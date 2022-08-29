Компоненты для приготовления Том Коллинз:
- Джин – 20 мл;
- Сахарный сироп – 25 мл;
- Сок лимона – 25 мл;
- Содовая вода – 100 мл;
- Кружок апельсина – 1 шт.;
- Кубики льда – 380 г.
Дополнительно:
- Стакан коллинз – 1шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Трубочка – 1шт.
Рецепт коктейля Том Коллинз
- До краев наполните стакан льдом.
- В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лимона, сахарный сироп и джин.
- Далее положите лед и взбейте до однородного состояния.
- Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в высокий стакан.
- Долейте содовую и перемещайте все барной ложкой.
- Вставьте в бокал трубочку и положите сверху апельсин.
Как пить Том Коллинз Полученный коктейль обладает 10% крепостью. Его пьют как лонг или освежающий слабоалкогольный напиток, не закусывая. Сбалансированный кисло-сладкий вкус с освежающими нотками отлично подходит для летних вечеров. Если вы хотите увеличить крепость коктейля, то добавьте чуть меньше содовой, чем в оригинальном рецепте.
