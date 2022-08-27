Коктейль один из самых известных на основе текилы. В переводе означает «Восход». Название связано с цветом напитка – оранжево-желтый, как восходящее солнце. Изюминку придает гренадин, который оседает на дно.

Существует 2 версии напитка. Самая правдоподобная история происхождения современного рецепта – его изобрел бармен из ресторана «Trident» (Калифорнийский штат, Саусалито). В 1972 году там проводилась частная вечеринка, в которой принимал участие Мик Джаггер. Музыкант попросил приготовить ему самую обыкновенную Маргариту. Однако бармен предложил «собственное творение». Мику действительно понравился напиток Текила санрайз. Остальные члены коллектива «Rolling Stones» также высоко оценили вкусовые качества алкогольного напитка и во время своего тура по США заказывали только его.

Буквально через год, напиток начали пить члены группы «Eagles». Они хвалили его повсюду, в последующем даже записали песню «Tequilla Sunrise», которая вошла в состав альбома «Desperado».

150 мл сока из апельсина;

50 мл текилы серебряной;

10 мл гренадина;

30 г апельсина (долька) для украшения;

180 г льда в кубиках.

Нужные штучки для приготовления:

стакан хайбол;

джиггер;

ложечка для смешивания;

2 трубочки.

Рецепт приготовления Текила санрайз:

В хайбол отправить весь лед. Залить гренадин. Добавить текилу и сок. Все компоненты смешать ложечкой. Украсить край бокала долькой апельсина, можно вишенкой и подавать.

Как пить

Это идеальное решение для вечеринок и шумного времяпровождения. Текила санрайз обладает с интересным и насыщенным вкусом, необычным цветом. Если соблюдать все пропорции, крепость напитка не будет превышать 11 градусов. При помощи сока ее можно регулировать, сделав более крепкую или легкую вариацию.

Если нет желания охмелеть, то в коктейль не стоит добавлять текилу. Такой напиток уже называют «Sweet Sunrise». А если текилу заменить на виски, то получится напиток в стиле мартини, его еще называют «Sout Sunrise».

