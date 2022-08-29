Коктейль входит в многочисленное семейство «Коллинзов» и подается в высоком бокале с таким же названием. По одной из версий, оригинальный рецепт был придуман в 1800 году британским барменом с фамилией Коллинз. Тогда его готовили из голландского можжевелового спирта Genever, который в дальнейшем заменили на джин.

Другая же версия связывает происхождения коктейля с игрой, в которой разным людям говорили, что некий Том Коллинз распускает о них слухи в определенном баре. После того, как человек туда приходил и начинал искать данного персонажа – он получал в ответ этот напиток.

Компоненты для приготовления Том Коллинз:

Джин – 20 мл;

Сахарный сироп – 25 мл;

Сок лимона – 25 мл;

Содовая вода – 100 мл;

Кружок апельсина – 1 шт.;

Кубики льда – 380 г.

Дополнительно:

Стакан коллинз – 1шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Трубочка – 1шт.

Рецепт коктейля Том Коллинз

До краев наполните стакан льдом. В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лимона, сахарный сироп и джин. Далее положите лед и взбейте до однородного состояния. Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в высокий стакан. Долейте содовую и перемещайте все барной ложкой. Вставьте в бокал трубочку и положите сверху апельсин.

Как пить Том Коллинз

Полученный коктейль обладает 10% крепостью. Его пьют как лонг или освежающий слабоалкогольный напиток, не закусывая. Сбалансированный кисло-сладкий вкус с освежающими нотками отлично подходит для летних вечеров. Если вы хотите увеличить крепость коктейля, то добавьте чуть меньше содовой, чем в оригинальном рецепте.

