- Водка любой марки – 20 мл;
- Сок лимона – 15 мл;
- Острый соус Tabasco – 5 мл.
Дополнительно:
- Рюмка – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Собака.ру
- В начале добавьте в стопку свежевыжатый сок лимона с помощью пресса для цитрусовых. Можно использовать готовые варианты.
- С помощью барной ложки аккуратно уложите второй слой из водки.
- Сверху добавьте несколько капель острого красного соуса Табаско.
Как пить Собака.ру
Терпкий шот отлично подходит для разогрева. Залпом осушите стопку, наслаждаясь огненным вкусом с нотками цитруса. Острота держится не долго, поэтому закуска обычно не требуется. Создатель данного коктейля остается не известным, но доступность ингредиентов сделала его популярным в постперестроечное время именно по причине того, что в то время было легко приобрести бутылку водки и доступный лимонный сок. Шот Русская собака не утратил своей привлекательности с годами и до сих пор подается в классическом рецепте во многих барах страны.
