Ромовый Дневник

Солнце

Рецепты коктейлей · Sergei
Солнце
Этот популярный коктейль можно приготовить в домашних условиях за пару минут. Крепкий шот на основе рома получил свое название в честь природного явления. Такой эффект достигается за счет добавления в напиток желтков перепелиного яйца6 которые аккуратно располагаются в середине стопки. Кто и когда придумал коктейль Солнце неизвестно, но простая рецептура сделала этот шот популярным по всему миру.

Компоненты для приготовления Солнце:

  • Светлый ром – 20 мл;
  • Ликер со вкусом вишни от De Kuyper Cherry – 20 мл;
  • Перепелиное яйцо – 5 шт.

 

Дополнительно:

  • Рюмка – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Ножницы для перепелиных яиц – 1 шт.

 

Рецепт Солнце 

  1. Наполните рюмку ликером De Kuyper со вкусом вишни.
  2. Осторожно добавьте пять желтков от перепелиных яиц. 
  3. С помощью барной ложки уложите в стопку слой светлого рома, чтобы содержимое не смешалось. Готово!

 

Как пить Солнце  

В результат приготовления желтки будут располагаться в середине рюмки между слоями, создавая эффект солнца. Вкус получается необычным из-за смешивания сладких ингредиентов и желтков. Шот обычно пьют залпом, а в качестве закуски выступают перепелиные яйца, которые в последнюю очередь попадают в рот. Некоторые бармены предпочитают добавлять один куриный желток, вместо пяти перепелиных. 

Сладковатый коктейль имеет внешние сходства с Текилой Санрайз, но различие в ингредиентах для приготовления существенное. В шоте Солнце используют светлый ром, а второй коктейль готовят на основе текилы и гранатового сиропа.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Палома”.

