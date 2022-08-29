Ромовый Дневник

Северное сияние

Рецепты коктейлей · Sergei
Северное сияние
Считается, что первый раз Северное сияние приготовили в СССР. Некие общажные студенты встречали Новый год и на столе у них из напитков было два вида алкоголя на выбор – классическая водка и шампанское. Они-то и придумали смешать две составляющие и под бой курантов загадывать желание под этот коктейль.  В названии коктейля так же присутствуют зимние ассоциации, не говоря уж о рецепте. Водка со вкусом мандарина и шампанское – идеальный вариант для зимнего праздничного застолья.  Компоненты для приготовления коктейля Северное сияние:
  • Водка со вкусом мандарина – 40 мл;
  • Prosecco – 100 мл;
  • Веточка розмарина – 1 шт.;
  • Мед – 10 г.;
  • Цедра лимона – 1 шт.;
  • Немного льда – 300г.

 

Дополнительно: 
  • Бокал для коктейлей – 1 шт.;
  • Высокий стакан – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Нож для снятия цедры – 1шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Мадлер – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Северное сияние
  1. В высокий стакан для смешивание нужно добавить розмарин и растолочь его мадлером. 
  2. Далее добавить следующие ингредиенты – водку со вкусом мандарина и 10 гмеда.
  3. Наполните бокал льдом и хорошо перемешайте барной ложкой.
  4. После в бокал для подачи перелейте полученную смесь, используя стрейнер.
  5. Осторожно добавьте сверху Prosecco, используя барную ложку и не допуская смешивания. 
  6. В готовый напиток сверху добавьте цедру лимона для украшения. 

 

Как пить Северное сияние Так как напиток считается новогодним, то его часто закусывают блюдами с майонезом, различными салатами и горячим. Не советуют сочетать коктейль с ягодами и фруктами с высокой кислотностью, так ка кони могут перебить цитрусовый вкус самого напитка. Из-за ингредиентов в составе Северное сияние – достаточно крепкий коктейль (17%), потому не рекомендуется пить его залпом.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Хиросима”.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома