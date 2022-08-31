Текила – это классический напиток Мексики, которая берет свое начало в 1530-х годах. Рецепт же данного коктейля придумали только в 1920-30-е года в Америке во времена сухого закона. В тот период нужно было делать сразу две вещи: соответствовать желаниям клиента и не нарушить закон. Так и получилась Текила бум, путем смешивания алкоголя с лимонадом. Коктейль получил свою популярность и его продолжали готовить даже после отмены Сухого закона.

Компоненты для приготовления коктейля Текилы бум:

Текила Olmeca – 50 мл;

Содовая вода – 100 мл.

Дополнительно:

Бокал рокс – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Салфетка – 1 шт.

Рецепт Текила бум

В бокале смешайте порцию текилы и содовую воду. Далее сверху на бокал положите салфетку и несколько раз постучите роксом о стол со всей силы. Содержимое должно вспенится.

Как пить Текила Бум

Коктейль выпивают залпом сразу после того, как появится пена. Вкус коктейля получается сладким из-за содовой в составе. Но его обычно пьют не из-за каких-то особенных вкусовых качеств, а из-за быстрого эффекта опьянения. Во многих барах из простого распития устроили целое шоу с использованием строительной каски и гонга. Это происходит так: гостю надевают каску и начинают готовит коктейль. На последней стадии содержимое бьют уже не об стол, а о строительную каску. Пока Текила бум пенится, гостю необходимо быстро осушить стакан. Все это сопровождается громкими звуками ударов в гонг.

