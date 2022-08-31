Компоненты для приготовления коктейля Текилы бум:
- Текила Olmeca – 50 мл;
- Содовая вода – 100 мл.
Дополнительно:
- Бокал рокс – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Салфетка – 1 шт.
Рецепт Текила бум
- В бокале смешайте порцию текилы и содовую воду.
- Далее сверху на бокал положите салфетку и несколько раз постучите роксом о стол со всей силы.
- Содержимое должно вспенится.
Как пить Текила БумКоктейль выпивают залпом сразу после того, как появится пена. Вкус коктейля получается сладким из-за содовой в составе. Но его обычно пьют не из-за каких-то особенных вкусовых качеств, а из-за быстрого эффекта опьянения. Во многих барах из простого распития устроили целое шоу с использованием строительной каски и гонга. Это происходит так: гостю надевают каску и начинают готовит коктейль. На последней стадии содержимое бьют уже не об стол, а о строительную каску. Пока Текила бум пенится, гостю необходимо быстро осушить стакан. Все это сопровождается громкими звуками ударов в гонг.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Гимлет”.