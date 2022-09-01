Этот популярный коктейль можно приготовить в домашних условиях за пару минут. Крепкий шот на основе рома получил свое название в честь природного явления. Такой эффект достигается за счет добавления в напиток желтков перепелиного яйца6 которые аккуратно располагаются в середине стопки. Кто и когда придумал коктейль Солнце неизвестно, но простая рецептура сделала этот шот популярным по всему миру.

Компоненты для приготовления Солнце:

Светлый ром – 20 мл;

Ликер со вкусом вишни от De Kuyper Cherry – 20 мл;

Перепелиное яйцо – 5 шт.

Дополнительно:

Рюмка – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Ножницы для перепелиных яиц – 1 шт.

Рецепт Солнце

Наполните рюмку ликером De Kuyper со вкусом вишни. Осторожно добавьте пять желтков от перепелиных яиц. С помощью барной ложки уложите в стопку слой светлого рома, чтобы содержимое не смешалось. Готово!

Как пить Солнце

В результат приготовления желтки будут располагаться в середине рюмки между слоями, создавая эффект солнца. Вкус получается необычным из-за смешивания сладких ингредиентов и желтков. Шот обычно пьют залпом, а в качестве закуски выступают перепелиные яйца, которые в последнюю очередь попадают в рот. Некоторые бармены предпочитают добавлять один куриный желток, вместо пяти перепелиных.

Сладковатый коктейль имеет внешние сходства с Текилой Санрайз, но различие в ингредиентах для приготовления существенное. В шоте Солнце используют светлый ром, а второй коктейль готовят на основе текилы и гранатового сиропа.

