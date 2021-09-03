Благородное шипение игристого вина и освежающий клубничный вкус делают этот напиток настоящим воплощением лета. Россини коктейль спасет от дневной жары и украсит романтическое свидание на берегу вечернего пляжа.

Сегодня я расскажу об одном из самых утонченных напитков современности, чью элегантность можно сравнить с молодой игривой девушкой, а красоту - с распустившимся бутоном розы. Я начну с истории коктейля Россини, расскажу про его калорийность и подачу, а закончу рецептом приготовления и несколькими полезными советами.

История коктейля Россини

По легенде, искрящаяся натура напитка полностью отражает «игристые композиции» маэстро. Сам мэтр музыки не дожил до появления коктейля, но один из поклонников его творчества решил увековечить в напитке память о своем кумире.

Коктейль был назван в честь известного итальянского композитора Gioacchino Rossini (Джоаккино Россини).

Оригинальный рецепт придуман в середине ХХ века. Россини начали подавать в заведении Harry’s Bar, Венеция.

Примечание: Россини очень похож на другие итальянские коктейли ­­­­– Беллини и Тинторетто. Клубничное пюре меняется на персиковое в первом варианте или гранатовый сок во втором.

Крепость коктейля

Состав и калорийность

С клубничным пюре все намного проще. Подойдут любые спелые ягоды сладких сортов.

Узнав состав Россини, вы сразу поймете, что его нельзя отнести к категории крепких напитков. Доля алкоголя составляет всего 8-9 %. Для сравнения, у обычного полусладкого вина она доходит до 12 %.Оригинальный рецепт Россини включает в себя всего 2 ингредиента: игристое вино и клубничное пюре. По канонам в составе используется Просекко – игристое вино из винограда, вручную собранного на территории одноименного региона. Оно обладает выраженным фруктовым вкусом и цветочным ароматом с цитрусовыми нотами.

Россини можно отнести к легким напиткам. По оригинальному рецепту в состав входит только игристое вино и пюре. Тут нет крепкого алкоголя, как в Белом Русском или сахарного сиропа, как в Лонг-Айленд. В 1 бокале Россини содержится около 90-120 калорий, что эквивалентно 2-3 маленьким яблокам.

С помощью математики уровня 4-го класса узнаем, что в 100 мл. коктейля содержится всего 60-80 калорий. Такая крохотная энергетическая ценность уж точно не станет причиной появления лишнего жирка. Если, конечно, сильно не увлекаться.

Как и с чем правильно пить

В роли закуски может выступить спелая клубника или любые другие сладкие фрукты и ягоды. Россини пьют без трубочки, просто из бокала, как и любое шампанское.

Посуда для коктейля Россини

Проведите свое первое знакомство с коктейлем без дополнений. Благодаря низкой крепости, он легко пьется сам по себе.Для оригинального коктейля Россини используется, пожалуй, самый популярный бокал – флюте. Его объем примерно 150-170 мл. и, чаще всего, он служит для дегустации вин.

Название Флюте бокал получил благодаря своей форме, похожей на флейту. Вытянутая ножка, за которую принято его держать, препятствует быстрому нагреву содержимого.

Рецепт коктейля

Есть несколько рецептов приготовления Россини, но я приведу два наиболее популярных: оригинальный и «продвинутый».

клубничное пюре – 40 гр.;

вино Просекко – 130 мл;

лед в кубиках;

еще немного клубники для украшения.

Для каноничного рецепта нам понадобится всего 4 ингредиента:

Приготовление:

Перед началом готовки ставим бокал в холодильник на 10-15 минут. В стакан для смешивания помещаем клубничное пюре, Просекко, лед и перемешиваем. Достаем охлажденный бокал и с помощью стрейнера отфильтровываем в него содержимое стакана. Добавляем несколько кубиков льда и украшаем половинками ягод.

Примечание: пюре можно сделать собственноручно. Если вы, как и я, не любите переслащенных коктейлей, просто взбейте клубнику блендером с минимумом сахара.

450 г клубники;

1/4 стакана сахара (примерно 100 гр.);

15 мл ликера со вкусом клубники;

15 мл свежевыжатого лимонного сока;

1 бутылка Просекко;

лед в кубиках;

клубника для украшения.

Приготовление: Ставим флюте в холодильник на 10-15 минут. Пока бокал охлаждается, взбиваем в блендере клубнику, сахар, ликер и лимонный сок до однородной массы розового цвета.

Второй рецепт слаще предыдущего, а в его состав входит немного больше ингредиентов. Берем:

Получившееся клубничное пюре выливаем в стакан, добавляем лед, Просекко и перемешиваем. Достаем бокал из холодильника и процеживаем в него, с помощью стрейнера, содержимое стакана. Добавляем лед и украшаем ягодами клубники.

Общие рекомендации

Не используйте покупное пюре или, что еще хуже, домашнее клубничное варенье. Оставьте их для чайных посиделок с родными и близкими. Не размешивайте лед в бокале флюте. У него тонкие стенки, которые легко разбить от неосторожных движений железной ложкой. Для усиления вкуса можно добавить немного клубничного сиропа (около 15 мл). Попробуйте разные варианты и аналоги коктейля Россини. Особенно рекомендую Солнечный Россини с джином и Клубничный Дайкири с ромом.

В заключение хочется дать несколько практических советов, которые уберегут вас от ошибок в приготовлении Россини.

