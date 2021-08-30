Привет всем читателям! Сегодня я хотел бы рассказать вам про поистине сумасшедший Бронепоезд коктейль, который так назван в честь Бронепоезда Потёмкин. Пройти через это испытание смогут лишь самые смелые, так давайте же рассмотрим, что в нем такого примечательного и мощного.

История коктейля Бронепоезд

Бронепоезд коктейль – своего рода местная легенда. Такое пойло придется не по силам и заядлым любителям выпивки, не говоря уж о совсем зеленых новичках.

Чтобы выпить это и даже получить определенное наслаждение, человеку необходимо иметь хорошую подготовку, высокую резистентность к спиртному и огромную силу воли. Однако слишком многие пытаются доказать свою стойкость, играя в игру с этим коктейлем.

До конца остается неизвестным, кому принадлежит авторство этого узнаваемого и даже легендарного напитка. Склоняются к тому, что изобрели его подпольно в России в начале нулевых. Оригинальное спиртное быстро приобрело огромную популярность.

Теория приготовления

В классической версии коктейля бронепоезд используют: вермут, абсент, самогон, водку, сок, газировку и пиво. В некоторых барах или пабах вполне можно встретить иные вариации коктейля бронепоезд – вам могут предложить рюмку с вином, текилой, йегермейстером, бейлисом и так далее.

Коктейль бронепоезд пьется за раз несколькими шотами. Минимально в ряду может присутствовать от 6 рюмок, в которые наливают разные напитки, как правило, дорогие и дешевые скомбинированные в любой последовательности. В рюмке может присутствовать как пиво, так и ром или коньяк.

Особенностью коктейля бронепоезд является его сумасшедший объем, который в максимальном количестве может составить почти 2 литра, и его нужно выпить за несколько минут.

Также на человека будет оказывать влияние разный состав напитков – к столу будет поданы и газированная содовая, и крепкие, и безалкогольные. Такое разнообразие и должно сыграть с выпившим злую шутку.

Рецепты коктейля Бронепоезд

Для коктейля бронепоезд существует масса вариаций. Давайте рассмотрим некоторые из них, поподробнее изучив рецепты.

Как я уже говорил, Бронепоезд Потемкин – это своеобразная игра, пройти через которую сможет не каждый. Употребление его похоже на паровоз, ведь шоты выглядят как состав – они располагаются друг за другом на столе, как вагоны.

Стоит иметь ввиду, что цена коктейля также может быть высока.

Классический

Возьмите желаемое количество шотов, они должны иметь объем не менее 50 мл. Охладите их при помощи льда или ледяной воды. Выставите все шоты друг за другом, в один плотный ряд на столе. Не забудьте о том, что в традиционной версии коктейля бронепоезд в самом начале должен стоять бокал, наполненный холодным пивом. Пива нужно налить много.

Итак, классический рецепт бронепоезда будет выглядеть следующим образом:

Далее разливайте напитки в произвольном порядке, но не забывайте чередовать крепкое с безалкогольным. Например, у вас должна получиться комбинация: вермут, сок, водка, сок, абсент, спрайт и так далее.

Дьявольский

Осилить такую вариацию точно сможет не каждый. Среди моих друзей ходят слухи, что лишь единицы в нашей большой компании смогли пройти через это дело.

Виски высшей пробы - 160 мл; Текила (можно и сразу коктейль Санрайз) - 160 мл; Коньяк, желательно, с большим сроком выдержки - 160 мл; Газировка - 160 мл; Спрайт - 160 мл; Апельсиновый сок - 160 мл; Шампанское - 60 мл.

Дьявольская версия коктейля бронепоезда – это испытание для людей, прошедших через классический его вариант.Итак, в этот раз нам потребуется как минимум 25 шотов. Ингредиенты таковы:

Приготовление коктейля бронепоезд будет выглядеть следующим образом:

Нужно поставить все 25 стопок равномерно, друг за другом, предварительно охладив сами шоты в холодильнике или морозильной камере. Шоты 1, 7, 13 и 19 нужно наполнить текилой. Апельсиновым соком наполняется 2, 8, 14 и 20 рюмка. Наш заранее припасенный виски наливается в 3, 9, 15 и 21 стопку. Нужно немного разбавить этот алкогольный бум – добавляем газировку в 4, 10, 16 и 22 рюмки. Коньяком заполняются 5, 11, 17, 23 номера. Спрайт уходит в 6, 13, 18, 24. Финальную, 25 стопку, мы заполняем шампанским доверху.

Правила подачи коктейля

Бронепоезд относится к категории шутеров. Это такой вид коктейля, который призван довести человека до опьянения как можно быстрее. Существует несколько важных правил подачи коктейля бронепоезд.

Например, объем рюмок должен равняться 50 мл, стопки перед подачей желательно охладить, как и напитки. Очень важно использовать исключительно качественный алкоголь, чтобы избежать неприятных и даже опасных последствий: алкогольной интоксикации, комы и даже смерти.

Перерыв в распитии коктейля бронепоезд недопустим – пить его нужно на одном дыхании, но разрешается отдышаться несколько секунд между рюмками.

Предостережения по употреблению

Бронепоезд по праву можно считать наиболее экстремальным алкогольным напитком из ныне существующих. Его употребление крайне не рекомендуется никому, ведь он запросто может вызвать сильнейшее алкогольное отравление.

Если вы заметили, что кому-то начало становиться плохо, то дегустацию следует немедленно прекратить, а человеку промыть желудок и вызвать неотложку.

Общие рекомендации

Последствия употребления могут быть совершенно разными, и нужно быть готовым нести ответственность за свое здоровье.

Если вы все-таки решились на этот отчаянный шаг, пить коктейль бронепоезд стоит только тогда, когда вы на все 100 % уверены в своих силах.

Спасибо за то, что дочитали до конца. Если вам понравилась эта статья, то добавляйте сайт в закладки и перешлите эту статью своим друзьям!