Всем доброго времени суток! Сегодня я решил вам рассказать о том, как готовить такой замечательный напиток, как Пина Колада у себя дома, а также вы узнаете, кем и при каких обстоятельствах он был изобретен, и что взял автор напитка в качестве основы.

Процесс приготовления напитка Пина Колада – как же он выглядит?И что необходимо для приготовления коктейля в домашних условиях? Именно об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Рецепты Пина Колады в домашних условиях

Процесс приготовления Пина Колады достаточно прост, чтобы сделать его в домашних условиях – рецептура не является строгой, именно поэтому можно слегка уходить от рецепта. Не бойтесь экспериментировать и добавлять свои ингредиенты. Коктейль сможет приготовить любой человек, и даже тот, у которого нет опыта в приготовлении различных напитков.

Классический вариант

Белый или светлый ром — 30 мл;

Ананасовый сок — 90 мл;

Кокосовое молоко или сливки — 30 мл.

Чтобы приготовить традиционный вариант, вам следует использовать следующий перечень основных продуктов:

Рецепт достаточно простой, первое, что вам нужно взять – блендер, в котором все компоненты будут смешиваться. Загрузите туда все ингредиенты, кроме двух последних и взбейте, чтобы вы смогли получить однородную массу. После этого полученный напиток необходимо разлить по бокалам, украсив долькой ананаса в качестве декорации.

Если вам нужна тропическая атмосфера, то можете взять яркие трубочки и небольшой зонтик для бокалов, тем самым, вы сможете подчеркнуть свой летний настрой.

Безалкогольный

Ананасовый сок - 90 мл; Кокосовое молоко или кокосовые сливки - 30 мл; Лёд; Кусочек ананаса.

Разумеется, такой интересный напиток можно пить в любое время года. Однако самым лучшим вариантом будет употреблять его у себя дома или на большом пляже, не думая обо всех тяготах жизни. Для знойного солнечного дня такой коктейль является наиболее подходящим.Если вы не хотите употреблять алкогольный коктейль, то тогда представляем вашему вниманию безалкогольный рецепт Пина Колады, который поможет поднять ваше настроение. Чтобы сделать его вам необходимо взять:

Весь процесс приготовления схож с алкогольным без каких-либо отклонений в рецептуре. Важным моментом считается то, что сок должен быть натуральным. В том случае, если вы не можете быть уверенными, что он сделан качественно – замените обычным сиропом, в котором находились ананасы (консервированные).

Пина Колады в домашних условиях: популярные варианты

С ликером

Существуют и другие рецепты Пина Колады, которые также обладают хорошим вкусом и позволят вам насладиться летними деньками.Неплохой способ разнообразить приготовление коктейля - добавить кокосовый ликер. Он является хорошей альтернативой крепкому рому, которые не всегда может прийтись по вкусу. В основном напиток будет иметь такой же внешний вид и рецептуру.

В целом, рецепт будет выглядеть так же, как и в классическом исполнение, за исключением вышеназванного ингредиента.

С мороженым

Все имеющиеся ингредиенты следует перемешать, вооружившись блендером. Затем добавляется сливочное мороженое, придающее напитку невероятно нежный вкус. А украсить его вы можете с помощью шоколадной крошки или же фруктами и ягодами.

Клубничная

Рецепт Пина Колады с клубникой может подойти любителям жарких летних дней, когда созревают множество различных фруктов и ягод.

Белый ром - 50-60 мл; Молоко или кокосовый сироп - 50 мл; Свежий ананасовый сок или сироп из консервированного ананаса - 100 мл; Клубника; Несколько кубиков льда.

Чтобы приготовить клубничный вариант этого замечательного напитка, вам понадобятся:

Рецептура будет схожа с традиционным способом приготовления – все необходимые продукты нужно смешать в блендере, а итоговый напиток можно также украсить декоративными элементами.

Чи чи chi chi

Принципиальным отличием считается то, что вместо рома тут добавляется обычная водка. Все остальное, в том числе рецептура и ход действий (техника приготовления), точно такое же.

Коктейль с интересным названием Чи-чи представляет с собой особую вариацию Пина Колады.

Одним из интересных фактов является то, что именно такую вариацию можно считать практически самой эталонной, если сравнивать с обычной версией. Такой вариант напитка начал своё существование еще с начала XIX века. Именно в тот период происходила популяризация коктейльной культуры. Многим людям достаточно быстро понравился новый вкус, некоторые называли его экзотическим.

С ликером Малибу

Белый или светлый ром - 30 мл; Ананасовый сок - 90 мл; Ликер «Малибу» - 30 мл; Лёд; Кусочек ананаса для украшения.

Рецепт идентичен основному варианту, кроме одного “но” – ликером, который заменяет традиционные ингредиенты. «Малибу» добавляет в напиток интересный, яркий и, в некотором роде, невероятный вкус. В дополнение будет повышен градус всей крепости напитка.

Девственная Пина Колада

В качестве основного отличия напитка является то, что тут полностью отсутствует алкогольная основа. Подобная вариация Пина Колады будет хорошей альтернативой, если вы не любите вкус алкоголя или же вы за рулем. Также коктейль не принесет вреда здоровью беременным женщинам, а также тем, кто кормят детей грудным молоком.

Важным моментом считается то, что он легко предлагается даже детям, имеющие свойство повторять все действия за своими родителями. А чтобы приготовить напиток следует взять некоторые основные ингредиенты:

Ананасовый сок либо сироп - 10-30 мл; Кокосовое молоко или сливки - 60-70 мл; Ананасовая долька для украшения; Лёд.

В самом начале необходимо перемешать два самых первых ингредиента, получив однородную массу в шейкере. Если вы любитель сладкого, то тогда можете включить в рецептуру добавление сахар, однако делается это крайне редко.

Амигос Пина Колада

Напиток запросто можно испортить, добавив в него, например, тот же сироп из-под консервированного ананаса.

В замечательной версии рецепта Пина Колады под названием «Амигос» заправка коктейля происходит сразу двумя вариантами рома – темным и светлым, тем самым происходит смешивание невероятных вкусов. Коктейль становится насыщеннее и слаще. Главное в этом рецепте использовать только качественную алкогольную продукцию.

Приготовление напитка происходит точно таким же способом, что и все предыдущие, за исключением применения в рецептуре темного рома. Все нужные элементы смешиваются в обычном шейкере, затем все это великолепие тщательно взбивается и украшается по желанию.

Готовый Амигос по желанию тоже можно украсить.

Банановая

Если вы когда-то слышали о банановом варианте коктейля, то следует сказать о том, что его любят за потрясающее свойство - на утро редко бывает похмелье. Чтобы его приготовить нужно взять следующие ингредиенты:

Белый ром - 50 мл; Ликер «Малибу» - 30 мл; Несколько бананов; Сок ананаса - 150 мл.

Ничего сложного в данном рецепте нет – всё, что нужно сделать – нарезать главный фрукт коктейля – банан. Необходимо сделать нарезку на мелкие кусочки, затем положить в миксер вместе со всеми содержащимися в коктейле ингредиентам.

Полученный результат вас ошеломит – при правильном приготовлении коктейль получается насыщенным, ароматным, а также обладает умеренной густотой и сытостью.

Голубые Гаваи

Одной из интересных особенностей данного коктейля является то, что он имеет небесно-голубой цвет. Чтобы добиться такого оттенка, необходимо воспользоваться ликером Blue Curacao. Особого способа приготовления нет – все ингредиенты просто необходимо перемешать в шейкере и он готов. Для изготовления необходимо:

Кокосовый ликер - 20-30 мл; Специальный ликер Blue Curacao - 10 мл; Сливки 15 % - 20 мл; Ананасовый сок - 50 мл.

Разумеется, вы сможете сделать замену любым другим альтернативным для напитка ликером, ведь не всегда можно найти именно эту марку – главное, чтобы альтернатива обладала таким же голубым цветом.

Авторский рецепт от Рикардо Гарсиа

Цельный ананас; Цельный кокос; Светлый ром - 50 мл; Несколько кусов льда, которые нужно будет покрошить.

Рикардо Гарсиа считается одним из авторов рецепта Пина Колады, который смог сделать собственную вариацию. Способ приготовления похож на те, что были описаны выше, однако есть одно первостепенное отличие – тут добавляется ананасовая мякоть. Чтобы приготовить такой замечательный вариант коктейля, вам будет необходимо:

Одной главной отличительной особенностью является то, что вам будет необходима мякоть настоящего кокоса. Разумеется некоторые могут использовать и кокосовое молоко, все зависит от вашего желания.

Все ингредиенты, которые были предварительно взбиты блендером, следует налить в половинку кокоса, при желании вы сможете украсить напиток декоративными элементами. Если кокоса нет, то используйте любой подходящий бокал.

Персиковый рецепт

Несколько персиков; Светлый ром - 30 мл; Сливки 15 % - 10 мл; Персиковый или ананасовый сок - 100 мл.

Данный рецепт считается одним из наиболее экзотических, однако это не делает его плохим. Для приготовления нужно:

Все вышеописанные ингредиенты рецепта Пина Колады, не учитывая основной продукт (которым является персик) полностью перемешиваются в обычном бытовом блендере, затем их необходимо взболтать, чтобы получить однородную массу. В полученную жидкость следует добавить сверху персиковый сок. На этом приготовление коктейля можно считать завершенным – приятного употребления!

Напиток подается охлажденным, по желанию можно украсить зонтиком, трубочкой, кусочком какой-либо ягоды или фрукта.

Что это за коктейль

Если переводить слово Пина Колада с испанского, то это будет дословно “процеженный ананас” – его изобрели народы Пуэрто-Рико , островного государства на берегу Карибского залива. Он стал достаточно популярным во всем мире.

Легкость приготовления коктейля вкупе с его запоминающимся вкусом сделала его популярным по всему миру, настолько, что официальная коктейльная Международная ассоциация барменов IBA (сокращенно МАБ) присвоила ему статус «Современной и неповторимой классики».

На что похож вкус

По вкусовым качествам Пина Колада бывает достаточно разной, все зависит от того, какую вариацию напитка вы выбрали, так как в каждом из них используются разные ингредиенты. При этом вечным атрибутом выступает тропический неповторимый оттенок ярко желтого цвета, который будет у потребителей отвечать за солнечное и невероятное настроение.

Пина Колада по каноническому рецепту отлично подойдет для отдыха в знойный летний день.

В какой посуде подают

Никакая дополнительная посуда для подачи Пина Колада не предусмотрена, но в некоторых заведениях вам могут поставить бокал на коврик, дабы не испачкать ничего вокруг.

В качестве основного варианта для правильной сервировки применяется высокий “особый” коктейльный бокал, так как напиток является лонг-дринком. Часто бокалы украшают с помощью различных предметов, связанных с летом, которые нанизываются по краям.

Способ сервировки сильно разнится от заведения к заведению, в некоторых пабах и барах, например, вопреки всеобще принятому рецепту, бармены наливают Пина Коладу в небольшие стаканчики, больше подходящие для распития из них крепких напитков с высоким градусом.

Крепость

Коктейль Пина Колада может содержать разное количество алкоголя – это зависит от ингредиентов, а также от рецепта.

Ну, а какая же все таки крепость у классического коктейля Пина Колада? В основном уровень показателя крепости может составлять от 15 до 30%, но как мы сказали выше, она может зависеть от той рецептуры, которая будет использоваться барменом.

Состав продукта и пропорции

Коктейль обладает разным составом, все это обусловлено тем, что рецептов очень много и важно, как сам человек подойдет к процессу готовки. В основном варианте применяется кокосовый и ананасовый сок, а также сливки – именно эти 3 компонента делают напиток классическим. Если вы планируете приготовить его для детей, то весь алкоголь полностью исключается из списка.

Пропорции также могут быть разными – они определяются сугубо вашими хотелками. Если, например, хочется чего-то подешевле, то никто не запрещает добавить водку вместо рома. Кстати, таким образом и получится Чи-Чи версия коктейля.

Вариации коктейля

Безалкогольную (ром не используется, заменяется соком); Чи-Чи (вместо рома используется водка); Байя (добавляется большое количество сливок); Майами Вайс (смесь двух напитков – Дайкири, который, к слову, аналогично кубинского происхождения, и Пина Колады); Персиковая, клубничная, яблочная и дынная Колада (замена ананасового сока на любой из перечисленных); Банановая Колада (добавляется банан, сахарный сироп).

Среди официальных рецептов Пина Колады выделяют:

Конечно, никто не запрещает проводить эксперименты в домашних условиях и создавать что-то новое самостоятельно, но МАБ признает в основном вышеназванные вариации рецептов.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

В основном показатель ккал будет зависеть от выбранного рецепта Пина Колады. К примеру, в традиционной версии уровень калорийности равняется в среднем 175 ккал на 100 грамм продукта. В основном градация калорийности равняется от 120 до 380 ккал, однако некоторые изобретают менее и более калорийные варианты, тем самым сказать точное значение не представляется возможным.

В целом, Пина Колада является сравнительно калорийным напитком, если сравнивать ее с другими популярными позициями.

Одним из наиболее диетических коктейлей, к слову, является Кровавая Мэри. Ее калорийность составляет всего 60 ккал на 100 грамм продукта.

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

Мне кажется, что следует строго придерживаться прописанного рецепта, ведь, например, по фото из сети не всегда можно определить, какое количество ингредиентов нужно добавить и в каком порядке.

Ингредиенты разнятся – в одних случаях никак не получится обойтись без алкоголя, в других совершенно не выйдет приготовить Пину без сока или даже мякоти фруктов.

Как я уже говорил, классика – это сочетание 1 части рома, 1 части кокосового молока и 3 частей ананасового сока.

Чем заменить ликер Малибу

Бывает и такое, что мне не очень хочется пить алкогольную версию напитка, либо же я просто не могу отыскать неразбавленный ликер «Малибу». И это не беда.

Всегда можно заменить ликер натуральным кокосовым соком или сиропом, сделанным на его основе плюс немного водки для крепкого варианта (можно просто увеличить процент рома). Рецепт Пина Колада от этого совсем не испортится.

Как правильно подавать и пить

Чего точно делать не стоит – это употреблять соленую пищу или курить, ведь это практически наверняка подпортит аккуратный и сладкий вкус карибского ликера.

При подаче Пина Колады редко используют закуски, так как сам коктейль по себе плотный и насыщенный. При этом отмечается, что Пина Колада может подаваться в сочетании с кофейными напитками. Некоторые сладкоежки считают наилучшим решением заказать к коктейлю кусок нежного торта или пирожное.

Чем разбавить

Нужно быть осторожным, смешивая коктейль с другими алкогольными ингредиентами: водкой, джином, бренди, виски. Добавление постороннего алкоголя к рому в данном случае только испортит вкус.

Разбавляют данный коктейль с помощью сока – получится отлично, кроме этого уменьшается уровень крепости. Но будьте осторожны, если решите смешать несколько разных алкогольных напитков. Старайтесь брать близкие по градусу и составу.

Заключение

В отличие от других напитков, отсутствие строгой рецептуры только помогает приобрести напитку новые очертания, которые сможет воссоздать любой другой человек у себя дома. При этом в большинстве вкусов сохраняется насыщенность, а также оригинальность.

Итак, напиток Пина Колада – неплохой вариант тропического алкогольного коктейля, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны. Он хорошо подходит для людей, которые любят сладкое, поможет утолить вашу жажду, В нынешнее время существует достаточное количество рецептов, так что тут свободное поле для ваших экспериментов. Вдруг вы сможете найти тот самый вкусный вариант, о котором будут говорить все в будущем.Спасибо за уделенное время и внимание! Подписывайтесь на статьи, которые будут выходить в будущем, и делитесь ими в соцсетях!