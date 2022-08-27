- 150 мл сока из апельсина;
- 50 мл текилы серебряной;
- 10 мл гренадина;
- 30 г апельсина (долька) для украшения;
- 180 г льда в кубиках.
Нужные штучки для приготовления:
- стакан хайбол;
- джиггер;
- ложечка для смешивания;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления Текила санрайз:
- В хайбол отправить весь лед.
- Залить гренадин.
- Добавить текилу и сок.
- Все компоненты смешать ложечкой.
- Украсить край бокала долькой апельсина, можно вишенкой и подавать.
Как питьЭто идеальное решение для вечеринок и шумного времяпровождения. Текила санрайз обладает с интересным и насыщенным вкусом, необычным цветом. Если соблюдать все пропорции, крепость напитка не будет превышать 11 градусов. При помощи сока ее можно регулировать, сделав более крепкую или легкую вариацию. Если нет желания охмелеть, то в коктейль не стоит добавлять текилу. Такой напиток уже называют «Sweet Sunrise». А если текилу заменить на виски, то получится напиток в стиле мартини, его еще называют «Sout Sunrise».
