Коктейль входит в многочисленное семейство «Коллинзов» и подается в высоком бокале с таким же названием. По одной из версий, оригинальный рецепт был придуман в 1800 году британским барменом с фамилией Коллинз. Тогда его готовили из голландского можжевелового спирта Genever, который в дальнейшем заменили на джин.  Другая же версия связывает происхождения коктейля с игрой, в которой разным людям говорили, что некий Том Коллинз распускает о них слухи в определенном баре. После того, как человек туда приходил и начинал искать данного персонажа – он получал в ответ этот напиток. 

 

Компоненты для приготовления Том Коллинз:
  • Джин – 20 мл;
  • Сахарный сироп – 25 мл;
  • Сок лимона – 25 мл;
  • Содовая вода – 100 мл;
  • Кружок апельсина – 1 шт.;
  • Кубики льда – 380 г.

 

Дополнительно:
  • Стакан коллинз – 1шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Трубочка – 1шт.

 

Рецепт коктейля Том Коллинз
  1. До краев наполните стакан льдом.
  2. В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лимона, сахарный сироп и джин.
  3. Далее положите лед и взбейте до однородного состояния.
  4. Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в высокий стакан.
  5. Долейте содовую и перемещайте все барной ложкой.
  6. Вставьте в бокал трубочку и положите сверху апельсин.  

 

Как пить Том Коллинз Полученный коктейль обладает 10% крепостью. Его пьют как лонг или освежающий слабоалкогольный напиток, не закусывая. Сбалансированный кисло-сладкий вкус с освежающими нотками отлично подходит для летних вечеров. Если вы хотите увеличить крепость коктейля, то добавьте чуть меньше содовой, чем в оригинальном рецепте.

