Бакарди – это популярная во всем мире марка карибского рома. [1] Она была создана в Центральной Америки в 1862 году. Ее создателем стал кубинец Факундо Бакарди. Этот ром производится из сахарного тростника и очищается с помощью угля. Он представлен разными видами и оттенками. Отличия напитков обусловлены различными добавками и временем выдержки.

Как подавать напиток

В чистом виде Бакарди подают со льдом или немного разбавленным. Для подачи данного напитка обычно используются стаканы из толстого стекла и с массивным дном. Также допускается применение коньячных бокалов.

Белый и светлый ром подаются перед едой, а темный – после еды без закусок, но с сигарой или кофе. Этот ром можно закусывать фруктами, твердыми сортами сыра или десертами.

Температура

Температура подачи Baccardi зависит от способа употребления. Если его пьют в чистом виде, то рекомендованная температура равна 18-20 градусов. Если со льдом или разбавленным, то температура может быть ниже.

Что касается коктейлей, то здесь нет определенного правила. Все зависит от рецепта. Одни шейки подаются холодными, а другие – горячими. Например, Пина Колада – это холодный шейк, а грог – горячий.

Выбираем бокалы

Как правильно пить

Перед тем, как употреблять этот напиток, нужно знать, как пить ром Бакарди правильно. Для этого нужно учесть несколько правил. Одно из них касается стаканов, из которых можно пить. Как говорилось выше, для этого подойдут стаканы грубых очертаний или коньячные бокалы. Если ром входит в состав коктейля, то стакан может быть самый разный. Его выбор зависит от типа смешивания. Например, для все той же Пина Колады подходят высокие бокалы, напоминающие по форме фигуру девушки, а для Дайкири – бокалы для мартини.Способ употребления Bacardi зависит от вкуса и целей дегустатора. Если он планирует насладиться ароматом и вкусом напитка в чистом виде, то его нужно пить не спеша, маленькими глотками, не спеша.

Чтобы сделать ром более освежающим, в него можно добавить лед, содовую, колу или другие безалкогольные напитки. Также допускаются любые эксперименты с этим карибским ромом. Совершенно необязательно следовать рецептам всех существующих коктейлей.

Запивка для Бакарди

Еще один важный вопрос, который наверняка интересует любителей алкогольных напитков – с чем пьют Бакарди? При употреблении в чистом виде этот ром не стоит запивать. Если же напиток разбавлен, то можно запивать тем же напитком, который использовался для разбавления. Например, это может быть содовая, кока-кола или сок.

При этом не рекомендуется запивать Bacardi другими спиртными напитками. Это может привести к неприятным последствиям для здоровья и настроения.

Закуски

Закуски зависят от вкуса дегустатора и вида напитка. Этот ром хорошо сочетается с фруктами, твердыми сортами сыра, шоколадом, орехами и десертами. Его можно закусывать ананасом, папайей, дыней, апельсинами, черешней, сыром чеддер, шоколадным тортом, миндальными орешками, мороженым, а также нежирным вяленым мясом или колбасками.

Данный напиток также часто закусывают ломтиками хлебами. Они позволяют очистить вкусовые рецепторы. Поэтому такой вариант рекомендуется при употреблении рома в чистом виде. Допускается и употребление Bacardi с морепродуктами: рыбой, омарами, раками, устрицами и мидиями.

В целом можно выбирать любые закуски, которые нравятся и не мешают наслаждаться ромом. Главное – не переборщить с количеством алкоголя и закусок, чтобы не испортить свое самочувствие и настроение.

Как приготовить коктейль дома

Коктейли на основе Bacardi – это удобный и быстрый способ насладиться вкусными напитками на основе карибского рома. Они представляют собой смесь Бакарди и разных соков, сиропов и ароматизаторов, упакованных в банки или бутылки.

Готовые коктейли рекомендуется пить холодными или со льдом. Они подходят для летних вечеринок, пикников, прогулок или приятного времяпрепровождения. Это простой и удобный способ насладиться Бакарди без лишних хлопот и затрат.

«Куба Либре»

50 мл золотого;

100 мл колы;

четвертая часть лайма;

лед.

Это освежающий коктейль был создан еще в начале XX века в одном из злачных мест Гаваны. В те времена кубинцы праздновали свою победу в войне с Испании и провозглашение независимости. Отсюда и произошло название данного коктейля. Что интересно, в те годы он символизировал не только свободу, но и дружеские отношения между Кубой и США. Несмотря на то, что от былой дружбы не осталось и следа, данный напиток по-прежнему популярен во всем мире. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

Процесс смешивания «Куба Либре» следующий:

полностью наполнить бокал-хайбол льдом;

выжать в него сок лайма (также допускается использование лимона);

долить ром и колу;

тщательно перемешать содержимое;

украсить 1-2 ломтикам лайма.

«Куба Либре» подходит для утоления жажды жарким вечером или развлечений на вечеринках. Его можно закусывать фруктами, сыром или шоколадом.

«Пина Колада»

В отличие от предыдущего шейка, «Пина Колада» появилась не на Кубке, а в Пуэрто-Рико. Считается, что этот коктейль возник в середине прошлого века. Он стал настоящим символом этой относительно небольшой страны. «Пина Колада» имеет тропический вкус и подходит для летних вечеринок или романтических свиданий. Чтобы ее приготовить, потребуются следующие ингредиенты:

по 30 мл белого рома и ликера Малибу;

100 мл ананасового сока;

лед;

кусочек ананаса или коктейльная вишня для украшения.

Следует придерживаться следующего рецепта:

Взбить все ингредиенты (кроме тех, которые будут использовать для украшения) до однородной консистенции;

перелить в харрикейн-бокал;

украсить.

Крепость примерно 10-12 градусов. Его можно закусывать фруктами, орехами или десертами.

«Мохито»

«Мохито» также был придуман на Кубе. Причем, как и «Куба Либре», этот шейк впервые приготовили в начале прошлого века. Однако на протяжении длительного времени он был малоизвестен и непопулярен. Своей современной популярностью данный шейк обязан Америке. Именно там в 80-х годах прошлого века «Мохито завоевал любовь многих поклонников алкогольных коктейлей. Чтобы его приготовить, потребуются такие ингредиенты:

50 мл белого рома;

15 мл сахарного сиропа;

100 мл содовой;

лайм;

мята

лед.

Процесс приготовления «Мохито»:

положить в бокал 3 ломтика лайма и выдавить из них сок;

взять десять листов мяты в одну руку и хлопнуть по ним другой;

положить мяту в бокал и полностью наполнить его льдом;

долить сахарный сироп, ром и содовую;

тщательно перемешать;

украсить кусочком лайм или мятой.

Крепость – 10-12 градусов. Он подходит для утоления жажды жарким днем или создания праздничного настроения на вечеринке. «Мохито» можно закусывать фруктами, орехами или шоколадом.

«Горящий Феррари»

по 20 мл крепкого рома и ликера Блю Кюрасао;

по 50 мл темного рома и ликер Трипл сек;

10 мл гренадина.

Несмотря на то, что история возникновения этого шейка неизвестна, он не менее популярен. «Горящий Феррари» подается в подожженном виде и выпивается через соломинку. Такая подача позволяет создать впечатляющий эффект. Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

Если говорить о пошаговом рецепте, то он выглядит следующим образом:

налить в одну стопку ликер Трипл сек, а в другую – темный ром;

налить гренадин в бокал для коктейлей;

уложить слоями ликер Блю Кюрасао и крепкий ром (для этого понадобится коктейльная ложка);

поджечь шейк в бокале и моментально выпить через соломинку.

По мере выпивания нужно плавно вливать в бокал напитки из стопок.

Крепость около 40 градусов. Он подходит для любителей острых ощущений и экстремальных опытов. «Горящий Феррари» можно закусывать шоколадом или фруктами.

Чем полезен Бакарди?

Ром Бакарди может быть полезен для здоровья при условии употребления в умеренных дозах. Это обусловлено тем, что он содержит антиоксиданты и минералы, которые способствуют улучшению кровообращения, пищеварения и иммунитета. Данный ром также может помочь снять стресс, поднять настроение и улучшить сон.

Могут быть полезны и коктейли на основе этого алкогольного напитка. Они содержат фруктовые соки, сиропы и травы, обогащающие напиток витаминами.

