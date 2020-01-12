Коньяк – это благородный напиток, на изготовление которого уходит не один год. Дешевые «коньячные напитки», которые продаются в магазинах не нравятся мне на вкус и вообще не вызывают доверия.
А действительно хорошие, стоят уже слишком дорого. Поэтому я решила изучить технологию приготовления этого напитка и попробовала приготовить его дома.
Это история Инги Р., моей читательницы, которая поделилась своим рецептом.
Почему я решила попробовать приготовить коньяк домаПрежде всего из-за высокой цены настоящего коньяка. Изготовление коньяков – это многолетний процесс, требующий большого терпения. Поэтому, качественный напиток всегда имеет высокую стоимость.
Даже с минимальной выдержкой, качественный продукт будет стоить не менее 20$ за бутылку 0.5л. Дешевые напитки, которые производители выдают за коньяк, не являются таковым.
В производстве участвует виноградный спирт, полученный при перегонке полусухого молодого вина. Нагреваясь от тепла рук, налитый в бокал, коньяк проявляется великолепными ароматами.
Среди них запах дубовых бочек, в которых годами выдерживается виноградный спирт. За ним наступает черед ванильного, табачного и фруктового ароматов.
Внимание! Алкогольный продукт, не меняющий своего аромата или имеющий запах спирта, не является натуральным коньяком.
Используемые ингредиентыОбычно для коньяка берут спелые виноградные ягоды, из которых отжимается сок, и ставится на брожение. Я же решила немного схитрить. Дело в том, что в Молдове и некоторых других странах, для получения полусухого вина часто используется виноградный жмых.
Из ягод я сделала очень вкусное крепленое вино, а отработанные отжимки использовала повторно. В 60-литровую бочку засыпала:
- виноградный жмых – 1.5 ведра;
- вода теплая – 30 л;
- сахар – 5 кг.
Смесь должна бродить не менее 48 суток.
Процесс изготовления домашнего коньякаПервым делом нужно подготовить подходящую емкость. Я взяла пластиковую бочку с большой горловиной, чтобы было удобно перемешивать сусло и контролировать процесс. В крышке просверлила отверстие, в которое вставила шланг соответствующего диаметра. Получился воздушный затвор. Брожение
В бочку засыпается жмых и добавляется теплая вода с растворенным в ней сахаром. Резьбовая крышке закручивается плотно. Газы, образующиеся при брожении, будут выходить через шланг. Первые 3-4 дня я открывала бочку и тщательно перемешивала ее содержимое, стараясь утопить шапку из жмыха.Перегонка
Технология французских производителей коньяка предусматривает перегонку в медном кубе. За неимением такового, я воспользовалась стандартным алюминиевым бидоном.
Процедив полученное вино от жмыха, залила его в бидон, и перегнала, как самогон. В результате получилось 10 л натурального виноградного спирта, крепостью 50 градусов.Выдержка
Основным критерием получения качественного напитка является выдержка виноградного спирта в дубовой бочке, в которой до этого хранилось вино. У меня такой нет, поэтому пришлось импровизировать. Разлила жидкость в 3-литровые банки, заполненные дубовыми щепками.
Внимание! Перед закладыванием в банки, щепу нужно проварить в вине или виноградном соке, и хорошо высушить. Сухую древесину обсмаливают над огнем и моют.На каждые 3 л виноградного спирта следует добавить ваниль на кончике ножа. Банки можно закатывать и ставить на хранение. Чтобы получить хороший напиток, должна быть выдержка не менее двух лет.
Какой результат я получилаНо уже через 1.5 года я не выдержала и открыла первую банку с янтарным напитком. Аромат был сногсшибательный. Дегустацию проводил мой зять – знаток и ценитель коньяков. Он не ожидал что получится настолько классно.
Полученный результат стоит потраченных усилий, он стал истинным украшением праздничного стола. Насыщенный цвет, удивительный аромат и поистине безупречный вкус оценили все гости.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Берегите себя!Даже если напиток не дотягивает до французского коньяка по многим параметрам, лучше употреблять натуральный продукт, чем магазинный суррогат. Я права?