейля:
- Для этого коктейля требуется строгий стакан олд фэшн. В него нужно положить лед.
- Сначала налейте игристое вино, потом добавьте к нему ликер.
- В конце нужно добавить немного газированной воды.
Украшение: засушенный апельсин.
Венецианский вариант коктейля Шприц зарегистрирован, как официальная версия и признается IBA. Несмотря на то что он имеет те же составляющие, что и классический Апероль Шприц, его вкус отличается благодаря разным пропорциям, а подача выглядит более строгой (кто теперь скажет, что Апероль шприц – только для любящих фотографироваться девушек?).
Апероль Шприц с сиропомСостав:
- свежевыжатый апельсиновый сок – 20 мл;
- «Аперитиво Итальяно» сироп от Miller & Miller (он дает привкус Апероля) – 20 мл;
- содовая – 80 мл;
- апельсин.
Обратите внимание, что это безалкогольный вариант коктейля Апероль Шприц.
Как приготовить:
- В бокал насыпать лед, вылить на него сироп.
- Добавить апельсиновый сок, тщательно перемешать (сироп имеет большую плотность, поэтому будет оседать на дне).
- Влить содовую.
Украшение: слайсы апельсина.
«Дескансо»Состав:
- Апероль - 20 мл;
- сахарный сироп – 20 мл (можно купить готовый или сварить в домашних условиях из воды и сахара);
- виски – 60 мл;
- мята – несколько листиков;
- лимон.
Приготовление коктейля:
- Растолочь лимон с мятными листиками, высыпать в шейкер на лед.
- Добавить ликер, сахарный сироп и виски.
- Все тщательно встряхнуть.
- Перелить в бокал мартини через стрейнер.
Украшение: лимонная долька.
Апероль с водкойСостав:
- Апероль – 60 мл;
- водка – 30 мл;
- мята – несколько листиков.
Приготовление коктейля:
- В бокал вылить на лед водку и ликер.
- Добавить несколько листиков мяты (можно предварительно аккуратно растереть их, чтобы дали аромат).
- Все перемешать.
Украшение: мята или апельсиновый слайс.
С грейпфрутомСостав:
- Апероль – 50 мл;
- грейпфрутовый сок (свежевыжатый) – 80 мл.
Как приготовить:
- В шейкер положить несколько кубиков льда.
- Добавить ликер и грейпфрутовый сок.
- Тщательно встряхнуть и перелить в бокал (стрейнер необязателен).
Украшение: слайс апельсина или грейпфрута.
С апельсиновым сокомСостав:
- Апероль – 30 мл;
- свежевыжатый сок из 3 апельсинов.
Приготовление коктейля:
- Заранее охладите бокал в холодильнике, либо положите в него лед и взболтайте его.
- Налить ликер.
- Добавить апельсиновый сок (можно пропустить его через стрейнер, если вам не нравится мякоть в напитке).
Украшение: засушенный апельсин или лимон.
Со Швепсом (другим тоником)Состав:
- тоник – 50 мл (рекомендуется Shveps, но можно другой);
- водка – 20 мл;
- Апероль – 25 мл.
Как приготовить:
- В бокал положить лед.
- Вылить ликер.
- Добавить водку со швепсом и аккуратно перемешать.
Украшение: засушенный лимон или твист из апельсиновой цедры.
С джином (по-английски)Для приготовления этой вариации коктейля вам потребуется взять английский джин – например, Beefeater (20 миллилитров), 40 мл игристого вина (рекомендуется брать конкретный напиток, а именно - Cinzano Pro-Spritz), несладкую содовую – совсем немного, около 20 мл.
Приготовление коктейля:
- В стакан положить кубики льда.
- На льду смешать ликер и джин.
- Добавить игристое вино, аккуратно перемешать.
- Долить содовую.
Украшение: твист из апельсиновой цедры.
Апероль с кислинкойИз ингредиентов вам потребуется сам ликер Апероль (60 миллилитров), лимонный сок (около 30 мл – это примерно половинка среднего лимона), сахарный сироп (его, опять же, вы можете приготовить самостоятельно) и одно куриное яйцо.
Приготовление коктейля:
- В шейкер высыпать несколько кубиков льда и разбить в него сырое яйцо.
- Добавить в шейкер лимонный сок и сахарный сироп, хорошо встряхнуть.
- В бокал на лед вылить сначала ликер, а потом – смесь, которая получилась в шейкере. Перемешать.
Украшение: засушенный лимон.
Тихий АперольДля этого коктейля вам потребуется белое вино (60 миллилитров). Лучше брать сухое, так как коктейль должен получиться несладким. Помимо вина, вам потребуется Апероль (40 миллилитров) и газированная вода без примесей.
Как приготовить:
- В шейкер на лед вылить белое вино и ликер, встряхнуть.
- Перелить коктейль из шейкера в бокал.
- Залить содовой.
Украшение: долька апельсина.
«Бумажный самолетик»Состав микса совсем, что называется, не авиационный: вам потребуется по 30 мл бурбона, специального травяного ликера с пряным вкусом Амаро Куинтессентиа и Апероля. Также нужно будет выжать 15 мл сока из лимона.
Приготовление коктейля:
- В шейкер на лед вылить Апероль, лимонный сок, второй ликер и виски.
- Все хорошо встряхнуть и вылить в охлажденный бокал.
Украшение: маленький самолетик из бумаги и лимонная цедра.
Апероль СауэрСостав:
- Апероль – 75 мл;
- сок лимона – 25 мл;
- сахарный сироп – 10 мл.
Как приготовить:
- В шейкер на лед вылить сахарный сироп, ликер и лимонный сок.
- Все хорошо встряхнуть, чтобы сироп равномерно распределился.
- Вылить в охлажденный бокал.
Украшение: дольки апельсина и оливки.
Тонущий (Sinking cocktail)Состав:
- Апероль – 45 мл;
- белое вино (рекомендуется Совиньон Блан) – 45 мл;
- ликер из бузины – 5 мл;
- вишневый ликер – 5 мл.
Как приготовить:
- Охладить бокал для подачи.
- В стакан для смешивания напитков вылить Апероль, вино и ликеры, перемешать со льдом барной ложкой.
- Перелить в бокал для подачи уже без льда.
Украшение: ягодка вишни.
Апероль БеттиСостав:
- Апероль – 20 мл;
- сок апельсина – 30 мл;
- сок грейпфрута – 15 мл;
- игристое вино (рекомендуется Cinzano Pro-Spritz) – 30 мл.
Приготовление коктейля:
- В шейкер на лед вылить фруктовые соки и Апероль, хорошо встряхнуть.
- Перелить в бокал и сверху долить игристого вина.
Украшение: листик мяты, долька апельсина или грейпфрута.
Aperol MistСостав:
- Апероль – 30 мл;
- лимонный сок – 30 мл;
- пиво – 330 мл.
Приготовление коктейля:
- В охлажденный стакан вылить ликер и лимонный сок.
- Перемешать.
- Сверху долить холодное пиво (аккуратно, чтобы сильно не пенилось).
Украшение: апельсиновая долька или цедра.
Апероль флипСостав:
- Апероль – 30 мл;
- сок лимона – 30 мл;
- сахарный сироп – 15 мл;
- белок одного яйца;
- вино Просекко – 60 мл.
Как приготовить:
- В шейкер на лед вылить лимонный сок, Апероль, яичный белок и сахарный сироп.
- Хорошо встряхнуть.
- В охлажденный стакан вылить Просекко, а потом добавить микс из шейкера (обратите внимание на последовательность).
Украшение: цедра апельсина.
Ten SpotСостав:
- джин – 45 мл;
- Апероль – 15 мл;
- сок грейпфрута – 15 мл;
- сок лайма – 15 мл.
Приготовление коктейля:
- Охладить бокал для подачи.
- В отдельном стакане смешать джин, ликер и цитрусовые соки. Хорошо перемешать.
- Перелить коктейль (если вы использовали свежевыжатые соки, то используйте стрейнер).
Украшение: долька грейпфрута.
Aperol RoyalСостав:
- Апероль – 25 мл;
- игристое вино (сухое) – 75 мл.
Приготовление коктейля очень простое. Нужно просто налить в охлажденный стакан Апероль (можно во флют) и сверху залить его игристым вином.
Украшение: долька апельсина.
PS. Your AperolЭто достаточно сложный коктейль. Помимо самого Апероля (40 мл), вам потребуется также ликер из дыни (как правило, берут Bols – 20 мл), выжать 30 мл лимонного сока, подготовить тоник (30 мл) и белок одного яйца. Также нужно будет немного сахарного сиропа – 20 мл.
Как приготовить:
- В шейкер на несколько кубиков льда влить белок, сахарный сироп, сок лимона, дынный ликер и Апероль.
- Все встряхнуть и перелить в бокал.
- Добавить тоник. Перемешивать не нужно.
Украшение: цедра лимона.
Cheeky NegroniНегрони – это крепкий коктейль, который делается из равных частей сухого вермута, не менее сухого джина и Апероля. Как правило, всех компонентов берут по 50 мл.
Как приготовить:
- Положить несколько кубиков льда в стакан для подачи.
- Вылить на него по очереди все компоненты.
- Тщательно перемешать.
Украшение: не требуется, так как Негрони – достаточно строгий коктейль, а этот вариант еще и «дерзкий».
Amber roadСостав:
- Апероль – 50 мл;
- американский виски (бурбон) – 100 мл;
- сок лимона – 50 мл;
- кленовый сироп – 25 мл;
- несколько капель биттера Ангостура;
- содовая – 30 мл.
Приготовление коктейля:
- В шейкере смешать ликер, лимонный сок, сироп и виски. Капнуть Ангостуры.
- Тщательно встряхнуть.
- Перелить в бокал для подами.
- Добавить содовую.
Украшение: веточка мяты и лимонный слайс.
ПуншСостав:
- Апероль – 30 мл;
- сухой вермут – 30 мл;
- игристое вино (розовое, сухое) – 30 мл;
- свежевыжатый сок грейпфрута – 30 мл;
- содовая – 20 мл;
- веточка тимьяна.
Как приготовить:
- В большой стакан насыпать кусковой лед.
- Вылить на него ликер, вермут, сок.
- Аккуратно перемешать и залить сверху игристым вином и содовой.
Украшение: веточка тимьяна (кладется внутрь и оставит интересный оттенок вкуса).
Чем можно заменить АперольОбратите внимание, что тут я говорю не о подделках на Апероль, а о похожих напитках, употребляемых с различными вариантами коктейля Шприц. Среди рецептов и есть и очень необычные смеси: например, альтернативы Аперолю пьют с синем чаем или ликером из бергамота.
Мартини фиеро с джин-тоником
Состав:
- напиток из красных апельсинов Мартини Fiero – 100 мл;
- готовый коктейль джин-тоник – 100 мл.
Джин с тоником можно смешать и самостоятельно в равных долях (например, это могут быть Beefeater и Schweppes).
Приготовление коктейля:
- Положить в стакан несколько кубиков льда.
- Налить Мартини.
- Добавить джин-тоник и осторожно перемешать.
Украшение: долька апельсина.
Rosolio Spritz с бергамотовым ликером и вермутомСостав:
- ликер из бергамота – 30 мл;
- белый вермут – 15 мл;
- сок лайма – несколько капель;
- игристое вино Просекко – 100 мл;
- содовая – 50 мл.
Приготовление коктейля:
- В стакане для смешивания на лед вылить все ингредиенты, кроме игристого вина и газировки.
- Перемешать и перелить в бокал для подачи.
- Добавить игристое вино и содовую.
Украшение: листики лайма, но если их нет, то и слайс лайма тоже сойдет.
Lillet Vive с лиллеСостав:
- французский аперитив Lillet Blanc – 40 мл;
- тоник – 90 мл;
- клубника – несколько ягодок.
Приготовление коктейля:
- Нарезать клубнику на половинки.
- Добавить ягоду в бокал со льдом, налить аперитив.
- Сверху залить все тоником и аккуратно перемешать.
Украшение: листочки мяты.
Diver Spritz с белым виномСостав:
- белое вино сухое – 150 мл;
- содовая – 150 мл;
- цитрусовый ликер Блю Кюрасао – 10 мл.
Как приготовить:
- В стакан положить несколько кубиков льда.
- Налить на лед ликер и вино, перемешать.
- Добавить содовую.
Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.
Israel Spritz с кордиаломСостав:
- три вида кордиалов (из граната, лайма и лимона) – по 25 мл;
- персиковый ликер – 50 мл;
- игристое вино Просекко – 120 мл.
Приготовление коктейля:
- В высокий бокал для подачи положить несколько кубиков льда.
- Налить ликер и кордиалы, тщательно перемешать.
- Залить все игристым вином.
Украшение: облачко из сахарной ваты.
Черный шприц с КампариСостав:
- ликер Кампари – 40 мл;
- игристое вино Просекко – 60 мл;
- содовая – 20 мл.
Приготовление коктейля:
- Положить в стакан для подачи несколько кубиков льда.
- Вылить ликер и игристое вино, перемешать.
- Добавить содовую и еще раз аккуратно перемешать.
Украшение: апельсиновая долька.
Spring Splash с джином на основе цитрусовыхСостав:
- цитрусовый джин – 40 мл;
- кордиал из гибискуса и роз – 15 мл;
- огурец – 4 тонких слайса;
- сорбет из лимона – 30 мл;
- игристое вино – 100 мл.
Приготовление коктейля:
- Джин, сорбет (можно немного подтаявший) и кордиал взбить в шейкере со льдом.
- На дно стакана положить лед и два тонких слайса из огурца.
- Вылить микс и залить сверху игристым вином.
Украшение: оставшиеся два огуречных слайса (их нужно аккуратно сложить в виде розочки).
Lavender Spritz с джином на синем чаеСостав:
- джин на основе синего чая – 40 мл;
- сироп лаванды – 20 мл;
- игристое вино – 120 мл;
- содовая – 30 мл.
Как приготовить:
- В охлажденный бокал залить джин и сироп, перемешать.
- Добавить игристое вино и следом – содовую.
- Еще раз аккуратно перемешать барной ложкой.
Украшение: засушенный слайс грейпфрута или красного апельсина.
Общие рекомендации по приготовлениюАлкоголь бывает разным. Например, ром и коньяк пьют быстро и после еды, чтобы завершить трапезу. А такие коктейли, как парашют (на основе абсента) «парашютисты» и вовсе больше вдыхают, чем пьют. С Аперолем же все иначе. Любой коктейль из него нужно пить неспешно, стараясь прочувствовать всю гамму вкуса – кислые цитрусовые, насыщенный аромат апельсинов, легкую горечь их цедры. Поэтому при приготовлении коктейлей из Апероля редко используется сахар, ведь в большом количестве он способен перебить оригинальный вкус.
Важная рекомендация – всегда держите коктейльные бокалы охлажденными. И напитки, из которых будете готовить, тоже. Это сэкономит вам время и не потребует длительного пребывания в коктейле льда (а он, растаяв, изменит оригинальный вкус).
На этом, дорогой читатель, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые публикации с рецептами и обзорами алкогольных напитков, делитесь нашими идеями с друзьями и помните, что приготовление коктейлей – это настоящее искусство, но овладеть им можно даже на домашней кухне. До новых встреч!