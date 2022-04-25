Приветствую! Сегодня мы поговорим об очень интересной категории экзотических алкогольных коктейлей. Она несколько обособлена от классических миксов, но уже крепко закрепилась в барной культуре.

Речь пойдет о коктейлях Тикки – тропических напитках, которые ассоциируются у нас с отдыхом на Гавайях и свободой. На самом же деле история Тикки рецептов загадочна – она связана с древними цивилизациями.

Все напитки категории Тикки (в русском языке иногда используется написание «Тики») готовятся на основе рома, иногда даже нескольких видов. Они имеют яркий цвет, тропический вкус (за счет фруктовых ликеров и соков), а также множество украшений – шариков, трубочек, вишенок, ананасов и прочего.

Например, узнаваемые бумажные зонтики чаще всего используются именно с тикки напитками, так как лучше всего подходят к ним по атмосфере.

Коктейли Тики названы так в честь одноименного божества из полинезийской культуры. Именно этот полубог создал человека, и народы Океании поклонялись ему и его скульптурам. Сейчас этих древних цивилизаций уже нет, а вот их наследие – статуи с вырезанными лицами Тики и легенды, остались до сих пор.

Исторические сведения

В 1930-х годах в американском штате Калифорния был открыт первый тикки бар (в дальнейшем заведения в стиле тикки распространились по всей стране и за ее пределы). Это было необычное место, где все соответствовало тропическому и морскому стилю.

Его создатель, Дон Бич, вдохновлялся Гавайями и полинезийской культурой, поэтому в интерьер он привнес традиционные ее элементы – резьбу и статуи божества Тики.

Именно в этом заведении и были приготовлены первые тропические коктейли, названные тикки в честь бога, которому поклонялись представители древней цивилизации. Со временем оригинальные рецепты распространились и в другие заведения, получив особенную популярность в 1950-х годах, когда на Гавайи стали регулярно летать самолеты, и американцы массово заинтересовались культурой далекого штата.

Бокалы для тики-коктейлей

Четких правил по подаче коктейлей тикки нет, так как сами эти рецепты несколько отдалены от классического барменского искусства. Стоит учитывать, что тикки относятся к лонгдринкам – то есть, требуют объемных бокалов.

Можно использовать old fashioned, коллинзы, харрикейны, хайболы. А те, кто хотят максимально окунуться в культуру Полинезии, подают напитки тикки в деревянных бокалах с вырезанными на ними лицами богов.

Популярные рецепты тики-коктейлей

Далее я предлагаю вам познакомиться с самыми распространенными тикки рецептами. Лучше всего они, конечно, подходят для тропических вечеринок или отдыха в баре у моря где-нибудь на Карибских островах…

Но с другой стороны: кто мешает попробовать их среди рабочей недели и почувствовать манящую атмосферу островов?

Май Тай

Занесен в официальный список IBA (Международной Ассоциации Барменов) – единственный среди всех тикки рецептов. Вместе с этим он является одним из самых популярных тропических тикки напитков, который подают в барах по всему миру.

Состав:

ром (темный и светлый) – по 20 мл;

сок лайма – 20 мл;

цитрусовый ликер Кюрасао – 10 мл;

сироп миндаля – 10 мл;

сахарный сироп – 5 мл.

Приготовление: в шейкер выложить несколько кубиков льда, вылить в него все ингредиенты и хорошо встряхнуть. Нужно тщательно перемешать все компоненты, так как сиропы достаточно густые и должны полностью раствориться. После этого перелить в бокал (рекомендуется old fashioned, так как объем напитка небольшой).

Украшается Май Тай цедрой лайма или апельсина. Можно добавить к нему веточку мяты.

Ураган или Харрикейн

На английском языке слово «ураган» пишется как hurricane. Оригинальное название хорошо прижилось и в русских барах, поэтому этот тикки коктейль часто называют Харикейн. Его подают в одноименном высоком бокале с небольшой ножкой и элегантными формами.

Состав:

ром (темный и светлый) – по 40 мл;

сок маракуйи – 40 мл;

сок апельсина – 20 мл;

сок лайма – 10 мл;

сахарный сироп – 5 мл;

красный сироп гренадин (можно заменить ягодным, главное, чтобы с насыщенным цветом) – несколько капель.

Приготовление: в шейкер положить несколько кубиков льда, вылить в него все ингредиенты и хорошо встряхнуть. Гренадин можно добавить позже, благодаря этому сиропу коктейль будет иметь красный цвет. Подавать в бокале Харрикейн (можно дополнительно добавить лед).

В напиток можно положить слайс апельсина или грейпфрута. Украшать в традициях тикки - мятой, лаймом или коктейльной вишенкой.

Зомби

Это достаточно крепкий микс, изобретателем которого считался Дон Бич. Говорили даже, что в своем первом тикки баре он никогда не подавал больше двух Зомби одному человеку, так как, в противном случае, несчастному посетителю было бы очень сложно самостоятельно добраться до дома – настолько сильный был у коктейля опьяняющий эффект.

Состав:

ром (темный и светлый) – по 20 мл;

апельсиновый ликер – 20 мл;

биттер Ангостура – 2 капли;

сок апельсина или грейпфрута – 40 мл;

пюре маракуйи – 30 мл;

сироп гренадин – 10 мл;

сок лайма – 10 мл.

Дополнительным ингредиентом может быть крепкий, 75%-ый ром (10 мл). Но его можно не добавлять, так как Зомби сам по себе уже достаточно крепок.

Приготовление: все ингредиенты нужно смешать в шейкере (кроме крепкого рома) и хорошо встряхнуть. Если вы хотите сделать напиток более «ядреным» - после того, как выльете коктейль в хайбол или харрикейн, осторожно долейте в него 10 мл крепкого рома по барной ложке. Украшается Зомби сезонными фруктами или мятой.

К прочим компонентам можно добавить немного корицы (ее тоже нужно насыпать в шейкер). Это сделает готовый напиток пряным.

Морской грог

Грог – это морской алкогольный напиток, который делается на основе рома (его готовили в различных вариациях и пили на кораблях). В тикки барах к этому достаточно резкому коктейлю решили добавлять фрукты, чтобы смягчить вкус – и он получил популярность на суше.

Состав:

ром (темный и светлый) – по 20 мл;

сладкий ром Демерара – 20 мл;

медовый сироп (можно заменить его медом, разведенным напополам с сахаром) – 20 мл;

сок лайма – 15 мл;

сок грейпфрута – 15 мл;

газированная вода (содовая) – 50 мл.

Приготовление: в шейкере со льдом нужно смешать все ингредиенты, кроме содовой. Трясти нужно очень хорошо, так как тягучий мед тяжело размешивается. Готовый тикки коктейль перелить в высокий бокал (можно на лед) и залить сверху шипучей газировкой. Украсить слайсом апельсина или коктейльной вишней.

Бриллиантовый Суизл

Суизл – это ветка от тропического кустарника. Именно ей нужно перемешивать тикки коктейль, который получил от нее свое имя, однако, если у вас в округе наблюдается недостаток тропических кустарников (такое бывает, когда живешь в России) – можно воспользоваться барной ложкой или деревянной палочкой.

Состав:

ром (рекомендуется Бакарди восьмилетней выдержки) – 50 мл;

барбадосский ликер Velvet Falernum – 25 мл;

мятные листья – 6 штук;

сок лайма – 15 мл;

сладкий французский ликер Шартрез – 5 мл;

сахарный сироп – 5 мл.

Приготовление: сначала в бокале мадлером размять листья мяты с сахарным сиропом. После этого на них высыпать дробленый лед, а сверху залить все ингредиенты. Тщательно перемешать суизлом или другой соломинкой, украсить слайсом лайма и мятой.

Птица джунглей

Этот тикки коктейль можно приготовить как традиционным способом (на основе рома), так и на основе текилы. Второй вариант больше распространен в европейских барах, но настоящий вкус тикки, это, конечно, ром.

Состав:

темный ром - 75 мл;

ликер Кампари - 20 мл;

сахарный сироп - 15 мл;

сок лайма – 15 мл;

сок ананаса – 60 мл.

Приготовление: все ингредиенты выливаются на лед в шейкер и тщательно смешиваются. Подавать Птицу джунглей можно в тикки бокале, old fashioned или коллинзе. По желанию можно добавить дробленый лед. Украшения – веточка орхидеи, слайс лимона, мята или вишенка.

Багама Мама

Ох уж эти Boney M! Их треки настолько узнаваемы, что в честь одного из них был назван тропический тикки коктейль. Его освежающий вкус ассоциируется с расслабленной атмосферой Багамских островов, где практически каждый житель знает и может напеть песню Bahama Mama.

Состав:

светлый ром – 30 мл;

темный ром – 15 мл;

кокосовый ликер – 30 мл;

сок апельсина – 60 мл;

сок ананаса – 60 мл;

сироп гренадин – несколько капель.

Приготовление: коктейль можно приготовить в шейкере, либо размешать все ингредиенты в бокале со льдом (такой способ приготовления называется билд). Можно заменить гренадин ягодным сиропом (обязательно красного цвета), а также добавить 30 мл бананового ликера (вместо кокосового).

Резак по туману №2

Достаточно сложный тикки коктейль, который требует большого набора экзотических ингредиентов.

Состав:

греческий бренди Metaxa – 30 мл;

выдержанный голландский женевер – 30 мл;

сливовое вино Umeshu – 30 мл;

сок мандарина – 30 мл;

сок лайма – 15 мл;

ликер Disaronno (можно заменить другим амаретто) – 5 мл;

сахарный сироп – 10 мл;

ром Bacardi 151 – 15 мл.

Приготовление: все ингредиенты, кроме рома, нужно перемешать со льдом (традиционно используется суизл, но его, опять же, можно заменить). Подавать с веточкой мяты или слайсом лайма.

В некоторых барах к этому тикки коктейлю делают также «розовое облако» - в чайник засыпают сухой лед, наливают биттер Peychaud’s и розовую воду.

Пейнкиллер

Название этого тикки коктейля составлено из английских слов «pain» («боль») и «killer» («убийца»). Таким образом, этот напиток можно посчитать настоящим лекарством от душевных ран, скуки и болезненных воспоминаний.

Состав:

темный ром – 60 мл;

сок ананаса – 80 мл;

кокосовый сироп – 20 мл;

сок апельсина – 20 мл;

тертый мускатный орех – 2 гр. (щепотка).

Приготовление: все ингредиенты, включая мускатный орех, нужно встряхнуть в шейкере со льдом. Перелить готовый коктейль в бокал, украсить мятой или коктейльной вишенкой.

Ром Раннер

Этот тикки коктейль был придуман во Флориде в одном из пляжных баров. Свое название он получил благодаря тому, что в 1950-х годах в американских тикки заведениях активно сбывали большие поставки рома из Латинской Америки.

Состав:

ром (темный и светлый) – по 20 мл;

сок апельсина – 20 мл;

сок ананаса – 20 мл;

банановый ликер – 20 мл;

ликер из черной смородины – 10 мл;

сироп гренадин – одна или несколько капель.

Приготовление: этот тикки коктейль можно готовить как в шейкере, так и методом бил (просто размешав все в бокале со льдом). Подается напиток в высоком бокале с клубникой, вишенкой или сезонными фруктами.

Доктор Фанк

А этот напиток, в отличие от других тикки коктейлей, появился в Англии – его изобрел бармен из Лондона. Он отличается и необычным способом приготовления.

Состав:

ром Bacardi Superior — 40 мл;

ром Bacardi 8 — 20 мл;

сок лайма — 20 мл;

аперитив Suze — 20 мл;

сироп гренадин — 20 мл;

газированная вода (содовая) — 50 мл.

Приготовление: потребуется взять два стакана для смешивания. В один из них нужно вылить все ингредиенты (кроме содовой), после чего полученный коктейль несколько раз перелить из одного стакана в другой.

Такой метод приготовления называется Throw. В конце готовый напиток нужно вылить на лед в бокал для подачи, долить газировку и украсить мятой или слайсами лайма.

Рискованный бизнес

Этот тикки коктейль является одной из вариации Зомби и готовится на основе трех видов рома Бакарди. В результате получается достаточно крепкий напиток с ярким и несколько нетипичным для тикки резким вкусом.

Состав:

Bacardi Superior – 30 мл;

Bacardi 8 – 30 мл;

Bacardi 151 – 20 мл;

сладкий ром Demerara – 15 мл;

ликер из санталового дерева – 25 мл;

сок лайма – 15 мл;

сок грейпфрута – 15 мл;

маракуйя – 1 штука.

Приготовление: в бокале рокс нужно раздавить очищенную маракуйю. После этого в бокал высыпает дробленый лед и все ингредиенты (кроме Бакарди 151), тщательно перемешиваются. Сверху доливается оставшийся ром, а для украшения используются листья ананаса или половинка маракуйи.

Скорпион

Свое «острое» название «Скорпион» коктейль получил благодаря достаточно высокой крепости.

Состав:

темный ром – 40 мл;

белый ром – 30 мл;

бренди – 30 мл;

цитрусовый ликер Куантро – 10 мл;

сок апельсина – 50 мл;

сок лайма – 15 мл.

Приготовление: все ингредиенты нужно вылить на лед в шейкер и хорошо встряхнуть. Подавать коктейль нужно в высоком бокале с крошеным льдом, для украшения используется цедра лайма.

Голубой Гавайский

Это очень популярный тикки коктейль, который также называется «Голубые Гавайи» (не стоит путать с «Голубой лагуной»). Он имеет очень насыщенный цвет.

Состав:

светлый ром – 30 мл;

цитрусовый ликер Блю Кюрасао – 30 мл;

сок ананаса – 60 мл;

кокосовые сливки (можно заменить кокосовым сиропом) – 30 мл

Приготовление: все ингредиенты смешиваются в шейкере и подаются в высоком бокале (в него можно добавить крошеный лед). Украшается коктейль долькой ананаса.

Бичкомбер

Название этого коктейля отсылает и к имени Дона Бича, и к английскому слову «пляж» - «beach». Напиток похож на Дайкири, но отличается наличием вишнево-миндального ликера Мараскино.

Состав:

светлый ром – 60 мл;

ликер Трипл сек – 23 мл;

сок лайма – 23 мл;

сахарный ликер – 5 мл;

ликер Мараскино – 5 мл.

Приготовление: все компоненты нужно встряхнуть в шейкере со льдом, после чего перелить в высокий бокал. Для украшения используется цедра лайма.

Рекомендации по приготовлению

Главная особенность коктейлей Тикки – у них, на самом деле, нет четкой рецептуры. Выше я рассказал вам о тех вариантах, которые считаются традиционными, но бармены по всему миру вовсю экспериментируют с ингредиентами и создают новые, уникальные вкусы.

Поэтому вполне можно заменять ликеры, соки и сиропы, главное – всегда оставлять главным компонентом ром (хотя Птицу джунглей готовят еще и с текилой).

Я же на этом с вами прощаюсь. Не бойтесь экспериментировать в барном искусстве, ведь только так рождаются новые рецепты! А чтобы не пропустить интересные советы и обзоры – подписывайтесь на новые публикации и делитесь ими в социальных сетях. До новых встреч!