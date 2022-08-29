Коктейль Собака.ру или Русская собака получил свое название из-за ингредиента в составе – для приготовления используют водку. Крепкий напиток был популярен у мужского пола в 2000-х, так как сочетал в себе острый вкус, легкое жжение и максимально доступные составляющие. Время приготовления – не больше 3-х минут. Самым сложным иногда оказывается приобрести все ингредиенты.

Компоненты для приготовления Собака.ру:

Водка любой марки – 20 мл;

Сок лимона – 15 мл;

Острый соус Tabasco – 5 мл.

Дополнительно:

Рюмка – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.

Рецепт коктейля Собака.ру

В начале добавьте в стопку свежевыжатый сок лимона с помощью пресса для цитрусовых. Можно использовать готовые варианты. С помощью барной ложки аккуратно уложите второй слой из водки. Сверху добавьте несколько капель острого красного соуса Табаско.

Как пить Собака.ру

Терпкий шот отлично подходит для разогрева. Залпом осушите стопку, наслаждаясь огненным вкусом с нотками цитруса. Острота держится не долго, поэтому закуска обычно не требуется.

Создатель данного коктейля остается не известным, но доступность ингредиентов сделала его популярным в постперестроечное время именно по причине того, что в то время было легко приобрести бутылку водки и доступный лимонный сок. Шот Русская собака не утратил своей привлекательности с годами и до сих пор подается в классическом рецепте во многих барах страны.

