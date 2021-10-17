Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня мы поговорим о дерзком алкогольном коктейле с необычным вкусом. Он называется Stinger (в переводе с английского языка это слово означает «жало» - как у пчелы). Стингер это официальный коктейль в списках IBA, его относят к категории «незабываемые». Давайте посмотрим, как появился этот микст, и как его можно сделать дома самостоятельно.

Исторические сведения

Впервые его стали подавать в кафе для джентльменов, расположенном в Сан-Франциско. Его придумал известный бармен из Нью-Йорка Том Баллок и написал рецепт в тексте своей книги «Идеальный бармен» (книга вышла в 1917 году). Авторство микса принадлежит могущественной династии из США - Вандербильт (Wan Der Bilt).

О том, кто первым смешал Стингер, точно ничего не известно. Однако коктейль появился в начале XX века, и у этой истории есть три версии:

Так или иначе, Стингер – это американский коктейль, который был очень популярен в XX веке. Сейчас это и позволяет относить его к «незабываемой» категории.

Переводчики также говорят, название коктейля – это двусмысленная игра слов. Stinger может означать как пчелиное жало, так и резкий удар или состояние сильного опьянения от алкоголя.

Культурное влияние

Стингер – это символ американской гламурной тусовки середины XX века. Особенно сильно этот коктейль любили в Нью-Йорке. Стингер пили богатые люди (в основном, конечно, мужчины), иногда его даже предлагали женщинам – например, для того, чтобы «резко ударить по похмелью». Это можно увидеть в американском фильме «Высшее общество» 1956 года.

Также Стингер появляется в таких фильмах как:

Поцелуй их для меня (1957);

Апартаменты (1960);

Безумцы (сериал 2007-2015 годов).

После 60-х годов популярность Стингера постепенно стала сходить на нет, так как и вечеринок такого масштаба, как раньше, не стало – теперь американцам хотелось чего-то более простого и приземленного.

Инвентарь для приготовления

Обязательные атрибуты для приготовления Стингера – это шейкер, стрейнер (специальное ситечко, чтобы убирать лед или мякоть фруктов), лед и коктейльный бокал (можно использовать как с толстыми стенками, так и декоративный бокал Мартини).

Ну а если вы готовите дома и у вас нет шейкера, то придется искать альтернативу. В качестве нее подойдет, например, банка с плотно закрывающейся крышкой: главное, чтобы вы могли встряхнуть все компоненты, перемешав их таким образом и не расплескав повсюду.

Рецепт коктейля Стингер

мятный ликер (прозрачный) – 20 мл;

коньяк 70 мл;

мята.

Классические ингредиенты для Стингера – это:

Пошаговое приготовление:

В шейкер нужно положить несколько кубиков льда. Вылить на лед коньяк и ликер. Хорошо встряхнуть и перелить готовый микс в бокал, процедив через стрейнер.

Можно заменить прозрачный мятный ликер зеленым, и тогда получится вариация Стингера – Зеленый Шершень. Также допустимо приготовление Стингера с виноградным бренди (с выдержкой 4-7 лет). Другие похожие коктейли – это Dark and Stormy (готовится с пивом и темным ромом, похож внешне) и Ракета (готовится на основе ликера и водки).

Как правильно подавать

Общие рекомендации

Стингер – это достаточно строгий и стильный коктейль красновато-коричневого цвета. Объемных украшений он не требует, трубочка тоже не нужна, листика мяты будет вполне достаточно. Если украшать его более увесисто, то подача будет перегруженной, а это совсем не соответствует духу американских тусовок 50-х годов.Стингер – это крепкий коктейль, который подается в качестве дижестива.

Дижестив же – это напиток, который пьют после основной трапезы для того, чтобы помочь пищеварению. Если в качестве дижестива пьют коктейль, то он, обычно достаточно крепкий, ведь слабоалкогольные напитки не будут отчетливо восприниматься после обеда из нескольких блюд. Стингер вполне соответствует этому правилу.

Дижестив является противоположностью аперитива (напитка, который подают перед едой для того, чтоб пробудить аппетит). Существует также негласное правило, что аперитив должен иметь светлый цвет (например, это оранжевый Апероль или белый вермут), а дижестив – наоборот, темный.

Если же для вас Стингер – это слишком крепкий и несладкий напиток, то вы можете попробовать приготовить коктейль Кузнечик. Его тоже делают на основе мятного ликера (уже зеленого, это в честь него у микса такое название), но добавляют к нему не крепкий коньяк, а сливки, мяту и ликер какао. Женщины, например, в качестве дижестива больше предпочитают именно мягкого Кузнечика с отчетливым мятным вкусом.

