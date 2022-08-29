- Водка со вкусом мандарина – 40 мл;
- Prosecco – 100 мл;
- Веточка розмарина – 1 шт.;
- Мед – 10 г.;
- Цедра лимона – 1 шт.;
- Немного льда – 300г.
Дополнительно:
- Бокал для коктейлей – 1 шт.;
- Высокий стакан – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Нож для снятия цедры – 1шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Мадлер – 1 шт.
Рецепт коктейля Северное сияние
- В высокий стакан для смешивание нужно добавить розмарин и растолочь его мадлером.
- Далее добавить следующие ингредиенты – водку со вкусом мандарина и 10 гмеда.
- Наполните бокал льдом и хорошо перемешайте барной ложкой.
- После в бокал для подачи перелейте полученную смесь, используя стрейнер.
- Осторожно добавьте сверху Prosecco, используя барную ложку и не допуская смешивания.
- В готовый напиток сверху добавьте цедру лимона для украшения.
Как пить Северное сияние Так как напиток считается новогодним, то его часто закусывают блюдами с майонезом, различными салатами и горячим. Не советуют сочетать коктейль с ягодами и фруктами с высокой кислотностью, так ка кони могут перебить цитрусовый вкус самого напитка. Из-за ингредиентов в составе Северное сияние – достаточно крепкий коктейль (17%), потому не рекомендуется пить его залпом.
