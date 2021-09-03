Благородное шипение игристого вина и освежающий клубничный вкус делают этот напиток настоящим воплощением лета. Россини коктейль спасет от дневной жары и украсит романтическое свидание на берегу вечернего пляжа.
Сегодня я расскажу об одном из самых утонченных напитков современности, чью элегантность можно сравнить с молодой игривой девушкой, а красоту - с распустившимся бутоном розы. Я начну с истории коктейля Россини, расскажу про его калорийность и подачу, а закончу рецептом приготовления и несколькими полезными советами.
История коктейля РоссиниКоктейль был назван в честь известного итальянского композитора Gioacchino Rossini (Джоаккино Россини).
Оригинальный рецепт придуман в середине ХХ века. Россини начали подавать в заведении Harry’s Bar, Венеция.
Примечание: Россини очень похож на другие итальянские коктейли – Беллини и Тинторетто. Клубничное пюре меняется на персиковое в первом варианте или гранатовый сок во втором.
Крепость коктейляУзнав состав Россини, вы сразу поймете, что его нельзя отнести к категории крепких напитков. Доля алкоголя составляет всего 8-9 %. Для сравнения, у обычного полусладкого вина она доходит до 12 %.
Состав и калорийностьОригинальный рецепт Россини включает в себя всего 2 ингредиента: игристое вино и клубничное пюре. По канонам в составе используется Просекко – игристое вино из винограда, вручную собранного на территории одноименного региона. Оно обладает выраженным фруктовым вкусом и цветочным ароматом с цитрусовыми нотами.
Россини можно отнести к легким напиткам. По оригинальному рецепту в состав входит только игристое вино и пюре. Тут нет крепкого алкоголя, как в Белом Русском или сахарного сиропа, как в Лонг-Айленд. В 1 бокале Россини содержится около 90-120 калорий, что эквивалентно 2-3 маленьким яблокам.
Как и с чем правильно питьПроведите свое первое знакомство с коктейлем без дополнений. Благодаря низкой крепости, он легко пьется сам по себе.
В роли закуски может выступить спелая клубника или любые другие сладкие фрукты и ягоды. Россини пьют без трубочки, просто из бокала, как и любое шампанское.
Посуда для коктейля РоссиниДля оригинального коктейля Россини используется, пожалуй, самый популярный бокал – флюте. Его объем примерно 150-170 мл. и, чаще всего, он служит для дегустации вин.
Рецепт коктейля
Есть несколько рецептов приготовления Россини, но я приведу два наиболее популярных: оригинальный и «продвинутый».Для каноничного рецепта нам понадобится всего 4 ингредиента:
- клубничное пюре – 40 гр.;
- вино Просекко – 130 мл;
- лед в кубиках;
- еще немного клубники для украшения.
Приготовление:
Перед началом готовки ставим бокал в холодильник на 10-15 минут. В стакан для смешивания помещаем клубничное пюре, Просекко, лед и перемешиваем. Достаем охлажденный бокал и с помощью стрейнера отфильтровываем в него содержимое стакана. Добавляем несколько кубиков льда и украшаем половинками ягод.
Примечание: пюре можно сделать собственноручно. Если вы, как и я, не любите переслащенных коктейлей, просто взбейте клубнику блендером с минимумом сахара.Второй рецепт слаще предыдущего, а в его состав входит немного больше ингредиентов. Берем:
- 450 г клубники;
- 1/4 стакана сахара (примерно 100 гр.);
- 15 мл ликера со вкусом клубники;
- 15 мл свежевыжатого лимонного сока;
- 1 бутылка Просекко;
- лед в кубиках;
- клубника для украшения.
Получившееся клубничное пюре выливаем в стакан, добавляем лед, Просекко и перемешиваем. Достаем бокал из холодильника и процеживаем в него, с помощью стрейнера, содержимое стакана. Добавляем лед и украшаем ягодами клубники.
Общие рекомендацииВ заключение хочется дать несколько практических советов, которые уберегут вас от ошибок в приготовлении Россини.
- Не используйте покупное пюре или, что еще хуже, домашнее клубничное варенье. Оставьте их для чайных посиделок с родными и близкими.
- Не размешивайте лед в бокале флюте. У него тонкие стенки, которые легко разбить от неосторожных движений железной ложкой.
- Для усиления вкуса можно добавить немного клубничного сиропа (около 15 мл).
- Попробуйте разные варианты и аналоги коктейля Россини. Особенно рекомендую Солнечный Россини с джином и Клубничный Дайкири с ромом.
