Горячий Тодди с бурбоном (Hot Toddy)

В мире согревающих напитков, как и среди коктейльной классики, есть свои «динозавры». Более того, даже когда слово «коктейль» было в зародыше и должно было появиться на свет через много-много лет, когда великие отцы современной барной культуры только-только начинали создавать свои первые шедевры, публика 18-го столетия грелась различными напитками. Одним из первых таких напитков, наряду с грогом и глинтвейном, стал Горячий Тодди, или просто Тодди.

В классической интерпретации это смесь горячей воды, сахара и шотландского виски, скотча. При этом, по словам отечественных имбайберов, лучше использовать молты, то есть односолодовые виски и ни каких купажей, который, как правило, дорогие и сильно спиртованные. Кстати, очень кстати придется виски бочковой крепости. О том, как выбрать правильный виски читайте в этой статье.

Классческий Тодди до безобразия прост, густой, тёплый, а главное, очень вкусный. Это напиток из той же категории, что и старая Нокия, формульный болид или, скажем, револьвер – трудно описать, чем хороши эти вещи, просто они, в определенном смысле, являют собой безупречное совершенство.

Но мы начнем знакомить вас с семейством Тодди не с классики, а с более адаптированного напитка, где за счет использования дополнительных ингредиентов можно немного расслабиться при подборе спиртовой основы. Итак, к вашему вниманию рецепт Горячего Тодди с бурбоном, имбирем и мёдом. Именно такое сочетание является для нас более привычным

Рецепт Тодди с бурбоном (Hot Toddy)

30-60 мл бурбона;

240 мл негазированной воды;

2 ст. л. мёда;

1 ч. л. свежего корня имбиря;

1 шт. палочка корицы (опционально);

Сок одного лимона (по вкусу).

Подготовьте ингредиенты: натрите корень имбиря, чтобы получилась чайная ложка, выдавите лимонный сок (количество по вкусу).

Положите в любимую чашку 2 столовые ложки мёда, натертый имбирь и залейте все кипятком.

Дайте постоять минуту, добавьте по вкусу свежий сок лимона, 30-60 мл бурбона (американский виски), все хорошо размешайте.

Дайте напитку постоять еще 2-3 минуты и добавьте ломтик лимона или палочку корицы.

Такие напитки легко и быстро готовить, а согревающий эффект на лицо. Кроме того, не зазорно экспериментировать с основным ингредиентом – алкоголем. Бурбон можно заменить любым темным элитным напитком, к примеру, бренди или кальвадосом. Пробуйте, грейтесь, делитесь своими рецептами. До скорых встреч.