Коньяк – это благородный напиток, на изготовление которого уходит не один год. Дешевые «коньячные напитки», которые продаются в магазинах не нравятся мне на вкус и вообще не вызывают доверия.

А действительно хорошие, стоят уже слишком дорого. Поэтому я решила изучить технологию приготовления этого напитка и попробовала приготовить его дома.

Это история Инги Р., моей читательницы, которая поделилась своим рецептом.

Почему я решила попробовать приготовить коньяк дома

Прежде всего из-за высокой цены настоящего коньяка. Изготовление коньяков – это многолетний процесс, требующий большого терпения. Поэтому, качественный напиток всегда имеет высокую стоимость.

Даже с минимальной выдержкой, качественный продукт будет стоить не менее 20$ за бутылку 0.5л. Дешевые напитки, которые производители выдают за коньяк, не являются таковым.

В производстве участвует виноградный спирт, полученный при перегонке полусухого молодого вина. Нагреваясь от тепла рук, налитый в бокал, коньяк проявляется великолепными ароматами.

Среди них запах дубовых бочек, в которых годами выдерживается виноградный спирт. За ним наступает черед ванильного, табачного и фруктового ароматов.

Внимание! Алкогольный продукт, не меняющий своего аромата или имеющий запах спирта, не является натуральным коньяком.

Используемые ингредиенты

Обычно для коньяка берут спелые виноградные ягоды, из которых отжимается сок, и ставится на брожение. Я же решила немного схитрить. Дело в том, что в Молдове и некоторых других странах, для получения полусухого вина часто используется виноградный жмых.

Из ягод я сделала очень вкусное крепленое вино, а отработанные отжимки использовала повторно. В 60-литровую бочку засыпала:

виноградный жмых – 1.5 ведра;

вода теплая – 30 л;

сахар – 5 кг.

Смесь должна бродить не менее 48 суток.

Процесс изготовления домашнего коньяка

Первым делом нужно подготовить подходящую емкость. Я взяла пластиковую бочку с большой горловиной, чтобы было удобно перемешивать сусло и контролировать процесс. В крышке просверлила отверстие, в которое вставила шланг соответствующего диаметра. Получился воздушный затвор.

В бочку засыпается жмых и добавляется теплая вода с растворенным в ней сахаром. Резьбовая крышке закручивается плотно. Газы, образующиеся при брожении, будут выходить через шланг. Первые 3-4 дня я открывала бочку и тщательно перемешивала ее содержимое, стараясь утопить шапку из жмыха.

Технология французских производителей коньяка предусматривает перегонку в медном кубе. За неимением такового, я воспользовалась стандартным алюминиевым бидоном.

Процедив полученное вино от жмыха, залила его в бидон, и перегнала, как самогон. В результате получилось 10 л натурального виноградного спирта, крепостью 50 градусов.

Основным критерием получения качественного напитка является выдержка виноградного спирта в дубовой бочке, в которой до этого хранилось вино. У меня такой нет, поэтому пришлось импровизировать. Разлила жидкость в 3-литровые банки, заполненные дубовыми щепками.

Внимание! Перед закладыванием в банки, щепу нужно проварить в вине или виноградном соке, и хорошо высушить. Сухую древесину обсмаливают над огнем и моют.

Какой результат я получила

На каждые 3 л виноградного спирта следует добавить ваниль на кончике ножа. Банки можно закатывать и ставить на хранение. Чтобы получить хороший напиток, должна быть выдержка не менее двух лет.Но уже через 1.5 года я не выдержала и открыла первую банку с янтарным напитком. Аромат был сногсшибательный. Дегустацию проводил мой зять – знаток и ценитель коньяков. Он не ожидал что получится настолько классно.

Полученный результат стоит потраченных усилий, он стал истинным украшением праздничного стола. Насыщенный цвет, удивительный аромат и поистине безупречный вкус оценили все гости.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Берегите себя!

Даже если напиток не дотягивает до французского коньяка по многим параметрам, лучше употреблять натуральный продукт, чем магазинный суррогат. Я права?