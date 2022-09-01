Компоненты для приготовления Солнце:
- Светлый ром – 20 мл;
- Ликер со вкусом вишни от De Kuyper Cherry – 20 мл;
- Перепелиное яйцо – 5 шт.
Дополнительно:
- Рюмка – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Ножницы для перепелиных яиц – 1 шт.
Рецепт Солнце
- Наполните рюмку ликером De Kuyper со вкусом вишни.
- Осторожно добавьте пять желтков от перепелиных яиц.
- С помощью барной ложки уложите в стопку слой светлого рома, чтобы содержимое не смешалось. Готово!
Как пить СолнцеВ результат приготовления желтки будут располагаться в середине рюмки между слоями, создавая эффект солнца. Вкус получается необычным из-за смешивания сладких ингредиентов и желтков. Шот обычно пьют залпом, а в качестве закуски выступают перепелиные яйца, которые в последнюю очередь попадают в рот. Некоторые бармены предпочитают добавлять один куриный желток, вместо пяти перепелиных. Сладковатый коктейль имеет внешние сходства с Текилой Санрайз, но различие в ингредиентах для приготовления существенное. В шоте Солнце используют светлый ром, а второй коктейль готовят на основе текилы и гранатового сиропа.
