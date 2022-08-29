Считается, что первый раз Северное сияние приготовили в СССР. Некие общажные студенты встречали Новый год и на столе у них из напитков было два вида алкоголя на выбор – классическая водка и шампанское. Они-то и придумали смешать две составляющие и под бой курантов загадывать желание под этот коктейль.

В названии коктейля так же присутствуют зимние ассоциации, не говоря уж о рецепте. Водка со вкусом мандарина и шампанское – идеальный вариант для зимнего праздничного застолья.

Компоненты для приготовления коктейля Северное сияние:

Водка со вкусом мандарина – 40 мл;

Prosecco – 100 мл;

Веточка розмарина – 1 шт.;

Мед – 10 г.;

Цедра лимона – 1 шт.;

Немного льда – 300г.

Дополнительно:

Бокал для коктейлей – 1 шт.;

Высокий стакан – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Нож для снятия цедры – 1шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Мадлер – 1 шт.

Рецепт коктейля Северное сияние

В высокий стакан для смешивание нужно добавить розмарин и растолочь его мадлером. Далее добавить следующие ингредиенты – водку со вкусом мандарина и 10 гмеда. Наполните бокал льдом и хорошо перемешайте барной ложкой. После в бокал для подачи перелейте полученную смесь, используя стрейнер. Осторожно добавьте сверху Prosecco, используя барную ложку и не допуская смешивания. В готовый напиток сверху добавьте цедру лимона для украшения.

Как пить Северное сияние

Так как напиток считается новогодним, то его часто закусывают блюдами с майонезом, различными салатами и горячим. Не советуют сочетать коктейль с ягодами и фруктами с высокой кислотностью, так ка кони могут перебить цитрусовый вкус самого напитка. Из-за ингредиентов в составе Северное сияние – достаточно крепкий коктейль (17%), потому не рекомендуется пить его залпом.

